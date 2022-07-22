Сотрудники Мариупольского меткомбината отказываются работать на россиян и устроили "тихий бунт", - Андрющенко

Во временно оккупированном Мариуполе рабочие завода отказываются работать на россиян и устроили "тихий бунт".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в Telegram советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

"На Мариупольском металлургическом комбинате имени Ильича рабочие устроили свой тихий бунт, отказавшись бежать на мины. Россияне вернули саперов, работа по расчистке почти остановилась", - говорится в сообщении.

По его словам, на некоторых производствах Мариуполя люди работают с 8.00 до 20.00 без воды и на солнце. Он добавил, что ситуацию не спасает даже анонсированная зарплата в 45 тысяч рублей.

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