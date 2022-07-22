Госпогранслужба о недопуске главы штаба обороны Днепра Корбана в Украину: Инспекторы действуют исключительно в пределах норм действующего законодательства
Пограничники не имеют права разглашать информацию о пересечении или попытках пересечения границы третьими лицами.
Об этом сказали Укринформу в Госпогранслужбе в ответ на запрос по поводу информации об изъятии у Геннадия Корбана паспорта при попытке въехать в Украину, передает Цензор.НЕТ.
"Разглашение такой информации запрещено законодательством. При оформлении граждан на границе действия инспекторов пограничной службы происходят исключительно в пределах норм действующего законодательства, регламентирующего пересечение государственной границы", - сказали в ведомстве.
Напомним, ранее СМИ сообщили, что в ОП подумывают забрать гражданство у Игоря Коломойского, Геннадия Корбана и Вадима Рабиновича.
22 июля появилась информация, что Корбан хотел въехать в Украину, однако пограничники изъяли у него паспорт. Впоследствии глава штаба обороны Днепра Корбан подтвердил, что у него на границе изъяли паспорт и не пускают в Украину.
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Даже одна сльозинка української дитинки не вартує сотні зелених зрадників та придурків!
********
ЗЕ-конодавства
цікаво, як це прокоментує наш Зе-Грузін?
Замінити фразеологізм "Крутить, як циган сонцем" на більш ******** і актуальний: "Крутить, як Зеленський громадянством".
@YURDOS555
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https://twitter.com/YURDOS555/status/1550188029398196232 19 ч
Якщо б зеленський щось насправді вирішив зробити проти коломойського,то на Г+Г піднявся б гвалт,істерика і все таке.А раз нічого нема,то для бені все ок.
Прикмета така
отрывок из открытого письма (от 29.06.2022) Корбана боневтику ...
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Владимир Александрович, с момента вторжения 24 февраля Военная администрация и Штаб обороны Днепра и Кривого Рога мобилизовали и объединили все материальные, административные, волонтерские и человеческие ресурсы для оказания помощи ВСУ, НГУ, ТРО и отражения российской агрессии
И именно благодаря усилиям на местах были достигнуты следующие результаты:
Строительство блокпостов, рвов, рубежей и фортификаций - более 500000 метров куб, более 10000 блоков и железобетонных конструкций.
Приобретение легкового, грузового и медицинского транспорта для ВСУ, НГУ, ТРО более 870 единиц.
Плюс ремонты и топливо.
Перевозка личного состава и военной техники для ВСУ общим пробегом более 470000 км и тоннажем более 20000 тонн.
Строительство и обустройство ВОПов и РОПов в количестве более сотни.
Приобретение и передача мониторов, планшетов, раций, ретрансляторов и другого оборудования в кол-ве более 10000 единиц.
Приобретение и передача коптеров и БПЛА для ВСУ более 400 единиц.
Приобретение и передача ВСУ товаров первой необходимости: от сапёрных лопат и формы, до лесоматериалов и бутилированной воды на сумму более чем 350 миллионов гривен.
Приобретение и передача средств защиты каски и бронежилеты , тактические аптечки и средства химзащиты более 10000 комплектов.
Обеспечение медицинской логистикой и медикаментами для более чем 24000 наших защитников.
Эвакуация, приём, выдача соцпомощи, обеспечение и размещение более чем 300 тысяч беженцев из разных регионов Украины.
Это далеко неполный список мероприятий осуществляемых ежедневно за средства местного бюджета ВЦА, города Днепр, города Кривой Рог и других громад области.
Уважаемый Верховный Главнокомандующий, я не берусь давать оценку действиям Кабинета Министров, но хочу подчеркнуть, что подобная замедленная реакция не соответствует законам военного времени, демонстрирует совершенное не понимание обстановки и не отвечает военному положению в котором находится Украина.
Также сообщаю вам что полностью отсутствует какая-либо обратная связь между чиновниками Кабмина и руководителями городов и областей. Мы существуем на разных планетах..
И это происходит в тот момент когда граждане Украины отдают последние деньги волонтерам, а местная власть имея средства на счетах фактически парализована действиями кабминовских бюрократов, меняющих правила чуть ли не каждый месяц.
Война нами еще не выиграна, потребности армии не снизились - в том числе и в быстрой логистике.
Прошу Вас принять решение для исправления сложившейся ситуации..
Недолуге, ти тільки "пЯсатель", а прочитати попередні коменти не в змозі?
Саак ОТРИМАВ громадянство України, у нього відібрали паспорт і громадянство тому, що в анкеті не вказав, що має не погашену судимість в Грузії.
Корбан - зовсім інша справа, за Конституцією його НЕ МОЖНА позбавити громадянства, існує тільки один спосіб виходу з громадянства - добровільна відмова самого Корбана.
Дійшло, вбога істота, як завжди у подібних - з клікухою замість ім'я.
Шо то такое уже было.....
А Зеля говорил что Порошенко преступник....
А сам идёт по его стопам....
Хороший ученик.
Думаю после его ухода нас ждёт куча дерьма, которое он покрывал а его ОП и Зелень делало....
А не пригадаєш з якої причини цього покидька позбавиди громадянства?
действия Офиса Президента в отношении Корбана
https://t.me/dneproperatyv/35767 https://t.me/dneproperatyv/35767
Наприклад, номами частини 1 статті 9, або частини 1 статті 25?