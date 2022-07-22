У главы штаба обороны Днепра Корбана пограничники отобрали украинский паспорт (обновлено). ФОТО

Глава штаба обороны Днепра Геннадий Корбан хотел въехать в Украину, однако пограничники изъяли у него украинский паспорт.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УП.

Как сообщается, Корбан находится на пункте пропуска на границе. На место прибыли адвокат Корбана Андрей Йосипов, представители СБУ, НАБУ и ГБР.

Правоохранители сообщили ему, что его украинское гражданство приостановлено. Подтверждающие документы правоохранители еще не предоставили.

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"В результате я не могу теперь въехать ни по одному документу: ни по военному билету, ни по "Дії", никак. По сути, застрял здесь в приграничной зоне. Адвокаты сейчас разбираются, потому что непонятно по какому документу, например, я могу вернуться назад (в Польшу, - ред.)", - сказал Корбан РБК-Украина.