Слухи о "контрабанде оружия" совпадают по времени с развертыванием спецоперации России по дискредитации Украины, - Данилов

Зарубежные СМИ распространили заявление пресс-секретаря Европола Япа Оп Ген Оорта, что якобы зафиксированы случаи контрабанды оружия из Украины.

На это ответил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в твиттере, передает Цензор.НЕТ.

"Ожидаем предметного разговора с официальными представителями Европола - с фактами и доказательствами по заявлениям о существующих якобы случаях "торговли оружием и военными товарами на черном рынке" с Украиной. Максимально заинтересованы в быстром обмене информацией и мгновенном реагировании", - написал он.

Чиновник добавил, что публикация о "контрабанде оружия" в западных СМИ совпала с развертыванием масштабной информационной спецоперации России "MakZim" по дискредитации Украины, цель которой - прекращение поставок оружия от союзников.

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"Операция проводится именно в тот период, когда намечаются качественные изменения в ходе войны в пользу ВСУ – именно за счет поступления современного западного вооружения", – отметил Данилов.

Накануне зарубежные СМИ распространили заявление представителя Европола Япа Оп Ген Оорта о зафиксированных случаях торговли на черном рынке огнестрельным оружием и товарами военного назначения, сообщает Еспресо.

В частности, речь идет о немецком издании Spiegel.

Оорт не уточнил, о каком именно оружии идет речь, однако сказал, мол, "было замечено, что из Украины выезжали лица с огнестрельным оружием". Также представитель Европола выразил обеспокоенность, что оружие и боеприпасы хранят в Украине вблизи границы для контрабанды в Евросоюз.

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