Порошенко о заявлениях Лаврова: его место на скамье подсудимых в Гааге за военные преступления против украинцев

Пятый президент Украины отметил, что место министра иностранных дел России Лаврова – на скамье подсудимых в Гааге.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской солидарности", об этом Петр Порошенко заявил в интервью французскому телеканалу BFM TV.

Отвечая на вопрос о новых территориальных претензиях страны-агрессора, озвученных Лавровым, Порошенко отметил: "Лавров является военным преступником, совершившим преступления и на совести которого жизни тысяч и тысяч украинцев. На его руках кровь украинцев".

"Они пытаются возродить проект "Новороссии" – это раскол Украины пополам и ликвидация Украины как государства. Я не дал это сделать в 2014-2015 годах, остановив российскую армию. И хочу подчеркнуть, что сейчас, когда весь мир объединился в антипутинскую коалицию, ничего у них не получится", - акцентирует Порошенко.

Читайте также: Медведев вслед за Лавровым заявляет о намерении "расширить" войну против Украины

"А место Лаврова - в городе Гаага, на скамье подсудимых, за решеткой за военные преступления, совершенные всей российской захватнической варварской командой", - констатирует пятый президент.

"Хочу подчеркнуть, что эта война – не против Украины, как кто-то подумал. Это не о Донбассе и не о расширении за счет восточных и южных областей Украины – это обо всей Европе. Это обо всем цивилизованном мире. Потому что это война против свободы, против демократии, против наших ценностей. Это война маньяка против детей и женщин. Я хочу подчеркнуть, чтобы у всех было четкое понимание, всех, кто смотрит эту передачу - это война против вас", - отмечает Петр Порошенко.