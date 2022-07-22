РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10037 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины Война
5 293 13

Сотрудники Мариупольского меткомбината отказываются работать на россиян и устроили "тихий бунт", - Андрющенко

маріуполь

Во временно оккупированном Мариуполе рабочие завода отказываются работать на россиян и устроили "тихий бунт".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в Telegram советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

"На Мариупольском металлургическом комбинате имени Ильича рабочие устроили свой тихий бунт, отказавшись бежать на мины. Россияне вернули саперов, работа по расчистке почти остановилась", - говорится в сообщении.

По его словам, на некоторых производствах Мариуполя люди работают с 8.00 до 20.00 без воды и на солнце. Он добавил, что ситуацию не спасает даже анонсированная зарплата в 45 тысяч рублей.

Читайте также: В Мариуполе оккупанты заставляют фермеров отдать им урожай и имущество и запрещают эвакуироваться, - Андрющенко

Автор: 

Мариуполь (5710) оккупация (10135) Андрющенко Петр (581)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+6
за пакетик с ролтоном вкалывать как и работникам лугандона этого хотели
показать весь комментарий
22.07.2022 13:56
+6
Це майже як "гудки"-Ахметова.
показать весь комментарий
22.07.2022 14:00
+5
Чому ватнічкам не подобається "працвєтаніє"?
показать весь комментарий
22.07.2022 13:54
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Чому ватнічкам не подобається "працвєтаніє"?
показать весь комментарий
22.07.2022 13:54 Ответить
тому, що вони чекали на солодке слово "халява".......
показать весь комментарий
22.07.2022 14:29 Ответить
Це зовсім не так. Дивіться новий ролік Дениса Казанського на цю тему https://www.youtube.com/watch?v=O5wv1RpZtDw&ab_channel=DenisKazanskyi
показать весь комментарий
22.07.2022 17:12 Ответить
Тому що Ти тут головний ватник, люди в оккупации сопротивляются врагу как могут, а ты юродствуешь. Ты ждал и дождался этого часа, да, поюродствовать на крови и горе десятков тысяч мариупольцев?
показать весь комментарий
22.07.2022 15:49 Ответить
Чому ти називаєш ватніками українців, котрі опинились не по своєму бажанню в окупації???
показать весь комментарий
22.07.2022 16:52 Ответить
Тварюка ти кончена! Вибрав **** гандонів київських, які сотні тисяч людей на пекло прирікли, знаючи що буде війна, не людей не майно,ні ресурси не захистили! Зброю не виробили! Ти дно! Щоб ти виродок на власній шкурі всі принади окупації пережив!!!!
показать весь комментарий
22.07.2022 21:12 Ответить
зимой все ощутят и поймут работники завода
показать весь комментарий
22.07.2022 13:54 Ответить
за пакетик с ролтоном вкалывать как и работникам лугандона этого хотели
показать весь комментарий
22.07.2022 13:56 Ответить
Ніхто з Маріупольців цього не хотів! А ті, хто хотіли, за 8 років з'їхалися в твій лугандон!
показать весь комментарий
22.07.2022 21:14 Ответить
Це майже як "гудки"-Ахметова.
показать весь комментарий
22.07.2022 14:00 Ответить
Нічо, "зачіньщіков - на падвал", "рабсілу" привезуть з-за Уралу... Це вам не "біндєри", цацкатись не будуть! Комбінат с гордим імєнєм Ільічя (цікаво, котрого з двох історичних Іллічів?) мусить "давать странє угля"!
показать весь комментарий
22.07.2022 14:23 Ответить
Вроде принадлежал меткомбинат Таруте. имени того членина. что гамназистом был в симбирске. А папашка у членина был главным инспектором всех уч-заведений губернии. Ну как не дать такому сынку медальку золотую? А Азовсталь принадлежит Ахметову.
показать весь комментарий
22.07.2022 15:53 Ответить
А чого ж ти, мєга патріот, мєга біндеровець , з Польщі пишеш? Ви, мігранти, нічим не кращі ворогів!
показать весь комментарий
22.07.2022 21:16 Ответить
 
 