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Новости Война
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Эрдоган надеется, что соглашение по экспорту зерна решит проблемы с поставкой продукции

зерно,урожай,пшениця,жнива,врожай,збір,ячмінь

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил уверенность, что заключение соглашения по зерну позволит устранить все проблемы с формированием сельскохозяйственного коридора по Черному морю.

Об этом сообщает в пятницу агентство "Анадолу", передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня с участием представителей ООН, РФ и Украины подписан документ, который устранит проблемы на пути формирования сельскохозяйственного коридора", - заявил Эрдоган.

Напомним, 22 июля Украина, Турция и ООН подписали соглашение об экспорте зерна.

Накануне сообщалось, что Россия и Украина 22 июля в Стамбуле готовы заключить соглашение по зерну. В церемонии подписания документа примут участие президент Турции и генсек ООН Антониу Гутерриш.

На прошлой неделе на переговорах России, Турции, ООН и Украины по теме вывоза украинского зерна участники договорились о создании координационного центра в Стамбуле и достигли согласия по совместному контролю зерна в портах.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": 22 июля в Стамбуле мы сделаем первый шаг к разрешению продовольственного кризиса совместно с генсеком ООН, Украиной и РФ, - Чавушоглу

Автор: 

зерно (1070) ООН (4167) Турция (3379) экспорт (877) Эрдоган Реджеп Тайип (894) Черное море (1479)


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Топ комментарии
+6
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22.07.2022 16:01
+5
Текст Угоди загалу!!! Ніхто немає права на секретні від українців угоди від імені України !!!
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22.07.2022 16:06
+4
турок, рашистський холуй - "Сьогодні за участю представників ООН, РФ та України підписано документ, який усуне проблеми на шляху формування сільськогосподарського коридору", - заявив Ердоган. Люба угода підписана рашистом не вартує того паперу на котрому вона нацарапана.Вірити угоді з рашистом, все одно,що мати вдома скаженого пса.
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22.07.2022 15:44
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Кому что, а голому баня.
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22.07.2022 15:35 Ответить
турок, рашистський холуй - "Сьогодні за участю представників ООН, РФ та України підписано документ, який усуне проблеми на шляху формування сільськогосподарського коридору", - заявив Ердоган. Люба угода підписана рашистом не вартує того паперу на котрому вона нацарапана.Вірити угоді з рашистом, все одно,що мати вдома скаженого пса.
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22.07.2022 15:44 Ответить
ось після таких заяв починаєш сумувати, що зерно не спалили..тобто у нас не проблеми..а прогулянка набережною
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22.07.2022 15:54 Ответить
Катерина Яресько

@kattyfun1

·

https://twitter.com/kattyfun1/status/1550443522494455809 1 ч

Це просто знущання якесь. Цікаво, чи розуміє міністр ту відповідальність, яку на нього зараз покладено?

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22.07.2022 15:59 Ответить
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22.07.2022 16:01 Ответить
Вова , сядеш і надовго 😠
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22.07.2022 16:56 Ответить
Розпочалась Ера погоджень....
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22.07.2022 16:04 Ответить
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22.07.2022 16:30 Ответить
Текст Угоди загалу!!! Ніхто немає права на секретні від українців угоди від імені України !!!
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22.07.2022 16:06 Ответить
Уряд вирішив спасти від голоду 400 млн в Азії та Африці.
Це є добре.

Тепер чекаю звіту уряду, як будемо забезпечені на зиму українці - що їстимуть, чи в теплі будуть, якими ліками будуть забезпечені,
де житимуть ті, хто лишився житла,
яку допомогу дасть держава соціально незахищ.??????😠
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22.07.2022 16:55 Ответить
Ані атдадут сваі дачі дєтям-як і обіцяв Зелупа.)
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13.12.2022 10:52 Ответить
Путин - это конечно Гитлер, но угоды с ним подписывать можно. Он убивает не евреев, а всего-навсего украинцев.
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22.07.2022 17:46 Ответить
 
 