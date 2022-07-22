Украинские воины уничтожили палаточный городок и технику врага у Запорожской АЭС, - ГУР

В Энергодаре украинские защитники нанесли удары по скоплению врага и технике, которую россияне разместили возле ЗАЭС.

Об этом сообщают на странице Главного управления разведки Минобороны Украины, передает Цензор.НЕТ.

Позиции российских оккупантов возле Запорожской АЭС атаковали с дрона-камикадзе. Под обстрел попал палаточный городок и техника врага.

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Известно, что уничтожены авто с зенитными установками и БМ-21 "Град", а также ликвидированы трое россиян, 12 российских военных получили травмы. Как говорится в сообщении, палаточный городок уничтожил пожар, который россияне долго не могли потушить.