Сотрудники Мариупольского меткомбината отказываются работать на россиян и устроили "тихий бунт", - Андрющенко
Во временно оккупированном Мариуполе рабочие завода отказываются работать на россиян и устроили "тихий бунт".
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в Telegram советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.
"На Мариупольском металлургическом комбинате имени Ильича рабочие устроили свой тихий бунт, отказавшись бежать на мины. Россияне вернули саперов, работа по расчистке почти остановилась", - говорится в сообщении.
По его словам, на некоторых производствах Мариуполя люди работают с 8.00 до 20.00 без воды и на солнце. Он добавил, что ситуацию не спасает даже анонсированная зарплата в 45 тысяч рублей.
Топ комментарии
+6 частный сектор
показать весь комментарий22.07.2022 13:56
+6 Влад Казарецький
показать весь комментарий22.07.2022 14:00
+5 Garry Grant
показать весь комментарий22.07.2022 13:54
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Garry Grant
показать весь комментарий22.07.2022 13:54 Ответить Мне нравится 5
Йцу Кенг #461207
показать весь комментарий22.07.2022 14:29 Ответить Мне нравится 3
Night Lights
показать весь комментарий22.07.2022 17:12 Ответить Мне нравится 1
Тульман Шупельпельц
показать весь комментарий22.07.2022 15:49 Ответить Мне нравится 5
Night Lights
показать весь комментарий22.07.2022 16:52 Ответить Мне нравится 2
Чиста Пречиста
показать весь комментарий22.07.2022 21:12 Ответить Мне нравится 0
частный сектор
показать весь комментарий22.07.2022 13:54 Ответить Мне нравится 3
частный сектор
показать весь комментарий22.07.2022 13:56 Ответить Мне нравится 6
Чиста Пречиста
показать весь комментарий22.07.2022 21:14 Ответить Мне нравится 0
Влад Казарецький
показать весь комментарий22.07.2022 14:00 Ответить Мне нравится 6
Pan Kotskyi
показать весь комментарий22.07.2022 14:23 Ответить Мне нравится 1
Борис Дородный #318712
показать весь комментарий22.07.2022 15:53 Ответить Мне нравится 1
Чиста Пречиста
показать весь комментарий22.07.2022 21:16 Ответить Мне нравится 0
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль