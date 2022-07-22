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У главы штаба обороны Днепра Корбана пограничники отобрали украинский паспорт (обновлено). ФОТО

корбан,геннадий

Глава штаба обороны Днепра Геннадий Корбан хотел въехать в Украину, однако пограничники изъяли у него украинский паспорт.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УП.

Как сообщается, Корбан находится на пункте пропуска на границе. На место прибыли адвокат Корбана Андрей Йосипов, представители СБУ, НАБУ и ГБР.

Правоохранители сообщили ему, что его украинское гражданство приостановлено. Подтверждающие документы правоохранители еще не предоставили.

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"В результате я не могу теперь въехать ни по одному документу: ни по военному билету, ни по "Дії", никак. По сути, застрял здесь в приграничной зоне. Адвокаты сейчас разбираются, потому что непонятно по какому документу, например, я могу вернуться назад (в Польшу, - ред.)", - сказал Корбан РБК-Украина.

У главы штаба обороны Днепра Корбана пограничники отобрали украинский паспорт (обновлено) 01

У главы штаба обороны Днепра Корбана пограничники отобрали украинский паспорт (обновлено) 02

У главы штаба обороны Днепра Корбана пограничники отобрали украинский паспорт (обновлено) 03

граница (5269) Корбан Геннадий (548) паспорт (1180)


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Топ комментарии
+71
это просто жесть, как это вообще возможно, без документов, без объяснений, просто раз и не пустить..., и вообще как можно лишить гражданства, полученного при рождении...
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22.07.2022 15:24
+58
мабуть і наказу немає..., ми демонструємо в котрий раз, що ми не правова держава, тільки навіщо це...і кому потрібно...
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22.07.2022 15:26
+52
При всей моей неприязни к Корбану - это грубое нарушение Конституции страны.
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22.07.2022 15:41
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Страница 3 из 3
Печать должна быть с трезубцем, надписи МФО на печати президента нет. Без подписи документ не действителен.
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22.07.2022 16:45 Ответить
де підпис преЗЄка ?

за печатку намбер ван я взагалі мовчу

як завжди ЗЄ-льоная тіна-муть
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22.07.2022 16:58 Ответить
Підпис показувати ніззя, бо чеки почнуть підроблять
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22.07.2022 19:35 Ответить
Херсонщіну,ЯК СКАЗАВ АРЕСТОВИЧ - ПРО₴&@ЛИ?А ДНІПРОПЕТРОВЩІНУ ЗДАЄТЕ?Робити таке під час ВІЙНИ - це треба зовсім не мати розуму.
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22.07.2022 16:36 Ответить
Честно говоря, тема пустая. Скорее похожа на самопиар. Как будто бы кому-то важен корбан.
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22.07.2022 16:37 Ответить
зелень пошла по беспределу...каждый день тянет на десятки уголовных по самым тяжким ...ответить придется за все десятки тысяч убитых по вине этого ничтожества....
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22.07.2022 16:37 Ответить
а коли у єрмака заберуть український паспорт? знаєте друзі, лібше він той зеля видав би указ по якому усі бажаючі на кордоні відмовляються від українського громадянства, здають український паспорт та можуть поїхати з цього дурдому під назвою Україна... нажаль це так. корбан якій стільки зробив для України в 2014 року і за це така подяка.... так лібше вже бути особою без громадянства
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22.07.2022 16:44 Ответить
Мафии не место в Украине, пусть погуляет миру
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22.07.2022 16:44 Ответить
а можно также тех кто за русский мир? или этих нельзя?
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22.07.2022 16:45 Ответить
"Если ты умер, то это надолго, если дурак, -то это навсегда!".
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22.07.2022 16:50 Ответить
Значит Днепр тоже решили сдать! Интересно ,а как это можно лишить гражданства ? Указом Зеленского можно подтереться!
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22.07.2022 16:48 Ответить
онже не гогилашвили или портнов...,чес слово как маленькие
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22.07.2022 17:00 Ответить
Таки Зеленський "жахнув" Коломойського, раз правда, що в Корбана забрав громадянство!!!
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22.07.2022 17:07 Ответить
Можливо інформаційним срачем з Корбаном влада перекриває вже якусь ху*ню, яку зараз підписують по зерну чи ще щось. Інакшого пояснення не маю, бо якшо винний, то в кайданки і в суд. Але ця ситуація з громадянством виглядає м'яко кажу, щоб не матюкатися, не по європейськи.
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22.07.2022 17:15 Ответить
Цілком вірне припущкння. Другий стамбульський договорняк мутний. А ще справу дєрмака після заяв Вікторії Спартц зечмоні хочуть пошвидше" розсмоктати".
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22.07.2022 17:30 Ответить
Операція "жопа"-почалась.
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22.07.2022 17:35 Ответить
не за Корбана все беспокоятся, а за свое второе гражданство. Закон о двойном гражданстве облегчит вам ваши уловки
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22.07.2022 17:42 Ответить
Цирк зажигает огни!!!!!

Взял попкорн!
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22.07.2022 18:02 Ответить
Т.е. дерьмаки с сотоварищами решили сдать Днепр....
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22.07.2022 18:10 Ответить
'схаждєніє пасєрєдінє'
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22.07.2022 18:51 Ответить
До Корбана має бути багато питань, як і до його хозяїна Бєні. Але, те, що зараз робиться - це свавілля. Свавілля у військовий час- зрада
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22.07.2022 18:37 Ответить
У каждого президента должен быть свой Саакашвили?
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22.07.2022 18:40 Ответить
Я считаю, что Зеленский должен отменить рождение Корбана. Делов-то
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22.07.2022 18:48 Ответить
Порушення Конституції їх в судах зачмирять і ніякого ЕС нам невідать ..Як це так забрати паспорт у людини ?
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22.07.2022 18:53 Ответить
а може в Корбана є ще декілька паспортів інших держав?
то хай їде туди, де Батьківщина
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22.07.2022 19:22 Ответить
если немного узбагоиться, то можно догадаться, что весь сыр-бор из-за Бени, выдачи которого требуют Штаты, причём требуют уже конкретно
но Вовик, как бывший протеже Бени, боится объявить об этом напрямую - поэтому и выдумана многоходовочка, целью которой является "выдавливание" Бени из страны в нужном ему направлении, мол мы сделали всё, что могли и не мучайте нас больше
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22.07.2022 19:33 Ответить
как там портнов, новинский, гогилашвили ?
а чтт по поводу Червоненка, шестёрки саши стоматолога ? как он уже подполковник ?
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23.07.2022 18:19 Ответить
Скоро зникне й ваше вонюче кодло - проплачений "штаб" оборони чужої країни та її громадян - як тільки вам припинять видавати шекелі-доляри в конвертах. "Ізраїльтяни" та наймити їхні, нагадую: "Підстави втрати громадянства України зазначенні в статті 19 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2235-14 Закону України «Про громадянство України» : 1) добровільне набуття громадянином України громадянства іншої держави, якщо на момент такого набуття він досяг повноліття..." Народитися цей ваш "вождь ізраїльтянської оборони" міг де завгодно. Ясно одне, ваш час нарешті минає. До речі, як там ваш шеф, досі кофє пьйот? Бо гидної пики з 24 лютого не видно й не чути.
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22.07.2022 20:40 Ответить
@mike

Міша, а ти - антисеміт!
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22.07.2022 20:44 Ответить
самые антисемитские антисемиты - это сами семиты
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22.07.2022 21:20 Ответить
Корбен Даллас))
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22.07.2022 22:07 Ответить
Ах так, ЗеЛох, значить можеш якщо хочеш паспорти відбирати!?? Ну так давай далі, шалав московських повалійш, тодоренку, Лорак, всіх спортсменів, Ротару, всіх виродків хохлів, що роками живуть в рф з 2 паспортами, всіх ригааналів, колаборантів, зрадників,кримських щурів, весь київський бамонд типу Медведчука ....коротше роботи по позбавленню паспортів у тебе до кінця твоєї сраної каденції!
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22.07.2022 23:25 Ответить
Вы забыли украинцев с венгерскими паспортами
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23.07.2022 12:04 Ответить
Та ви що,не пускають?!А я думаю,чого не вистачає ,?А це корбана! Боже яка втрата,
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22.07.2022 23:41 Ответить
Корбана не пускають в угоду Єрмака за Спартц, таке враження .Черговий раз топчуться ногами по Конституції! Тем більше Корбан координує тероборону у Дніпрі можливо таким чином на майбутнє готують Дніпро на здачу ворогу????
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23.07.2022 00:13 Ответить
Геннадий для Днепра делает много важных дел, а государство как ""вредитель"" этому мешает.
Под носом у президента предатели и ни каких тело -движений в их сторону и паспорта не забирают. Страна ""идиотизма"".
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23.07.2022 05:01 Ответить
зеленский подонок портновский
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23.07.2022 18:16 Ответить
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