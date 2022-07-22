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Соглашение в Стамбуле обеспечит глобальный доступ к украинским продуктам питания и российским продуктам питания и удобрениям, - генсек ООН Гутерриш

гуттериш

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш перед подписанием документов в рамках инициативы по безопасной транспортировке зерна и продуктов питания из украинских портов заявил, что "основное внимание в процессе подготовки было уделено тому, что важнее для людей всего мира".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Это принесет облегчение развивающимся странам, находящимся на грани банкротства, и наиболее уязвимым слоям населения, находящимся на грани голода. И поможет стабилизировать мировые цены на продовольствие, которые и так были на рекордных уровнях еще до войны", - сказал Гутерриш в пятницу в Стамбуле.

"В частности, инициатива, которую мы только что подписали, открывает путь для значительных объемов коммерческого экспорта продуктов питания из трех ключевых украинских портов в Черном море - Одесса, Черноморск и Южный", - сказал он. При этом подчеркнул, что "отгрузка зерна и запасов продовольствия на мировые рынки поможет ликвидировать глобальный разрыв в поставках продовольствия и снизить давление на цены".

Генсек ООН признал, что "это соглашение далось нелегко". "С самого начала войны я подчеркивал, что нет решения глобального продовольственного кризиса без обеспечения полного глобального доступа к украинским продуктам питания и российским продуктам питания и удобрениям. Сегодня мы предприняли важные шаги для достижения этой цели, но это был долгий путь", – отметил он.

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По словам Гутерриша, в рамках инициативы "целевая группа, возглавляемая генеральным секретарем аппарата Ребеккой Гринспен, сосредоточила свои усилия на содействии беспрепятственному доступу продовольствия и удобрений, произведенных в Российской Федерации, на мировые рынки".

"Это беспрецедентное соглашение между двумя сторонами, вовлеченными в кровавый конфликт. Но конфликты продолжаются, и люди гибнут каждый день, и каждый день бушуют бои. Маяк надежды на Черном море сегодня ярко сияет благодаря коллективным усилиям многих людей", - заявил генсек ООН.

Напомним, 22 июля Украина, Турция и ООН подписали соглашение об экспорте зерна.

Накануне сообщалось, что Россия и Украина 22 июля в Стамбуле готовы заключить соглашение по зерну. В церемонии подписания документа примут участие президент Турции и генсек ООН Антониу Гутерриш.

На прошлой неделе на переговорах России, Турции, ООН и Украины по теме вывоза украинского зерна участники договорились о создании координационного центра в Стамбуле и достигли согласия по совместному контролю зерна в портах.

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Автор: 

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Топ комментарии
+27
как сказал Жданов, а где был сабж, когда Харьков, Николаев под обстрелами ? Бегает как обезьяна с зерном для Африки
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22.07.2022 18:02
+27
Этим соплежуям главное, что бы негры не голодали, а на геноцид украинцев насрать.
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22.07.2022 18:04
+26
А трындели в ОПе что снятия санкций с параши не будет. Опять соврамши?
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22.07.2022 18:02
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Страна-агрессор - в совете безопасности ООН ?
Да этот цирк пора уже разогнать.
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22.07.2022 23:25 Ответить
Політика ООН: "Нам на вас на@рать! Дайте нам пожрать!"
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23.07.2022 00:45 Ответить
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