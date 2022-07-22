РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6026 посетителей онлайн
Новости Война
3 668 9

Оккупанты захватили в Мелитополе завод по производству кислорода и загнали туда технику

рф,армія

В Мелитополе российские оккупанты захватили завод автотракторных глушителей, мощности которого арендовало предприятие, производящее медицинский и промышленный кислород.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом в эфире национального марафона новостей сказал городской голова Мелитополя Иван Федоров.

"Оккупанты захватили завод автотракторных глушителей, на его территории есть предприятие, которое производит медицинский и промышленный кислород. Оно опасно для нахождения там военной техники, но оккупанты там ее разместили", - сообщил Федоров.

Также он добавил, что российские войска въехали на территорию мелитопольского лицея № 5. На базе этой школы они разместили как свои казармы с личным составом, так и свою военную технику. Городской голова акцентировал внимание на том, что лицей находится в густонаселенном районе города, поэтому враг намеренно выбрал это место, чтобы окружить себя гражданским населением.

Читайте также: В Мелитополе российские оккупанты начали активную подготовку к "референдуму": перекрывают микрорайоны и проводят тотальную перепись, - мэр Федоров

Автор: 

армия РФ (19210) завод (513) Мелитополь (613) техника (1736)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
ХІМЕРИ незабаром лапатнікам кисень увесь і перекриють...
показать весь комментарий
22.07.2022 15:17 Ответить
Ну так и е...те туда, пускай полетают
показать весь комментарий
22.07.2022 15:17 Ответить
Їбаште
показать весь комментарий
22.07.2022 15:18 Ответить
"аннушка уже разлила масло". скоро будет римейк легендарного "Houston, we have a problem" )
показать весь комментарий
22.07.2022 15:27 Ответить
Бавовна, Селітрі, Кисень ))
показать весь комментарий
22.07.2022 15:46 Ответить
Туда если ахнуть, где кислород---та капец всем!
показать весь комментарий
22.07.2022 15:55 Ответить
Бавовна, задимлення, ну а далі окупанти рюзькіє отримають і кисень!!!
Антонівський міст тільки пішки….
показать весь комментарий
22.07.2022 16:41 Ответить
Росіянчеги!
Сьогодні ж Всесвітній День Мозку, а ви чогось так уперто ігноруєте це свято?
показать весь комментарий
22.07.2022 16:41 Ответить
Кисень? ... ну хтось покурить і буде "хлопати" нє по дєтскі
показать весь комментарий
22.07.2022 16:41 Ответить
 
 