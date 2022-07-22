Для членства в ЕС Украина должна до конца года выполнить семь требований Еврокомиссии, в том числе принять закон о медиа, - Минкульт

До конца года Украина должна выполнить все семь требований Еврокомиссии на пути членства в Евросоюзе. Одно из них – принятие закона о медиа.

Об этом на брифинге заявил заместитель министра культуры и информационной политики по евроинтеграции Тарас Шевченко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на LB.

"Сейчас мы находимся на стадии финализации законопроекта о медиа, чтобы Верховная Рада могла принять его в первом чтении. Очевидно, что рассмотрение будет через два чтения с возможностью представления и учета правок. Как и учет предложений от европейской стороны, если они будут", – заявил он.

По его прогнозам, закон в целом будет проголосован до конца текущего года.

"Семь пунктов, которые выставила нам Европейская комиссия, будут проверять в конце года. Наши внутренние задачи и тайминг – до конца года выполнить все эти пункты полностью, чтобы отчитываться по ним именно полностью, а не о частичном прогрессе… Задача президента Украины четкая и однозначная – самое быстрое выполнение всех рекомендаций… Поэтому мы даже не будем ждать конца года, а делать все как можно быстрее".

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Законопроект предусматривает ключевые обновления в сфере регулирования не только телевидения и радиовещания, но и современных стриминговых сервисов. Также отдельным разделом прописаны более широкие полномочия Нацсовета по телевидению и радиовещанию по санкциям и блокирование незаконного российского контента, независимо от способа распространения.

Напомним, что принятие закона о медиа является одним из семи требований ЕС на пути членства.