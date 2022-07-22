Совет ЕС одобрил выделение нового транша в размере EUR500 млн на военную помощь Украине

Совет Европейского Союза одобрил ранее принятое политическое решение выделить Украине новый транш в размере 500 млн. евро из Европейского фонда мира на усиление поддержки Вооруженных сил Украины для защиты территории страны от российской агрессии.

Соответствующее решение было принято в пятницу в Брюсселе, сообщает Совет ЕС, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Сегодня Совет одобрил два мероприятия помощи в рамках Европейского фонда мира (ЕФМ), направленные на усиление поддержки ЕС возможностей и устойчивости Вооруженных сил Украины для защиты территориальной целостности и суверенитета страны, а также продолжающейся защиты гражданского населения от российской военной агрессии. Благодаря пятому траншу размером EUR500 млн, мобилизованном сегодня, вклад ЕС в рамках ЕФМ для Украины теперь составит EUR2,5 млрд", - отмечается в пресс-релизе.

Комментируя решение, высокий представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель сказал: "ЕС по-прежнему сосредоточен и непоколебимо поддерживает Украину в ее борьбе за свободу и независимость. Украине нужно больше оружия, мы ее предоставим. В этом контексте государства-члены ЕС согласились мобилизовать пятый транш военной помощи в размере EUR500 млн, что в сумме составляет EUR2,5 млрд военной техники для Вооруженных сил Украины".

В пресс-релизе детализируется, что, согласно текущим приоритетам, заявленным правительством Украины, и оказанной до сих пор поддержке, меры помощи включают EUR490 млн на военную технику, предназначенную для задачи смертоносной силы в оборонных целях, и EUR10 млн, предназначенных для покрытия поставок оборудования и расходных материалов, таких как средства индивидуальной защиты, аптечек и горючего.

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