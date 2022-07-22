Для членства в ЕС Украина должна до конца года выполнить семь требований Еврокомиссии, в том числе принять закон о медиа, - Минкульт
До конца года Украина должна выполнить все семь требований Еврокомиссии на пути членства в Евросоюзе. Одно из них – принятие закона о медиа.
Об этом на брифинге заявил заместитель министра культуры и информационной политики по евроинтеграции Тарас Шевченко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на LB.
"Сейчас мы находимся на стадии финализации законопроекта о медиа, чтобы Верховная Рада могла принять его в первом чтении. Очевидно, что рассмотрение будет через два чтения с возможностью представления и учета правок. Как и учет предложений от европейской стороны, если они будут", – заявил он.
По его прогнозам, закон в целом будет проголосован до конца текущего года.
"Семь пунктов, которые выставила нам Европейская комиссия, будут проверять в конце года. Наши внутренние задачи и тайминг – до конца года выполнить все эти пункты полностью, чтобы отчитываться по ним именно полностью, а не о частичном прогрессе… Задача президента Украины четкая и однозначная – самое быстрое выполнение всех рекомендаций… Поэтому мы даже не будем ждать конца года, а делать все как можно быстрее".
Законопроект предусматривает ключевые обновления в сфере регулирования не только телевидения и радиовещания, но и современных стриминговых сервисов. Также отдельным разделом прописаны более широкие полномочия Нацсовета по телевидению и радиовещанию по санкциям и блокирование незаконного российского контента, независимо от способа распространения.
Напомним, что принятие закона о медиа является одним из семи требований ЕС на пути членства.
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стоять только эта, но самого себя мудрый нарид никогда не сможет победить.
Молдова не пустила до Придністров'я групу російських офіцерів
Молдова не дозволила в'їзд на свою територію російським військовим із так званої «оперативної групи військ у Придністров'ї».
Про це повідомляє міністерство закордонних справ та європейської інтеграції Республіки Молдова.
«Ротація військовослужбовців у складі російського миротворчого контингенту здійснюється за механізмом, створеним з метою уникнення ризиків та забезпечення скоординованого переміщення особового складу контингенту. Випадки несанкціонованого в'їзду окремих російських військовослужбовців були пов'язані з невідповідністю критеріям, встановленим у механізмі. Таким чином, не допущено офіцерів так званої «оперативної групи російських військ» - формування, яке незаконно перебуває на території нашої країни.
У цьому контексті міністерство закордонних справ та з питань європейської інтеграції повторює позицію влади Молдови щодо необхідності беззастережного відновлення процесу виведення російських військ і складів *********** з нашої країни», - йдеться у повідомленні.
СМЕРТЬ РОСІЙСЬКИМ ОКУПАНТАМ!