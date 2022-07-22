Василенко об инициативе ОП по созданию проекта Tribunal for Russia: Первоочередным является использование механизма уже существующего международного трибунала МКС

Для Украины нет необходимости первоочередно работать над созданием Специального международного уголовного трибунала для наказания высшего руководства России за преступления агрессии против нашей страны. Пока можно использовать механизмы Международного уголовного Суда.

Об этом в комментарии Цензор.НЕТ заявил Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины, судья Международного криминального трибунала для бывшей Югославии (2002-2005 годы), представитель Украины в Совете ООН по правам человека (2005-2010 годы), доктор юридических наук Владимир Василенко.

"Заявления, сделанные Смирновым и Кориневичем, вводят общественность в заблуждение. Сегодня действительно дискутируется вопрос создания Специального международного уголовного трибунала для наказания высшего руководства России за преступления агрессии против Украины. Это делается потому, что в Римском уставе Международного уголовного Суда существуют формальные юридические ограничения, не позволяющие наказать военно-политическое руководство России за акт агрессии против Украины. Однако Международный уголовный Суд уже функционирует и с сентября 2015 года рассматривает украинское дело, а точнее ситуацию, порожденную агрессией России против Украины. В рамках этого дела он может и должен рассматривать уже сегодня совершение таких преступлений как преступление геноцида, военные преступления и преступления против человечности", - напоминает эксперт.

Поэтому, по его словам, сегодня приоритетной задачей является использование механизма Международного уголовного суда.

"А наряду с этим можно, конечно, создавать и новый Специальный трибунал для привлечения к ответственности за преступления агрессии, однако, неизвестно, когда этот Трибунал будет создан и будет ли он вообще создан. Ведь создание такого Трибунала на основе резолюции Совета Безопасности ООН невозможно, поскольку Россия имеет право вето в этом органе и заблокирует принятие такой резолюции. Следовательно, другой путь - созыв международной конференции с привлечением большого количества государств, а это в нынешних условиях проблематично и может затянуться во времени", - отметил Василенко.

"Его можно создать, но сегодня первоочередным является использование механизма уже существующего международного трибунала МКС", - добавляет он, акцентируя внимание на том, что в соответствии с международным правом, самым высоким в иерархии международных преступлений является геноцид.

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"Преступление агрессии оно по своей серьезности уступает преступлению геноцида. В юриспруденции именно геноцид признается преступлением преступлений, а не преступление агрессии, как утверждает Кориневич. Поэтому сегодня приоритетным является использование механизмов уже существующего Международного уголовного Суда", - заявляет эксперт.

Дальше Василенко подробно останавливается на том, что для этого нужно сделать?

"Украина, прежде всего, должна срочно ратифицировать Римский Устав", - отмечает он.

Василенко выразил уверенность, что воздержание от ратификации Римского Устава уже нанесло нашей стране колоссальный ущерб.

"Факт нератификации Украиной Римского Устава сыграл очень отрицательную роль. Если бы Украина ратифицировала Римский Устав и если бы было налажено тесное сотрудничество между украинскими правоохранительными органами и Прокурором Международного уголовного Суда, уже давно были бы сформулированы обвинительные акты в отношении Путина, Лаврова, Шойга и других военных преступников в совершении таких преступлений, как военные преступления и преступления а теперь и преступление геноцида. Фактов совершения Россией именно этих преступлений и фактов, которые именно путинский режим организовал и поощряет к совершению таких преступлений - более чем достаточно", - отмечает он.

Эксперт откровенно возмущен позицией некоторых представителей украинской власти, например Смирнова, относительно нецелесообразности ратификации Украиной Римского Устава.

Он напоминает, что ранее Смирнов заявил, что ратификация Римского устава Украиной якобы приведет к сливу заявлений от России о совершении международных преступлений украинскими военнослужащими. Украина в разовом порядке ратифицировала Римский устав в феврале 2015 года. Однако ливни жалоб на Украину не произошло. По мнению Василенко, этого и не могло произойти, поскольку Россия вообще не является стороной Устава и поскольку там понимают, что Суд не будет рассматривать фейковые заявления. Кроме того, МКС действует в соответствии с принципом комплиментарности, то есть рассматривает дела о совершенных преступлениях только в том случае, когда государство, граждане которого их совершили, привлекает их к ответственности. Украина как правовое государство не может не привлекать к ответственности своих граждан, совершивших подобные преступления. В такой раз МКС вообще не будет рассматривать такие дела.

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Василенко напоминает, что российские власти очень не хотят, чтобы Украина стала полноправным участником Римского устава, поскольку в таком случае МКС мог бы рассматривать украинские дела без промедлений и оговорок.

"Люди, которые говорят, что ратификация Украиной Устава не ко времени и вредна, или неквалифицированные невежды, или прямые агенты России", - добавляет он.

Говоря о проекте, который предлагают назвать Tribunal for Russia, Василенко отметил: "даже если этот трибунал и будет создан, и будут сделаны необходимые шаги для привлечения виновных к ответственности, то реально произойдет следующее: прокурор такого суда только сформулирует обвинительные акты, они будут предложены Прокурор суда формально вызовет этих лиц в Суд для начала рассмотрения дела. Точно такая же процедура уже теперь должна быть применена уже существующим Международным уголовным Судом. Его прокурор имеет все возможности сформулировать обвинительные акты за преступление геноцида, за преступления против человечности и военные преступления. Но виновные лица никогда не предстанут перед судом, поскольку Россия их не выдаст. Реально они не смогут быть привлечены к ответственности к краху путинского режима и привлечению к ответственности России как государства".

Также он выразил уверенность, что реально привлечь к ответственности высшее военно-политическое руководство РФ за преступления в Украине можно будет только после краха путинского режима.

"Поэтому сегодня приоритет из приоритетов как для Украины, так и для международного сообщества – создать антипутинскую коалицию, точнее, завершить ее оформление. Ее окончательная цель – достичь краха режима и привлечь Россию к ответственности как государство", – добавляет Василенко.

"Реально привлечь к ответственности российских военных преступников так, как это было после Второй мировой войны можно лишь в том случае, если терпит крах путинский режим и Россия будет привлечена к ответственности как государство. Тогда неизбежно будет и наказание для военных преступников, физических лиц. Энергию нужно направлять не на реализацию фантастических планов, а в завершение оформления антипутинской коалиции, которая де-факто существует в рамках "Рамштайна". Это сверхзадача для украинской дипломатии", - резюмирует он.

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Как сообщалось, заместитель руководителя Офиса Президента Украины Андрей Смирнов и посол по особым поручениям Министерства иностранных дел Антон Кориневич провели встречу с представителями иностранных СМИ, во время которой рассказали о проекте создания международного трибунала, который будет рассматривать преступление агрессии России против нашей страны. Проект может получить название Tribunal for Russia.