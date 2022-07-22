Эрдоган надеется, что соглашение по экспорту зерна решит проблемы с поставкой продукции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил уверенность, что заключение соглашения по зерну позволит устранить все проблемы с формированием сельскохозяйственного коридора по Черному морю.

Об этом сообщает в пятницу агентство "Анадолу", передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня с участием представителей ООН, РФ и Украины подписан документ, который устранит проблемы на пути формирования сельскохозяйственного коридора", - заявил Эрдоган.

Напомним, 22 июля Украина, Турция и ООН подписали соглашение об экспорте зерна.

Накануне сообщалось, что Россия и Украина 22 июля в Стамбуле готовы заключить соглашение по зерну. В церемонии подписания документа примут участие президент Турции и генсек ООН Антониу Гутерриш.

На прошлой неделе на переговорах России, Турции, ООН и Украины по теме вывоза украинского зерна участники договорились о создании координационного центра в Стамбуле и достигли согласия по совместному контролю зерна в портах.

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