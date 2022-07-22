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Для членства в ЕС Украина должна до конца года выполнить семь требований Еврокомиссии, в том числе принять закон о медиа, - Минкульт

шевченко,тарас

До конца года Украина должна выполнить все семь требований Еврокомиссии на пути членства в Евросоюзе. Одно из них – принятие закона о медиа.

Об этом на брифинге заявил заместитель министра культуры и информационной политики по евроинтеграции Тарас Шевченко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на LB.

"Сейчас мы находимся на стадии финализации законопроекта о медиа, чтобы Верховная Рада могла принять его в первом чтении. Очевидно, что рассмотрение будет через два чтения с возможностью представления и учета правок. Как и учет предложений от европейской стороны, если они будут", – заявил он.

По его прогнозам, закон в целом будет проголосован до конца текущего года.

"Семь пунктов, которые выставила нам Европейская комиссия, будут проверять в конце года. Наши внутренние задачи и тайминг – до конца года выполнить все эти пункты полностью, чтобы отчитываться по ним именно полностью, а не о частичном прогрессе… Задача президента Украины четкая и однозначная – самое быстрое выполнение всех рекомендаций… Поэтому мы даже не будем ждать конца года, а делать все как можно быстрее".

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Законопроект предусматривает ключевые обновления в сфере регулирования не только телевидения и радиовещания, но и современных стриминговых сервисов. Также отдельным разделом прописаны более широкие полномочия Нацсовета по телевидению и радиовещанию по санкциям и блокирование незаконного российского контента, независимо от способа распространения.

Напомним, что принятие закона о медиа является одним из семи требований ЕС на пути членства.

Автор: 

законопроект (3221) СМИ (3835) реформы (3951) членство в ЕС (1012) медиа (186)


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Топ комментарии
+11
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22.07.2022 13:14
+4
то есть ФСБ -одно сплошное ФСБ победившее\********* Беню
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22.07.2022 13:16
+4
https://dumskaya.net/allnews///2022/07/22/ 22 липня , 13:13

Молдова не пустила до Придністров'я групу російських офіцерів

Молдова не дозволила в'їзд на свою територію російським військовим із так званої «оперативної групи військ у Придністров'ї».

Про це повідомляє міністерство закордонних справ та європейської інтеграції Республіки Молдова.

«Ротація військовослужбовців у складі російського миротворчого контингенту здійснюється за механізмом, створеним з метою уникнення ризиків та забезпечення скоординованого переміщення особового складу контингенту. Випадки несанкціонованого в'їзду окремих російських військовослужбовців були пов'язані з невідповідністю критеріям, встановленим у механізмі. Таким чином, не допущено офіцерів так званої «оперативної групи російських військ» - формування, яке незаконно перебуває на території нашої країни.

У цьому контексті міністерство закордонних справ та з питань європейської інтеграції повторює позицію влади Молдови щодо необхідності беззастережного відновлення процесу виведення російських військ і складів *********** з нашої країни», - йдеться у повідомленні.

СМЕРТЬ РОСІЙСЬКИМ ОКУПАНТАМ!
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22.07.2022 13:46
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22.07.2022 13:14 Ответить
то есть ФСБ -одно сплошное ФСБ победившее\********* Беню
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22.07.2022 13:16 Ответить
фіналізація..каналізація..ну так виконуйте, а то звіздять тільки..аи би ж то їм зарплатню платили як шахтерам..в залежності від видобутку..то або працювали б з результатами, або сиділи б без грошей..знову ж профіт - бюджет не страждає
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22.07.2022 13:21 Ответить
Одни коррупционеры будут говорить что делать другим коррупционерам.Так и живут.
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22.07.2022 13:22 Ответить
Невже розблокують телеканали опозиції?
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22.07.2022 13:32 Ответить
Дам ідею зеленим. Позбавте громадянства всіх українців і ми вже нічого не мусимо виконувати до кінця року
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22.07.2022 13:33 Ответить
І що, може навіть «Прямий» і «Еспресо» включите? Та невже!
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22.07.2022 13:38 Ответить
От як Порошенко посадять з конфіскацією, - одразу і розблокують!
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23.07.2022 02:41 Ответить
Коррупция никогда не победит коррупцию! А по сему Украине никогда не видать никогда членства ни в каких союзах среди цивилизованных правовых государств. Это всеравно что умышленно инфицировать себя какой-то заразой. Дай Бог победить орков, сейчас задача должна
стоять только эта, но самого себя мудрый нарид никогда не сможет победить.
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22.07.2022 13:40 Ответить
https://dumskaya.net/allnews///2022/07/22/ 22 липня , 13:13

Молдова не пустила до Придністров'я групу російських офіцерів

Молдова не дозволила в'їзд на свою територію російським військовим із так званої «оперативної групи військ у Придністров'ї».

Про це повідомляє міністерство закордонних справ та європейської інтеграції Республіки Молдова.

«Ротація військовослужбовців у складі російського миротворчого контингенту здійснюється за механізмом, створеним з метою уникнення ризиків та забезпечення скоординованого переміщення особового складу контингенту. Випадки несанкціонованого в'їзду окремих російських військовослужбовців були пов'язані з невідповідністю критеріям, встановленим у механізмі. Таким чином, не допущено офіцерів так званої «оперативної групи російських військ» - формування, яке незаконно перебуває на території нашої країни.

У цьому контексті міністерство закордонних справ та з питань європейської інтеграції повторює позицію влади Молдови щодо необхідності беззастережного відновлення процесу виведення російських військ і складів *********** з нашої країни», - йдеться у повідомленні.

СМЕРТЬ РОСІЙСЬКИМ ОКУПАНТАМ!
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22.07.2022 13:46 Ответить
Турборежим включат и все выполнят. Только нам от этого жить легче не станет. Потому, что все это толь. ко на бумаге. Как воровали так и будут воровать. Как грабили народ так и будут грабить еще больше. Причина есть окуенная - война....
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22.07.2022 13:48 Ответить
Евросоюз если действительно желает видеть Украину в своем составе должен выдвинуть не семь абстрактных и нереальных заданий, а одно единственное - внешнее управление специально созданной комиссией из представителей стран союза хотя бы на период первого десятилетия. Пока не наведут здесь порядок в экономике, не арестуют всех олигархов, и не вернут весь их капитал в бюджет, и все чинуши-казнокрады, коррупционеры судьи, мусора и прокуроры реально не сядут на длительные сроки.
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22.07.2022 13:51 Ответить
Бенямарафон з єдиними новинами з єдиними героями - це наше всьо, так зрегулювали медіаринок перетворивши в безальтернативний медіамагазин ОПи)
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22.07.2022 13:51 Ответить
ЄС та НАТО в Україні буде...але не з Zeлемойскіми ворюгами...
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22.07.2022 14:12 Ответить
Уже выбрали голову САП,что вам еще нужно?😁😁😁.ЕС! Не мешайте нашей коррупции розвиватся,и стать самой передовой.
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22.07.2022 14:13 Ответить
П'ятирічку-за два роки! Балаболи.
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22.07.2022 15:28 Ответить
 
 