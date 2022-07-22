"Чем больше у власти воруют, тем меньше будет помощи от Запада", - исполнительный директор ЦПК Каленюк

Главный вопрос наших западных партнеров - изменила ли война систему управления в Украине. Они присматриваются, пытаются понять, можно ли нашей власти доверять и есть ли шансы на системные изменения.

Об этом заявила исполнительный директор ЦПК Дарья Каленюк, передает Цензор.НЕТ.

"За последнюю неделю я получила более десятка запросов от иностранных журналистов и политиков прокомментировать происходящее в Украине.

Почему Зеленский уволил Генпрокурора и Баканова, почему до сих пор не назначен руководитель САП, правда ли, что Татаров усилил влияние?

Что происходит с западным оружием в Украине и что государство делает, чтобы предупредить его хищение?

Почему центральная власть входит в конфликт с региональными администрациями и запрещает региональным лидерам инициировать проекты по восстановлению самостоятельно?

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Коррупция мешает Украине получать западное оружие", - Шабунин

Утратили ли влияние олигархи?

Как президентская вертикаль реагирует на критику и как я отношусь к обвинениям Спарц?

Главный вопрос наших западных партнеров – изменила ли война систему управления в Украине. Они присматриваются, пытаются понять, можно ли нашей власти доверять и есть ли шансы на системные изменения.

Мне очень трудно отвечать на эти вопросы, потому что я понимаю простую истину.

Количество и качество западного оружия, количество денег на восстановление, скорость интеграции в ЕС напрямую зависят от качества правительства в Украине.

Чем больше у власти воруют, тем меньше будет помощи. И это отлично понимают русские пропагандистские орки.

В этих условиях любые проявления коррупции – это акт государственной измены и помощь врагу остановить поставки в Украину оружия, денег и поставить на паузу интеграцию в ЕС.

Во время войны "коррупция убивает прямо и очевидно", - заявила Каленюк.