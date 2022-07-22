Госпогранслужба о недопуске главы штаба обороны Днепра Корбана в Украину: Инспекторы действуют исключительно в пределах норм действующего законодательства

Пограничники не имеют права разглашать информацию о пересечении или попытках пересечения границы третьими лицами.

Об этом сказали Укринформу в Госпогранслужбе в ответ на запрос по поводу информации об изъятии у Геннадия Корбана паспорта при попытке въехать в Украину, передает Цензор.НЕТ.

"Разглашение такой информации запрещено законодательством. При оформлении граждан на границе действия инспекторов пограничной службы происходят исключительно в пределах норм действующего законодательства, регламентирующего пересечение государственной границы", - сказали в ведомстве.

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Напомним, ранее СМИ сообщили, что в ОП подумывают забрать гражданство у Игоря Коломойского, Геннадия Корбана и Вадима Рабиновича.

22 июля появилась информация, что Корбан хотел въехать в Украину, однако пограничники изъяли у него паспорт. Впоследствии глава штаба обороны Днепра Корбан подтвердил, что у него на границе изъяли паспорт и не пускают в Украину.