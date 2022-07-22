В РФ пришлось изготовить печати, чтобы ставить отметки об отказе воевать в Украине, - Антон Геращенко
В военных билетах россиян, отказывающихся воевать в Украине, их называют склонными к измене.
Об этом сообщил в телеграмме советник министра внутренних дел Антон Геращенко, передает Цензор.НЕТ.
"Склонен к предательству, лжи и обману. Отказался от участия в СВО на территории Украины. Именно так теперь клеймят военные билеты россиян, которые отказываются воевать в Украине.
У военкомов мордора, видимо, настолько много бумажной работы, связанной с огромным количеством отказников, что даже пришлось изготовить печати", - написал он.
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+12 Алекс Ростиков
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+10 Nikolay Ivankov #508849
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Съездил максим горький в америку, посмотрел, как там автоматизируют произовдоство, и решил посмотреть, как молодая страна советов опережает загнивающий буржуазный запад в этом отношении. Его привели на завод, который автоматически изготавливал табличики: "Пива нет", "Лифт не работает"...
Джерело:
Ди к рекомендация в РоссСМИ