Россия начала терять в Украине больше офицеров, чему могло способствовать предоставление ВСУ HIMARS, - ВВС

За последние две недели произошел рост потерь среди старших офицеров армии РФ. Этому могла поспособствовать поставка на вооружение ВСУ систем HIMARS.

ВВС и другим изданиям на основании открытых источников удалось установить фамилии почти 4940 российских военных, погибших на войне в Украине, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что список подтвержденных потерь, ведущий ВВС, может содержать по меньшей мере вдвое меньше имен погибших, чем реально похоронили в России.

Из 4940 установленных российских военных, погибших в Украине, 852 являются офицерами. За последние две недели погибли еще более 80 офицеров, среди них 10 полковников.

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В последние три месяца доля офицеров среди общего числа погибших военных постепенно снижалась с 20% (в марте и апреле) до 17% в июне и июле. Теперь снова наметилась тенденция роста потерь среди командного звена российской армии.

"Это может быть связано с тем, что в Украину поступили высокоточные артиллерийские системы, включая американские реактивные системы залпового огня HIMARS. Благодаря такому оружию Украина может наносить более точные удары по командным пунктам, блок-постам и тыловым позициям группировки российской армии, которая наступает", - считают журналисты.

Среди погибших офицеров выделяются военные летчики, на подготовку каждого из которых уходит от 15 до 17 лет и 12-14 миллионов долларов.

К концу июля Россия потеряла как минимум 50 военных летчиков (в частности, штурманов и бортмехаников). Из них 80% – это потери экипажей боевых самолетов.

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По меньшей мере, пятеро погибших пилотов - люди старше 50 лет. Известно, что некоторые из них должны были выйти в отставку несколько лет назад. Участие этих летчиков в боевых вылетах может свидетельствовать о нехватке молодого поколения квалифицированных и мотивированных пилотов.

По количеству потерь в российских регионах по-прежнему лидируют Дагестан (245 человек), Бурятия (224 человека) и Краснодарский край (170 человек). Для сравнения: известно только об 11 погибших из Москвы, хотя жители столицы составляют около 9% населения России.

Не обо всех погибших в Украине российских военных сообщают публично, поэтому ВВС продолжает изучать происходящее на кладбищах в разных населенных пунктах. Могилы солдат, о гибели которых нигде не упоминалось, находятся в каждом из тех, что мы изучили. Их доля обычно варьируется от 30 до 100% в зависимости от кладбища.

Судя по табличкам на надгробиях и датах похорон, обычно погибших доставляют в Россию и хоронят через 14-20 дней после смерти. Но в некоторых случаях этот процесс затягивается.

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