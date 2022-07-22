"Чем больше у власти воруют, тем меньше будет помощи от Запада", - исполнительный директор ЦПК Каленюк
Главный вопрос наших западных партнеров - изменила ли война систему управления в Украине. Они присматриваются, пытаются понять, можно ли нашей власти доверять и есть ли шансы на системные изменения.
Об этом заявила исполнительный директор ЦПК Дарья Каленюк, передает Цензор.НЕТ.
"За последнюю неделю я получила более десятка запросов от иностранных журналистов и политиков прокомментировать происходящее в Украине.
Почему Зеленский уволил Генпрокурора и Баканова, почему до сих пор не назначен руководитель САП, правда ли, что Татаров усилил влияние?
Что происходит с западным оружием в Украине и что государство делает, чтобы предупредить его хищение?
Почему центральная власть входит в конфликт с региональными администрациями и запрещает региональным лидерам инициировать проекты по восстановлению самостоятельно?
Утратили ли влияние олигархи?
Как президентская вертикаль реагирует на критику и как я отношусь к обвинениям Спарц?
Главный вопрос наших западных партнеров – изменила ли война систему управления в Украине. Они присматриваются, пытаются понять, можно ли нашей власти доверять и есть ли шансы на системные изменения.
Мне очень трудно отвечать на эти вопросы, потому что я понимаю простую истину.
Количество и качество западного оружия, количество денег на восстановление, скорость интеграции в ЕС напрямую зависят от качества правительства в Украине.
Чем больше у власти воруют, тем меньше будет помощи. И это отлично понимают русские пропагандистские орки.
В этих условиях любые проявления коррупции – это акт государственной измены и помощь врагу остановить поставки в Украину оружия, денег и поставить на паузу интеграцию в ЕС.
Во время войны "коррупция убивает прямо и очевидно", - заявила Каленюк.
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А ти - хто? Чи Зеля мало вкрав з бєнєю?
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Пам'ятаю, гуртожиток медучилища місцеві жартівники називали ЦПХ, - "центральне пістохраніліще".
А шо таке ЦПК? - "центральна пістоконтора"?
- центр політичного консалтінгу?
- центр протидії корупції?
- цивільно-процесуальний кодекс?
- центр підготовки космонавтів?
- целюлозно-паперовий комбінат?
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Не член, а членкиня. Шо за нєтолєрантний цисгєндерний сєксізЬм?
За офіційною радянською версією, червоноармієць диверсійно-розвідувальної групи штабу Західного фронту. Як рядовий виконавець тактики «спаленої землі» була в листопаді 1941 закинута в тил ворога на територію Московської області, окупованої німецькими військами. При спробі підпалити сільські хати була спіймана селянами й віддана окупаційній німецькій владі, страчена через повішення. У 1942 році посмертно присвоєне звання Героя Радянського Союзу.
До самой виселицы вели её под руки. Шла ровно, с поднятой головой, молча, гордо. Довели до виселицы. Вокруг виселицы было много немцев и гражданских. Подвели к виселице, скомандовали расширить круг вокруг виселицы и стали её фотографировать… При ней была сумка с бутылками. Она крикнула: «Граждане! Вы не стойте, не смотрите, а надо помогать воевать! Эта моя смерть - это моё достижение». После этого один офицер замахнулся, а другие закричали на неё. Затем она сказала: «Товарищи, победа будет за нами. Немецкие солдаты, пока не поздно, сдавайтесь в плен». Немецкий офицер злобно заорал: «Русь!» Но она продолжала: «Советский Союз непобедим и не будет побеждён», - всё это она говорила в момент, когда её фотографировали… Потом подставили ящик. Она без всякой команды встала сама на ящик. Подошёл немец и стал надевать петлю. Она в это время крикнула: «Сколько нас ни вешайте, всех не перевешаете, нас 170 миллионов. Но за меня вам наши товарищи отомстят». Это она сказала уже с петлёй на шее. Она хотела ещё что-то сказать, но в этот момент ящик убрали из-под ног, и она повисла. Она взялась за верёвку рукой, но немец ударил её по рукам. После этого все разошлись.
В то же время военный корреспондент Пётр Лидов, описывает казнь следующим образом:
Место казни окружали десятеро конных с ******* наголо. Вокруг стояли больше сотни немецких солдат и несколько офицеров. Местным жителям было приказано собраться и присутствовать при казни, но их пришло немного, а некоторые, придя и постояв, потихоньку разошлись по домам, чтобы не быть свидетелями страшного зрелища.
Под спущенной с перекладины петлёй были поставлены один на другой два ящика из-под макарон. Татьяну приподняли, поставили на ящик и накинули на шею петлю. Один из офицеров стал наводить на виселицу объектив своего «кодака»: немцы - любители фотографировать казни и экзекуции. Комендант сделал солдатам, выполнявшим обязанность палачей, знак обождать.
Зоя воспользовалась этим и, обращаясь к колхозницам и колхозникам, крикнула громким и чистым голосом:
- Эй, товарищи! Чего смотрите невесело? Будьте смелее, боритесь, бейте немцев, жгите, травите!
Стоявший рядом немец замахнулся и хотел то ли ударить её, то ли зажать ей рот, но она оттолкнула его руку и продолжала:
- Мне не страшно умирать, товарищи. Это - счастье умереть за свой народ…
Фотограф снял виселицу издали и вблизи и теперь пристраивался, чтобы сфотографировать её сбоку. Палачи беспокойно поглядывали на коменданта, и тот крикнул фотографу:
- Скорее же!
Тогда Татьяна повернулась в сторону коменданта и, обращаясь к нему и к немецким солдатам, продолжала:
- Вы меня сейчас повесите, но я не одна, нас двести миллионов, всех не перевешаете. Вам отомстят за меня…
Русские люди, стоявшие на площади, плакали. Иные отвернулись, чтобы не видеть того, что должно сейчас произойти. Палач потянул верёвку, и петля сдавила Танино горло. Но она обеими руками раздвинула петлю, приподнялась на носках и крикнула, напрягая силы:
- Прощайте, товарищи! Боритесь, не бойтесь! С нами Сталин! Сталин придёт!..
Палач упёрся кованым башмаком в ящик, и ящик заскрипел по скользкому утоптанному снегу. Верхний ящик свалился вниз и гулко стукнул оземь. Толпа отшатнулась. Раздался и замер чей-то вопль, и эхо повторило его на опушке леса…
Знову повилазили Шабуніни і всякі цпк. Їм би на фронт всім...
Інколи таке враження: вони б корупцію і в Данії чи Новій Зеландії знайшли. Тільки б на нормальну роботу не влаштовуватись.
Хоча зекоманда- ще ті корупціонери