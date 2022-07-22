Аварии, подобные пожару в порту Рени, не должны повториться, - заявление экспертов

В условиях блокады российскими захватчиками морских портов сохранение портовой инфраструктуры, которая может использоваться для речного судоходства, является вопросом национальной безопасности, говорится в заявлении Украинской энергетической ассоциации (УЭА).

В заявлении ассоциации отмечается, что из-за постоянных обстрелов разрушена значительная часть важной транспортной и промышленной инфраструктуры Украины. Поэтому важно сохранение каждого объекта, обеспечивающего поставку необходимых Украине грузов. Одним из печальных примеров является событие, произошедшее 19 июля 2022 года в морском порту "Рени". По сообщению ГУ ГСЧС в Одесской области к ним поступило сообщение о разгерметизации цистерны автомобильного бензовоза (взрыв) на территории морского торгового порта в городе Рени. В результате взрыва сгорели 3 автоцистерны с горюче-смазочными материалами, один человек погиб, пишет Телеграф.

Версии СМИ довольно разные, от неосторожного обращения при перегрузке продукции до нарушений правил перевозки особо опасных грузов. По факту пожара в порту возбуждено уголовное производство за нарушение установленных законодательством требований пожарной или техногенной безопасности.

"Несмотря на все усилия власти и поставщиков рынок горючего остается дефицитным, ракетные обстрелы отечественных производителей горючего существенно подрывают стабильность обеспечения в том числе и Вооруженных Сил Украины. Ренийский порт — это один из важнейших в Дунайском регионе, который может принимать морские грузы и обеспечивает дополнительный проход в Румынию и возможность перевозки грузов по Дунаю. Инфраструктура порта позволяет обрабатывать наиболее актуальные на сегодняшний день грузы нефтепродуктов (импорт) и зерновых (экспорт)", — подчеркивают эксперты.

В Ассоциации отмечают, что "каждый бензовоз импортного горючего – это результат значительных усилий как со стороны поставщиков, так и государства". "Повреждение инфраструктуры транспортировки, перевалки или хранения — это снижение нашей безопасности, а когда это происходит не из-за вражеских обстрелов, а из-за халатности или нарушения правил безопасности, реакция должна быть соответствующей", — подчеркивают в заявлении.

"Для обеспечения работы морских портов Законом Украины "О морских портах Украины" государство предусмотрело даже специального субъекта — Администрацию морских портов Украины. Этим же законом возложило на АМПУ организацию и обеспечение безопасной эксплуатации объектов портовой инфраструктуры государственной собственности, в том числе гидротехнических" сооружений, систем обеспечения безопасности мореходства, разработку и утверждение планов локализации и ликвидации аварий (катастроф), обеспечение деятельности объектовой аварийно-спасательной службы, закупку и поддержание в надлежащем состоянии специализированных судов, необходимого оборудования, устройств и механизмов для ликвидации аварий на территории и в акватории морского порта", — говорят специалисты УЭА.

Стоит обратить внимание, что Ренийский морской порт является одним из трех действующих портов и является важным транспортным узлом Украины, где тесно переплетается работа речного, морского, автомобильного и железнодорожного транспорта.

"Случай в Рени должен дать сигнал государству и его органам о необходимости усиления контроля за состоянием безопасности на объектах, имеющих критическое значение для страны. Сохранение и безопасная эксплуатация этих объектов является реальным вкладом в нашу победу, а значит, общим заданием частных субъектов хозяйствования и государственных органов. Поэтому вопрос надлежащей работы всех ответственных за безопасность должен быть надлежаще проверен и обеспечено выполнение комплекса мер по недопущению подобных ситуаций", — подчеркнули в Ассоциации.

Пока детальной официальной информации от АМПУ и Мининфраструктуры по данному случаю нет, однако эксперты надеются, что выводы будут сделаны и подобные трагедии не будут повторяться.