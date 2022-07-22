Роспропаганда распространяет фейк о "вооруженных украинских беженцах" в Великобритании, - Центр противодействия дезинформации

Британское издание Daily Mail опубликовало материал о том, что в Великобританию через Ла-Манш попали вооруженные мигранты.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграмм-канал Центра противодействия дезинформации.

Там подчеркивают, что в статье нет ни одного упоминания об украинцах, однако "кремлевские медиа распространили этот материал с добавлением собственного предположения, что из-за увеличения поставок оружия в Украину Великобритании в будущем придется столкнуться с вооруженными украинскими беженцами".

"Подобные заявления России - откровенный фейк, основная цель которого сформировать впечатление, что помощь Украине оружием будет угрожать безопасности стран-союзников нашего государства.

Напомним, что официальная позиция Великобритании остается неизменной - поддержка Украины до полной военной победы", - говорится в сообщении.

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