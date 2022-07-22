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Новости
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Житель Ривненщины разоблачен на торговле внедорожниками из гуманитарной помощи, - Офис генпрокурора

затримання

Жителю Костополя Ривненской области сообщили о подозрении в незаконном использовании с целью получения прибыли гуманитарной помощи. Мужчина продавал предназначенные для ВСУ внедорожники.

Как сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на телеграмм-канал Офиса генерального прокурора.

По данным следствия, мужчина наладил незаконную схему продаж автомобилей, которые заезжали на территорию Украины как гуманитарная помощь для ВСУ.

Установлены факты продажи 4 внедорожников.

Как отмечается, гражданин задержан в порядке ст. 208 УПК РФ, решается вопрос об избрании ему меры пресечения. В настоящее время проводится проверка всех обстоятельств совершения преступления и причастность к нему других лиц. Досудебное расследование осуществляют следователи ГУ ЧП в Ривненской области при оперативном сопровождении Управления СБУ в области.

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Автор: 

задержание (6675) гуманитарная помощь (1261) Офис Генпрокурора (2466)


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Топ комментарии
+5
Прив"язати за ногу до того позашляховика і тягнути до самого фронту.
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22.07.2022 13:49
+3
когда уже за такие вещи начнут пожизненное давать с полной конфискацией??? да даже за конфетку из кулька гумпомощи! но дадут 5 лет, из них он в сизо 2 года день за два, а потом амнистия и привет, люблю нашу страну и её законы. военное время мать его!
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22.07.2022 13:44
+3
Ти що? Ні в якому разі! Пожиттєво падлі і на нарах нехай собі бізнесом займається
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22.07.2022 13:46
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когда уже за такие вещи начнут пожизненное давать с полной конфискацией??? да даже за конфетку из кулька гумпомощи! но дадут 5 лет, из них он в сизо 2 года день за два, а потом амнистия и привет, люблю нашу страну и её законы. военное время мать его!
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22.07.2022 13:44 Ответить
С первого дня РАШИСТСКОЙ ВОЙНЫ , нужно было расстреливать на месте по законам военного времени , ГНИД И КОРРЕКТИРОВЩИКОВ бомбардировок ,ОНИ СТРАШНЕЕ РАШИСТОВ‼️А не давать 2 года условно ‼️Другие мрази поостереглись -бы
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22.07.2022 16:43 Ответить
казел...
вот один (или не один) казел может испортить любое благое дело !!!
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22.07.2022 13:44 Ответить
быть на водопое, та и самому не напиться? на такое щас многие пойти не могут.
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22.07.2022 13:53 Ответить
На фронт падлу и пускай все время бегает пешком
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22.07.2022 13:44 Ответить
Ти що? Ні в якому разі! Пожиттєво падлі і на нарах нехай собі бізнесом займається
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22.07.2022 13:46 Ответить
Прив"язати за ногу до того позашляховика і тягнути до самого фронту.
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22.07.2022 13:49 Ответить
та наф..на відбудову..нечай спочатку міста такі розчищають..розміновують околиці..
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22.07.2022 13:51 Ответить
вооооооо..я ж кажу - олх шмонайте..очуєїте от масштабу гуманітарних крадіїв
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22.07.2022 13:49 Ответить
следователь прокуратуры точно в прокуратуре работает с такой распорой?
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22.07.2022 13:50 Ответить
Це сорОм.
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22.07.2022 13:51 Ответить
надо как в турции.весь день.чтоб в дерьмо нырял
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22.07.2022 13:51 Ответить
Напевно з прокурора потребували плату
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22.07.2022 14:01 Ответить
І чого цей "бик" досі не на передовій?
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22.07.2022 14:25 Ответить
Хййовий житель Рівненщини.
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22.07.2022 15:26 Ответить
 
 