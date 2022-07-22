Порошенко о заявлениях Лаврова: его место на скамье подсудимых в Гааге за военные преступления против украинцев
Пятый президент Украины отметил, что место министра иностранных дел России Лаврова – на скамье подсудимых в Гааге.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской солидарности", об этом Петр Порошенко заявил в интервью французскому телеканалу BFM TV.
Отвечая на вопрос о новых территориальных претензиях страны-агрессора, озвученных Лавровым, Порошенко отметил: "Лавров является военным преступником, совершившим преступления и на совести которого жизни тысяч и тысяч украинцев. На его руках кровь украинцев".
"Они пытаются возродить проект "Новороссии" – это раскол Украины пополам и ликвидация Украины как государства. Я не дал это сделать в 2014-2015 годах, остановив российскую армию. И хочу подчеркнуть, что сейчас, когда весь мир объединился в антипутинскую коалицию, ничего у них не получится", - акцентирует Порошенко.
"А место Лаврова - в городе Гаага, на скамье подсудимых, за решеткой за военные преступления, совершенные всей российской захватнической варварской командой", - констатирует пятый президент.
"Хочу подчеркнуть, что эта война – не против Украины, как кто-то подумал. Это не о Донбассе и не о расширении за счет восточных и южных областей Украины – это обо всей Европе. Это обо всем цивилизованном мире. Потому что это война против свободы, против демократии, против наших ценностей. Это война маньяка против детей и женщин. Я хочу подчеркнуть, чтобы у всех было четкое понимание, всех, кто смотрит эту передачу - это война против вас", - отмечает Петр Порошенко.
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Але тут я з ним згоден та підтримую
Вот и обрали тело,которому регент(менеджер) нужен! Само не способное.
"Нас устраивает любой, кроме Порошенко. Этот - откровенный враг, а нам нужен кто-то договороспособный." - пишет Чаплин.
"Не должно быть такого государства как Украина в принципе. Нам нужно отделить Новороссию - 8 областей от Харькова до Одессы, включить их в состав России. В 2014 году мы попытались это сделать, были близки к успеху, но к сожалению избрание Порошенко разрушило наши планы.Теперь попытка-2" - негодует протоиерей.
"Порошенко - единственный из кандидатов в президенты Украины, который открыто плюет в лицо РПЦ, плюет в лицо Президенту России, плюет в лицо Русскому Миру. Ни одного голоса господину Порошенко!!!" - призывает Чаплин.
"К сожалению,все идет к тому,что г-н Порошенко, учинивший погром Русского Мира, организовавший церковный раскол, может быть переизбран еще на 5 лет. Для нас-это катастрофа. Кто угодно,только не Порошенко!!!"
"Аргумент". 2019-03-30
А кажуть, шо тільки Зєля піарщик.
То тобі відосік зе ,чи $ по 27 і ціни втричі нижчі?
Где в Украине осталось аналоговое ТВ?
Зебилы такие зебилы!
На руках Зеленського кров громдян України,від захопленя 20%+ території російскою федерацією!
Мона згадати "Харків буде окупований". В.Зеленський
Амінь...
«Якщо ми хочемо закінчити цю війну, заклик для всього світу - припиніть купувати російські енергоносії! Російську нафту, російський газ і врешті-решт всю російську продукцію, починаючи від вугілля і закінчуючи деревиною. Тому що кожен цент, який ви сплачуєте, витрачається на закупівлю ракет та бомб, якими обстрілюють Україну», - говорить Порошенко.
«Друга рекомендація - зміцнюйте антипутінську коаліцію. Я хотів би подякувати за лідерство США, зокрема Президентові Байдену, а також іншим партнерам - Великій Британії, Європейському Союзу, за запровадження нових санкцій, включаючи ембарго. Наше спільне завдання - зупинити цю війну в цьому році», - наголошує п'ятий Президент.
«Збройні Сили України та українські волонтери роблять все можливе для захисту нашої територіальної цілісності та Західного світу. Я днями повернувся з фронту. Бахмут, Слов'янськ, Краматорськ, Часів Яр та інші місця - там дуже спекотно, там постійні обстріли, там гинуть українські солдати і цивільні громадяни. Я хотів би донести до вас головний сигнал: українські воїни - це герої, а бойовий дух українських солдат є дуже високим. Волонтери, які були зі мною на фронті, і моя команда роблять все можливе, щоб зміцнювати силу наших військ. Якщо ми хочемо перемогти, нам потрібні трі речі: зброя, зброя і ще раз зброя», - говорить Порошенко.
«Ми маємо підготуватись до контрнаступу. Українські солдати просять подякувати американському народові за підтримку, за HIMARS, бо ці системи змінили «хід гри», дозволивши нам ефективно знищувати російський арсенал, російську логістику. Я хотів би побачити путіна в Гаазі за гратами. І хотів би попросити світ не боятись путіна, не довіряти путіну і зберігати єдність. Це - шлях до перемоги у цій війні. Допоможіть нам врятувати вас», - резюмує Петро Порошенко.
А теперь опохмелись и успокойся, а то от волнения голова будет болеть.
А ещё полезнее будет открыть свою кредитную карту и перечислить правительству владимира зеленского недостающие ему несколько миллионов в благодарность за хорошую работу, правда
ведь классно получилось: десятки тысяч убитых украинцев, города, превращёные в пыль, дети,
ставшие сразу взрослыми. Что, слабо? Лучше за бабами где то прятаться? И оттуда прославлять
нынешнего гетьмана, или тебе пару копеек кинули за убожество, чтобы обсырать тех, кто действительно что то делает для страны.
Ах, да, ты ещё забыл сказать, что Порошенко всех своих родственников убил и сьел с огурчиком?!