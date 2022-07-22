Оккупанты захватили в Мелитополе завод по производству кислорода и загнали туда технику
В Мелитополе российские оккупанты захватили завод автотракторных глушителей, мощности которого арендовало предприятие, производящее медицинский и промышленный кислород.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом в эфире национального марафона новостей сказал городской голова Мелитополя Иван Федоров.
"Оккупанты захватили завод автотракторных глушителей, на его территории есть предприятие, которое производит медицинский и промышленный кислород. Оно опасно для нахождения там военной техники, но оккупанты там ее разместили", - сообщил Федоров.
Также он добавил, что российские войска въехали на территорию мелитопольского лицея № 5. На базе этой школы они разместили как свои казармы с личным составом, так и свою военную технику. Городской голова акцентировал внимание на том, что лицей находится в густонаселенном районе города, поэтому враг намеренно выбрал это место, чтобы окружить себя гражданским населением.
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