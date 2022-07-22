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Госпогранслужба о недопуске главы штаба обороны Днепра Корбана в Украину: Инспекторы действуют исключительно в пределах норм действующего законодательства

корбан

Пограничники не имеют права разглашать информацию о пересечении или попытках пересечения границы третьими лицами.

Об этом сказали Укринформу в Госпогранслужбе в ответ на запрос по поводу информации об изъятии у Геннадия Корбана паспорта при попытке въехать в Украину, передает Цензор.НЕТ.

"Разглашение такой информации запрещено законодательством. При оформлении граждан на границе действия инспекторов пограничной службы происходят исключительно в пределах норм действующего законодательства, регламентирующего пересечение государственной границы", - сказали в ведомстве.

Читайте также: Глава штаба обороны Днепра Корбан подтвердил, что у него на границе изъяли паспорт и не пускают в Украину

Напомним, ранее СМИ сообщили, что в ОП подумывают забрать гражданство у Игоря Коломойского, Геннадия Корбана и Вадима Рабиновича.

22 июля появилась информация, что Корбан хотел въехать в Украину, однако пограничники изъяли у него паспорт. Впоследствии глава штаба обороны Днепра Корбан подтвердил, что у него на границе изъяли паспорт и не пускают в Украину.

Автор: 

Госпогранслужба (6425) гражданство (1314) граница (5269) Корбан Геннадий (548)


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Топ комментарии
+37
Значить Шмаркля і Дерьмак готують Запоріжжя та Дніпро до здачі,сволота зелена.
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22.07.2022 17:15
+35
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22.07.2022 17:21
+31
Тогда они должны показать Корбану письменный документ, на основе которого они его не допустили и отобрали паспорт. Бумажку с печатью.
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22.07.2022 17:15
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Тогда они должны показать Корбану письменный документ, на основе которого они его не допустили и отобрали паспорт. Бумажку с печатью.
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22.07.2022 17:15 Ответить
Це ви про правові країни розповідаєте, але ми в Україні.
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22.07.2022 17:23 Ответить
От чому такі мілкі мстиві оці зелені кловани??? Вірю Бутусову - це помста за сприяння конресвумен Спартц . Але ж!!! Наскільки воні мілкі, настільки й тупі -ну не використовували б мар"янок безумних ,якби було не так.
СПАРТЦ ЗНАЧИТЬ ПРАВА !!!
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22.07.2022 18:46 Ответить
Значить Шмаркля і Дерьмак готують Запоріжжя та Дніпро до здачі,сволота зелена.
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22.07.2022 17:15 Ответить
Всей Украины
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22.07.2022 17:22 Ответить
и всей кацапии вместе с педофюрером
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22.07.2022 17:36 Ответить
На жаль, питання значно ширше і значно небезпечніше. Бо з огляду на компанію Корбан, коломойський, рабінович, Україна може отримати міжнародний скандал із звинуваченням у антисемітизмі. Промосковські ізраїльтяни з великим ентузіазмом про це подбають. Їхні друзі і попутники у США будуть роздмухувати цю пожежу і з прицілом на наступні вибори, і щоб позбавити Україну двопалатної підтримки. З урахуванням потужності єврейської діаспори у США, Україна може отримати не тільки зменшення допомоги, а й санкції. Саме Україна, а не оте недолуге створіння, яке підписало указ.
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22.07.2022 19:42 Ответить
Всьо ясно. Закулісні ігрища в зеленому цирку.
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22.07.2022 17:16 Ответить
За ці ігрища ми заплатили надвисоку ціну смертями десятків тисяч вбитих та ранених, мілліонами біженців, полоненими, захопленими заручниками та втратою 21% території.
Даже одна сльозинка української дитинки не вартує сотні зелених зрадників та придурків!
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22.07.2022 17:22 Ответить
Бутусов как в воду смотрел - https://censor.net/ua/resonance/3355515/tayemna_pogroza_tayemnym_ukazom_schob_pozbavyty_gromadyanstva_korbana_kolomoyiskogo_ta_rabynovycha_navischo
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22.07.2022 17:32 Ответить
Сопля,тоді видай Коломоя в штати.
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22.07.2022 17:17 Ответить
вся эта херь Ермаком и Зе делается для дестабилизации ситуации внутри страны.Зе и Ермака под следствие и управление страной на время войны военными или Украине будет большая пинда
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22.07.2022 17:19 Ответить
в межах норм чинного законодавства Джерело:
********
ЗЕ-конодавства
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22.07.2022 17:21 Ответить
ось згадалося щось.

цікаво, як це прокоментує наш Зе-Грузін?

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22.07.2022 17:21 Ответить
До речі, а де цей карлсон?
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22.07.2022 20:37 Ответить
В грузинской тюрьме.
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22.07.2022 21:27 Ответить
Це вони так коломойшу хочуть вивести з-під статусу олігарха? А корбана і рабіновича просто до кучі?
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22.07.2022 17:21 Ответить
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22.07.2022 17:21 Ответить
Всі зелені структури, починаючи від зе-*********** тільки й роблять, що виправдовуються і покривають один одного
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22.07.2022 17:22 Ответить
Петиція:
Замінити фразеологізм "Крутить, як циган сонцем" на більш ******** і актуальний: "Крутить, як Зеленський громадянством".
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22.07.2022 17:23 Ответить
А вилучати паспорт громадянина, та не впускати його в країну, це в якому зе-законі прописати встигли? Проба була на Пороху.
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22.07.2022 17:24 Ответить
Паспорт никто не отбирал у карлсона.
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22.07.2022 21:00 Ответить
Ну порошенко забрал паспорт просто так у саакашвили - и что ? ...
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22.07.2022 21:24 Ответить
Вот только Саакашвили не был рожден в Украине а получил гражданство потом.
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22.07.2022 21:29 Ответить
Получил, нарушив правила и указав в анкете не правдивые данные.
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22.07.2022 22:15 Ответить
Голова штабу тероборони не знає що робити?Зешобло з банкової повинно бігти і ср..ти,бігти і обси...тися,навипередки...
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22.07.2022 17:25 Ответить
Зельоная коллізія бл.
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22.07.2022 17:27 Ответить
yurdos

@YURDOS555

·

https://twitter.com/YURDOS555/status/1550188029398196232 19 ч

Якщо б зеленський щось насправді вирішив зробити проти коломойського,то на Г+Г піднявся б гвалт,істерика і все таке.А раз нічого нема,то для бені все ок.
Прикмета така
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22.07.2022 17:27 Ответить
+100500
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22.07.2022 20:21 Ответить
У четвер народний депутат Сергій Власенко (фракція "Батьківщина") оприлюднив копію указу президента України Володимира Зеленського про припинення громадянства України для деяких осіб, зокрема бізнесменів Ігоря Коломойського, Геннадія Корбана, народного депутата Вадима Рабіновича.
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22.07.2022 17:30 Ответить
мстительное чмо !!!!

отрывок из открытого письма (от 29.06.2022) Корбана боневтику ...
..............................................
Владимир Александрович, с момента вторжения 24 февраля Военная администрация и Штаб обороны Днепра и Кривого Рога мобилизовали и объединили все материальные, административные, волонтерские и человеческие ресурсы для оказания помощи ВСУ, НГУ, ТРО и отражения российской агрессии
И именно благодаря усилиям на местах были достигнуты следующие результаты:
Строительство блокпостов, рвов, рубежей и фортификаций - более 500000 метров куб, более 10000 блоков и железобетонных конструкций.
Приобретение легкового, грузового и медицинского транспорта для ВСУ, НГУ, ТРО более 870 единиц.
Плюс ремонты и топливо.
Перевозка личного состава и военной техники для ВСУ общим пробегом более 470000 км и тоннажем более 20000 тонн.
Строительство и обустройство ВОПов и РОПов в количестве более сотни.
Приобретение и передача мониторов, планшетов, раций, ретрансляторов и другого оборудования в кол-ве более 10000 единиц.
Приобретение и передача коптеров и БПЛА для ВСУ более 400 единиц.
Приобретение и передача ВСУ товаров первой необходимости: от сапёрных лопат и формы, до лесоматериалов и бутилированной воды на сумму более чем 350 миллионов гривен.
Приобретение и передача средств защиты каски и бронежилеты , тактические аптечки и средства химзащиты более 10000 комплектов.
Обеспечение медицинской логистикой и медикаментами для более чем 24000 наших защитников.
Эвакуация, приём, выдача соцпомощи, обеспечение и размещение более чем 300 тысяч беженцев из разных регионов Украины.
Это далеко неполный список мероприятий осуществляемых ежедневно за средства местного бюджета ВЦА, города Днепр, города Кривой Рог и других громад области.

Уважаемый Верховный Главнокомандующий, я не берусь давать оценку действиям Кабинета Министров, но хочу подчеркнуть, что подобная замедленная реакция не соответствует законам военного времени, демонстрирует совершенное не понимание обстановки и не отвечает военному положению в котором находится Украина.
Также сообщаю вам что полностью отсутствует какая-либо обратная связь между чиновниками Кабмина и руководителями городов и областей. Мы существуем на разных планетах..
И это происходит в тот момент когда граждане Украины отдают последние деньги волонтерам, а местная власть имея средства на счетах фактически парализована действиями кабминовских бюрократов, меняющих правила чуть ли не каждый месяц.
Война нами еще не выиграна, потребности армии не снизились - в том числе и в быстрой логистике.
Прошу Вас принять решение для исправления сложившейся ситуации..
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22.07.2022 17:30 Ответить
ну капець..найулюбленіша фраза, коли немає обгрунтування - згідно з чинним законодавством України.
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22.07.2022 17:31 Ответить
Вот с таким правовым беспределом Зе хочет в Евросоюз? Цирк на весь мир во время войны в переломный момент.
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22.07.2022 17:34 Ответить
Порошенко тоже хотел - только Польша АРЕСТОВАЛА его министра , европа назвала самым коррумпированным , а паспорт Украины у саакашвили он отобрал ЛИЧНО...
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22.07.2022 21:27 Ответить


Недолуге, ти тільки "пЯсатель", а прочитати попередні коменти не в змозі?
Саак ОТРИМАВ громадянство України, у нього відібрали паспорт і громадянство тому, що в анкеті не вказав, що має не погашену судимість в Грузії.
Корбан - зовсім інша справа, за Конституцією його НЕ МОЖНА позбавити громадянства, існує тільки один спосіб виходу з громадянства - добровільна відмова самого Корбана.

Дійшло, вбога істота, як завжди у подібних - з клікухою замість ім'я.
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23.07.2022 10:40 Ответить
ЗЕлена дрисня вже дістала, цього не впускають в Україну,а заробітчан які сидять без копійки не випускають на роботу
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22.07.2022 17:34 Ответить
Якщо так далі піде, то єдиним заробітком в країні стане війна. Тому й не випускають і не створюють нових робочих місць.
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22.07.2022 18:09 Ответить
Дежавю.....
Шо то такое уже было.....
А Зеля говорил что Порошенко преступник....
А сам идёт по его стопам....
Хороший ученик.
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22.07.2022 17:38 Ответить
Ну Польша АРЕСТОВАЛА министра порошенка , у зеленского пока нет ...
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22.07.2022 21:28 Ответить
Пока.... Но и Зеленский пока действующий...
Думаю после его ухода нас ждёт куча дерьма, которое он покрывал а его ОП и Зелень делало....
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23.07.2022 00:46 Ответить
А чому керівник штабу обонони не в Україні, чому у керівіника штабу оборони інші громодянства?
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22.07.2022 17:38 Ответить
а как он выехал???
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22.07.2022 17:38 Ответить
по паспорту громадянина Ізраеля. 😁
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22.07.2022 17:42 Ответить
Зелена шобла-це зграя злодіїв та зрадників,шпигунів,мерзотників..
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22.07.2022 17:51 Ответить
Слід зазначити, що дуже схожа була ситуація, коли Порошенко позбавив громадянства депутата Артеменко, який мав, здається, громадянство Канади.
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22.07.2022 17:54 Ответить
Татишо!!!

А не пригадаєш з якої причини цього покидька позбавиди громадянства?
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22.07.2022 17:57 Ответить
А саакашвили порошенко то же лишил укр паспорта , а агента ФСБ Новинского ЛИЧНО сделал Украинцем - и что ? И его министра Польша АРЕСТОВАЛА - и что ?
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22.07.2022 21:32 Ответить
Доречі, саме за те, чим зараз займається Єрмак.
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22.07.2022 18:02 Ответить
Як би діяли «виключно в межах норм», не соромилися би підписатись під цією анонімною заявою. Мається на увазі ім'я посадової особи
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22.07.2022 18:00 Ответить
А у зЕленьського Україньське громадянство є?
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22.07.2022 18:08 Ответить
Закон порушують тільки Порох, Корбан, Бутусов, Федига, але ніхто зі СлугН! Співпадіння? Але не смішно...
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22.07.2022 18:12 Ответить
Политолог Александр Кочетков жестко раскритиковал
действия Офиса Президента в отношении Корбана

https://t.me/dneproperatyv/35767 https://t.me/dneproperatyv/35767

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22.07.2022 18:34 Ответить
Хотілось би почути конкретно про саме яке законодавство говориться в повідомленні Прикордонної служби??!! Законодавство Буратіно??
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22.07.2022 18:38 Ответить
Гадаю у Корбана є ізраїльський паспорт. Якщо так і про це відомо, то влада формально мала право позбавити українського громадянства.
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22.07.2022 18:52 Ответить
згідно якого закону № статті ? чому не пускають на територію України , в нас що заборонено в'їзд особам без громадянства ?
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22.07.2022 20:05 Ответить
Ещё при скандале с Михо юристы доказали что практически в Украине лишить гражданства законно - не возможно.
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23.07.2022 15:22 Ответить
Безуглую назначить руководить обороной Днепра
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22.07.2022 18:53 Ответить
Взагалі то рятівник всія Західної України -Коля-котлєта, для Дніпра його "бойовий досвід" був би неоцінений)
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22.07.2022 19:20 Ответить
зеля,*****! дермака лиши!!!!
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22.07.2022 21:26 Ответить
А Конституцією України, яка містить норми прямої дії, прикордонники керуються?
Наприклад, номами частини 1 статті 9, або частини 1 статті 25?
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23.07.2022 00:54 Ответить
Чем больше будет побед у нашей армии и народа, тем сильнее будет ,,тихая,, диктатура. 78% уже превратилось в 88%. После третьего срока президенства ( он стал президентом во многом , что обещал избираться на1 срок) он превратиться в Зетлера и ничем не будет отличаться от ,, крепких ,, диктаторов. Жалко 88% баранов лохтората. Никогда Зе не ответит на вопрос: ,, почему и кто продал границы Украины 23 февраля, кто ответит за гибель людей в Мариуполе ? Почему никто не противостоял вторжению со стороны Беларуси- ОП в интервью неоднократно говорили, что знали за 2 месяца о нападении.
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23.07.2022 09:28 Ответить
Интересно , то есть я , родился в Украине , и у меня какой то хрен на границе может отобрать паспорт и все? Я не веду ни в одну страну , не смогу нигде доказать кто я вообще есть такой ??? А не охренела ли эта зеленая гнида со своим ДЕРЬМАКОМ!! Народ , вы что уже себя за скот держите , даже у собак есть ветеринарный паспорт! Это по моему уже не просто зашквар , а вообще хрен знает что!!! Ты Зеленое падло не заслуживаешь не только президентства , ты должен сидеть по 111 статье , а еще за попытку узурпации власти ! И еще непонятно , может ***** именно это и придумал для уничтожения Украины! Завтра у любого критика Зеленского или Дерьмака начнут отбирать паспорта!!!!
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23.07.2022 22:26 Ответить
 
 