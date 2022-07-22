Житель Ривненщины разоблачен на торговле внедорожниками из гуманитарной помощи, - Офис генпрокурора

Жителю Костополя Ривненской области сообщили о подозрении в незаконном использовании с целью получения прибыли гуманитарной помощи. Мужчина продавал предназначенные для ВСУ внедорожники.

Как сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на телеграмм-канал Офиса генерального прокурора.

По данным следствия, мужчина наладил незаконную схему продаж автомобилей, которые заезжали на территорию Украины как гуманитарная помощь для ВСУ.

Установлены факты продажи 4 внедорожников.

Как отмечается, гражданин задержан в порядке ст. 208 УПК РФ, решается вопрос об избрании ему меры пресечения. В настоящее время проводится проверка всех обстоятельств совершения преступления и причастность к нему других лиц. Досудебное расследование осуществляют следователи ГУ ЧП в Ривненской области при оперативном сопровождении Управления СБУ в области.

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