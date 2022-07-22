Украинские воины уничтожили палаточный городок и технику врага у Запорожской АЭС, - ГУР
В Энергодаре украинские защитники нанесли удары по скоплению врага и технике, которую россияне разместили возле ЗАЭС.
Об этом сообщают на странице Главного управления разведки Минобороны Украины, передает Цензор.НЕТ.
Позиции российских оккупантов возле Запорожской АЭС атаковали с дрона-камикадзе. Под обстрел попал палаточный городок и техника врага.
Известно, что уничтожены авто с зенитными установками и БМ-21 "Град", а также ликвидированы трое россиян, 12 российских военных получили травмы. Как говорится в сообщении, палаточный городок уничтожил пожар, который россияне долго не могли потушить.
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https://twitter.com/antiputler_news/status/1550507180285218817
а чого ж тоді міністерство оборони руками і ногами упирається
щоб закупить дронів-камікадзе?
Ну, а дорогие модели таких дронов нам пока не спешат продавать...
більше тараканів би полягло,
дрони вже є давно, чому раніше не додумались використати,
влітку хороша погода все видно