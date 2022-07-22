РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6973 посетителя онлайн
Новости Война
6 467 10

Войска РФ обстреливают и минируют Херсонщину, в трех громадах идут бои, - ОК "Південь"

південь

На Николаевщине вражеские обстрелы подверглась Первомайская громада, известно о попадании в здание магазина и гаражном кооперативе.

Об этом говорится в сообщении Оперативного Командования "Південь", передает Цензор.НЕТ.

На рассвете были обстрелы села Новониколаевка. Попадание преимущественно по открытым территориям. Пострадавших нет.

В Баштанском районе рано утром обстреляна Широковская громада. Попадания были по сельскохозяйственным зданиям. Пострадавших нет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Херсоне и в районе Чернобаевки прогремели новые взрывы, - Хлань

Продолжаются обстрелы по линии разграничения в Березнеговатской громаде. Информация о пострадавших и повреждениях уточняется.

В Херсонской области боевые действия идут в громадах Бериславского, Каховского и Херсонского районов. Жители территорий, граничащих со Снегиревкой и Зеленодольским, рассказывают о заминировании ряда дорог и берега реки Ингулец.

Каждый день из-за установленных мин гибнет скот, который из-за отсутствия воды и эвакуации были вынуждены выпустить местные жители.

В течение недели оккупанты осуществляют проверку частных гаражей в Херсоне: ищут оружие. На улицах областного центра — блокпосты, усиленное патрулирование, говорится в сообщении.

Николаевская область (2123) Херсонская область (4764)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+4
Це підготовка до хлібного перемир'я.
показать весь комментарий
22.07.2022 18:41
+4
А громадяне чинят супротив в сваих грамадах? нет? а пачиму? бо им зебилы зброю не дали, ну тогда ок
показать весь комментарий
22.07.2022 18:44
+3
«Бойові дії в громадах» це як?
показать весь комментарий
22.07.2022 18:36
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
«Бойові дії в громадах» це як?
показать весь комментарий
22.07.2022 18:36 Ответить
На территории общин.
показать весь комментарий
22.07.2022 19:02 Ответить
Це підготовка до хлібного перемир'я.
показать весь комментарий
22.07.2022 18:41 Ответить
закрий пельку, нічого про перемир'я сказано не було.
показать весь комментарий
22.07.2022 18:54 Ответить
Это они так коридор зеленый просят? Не верьте свинособакам, это мрази.
показать весь комментарий
22.07.2022 18:43 Ответить
А громадяне чинят супротив в сваих грамадах? нет? а пачиму? бо им зебилы зброю не дали, ну тогда ок
показать весь комментарий
22.07.2022 18:44 Ответить
А може вони пацифісти
показать весь комментарий
22.07.2022 19:15 Ответить
За зерном пришли, как Ермак договорился.
показать весь комментарий
22.07.2022 18:46 Ответить
Коротше, нічого нового, все те саме ще з квітня.
показать весь комментарий
23.07.2022 00:04 Ответить
 
 