Войска РФ обстреливают и минируют Херсонщину, в трех громадах идут бои, - ОК "Південь"
На Николаевщине вражеские обстрелы подверглась Первомайская громада, известно о попадании в здание магазина и гаражном кооперативе.
Об этом говорится в сообщении Оперативного Командования "Південь", передает Цензор.НЕТ.
На рассвете были обстрелы села Новониколаевка. Попадание преимущественно по открытым территориям. Пострадавших нет.
В Баштанском районе рано утром обстреляна Широковская громада. Попадания были по сельскохозяйственным зданиям. Пострадавших нет.
Продолжаются обстрелы по линии разграничения в Березнеговатской громаде. Информация о пострадавших и повреждениях уточняется.
В Херсонской области боевые действия идут в громадах Бериславского, Каховского и Херсонского районов. Жители территорий, граничащих со Снегиревкой и Зеленодольским, рассказывают о заминировании ряда дорог и берега реки Ингулец.
Каждый день из-за установленных мин гибнет скот, который из-за отсутствия воды и эвакуации были вынуждены выпустить местные жители.
В течение недели оккупанты осуществляют проверку частных гаражей в Херсоне: ищут оружие. На улицах областного центра — блокпосты, усиленное патрулирование, говорится в сообщении.
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