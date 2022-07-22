Роспропаганда распространяет фейк о "вооруженных украинских беженцах" в Великобритании, - Центр противодействия дезинформации
Британское издание Daily Mail опубликовало материал о том, что в Великобританию через Ла-Манш попали вооруженные мигранты.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграмм-канал Центра противодействия дезинформации.
Там подчеркивают, что в статье нет ни одного упоминания об украинцах, однако "кремлевские медиа распространили этот материал с добавлением собственного предположения, что из-за увеличения поставок оружия в Украину Великобритании в будущем придется столкнуться с вооруженными украинскими беженцами".
"Подобные заявления России - откровенный фейк, основная цель которого сформировать впечатление, что помощь Украине оружием будет угрожать безопасности стран-союзников нашего государства.
Напомним, что официальная позиция Великобритании остается неизменной - поддержка Украины до полной военной победы", - говорится в сообщении.
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Бо більшої уйні вигадати складно.
Є ще одна цікава теорія, але вона основана на релігії. У всіх релігіях світу розказується про велику боротьбу добра і зла, де добро - це бог, подібними до якого є люди, і сатана, який намагається у всьому копіювати бога, але виходить якесь збочене лайно. Так от, за цією теорією, орки є людьми, яких створив сатана. Той факт, що ці довбойоби не здатні нічого свого придумать, а виключно копіюють чуже, зайвий раз підтверджує цю теорію ("русь", "бєлий дом", "сєнатари", в них даже є свій "праймаріз" лол кек), але по факту виходить ліпка об'єктів з лайна.
Дивіться перша демократична конституція була створена козаками. Тобто вони жили при демократичних нормах. В цей час в московії тільки почали придумувати російську імперію, рабство, кастове суспільство та списки про ранги, тобто все те що було ще за часів римської імперії. Думаю ви розумієте наскільки сильно вони відстають.
Сраліна каже..єто к товарістчу Молотову...він начальник Німеччини...,а хто тоді Адольф Гітлєр?..,каже Бандера...
Гітлєр це наш фюрер...
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
- Доброго вечора, ми з Укараїни!...
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