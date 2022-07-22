Слухи о "контрабанде оружия" совпадают по времени с развертыванием спецоперации России по дискредитации Украины, - Данилов
Зарубежные СМИ распространили заявление пресс-секретаря Европола Япа Оп Ген Оорта, что якобы зафиксированы случаи контрабанды оружия из Украины.
На это ответил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в твиттере, передает Цензор.НЕТ.
"Ожидаем предметного разговора с официальными представителями Европола - с фактами и доказательствами по заявлениям о существующих якобы случаях "торговли оружием и военными товарами на черном рынке" с Украиной. Максимально заинтересованы в быстром обмене информацией и мгновенном реагировании", - написал он.
Чиновник добавил, что публикация о "контрабанде оружия" в западных СМИ совпала с развертыванием масштабной информационной спецоперации России "MakZim" по дискредитации Украины, цель которой - прекращение поставок оружия от союзников.
"Операция проводится именно в тот период, когда намечаются качественные изменения в ходе войны в пользу ВСУ – именно за счет поступления современного западного вооружения", – отметил Данилов.
Накануне зарубежные СМИ распространили заявление представителя Европола Япа Оп Ген Оорта о зафиксированных случаях торговли на черном рынке огнестрельным оружием и товарами военного назначения, сообщает Еспресо.
В частности, речь идет о немецком издании Spiegel.
Оорт не уточнил, о каком именно оружии идет речь, однако сказал, мол, "было замечено, что из Украины выезжали лица с огнестрельным оружием". Также представитель Европола выразил обеспокоенность, что оружие и боеприпасы хранят в Украине вблизи границы для контрабанды в Евросоюз.
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з нею не багато хто може зрівнятись... деякі навіть намагалися подивитися в бельми, щоби там побачити людяність...
До них не дойдет НИКОГДА что именно из-за этой тупой уверенности именно такая *ОПа.
это и есть война... не только на поле боя но и в информ. пространстве и с использованием "полезных идиотов"...
разве это для кого-то новость ????
Британське жовтушне видання Daily Mail опублікувало матеріал про те, що до Великої Британії через Ла-Манш потрапили озброєні мігранти.
❗️ Незважаючи на те, що у статті немає жодного згадування про українців, кремлівські медіа поширили цей матеріал з додаванням власного припущення, що через збільшення поставок зброї до України Великобританії у майбутньому доведеться зіткнутися з озброєними українськими біженцями.
❗️ Подібні заяви росії - відвертий фейк, основна мета якого сформувати враження, начебто допомога Україні зброєю загрожуватиме безпеці країн-союзників нашої держави.
🔺 Нагадаємо, що офіційна позиція Великої Британії залишається незмінною - підтримка України до повної військової перемоги. https://t.me/CenterCounteringDisinformation/2158
На якій підставі дерьмак виконує обов'зки президента, а його ОПа кабміну та Верховниї Ради?
москальня казало не нападуть, але напали
Пример подобного аудита и его результаты - в гугле Бабиш аудит.
Мало того що навмисне ********* Україну, так ще і бабло заробляють, зривають поставки західної зброї.
Вам казали - позбудьтесь кротів, єрмачків, татарових..
Сподіваюсь що комісія яка прибула з США моніторити доставку озброєння і ці питання в тому числі надасть всі необхідні пояснення.
Як казав наш человек в Вашингтоні відомі фірми,персони, номера телефонів контрабандистів. А орків приплітають для запутування слідів пройдох. І ці звільнення - спроба убезпечити пройдох від відповідальності. Бо продаж зброї під час війни це і є основна складова частина такого злочину, як державна зрада. Тому вимога Вікторії показати, ким є насправді УПир (управляючий президентом) якраз і виходить з цього факту.