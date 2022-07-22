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Новости Война
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Слухи о "контрабанде оружия" совпадают по времени с развертыванием спецоперации России по дискредитации Украины, - Данилов

данілов

Зарубежные СМИ распространили заявление пресс-секретаря Европола Япа Оп Ген Оорта, что якобы зафиксированы случаи контрабанды оружия из Украины.

На это ответил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в твиттере, передает Цензор.НЕТ.

"Ожидаем предметного разговора с официальными представителями Европола - с фактами и доказательствами по заявлениям о существующих якобы случаях "торговли оружием и военными товарами на черном рынке" с Украиной. Максимально заинтересованы в быстром обмене информацией и мгновенном реагировании", - написал он.

Чиновник добавил, что публикация о "контрабанде оружия" в западных СМИ совпала с развертыванием масштабной информационной спецоперации России "MakZim" по дискредитации Украины, цель которой - прекращение поставок оружия от союзников.

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"Операция проводится именно в тот период, когда намечаются качественные изменения в ходе войны в пользу ВСУ – именно за счет поступления современного западного вооружения", – отметил Данилов.

Накануне зарубежные СМИ распространили заявление представителя Европола Япа Оп Ген Оорта о зафиксированных случаях торговли на черном рынке огнестрельным оружием и товарами военного назначения, сообщает Еспресо.

В частности, речь идет о немецком издании Spiegel.

Оорт не уточнил, о каком именно оружии идет речь, однако сказал, мол, "было замечено, что из Украины выезжали лица с огнестрельным оружием". Также представитель Европола выразил обеспокоенность, что оружие и боеприпасы хранят в Украине вблизи границы для контрабанды в Евросоюз.

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информационная война (679) контрабанда (2409) оружие (10215) россия (95502) СМИ (3835) Европол (32)


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Топ комментарии
+17
Ветеринар, не відволікайся.
На якій підставі дерьмак виконує обов'зки президента, а його ОПа кабміну та Верховниї Ради?
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22.07.2022 13:11
+15
Пане Данілов,не турбуйтеся.Ви ж напевно знаєте,що інспектори Пентагону по контролю за озброєнням вже в Україні і працюють.Якщо все в порядку,дляхвилювань нема причин.
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22.07.2022 13:12
+12
щось Данилова на медійному просторі стало забагато..скоро Зе! з відосіками переплюне..там військовий переворот ніхто не готує???
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22.07.2022 13:07
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щось Данилова на медійному просторі стало забагато..скоро Зе! з відосіками переплюне..там військовий переворот ніхто не готує???
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22.07.2022 13:07 Ответить
НЕ раскачивайте лодку , Агенты кремля , Рука Москвы , .... ( **** , это уже было ) !!! Европол заявляет ТОЛЬКО ПРИ НАЛИЧИИ ФАКТОВ !!! .Уверена . ВЫ заявите , что для вас это НЕ факты !!!
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22.07.2022 13:57 Ответить
Ну звичайно, у всьому винна раша... тільки таке пояснення можна почути від недолугих зільоних керівників.
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22.07.2022 13:08 Ответить
іноді дійсно вона у всьому винна !!!! бо вона хитра, підступна, цинічна, брехлива, підступна і ница...
з нею не багато хто може зрівнятись... деякі навіть намагалися подивитися в бельми, щоби там побачити людяність...
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22.07.2022 13:13 Ответить
Ви праві, ...іноді...
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22.07.2022 13:31 Ответить
так так так і примушує наше ЗЕрівництво робити дебільні вчинки!!!
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22.07.2022 13:31 Ответить
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22.07.2022 13:09 Ответить
ну так многие верят что их голосование что то значит....
До них не дойдет НИКОГДА что именно из-за этой тупой уверенности именно такая *ОПа.
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22.07.2022 17:27 Ответить
русне любой способ оклеветать Украину и посеять сомнение в ее партнерах сгодится (так было, есть и будет!!)... а Украине нужно не давать повода и фактами отвечать на говновбросы...
это и есть война... не только на поле боя но и в информ. пространстве и с использованием "полезных идиотов"...
разве это для кого-то новость ????
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22.07.2022 13:10 Ответить
щось підказує, що рф так анонсує у ВБ атаки інфільтрованих совків-диверсантів, аби відволікти увагу від українського фронту

Британське жовтушне видання Daily Mail опублікувало матеріал про те, що до Великої Британії через Ла-Манш потрапили озброєні мігранти.

❗️ Незважаючи на те, що у статті немає жодного згадування про українців, кремлівські медіа поширили цей матеріал з додаванням власного припущення, що через збільшення поставок зброї до України Великобританії у майбутньому доведеться зіткнутися з озброєними українськими біженцями.

❗️ Подібні заяви росії - відвертий фейк, основна мета якого сформувати враження, начебто допомога Україні зброєю загрожуватиме безпеці країн-союзників нашої держави.

🔺 Нагадаємо, що офіційна позиція Великої Британії залишається незмінною - підтримка України до повної військової перемоги. https://t.me/CenterCounteringDisinformation/2158
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22.07.2022 13:28 Ответить
Ветеринар, не відволікайся.
На якій підставі дерьмак виконує обов'зки президента, а його ОПа кабміну та Верховниї Ради?
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22.07.2022 13:11 Ответить
Бо зеЗедент працює в офісі який очолює єрмак.
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22.07.2022 13:24 Ответить
якій офіс??? він же повсякденно наголошує, що у нього СТАВКА!! і фліс вже носить, як Сталін френч..маріхуану скоро легалізують, ще й палити почне..
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22.07.2022 13:35 Ответить
треба проводити кампанію що москалі завжди брешуть і крадуть,

москальня казало не нападуть, але напали
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22.07.2022 13:11 Ответить
а зільона влада їм повірила
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22.07.2022 13:32 Ответить
Пане Данілов,не турбуйтеся.Ви ж напевно знаєте,що інспектори Пентагону по контролю за озброєнням вже в Україні і працюють.Якщо все в порядку,дляхвилювань нема причин.
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22.07.2022 13:12 Ответить
та в том то и дело, что у него видимо крепко пригорает. чего то очкует сильно
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22.07.2022 13:15 Ответить
та да, віримо вітірінару-хто розмінував Чонгар він ще не знає, ахмєтов з каломойським не олігархи, гуманітарку ми не продаємо, хоча вона продається в магазинах, облік зброї ми не ведемо і зброю ми не продаємо, дєрьмак не російський шпигун і пдорас, а видатний український діяч, якого, правда, ніхто не уповноважував діяти від імені України.
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22.07.2022 13:13 Ответить
так вопрос, сенаторша Спартц врет или нет? если врет, то она агент кремля? а если не врет, то кто тогда данилов?
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22.07.2022 13:14 Ответить
Я б йому і худобу лікувати не довірив.
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22.07.2022 13:21 Ответить
пока дерьмак и его банда, узурпировашие власть в стране, находятся при делах, вероятность любого нежелательного для Украины развития событий остаётся очень высокой.
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22.07.2022 13:21 Ответить
Потому что поправка 1919 к военному бюджету дает возможность продавать «излишки» вооружений не смотря на войну. Через Техимпекс в марте уже продали, несмотря что на фронте был недостаток. Так что опасения у европола обоснованы. Правда тут Олексій Данілов говорит что на черный рынок не продавалось, но умалчивает что о том что продано официально и в белую.
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22.07.2022 13:25 Ответить
и что продали официально? неужели у нас есть ненужное оружие?
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22.07.2022 13:38 Ответить
Есть расхождения между переданным вооружением и поступившим на фронт. Для понимания есть ли разница, необходима проверка не местных аудиторов. По факту проверки будет заключение, которое возможно будет закрыто или частично закрыто. И кстати, для некоторых компаний ежегодный аудит обязателен.

Пример подобного аудита и его результаты - в гугле Бабиш аудит.
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22.07.2022 14:30 Ответить
Делаем уточнение:контрабанду оружия афиширует не питоросси а Европол,довольно таки серьезная организация.Если ее купил путлер то что тогда там не куплено в этом евросоюзе???
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22.07.2022 13:26 Ответить
да-да-да! охотно верю!
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22.07.2022 13:28 Ответить
Це ж і роблять русняві агенти яких ви допустили до влади і до інформації.
Мало того що навмисне ********* Україну, так ще і бабло заробляють, зривають поставки західної зброї.
Вам казали - позбудьтесь кротів, єрмачків, татарових..
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22.07.2022 13:31 Ответить
навпаки - спочатку заробляють..а ******** - це вже наслідки..цікаво, може він як ветеринар і юрист звик захищати тільки права худоби?
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22.07.2022 13:44 Ответить
Якщо білі й пухнасті, то чого хвилі підіймаєте?!!! Чи трохи рило в пуху?
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22.07.2022 13:36 Ответить
по тому, что какашенков обьявил об уничтожении ещё одного хаймарса, можно сделать вывод, что заказанное видео уничтожения макета было таки успешно снято и скоро "всплывёт", как видеофиксация того, шо какашенко никада не брэшэ )))
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22.07.2022 13:38 Ответить
Пан Данілов просто виконує свої функції так як він їх розуміє або ж як потрібно владі, тобто виконує роль цепної собаки по виконанні, тому гадати каже він правду чи безсоромно бреше нема ніякого сенсу. З огляду на те як він відпрацьовував перед війною себто брехав про значні перебільшення з боку передових розвідок світу про скорий наступ рашапідів і заспокоював суспільство розвідданими наших силових структур, можна припустити що зараз він знову бреше. А бреше він тому, що з різних джерел спливає інформація що деякі види озброєння що надавалися нам нашими партнерами до передової надходили з великим запізненням і далеко у неповній кількості.
Сподіваюсь що комісія яка прибула з США моніторити доставку озброєння і ці питання в тому числі надасть всі необхідні пояснення.
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22.07.2022 13:44 Ответить
ну ось..так людинакінь на раїсі пише..
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22.07.2022 13:47 Ответить
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22.07.2022 13:47 Ответить
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22.07.2022 13:49 Ответить
ветеринар в малиновому піджаку учора повідомив, що саме його відомство підготувало та затвердило програму контролю за зброєю союзників. Хоче закласти ватою вуха 73. Мова йде про зброю, яку зелені продали протягом 2021-2022 років. Єзников переконував дядю Сема, що є якісь зміни до закону, який дозволяє продавати, тобто не заперечує факт торгівлі, але спирається на норму зеленого законодавства. Програма дозволяє слідкувати за руками пройдох з ОПи і запобігти фактам шкідництва, що мало місце в березні 2022 року.
Як казав наш человек в Вашингтоні відомі фірми,персони, номера телефонів контрабандистів. А орків приплітають для запутування слідів пройдох. І ці звільнення - спроба убезпечити пройдох від відповідальності. Бо продаж зброї під час війни це і є основна складова частина такого злочину, як державна зрада. Тому вимога Вікторії показати, ким є насправді УПир (управляючий президентом) якраз і виходить з цього факту.
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22.07.2022 13:54 Ответить
В вогні корупції навколо влади ОПУ, не важко роздмухати дим й росіянам. Перефразуємо відомий анекдот : ЗМІ "Пане Єрмак, у Вашого замісника Татарова вуса відклеїлись , коли він хаймарс продавав . " Єрмак - у Татарова немає вусів ... ЗМІ- Та яка вже тепер різниця...
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22.07.2022 13:55 Ответить
В Україні викрили керівництво відомої мережі військових магазинів у шахрайстві з гуманітарною допомогою для ЗСУ
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22.07.2022 14:09 Ответить
А якщо докажуть ,як ви будете петляти?
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22.07.2022 14:05 Ответить
чутки, *****??? проверяющим из США смогли отчитаться только за около 2 тыс противотанковых средств, в то время как были поставлены ДЕСЯТКИ ТЫСЯЧ где делись более 700 дронов камикадзе???? почему в начале войны продавались "излишки"???? Какие могут быть излишки в такое время???? На вашей совести, если она когда-либо была, десятки тысяч убиенных украинцев, на ******* и всей шобле
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22.07.2022 14:36 Ответить
Відповідь про чутки щодо "конрабанди зброї" нададуть інспектори США, а як там справи з коментарем чуток про зрадника єрмака хотілось би почути від голови РНБО.
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22.07.2022 14:40 Ответить
О розвели срач . Ну і куди продавали Джавеліни , хто знає ? Люди ви вже таку муйню пишете що гидко
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22.07.2022 17:24 Ответить
 
 