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Аварии, подобные пожару в порту Рени, не должны повториться, - заявление экспертов

пожежа

В условиях блокады российскими захватчиками морских портов сохранение портовой инфраструктуры, которая может использоваться для речного судоходства, является вопросом национальной безопасности, говорится в заявлении Украинской энергетической ассоциации (УЭА).

В заявлении ассоциации отмечается, что из-за постоянных обстрелов разрушена значительная часть важной транспортной и промышленной инфраструктуры Украины. Поэтому важно сохранение каждого объекта, обеспечивающего поставку необходимых Украине грузов. Одним из печальных примеров является событие, произошедшее 19 июля 2022 года в морском порту "Рени". По сообщению ГУ ГСЧС в Одесской области к ним поступило сообщение о разгерметизации цистерны автомобильного бензовоза (взрыв) на территории морского торгового порта в городе Рени. В результате взрыва сгорели 3 автоцистерны с горюче-смазочными материалами, один человек погиб, пишет Телеграф.

Версии СМИ довольно разные, от неосторожного обращения при перегрузке продукции до нарушений правил перевозки особо опасных грузов. По факту пожара в порту возбуждено уголовное производство за нарушение установленных законодательством требований пожарной или техногенной безопасности.

"Несмотря на все усилия власти и поставщиков рынок горючего остается дефицитным, ракетные обстрелы отечественных производителей горючего существенно подрывают стабильность обеспечения в том числе и Вооруженных Сил Украины. Ренийский порт — это один из важнейших в Дунайском регионе, который может принимать морские грузы и обеспечивает дополнительный проход в Румынию и возможность перевозки грузов по Дунаю. Инфраструктура порта позволяет обрабатывать наиболее актуальные на сегодняшний день грузы нефтепродуктов (импорт) и зерновых (экспорт)", — подчеркивают эксперты.

В Ассоциации отмечают, что "каждый бензовоз импортного горючего – это результат значительных усилий как со стороны поставщиков, так и государства". "Повреждение инфраструктуры транспортировки, перевалки или хранения — это снижение нашей безопасности, а когда это происходит не из-за вражеских обстрелов, а из-за халатности или нарушения правил безопасности, реакция должна быть соответствующей", — подчеркивают в заявлении.

"Для обеспечения работы морских портов Законом Украины "О морских портах Украины" государство предусмотрело даже специального субъекта — Администрацию морских портов Украины. Этим же законом возложило на АМПУ организацию и обеспечение безопасной эксплуатации объектов портовой инфраструктуры государственной собственности, в том числе гидротехнических" сооружений, систем обеспечения безопасности мореходства, разработку и утверждение планов локализации и ликвидации аварий (катастроф), обеспечение деятельности объектовой аварийно-спасательной службы, закупку и поддержание в надлежащем состоянии специализированных судов, необходимого оборудования, устройств и механизмов для ликвидации аварий на территории и в акватории морского порта", — говорят специалисты УЭА.

Стоит обратить внимание, что Ренийский морской порт является одним из трех действующих портов и является важным транспортным узлом Украины, где тесно переплетается работа речного, морского, автомобильного и железнодорожного транспорта.

"Случай в Рени должен дать сигнал государству и его органам о необходимости усиления контроля за состоянием безопасности на объектах, имеющих критическое значение для страны. Сохранение и безопасная эксплуатация этих объектов является реальным вкладом в нашу победу, а значит, общим заданием частных субъектов хозяйствования и государственных органов. Поэтому вопрос надлежащей работы всех ответственных за безопасность должен быть надлежаще проверен и обеспечено выполнение комплекса мер по недопущению подобных ситуаций", — подчеркнули в Ассоциации.

Пока детальной официальной информации от АМПУ и Мининфраструктуры по данному случаю нет, однако эксперты надеются, что выводы будут сделаны и подобные трагедии не будут повторяться.

авария (1285) Рени (11)


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Так що там трапилось? чого не можна допускати? подача матеріалу на рівні.
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22.07.2022 16:12 Ответить
Водитель решил ночью посветить в отсек автоцистерны.... Искра от фонарика, взрыв паров и цепная реакция соседних бензовозов....
Такое случается при обращении с опасным грузом, как и ЧП от пользования электричеством, ДТП, утопление, гроза и т.п.
Выводы сделали и погнали дальше !
Это - жизнь......
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22.07.2022 17:27 Ответить
посветить фонариком и сразу взрыв? вы серьезно?
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22.07.2022 17:34 Ответить
Проведи эксперимент.... и получи премию Дарвина !
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22.07.2022 17:44 Ответить
Вообще-то современные фонарики очень мощные. В момент включения могла проскочить искра между контактами, тем более, что на входе драйвера питания присутствует емкость и индуктивность, а это потенциальный генератор искрового разряда (кто в теме, тот знает).
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22.07.2022 18:17 Ответить
да что вы говорите!? это фонарик надо засунуть почти в бензин и подогреть последний градусов до 100 и то берут сомнения, чтото от спички на 5 см он не загорается, концентрация паров должна быть сумасшедшей
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22.07.2022 20:23 Ответить
Ні, ні! То був метелик - світлячок, пролетів і - ба-бах! В Ренійському порту їх багато - порт похеряний "керівництвом" в особі АМПУ і заріс очеретом. Та й комарі, мерзотники "допікають". Ага... всі ви добре пасуєте до віслюкових вух.
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22.07.2022 18:32 Ответить
Нехай добре попрацюють спецслужби. За порушенням ТБ(попередня версія) може працювати ворожа агентура.
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22.07.2022 17:55 Ответить
Вони уже добряче "попрацювали"... Думаю, що 2.5 цистерни злили (для себе) а решту запалили... проклятущі москалі.
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22.07.2022 18:34 Ответить
 
 