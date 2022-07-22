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Новости Война
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В РФ пришлось изготовить печати, чтобы ставить отметки об отказе воевать в Украине, - Антон Геращенко

В военных билетах россиян, отказывающихся воевать в Украине, их называют склонными к измене.

Об этом сообщил в телеграмме советник министра внутренних дел Антон Геращенко, передает Цензор.НЕТ.

"Склонен к предательству, лжи и обману. Отказался от участия в СВО на территории Украины. Именно так теперь клеймят военные билеты россиян, которые отказываются воевать в Украине.

У военкомов мордора, видимо, настолько много бумажной работы, связанной с огромным количеством отказников, что даже пришлось изготовить печати", - написал он.

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В РФ пришлось изготовить печати, чтобы ставить отметки об отказе воевать в Украине, - Антон Геращенко 01

Автор: 

отказ (102) россия (95515) Геращенко Антон (1438)


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Топ комментарии
+12
Кацапня вирішила що краще така печать чим надпис на пам'ятнику.
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22.07.2022 15:18
+10
Анекдот старый напомнило:

Съездил максим горький в америку, посмотрел, как там автоматизируют произовдоство, и решил посмотреть, как молодая страна советов опережает загнивающий буржуазный запад в этом отношении. Его привели на завод, который автоматически изготавливал табличики: "Пива нет", "Лифт не работает"...
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22.07.2022 15:30
+3
******* вялікого менеджера Сталіна - нехай ********* і його репресії.
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22.07.2022 15:45
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Правила форума Совет форумчан
Кацапня вирішила що краще така печать чим надпис на пам'ятнику.
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22.07.2022 15:18 Ответить
пропоную потім вбивати
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22.07.2022 15:45 Ответить
Ну - неофіційно це у них будуть вже сталінські часи; "Поражение в правах" Будуть безпідставно відмовлять у прийомі на роботу, тягатимуть да допити в зв"язку з можливою організацією чи участю в антивоєнних протестах та інше
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22.07.2022 16:13 Ответить
Какие этим дохлым тварям памятники? Их *безвести* записывают.
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22.07.2022 16:12 Ответить
Анекдот старый напомнило:

Съездил максим горький в америку, посмотрел, как там автоматизируют произовдоство, и решил посмотреть, как молодая страна советов опережает загнивающий буржуазный запад в этом отношении. Его привели на завод, который автоматически изготавливал табличики: "Пива нет", "Лифт не работает"...
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22.07.2022 15:30 Ответить
******* вялікого менеджера Сталіна - нехай ********* і його репресії.
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22.07.2022 15:45 Ответить
Нехай ще зроблять станок, щоби міг їх штампувати.
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22.07.2022 15:51 Ответить
зачем такие сложности? всё уже давно изобретено

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22.07.2022 16:02 Ответить
Ідея зрозуміла Але ще з в часи Катерини ІІ використовували ТРИ клейма зразу "В", "И" та "У" - "Вор", "Изменник", "Убийца" "В" та "У" випалювали на щоках, а "И" - на лобі
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22.07.2022 16:20 Ответить
а можна цього таваріща зрадника ківи і інших неадекватних "птєнцов авакова" не згадувати у новинах? ці люди не зовсім друзі Україні
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22.07.2022 16:08 Ответить
И на бутылку посадить, то шо такое? Но прежде годно так отшвабрить.
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22.07.2022 16:08 Ответить
Після того як забрали громадянство у керівника тероборони дніпропетровщіни,треба зробити печатку для опу - ДОЛБ₴&@%И.
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22.07.2022 16:42 Ответить
Незабаром щоб отримати такий штампик москалі будуть великі хабарі платити...
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22.07.2022 17:21 Ответить
Склонен к предательству, лжи и обману
Джерело:
Ди к рекомендация в РоссСМИ
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22.07.2022 21:23 Ответить
 
 