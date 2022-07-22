В РФ пришлось изготовить печати, чтобы ставить отметки об отказе воевать в Украине, - Антон Геращенко

В военных билетах россиян, отказывающихся воевать в Украине, их называют склонными к измене.

Об этом сообщил в телеграмме советник министра внутренних дел Антон Геращенко, передает Цензор.НЕТ.

"Склонен к предательству, лжи и обману. Отказался от участия в СВО на территории Украины. Именно так теперь клеймят военные билеты россиян, которые отказываются воевать в Украине.

У военкомов мордора, видимо, настолько много бумажной работы, связанной с огромным количеством отказников, что даже пришлось изготовить печати", - написал он.

Читайте также: По меньшей мере, 300 дагестанцев отказались воевать в Украине, - росСМИ