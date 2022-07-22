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Новости Война
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Роспропаганда распространяет фейк о "вооруженных украинских беженцах" в Великобритании, - Центр противодействия дезинформации

фейк,провокація

Британское издание Daily Mail опубликовало материал о том, что в Великобританию через Ла-Манш попали вооруженные мигранты.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграмм-канал Центра противодействия дезинформации.

Там подчеркивают, что в статье нет ни одного упоминания об украинцах, однако "кремлевские медиа распространили этот материал с добавлением собственного предположения, что из-за увеличения поставок оружия в Украину Великобритании в будущем придется столкнуться с вооруженными украинскими беженцами".

"Подобные заявления России - откровенный фейк, основная цель которого сформировать впечатление, что помощь Украине оружием будет угрожать безопасности стран-союзников нашего государства.

Напомним, что официальная позиция Великобритании остается неизменной - поддержка Украины до полной военной победы", - говорится в сообщении.

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Автор: 

Великобритания (4952) пропаганда (3675) россия (95502) фейк (679) Центр противодействия дезинформации (130)


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Топ комментарии
+12
Сиджу обідаю, на кухні включений телевізор, був включений якийсь телеканал подорожей. Розповідали та показували скандинавські країни. В містах чистоа, порядок, люди привітні, спокій і так далі... Думаю, шо заважає кацапні так жити? Всю свою історію ця недонація з кимсь воює, когось захоплює, грабує, ґвалтує, лізе своїми вонючими лаптями до людей та та т.і. Певно шо зайва країна на землі...
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22.07.2022 14:04
+6
нє..ну хто не знає, у нас сумісний кордон з Британією..і Ла Манш у вікно видно
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22.07.2022 13:59
+5
Це виключно на кацапів розраховано.
Бо більшої уйні вигадати складно.
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22.07.2022 13:59
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нє..ну хто не знає, у нас сумісний кордон з Британією..і Ла Манш у вікно видно
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22.07.2022 13:59 Ответить
Це виключно на кацапів розраховано.
Бо більшої уйні вигадати складно.
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22.07.2022 13:59 Ответить
Може досить забивати баки кацапською маячнею? Цікавіше,що там дєрьмак в Турції зливає?
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22.07.2022 14:00 Ответить
може сливу?
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22.07.2022 14:51 Ответить
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22.07.2022 14:03 Ответить
Сиджу обідаю, на кухні включений телевізор, був включений якийсь телеканал подорожей. Розповідали та показували скандинавські країни. В містах чистоа, порядок, люди привітні, спокій і так далі... Думаю, шо заважає кацапні так жити? Всю свою історію ця недонація з кимсь воює, когось захоплює, грабує, ґвалтує, лізе своїми вонючими лаптями до людей та та т.і. Певно шо зайва країна на землі...
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22.07.2022 14:04 Ответить
Орки.
Є ще одна цікава теорія, але вона основана на релігії. У всіх релігіях світу розказується про велику боротьбу добра і зла, де добро - це бог, подібними до якого є люди, і сатана, який намагається у всьому копіювати бога, але виходить якесь збочене лайно. Так от, за цією теорією, орки є людьми, яких створив сатана. Той факт, що ці довбойоби не здатні нічого свого придумать, а виключно копіюють чуже, зайвий раз підтверджує цю теорію ("русь", "бєлий дом", "сєнатари", в них даже є свій "праймаріз" лол кек), але по факту виходить ліпка об'єктів з лайна.
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22.07.2022 14:24 Ответить
Зайва хромосома недає покою
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22.07.2022 14:36 Ответить
Там скоріше не зайва хромосома, а навпаки -- її відсутність. Відсутність хромосоми, яка відповідае за честь, совість, людяність, співчуття, повагу, порядність, моральність та інших якостей, властивих нормальним людям.
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22.07.2022 18:55 Ответить
есть теория понаучней - єти ребята оторівлись в большей массе от каменного века 200- 300 лет назад, а Европа і Украіна - тісячи лет назад.
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22.07.2022 14:52 Ответить
І це дуже правдива теорія.

Дивіться перша демократична конституція була створена козаками. Тобто вони жили при демократичних нормах. В цей час в московії тільки почали придумувати російську імперію, рабство, кастове суспільство та списки про ранги, тобто все те що було ще за часів римської імперії. Думаю ви розумієте наскільки сильно вони відстають.
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22.07.2022 15:28 Ответить
Імперський устрій. Імперія не може жити без експансії та експорту ентропії на зовні. В імперії все дуже хреново із зворотнім зв'язком від населення. І в імперії всі один одного ненавидять бо являються окупованим населенням яке один одного вважає окупантом та тим хто винен в такому їх існуванні.
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22.07.2022 15:24 Ответить
тренуюця
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22.07.2022 14:12 Ответить
Сподіваюсь, що наші біженці озброєні NLAWами або навіть HIMARSами...
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22.07.2022 14:13 Ответить
Тупроылые рабссияне искренне поверят в наличие пролива между Украиной и Великобританией. Их уже научили в их школах что Земля плоская.
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22.07.2022 14:19 Ответить
Всё правильно говорят! Вот же они!

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22.07.2022 14:40 Ответить
Степан Анрійович Бандера прилєтів на Мацковійю й каже сраліну : хочу з фон Рібентропом брацкий союз зробити...
Сраліна каже..єто к товарістчу Молотову...він начальник Німеччини...,а хто тоді Адольф Гітлєр?..,каже Бандера...
Гітлєр це наш фюрер...
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22.07.2022 14:45 Ответить
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти !!

руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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22.07.2022 14:46 Ответить
Британия можете начать войну с рабZeeй и без блока НАТО...и это не фейк...
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22.07.2022 14:50 Ответить
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22.07.2022 14:53 Ответить
Ага...
- Доброго вечора, ми з Укараїни!...
""
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22.07.2022 14:55 Ответить
та нормально, тепер будуть мочити москалів в Лондоні
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22.07.2022 15:02 Ответить
Та оно то неплохо бы. Но как через тоннель под Ла-Маншем волокти оружие и патроны? Там же поезда часто мотаются. Не успеешь занести или вынести.
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22.07.2022 15:33 Ответить
 
 