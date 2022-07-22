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Кандидатура Клименко была передана на проверку Генпрокуратуре, - комиссия по отбору главы САП. ДОКУМЕНТ

клименко,олександр

Комиссия по отбору главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры обратилась в Генпрокуратуру, чтобы подтвердить соответствие победителя конкурса Александра Клименко требованиям законодательства. После получения одобрительных результатов его кандидатуру подадут на утверждение Генпрокурора.

Об этом говорится в письме председателя Комиссии Екатерины Коваль на имя исполняющего обязанности Генерального прокурора Алексея Симоненко, которое Коваль опубликовала в фейсбуке, сообщает Цензор.НЕТ.

В письме указано, что кандидатура Клименко будет подана на утверждение Генпрокурора только после того, как комиссия получит одобрительные результаты его проверки. Также на проверку была передана информация об Андрее Синюке, который должен стать заместителем главы САП.

Кандидатура Клименко была передана на проверку Генпрокуратуре, - комиссия по отбору главы САП 01
Кандидатура Клименко была передана на проверку Генпрокуратуре, - комиссия по отбору главы САП 02

Автор: 

конкурс (1142) САП (2064) Симоненко Алексей (22) Клименко Александр САП (29) Офис Генпрокурора (2466)


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Топ комментарии
+16
Які перевірки? Клименко вже вибраний. Залишилось тільки затвердити. Довго ще будуть продовжуватися ці дєрьмаковсько-татаровскі мутки на очах у всього народу під час війни. Що це,***** таке?
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22.07.2022 14:43
+16
ну да, ну да, как будто перед конкурсом не проверяли
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22.07.2022 14:44
+13
Будуть тягнути час, доки не з'явиться можливість протягнути якогось покидька дєрьмаківського.
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22.07.2022 14:37
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Хто і скільки буде перевіряти?
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22.07.2022 14:35 Ответить
Будуть тягнути час, доки не з'явиться можливість протягнути якогось покидька дєрьмаківського.
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22.07.2022 14:37 Ответить
Дерьмака не треба перевірити на детекторі брехні? Заодно і про Оман і патрушева запитати
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22.07.2022 17:20 Ответить
Поки новий лижний сезон на Буковелі не почнеться
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22.07.2022 14:38 Ответить
який раз і на який термін
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22.07.2022 14:36 Ответить
Які перевірки? Клименко вже вибраний. Залишилось тільки затвердити. Довго ще будуть продовжуватися ці дєрьмаковсько-татаровскі мутки на очах у всього народу під час війни. Що це,***** таке?
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22.07.2022 14:43 Ответить
ну да, ну да, как будто перед конкурсом не проверяли
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22.07.2022 14:44 Ответить
Проверяла Оксана Марченко. Країна повинна мати коррумпант!!!
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22.07.2022 14:56 Ответить
Вже плять рік перевіряєте, падлюки…
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22.07.2022 14:47 Ответить
Зеленський однією ногою в мафії, и в мафії він далеко не головний. /Чорновіл/
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22.07.2022 14:49 Ответить
Може не пройти.Зачестний для зе.
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22.07.2022 14:53 Ответить
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22.07.2022 14:54 Ответить
І після цього бігають з повістками та загрожують термінами за неявку. А не пішли би ви всі....
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22.07.2022 14:57 Ответить
Серію з перевірками вже грали в грудні. Вимагаємо сюжетної різноманітності серіалу, а то вже навіть Санта-Барбара була більш непередбачуваною.
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22.07.2022 14:56 Ответить
А хто генпрокуратуру перевірятиме ?
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22.07.2022 15:02 Ответить
А хто в нас генпрокурор? Нема тіла- нема підпису.
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22.07.2022 15:13 Ответить
А татарова і інших діячів з оп ніхто не перевіряв?
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22.07.2022 16:03 Ответить
Коли вже припиниться ця татарівсько-єрмаківся агонія?
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22.07.2022 16:04 Ответить
О,это надолго.Уверен ,что комиссия пойдет кормить котов...
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22.07.2022 16:57 Ответить
А через месяц прокуратура ответит что уже проверяла перед конкурсом и право повторной проверки не имеет....
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22.07.2022 17:35 Ответить
пора вже бубочку с дермаком до прокуратури передати.
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22.07.2022 18:18 Ответить
 
 