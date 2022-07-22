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Новости Война
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Россия начала терять в Украине больше офицеров, чему могло способствовать предоставление ВСУ HIMARS, - ВВС

рф,ліквідація

За последние две недели произошел рост потерь среди старших офицеров армии РФ. Этому могла поспособствовать поставка на вооружение ВСУ систем HIMARS.

ВВС и другим изданиям на основании открытых источников удалось установить фамилии почти 4940 российских военных, погибших на войне в Украине, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что список подтвержденных потерь, ведущий ВВС, может содержать по меньшей мере вдвое меньше имен погибших, чем реально похоронили в России.

Из 4940 установленных российских военных, погибших в Украине, 852 являются офицерами. За последние две недели погибли еще более 80 офицеров, среди них 10 полковников.

Читайте также: Общие боевые потери РФ с начала войны - около 39 тыс. человек, 221 самолет, 188 вертолетов, 1704 танка и 3920 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

В последние три месяца доля офицеров среди общего числа погибших военных постепенно снижалась с 20% (в марте и апреле) до 17% в июне и июле. Теперь снова наметилась тенденция роста потерь среди командного звена российской армии.

"Это может быть связано с тем, что в Украину поступили высокоточные артиллерийские системы, включая американские реактивные системы залпового огня HIMARS. Благодаря такому оружию Украина может наносить более точные удары по командным пунктам, блок-постам и тыловым позициям группировки российской армии, которая наступает", - считают журналисты.

Среди погибших офицеров выделяются военные летчики, на подготовку каждого из которых уходит от 15 до 17 лет и 12-14 миллионов долларов.

К концу июля Россия потеряла как минимум 50 военных летчиков (в частности, штурманов и бортмехаников). Из них 80% – это потери экипажей боевых самолетов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Потери РФ на войне – более 15 тыс. убитых и 45 тыс. раненых, - ЦРУ

По меньшей мере, пятеро погибших пилотов - люди старше 50 лет. Известно, что некоторые из них должны были выйти в отставку несколько лет назад. Участие этих летчиков в боевых вылетах может свидетельствовать о нехватке молодого поколения квалифицированных и мотивированных пилотов.

По количеству потерь в российских регионах по-прежнему лидируют Дагестан (245 человек), Бурятия (224 человека) и Краснодарский край (170 человек). Для сравнения: известно только об 11 погибших из Москвы, хотя жители столицы составляют около 9% населения России.

Не обо всех погибших в Украине российских военных сообщают публично, поэтому ВВС продолжает изучать происходящее на кладбищах в разных населенных пунктах. Могилы солдат, о гибели которых нигде не упоминалось, находятся в каждом из тех, что мы изучили. Их доля обычно варьируется от 30 до 100% в зависимости от кладбища.

Судя по табличкам на надгробиях и датах похорон, обычно погибших доставляют в Россию и хоронят через 14-20 дней после смерти. Но в некоторых случаях этот процесс затягивается.

Читайте: В оккупированном Купянске не хватает моргов для тел оккупантов, - Синегубов

армия РФ (19210) ликвидация (3536) СМИ (3835) потери (4382) HIMARS (286)


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Топ комментарии
+8
ХІМЕРАМ-респект та вдалого полювання й надалі...
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22.07.2022 17:27
+7
Какое к черту перемирие, чтобы орки подтянули резервы пока мы будем зерно возить, та пусть оно тогда утонет все нах это зерно.
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22.07.2022 17:30
+5
Звідки там офіцери? Їх постріляли після більшовицького перевороту. Були, та загули.
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22.07.2022 17:26
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Звідки там офіцери? Їх постріляли після більшовицького перевороту. Були, та загули.
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22.07.2022 17:26 Ответить
ХІМЕРАМ-респект та вдалого полювання й надалі...
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22.07.2022 17:27 Ответить
то просто у них вже й рядових немає..всім присвоїли офіцерські
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22.07.2022 17:27 Ответить
Москва и Киев по отдельности подписали соглашения о возобновлении экспорта украинского зерна по Черному морю.

Украина для этого согласилась разминировать свои порты, а Россия гарантировала перемирие во время перемещения грузов.
как то по дыбильному
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22.07.2022 17:28 Ответить
Какое к черту перемирие, чтобы орки подтянули резервы пока мы будем зерно возить, та пусть оно тогда утонет все нах это зерно.
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22.07.2022 17:30 Ответить
краще б до погрузки спалили
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22.07.2022 17:54 Ответить
Де написано про "розмінування портів"?
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22.07.2022 17:53 Ответить
Про розмінування, це чутки від Блумберга. Але, насправді, це може бути сюрпризом-наживкою для Гарпунів з Нептунами.
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22.07.2022 17:56 Ответить
Якщо буде потрібно провести кораблі - для цього у мінних полях залишають проходи Вони помічаються на картах мінних полів До них має доступ обмежене коло осіб За необхідності вони будуть задіяні як лоцмани
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22.07.2022 18:11 Ответить
Сьогодні офіцери рф-- це якути, буряти, кавкзці , мордва, вепси, череміси
та всі інші з народів рф , які мають жалюгідний статок, не знаючи що таке
світло та унітаз. За часи СРСР таких та мешканців Середньої Азії до війскових вчилищ не приймали . бо основна частина не знала російської мови.
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22.07.2022 17:33 Ответить
РФ це й є середня азія.
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22.07.2022 18:00 Ответить
Хімарз тут ні до чого. Кацапи втомилися а хлопці в раж ввійшли. І не тєряються офіцери. Мати двох рабів простих чи в пагонах? Як ви думаєте?
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22.07.2022 17:37 Ответить
facebook начал банить по черному. Любая позиция против раши летишь в бан. суки
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22.07.2022 17:39 Ответить
ФБ доиграется, не первый раз в индустрии такие вещи происходят. Были уже ICQ, LiveJournal и другие, кто на одном месте вертел пожелания пользователей. И где они теперь?
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22.07.2022 17:43 Ответить
icq и livejournal сдохли, потому что их продали русне.
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22.07.2022 17:59 Ответить
бред, я рашу по всему фейсбуку опускаю и никто ничего не банит.
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22.07.2022 17:58 Ответить
Офицерам армии рф лучше вообще не выезжать из мест постоянной дислокации на территории рф.
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22.07.2022 17:41 Ответить
Побачити HIMARS і померти!
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22.07.2022 17:44 Ответить
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22.07.2022 17:48 Ответить
Тобто, спочатку "шашлики" з шурпою, а потім - "кувиркон" зі "Світланою" на сіні чи соломі!
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22.07.2022 18:00 Ответить
Пусть бухают бояру под песню "афицеpы, афицеpы" ну или "батаня камбат"
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22.07.2022 17:49 Ответить
Усе банально просто - наші перенесли удари на об"єкти в оперативному тилу противника А ще в ІІ Світову в Червоній Армії прислів"я ходило : "Чем дальше в тыл - тем больше звёзды"
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22.07.2022 17:58 Ответить
Еще бы программу сделать Хенерал орков200
За каждого кацапского 200 генерала вручать авто
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22.07.2022 18:18 Ответить
Израиль уничтожил в Сирии завод по сборке иранских беспилотников - SOHR https://www.dialog.ua/war/255767_1658493789
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22.07.2022 19:00 Ответить
 
 