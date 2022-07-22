Кандидатура Клименко была передана на проверку Генпрокуратуре, - комиссия по отбору главы САП. ДОКУМЕНТ

Комиссия по отбору главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры обратилась в Генпрокуратуру, чтобы подтвердить соответствие победителя конкурса Александра Клименко требованиям законодательства. После получения одобрительных результатов его кандидатуру подадут на утверждение Генпрокурора.

Об этом говорится в письме председателя Комиссии Екатерины Коваль на имя исполняющего обязанности Генерального прокурора Алексея Симоненко, которое Коваль опубликовала в фейсбуке, сообщает Цензор.НЕТ.

В письме указано, что кандидатура Клименко будет подана на утверждение Генпрокурора только после того, как комиссия получит одобрительные результаты его проверки. Также на проверку была передана информация об Андрее Синюке, который должен стать заместителем главы САП.



