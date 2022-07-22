Обстрел Никополя: оккупанты ударили по речному порту и железнодорожному пути
В результате обстрела войсками РФ г. Никополь Днепропетровской области поврежден речной порт, железнодорожный путь и 25 жилых домов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает в телеграм-канале Офис Генерального прокурора.
По данным следствия, сегодня российские оккупанты совершили артиллерийский обстрел из реактивных систем залпового огня в жилых кварталах Никополя, в результате чего один гражданский человек погиб.
"Повреждены железнодорожный путь, 25 жилых домов, автомобили горожан и речной порт города. Также оккупанты, используя артиллерийское оружие, обстреляли с. Вишневое Синельниковского района - повреждена инфраструктура конного завода", - отмечается в сообщении.
Продолжаются первоочередные следственные действия.
Также в Офисе Генпрокурора добавили, что на этой территории нет каких-либо военных объектов.
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