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Новости Война
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Обстрел Никополя: оккупанты ударили по речному порту и железнодорожному пути

нікополь

В результате обстрела войсками РФ г. Никополь Днепропетровской области поврежден речной порт, железнодорожный путь и 25 жилых домов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает в телеграм-канале Офис Генерального прокурора.

По данным следствия, сегодня российские оккупанты совершили артиллерийский обстрел из реактивных систем залпового огня в жилых кварталах Никополя, в результате чего один гражданский человек погиб.

"Повреждены железнодорожный путь, 25 жилых домов, автомобили горожан и речной порт города. Также оккупанты, используя артиллерийское оружие, обстреляли с. Вишневое Синельниковского района - повреждена инфраструктура конного завода", - отмечается в сообщении.

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Продолжаются первоочередные следственные действия.

Также в Офисе Генпрокурора добавили, что на этой территории нет каких-либо военных объектов.

обстрел (27129) Никополь (1018) Офис Генпрокурора (2466)


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А сколько ещё терпеть этот беспредел, нам ,что ответить нечем?,по водохранилищу 9 км до орков! Там их наказать можно так,что охота надолго отпадёт обстреливать мирный город!
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22.07.2022 15:59 Ответить
Тим паче вони стріляють не з Енергодару, а з сіл, які поруч. Якась нісенітниця...
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22.07.2022 16:02 Ответить
Коли ви говорите по роійські вони хочуть вас рятувати , так кацапи розуміють дійсність, то "ахота у ніх нє пропадьот " при будь якому роскладі бо вас потрібно рятувати
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22.07.2022 16:02 Ответить
Це лише привід, не він так інший знайшли б.
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22.07.2022 16:09 Ответить
Петушня, зачем вы увеличивает свои долги по репарациям?
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22.07.2022 16:08 Ответить
Наши партнеры по зерну и портам изволят баловаться. Ну простим им энти шалости.
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22.07.2022 17:47 Ответить
Та невже? А офіс генпрокурора не хоче розібратися, чому за 5 місяців і вже достатньої кількості зброї Ок 'Південь' не збирається звільняти окуповані території? Навіть правобережжя!
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22.07.2022 23:31 Ответить
якихось підорів через дніпро не можуть покарати,
де весь мільйон мобілізованих,
дронів немає
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22.07.2022 23:39 Ответить
 
 