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Новости Война
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Украинские воины уничтожили палаточный городок и технику врага у Запорожской АЭС, - ГУР

гур

В Энергодаре украинские защитники нанесли удары по скоплению врага и технике, которую россияне разместили возле ЗАЭС.

Об этом сообщают на странице Главного управления разведки Минобороны Украины, передает Цензор.НЕТ.

Позиции российских оккупантов возле Запорожской АЭС атаковали с дрона-камикадзе. Под обстрел попал палаточный городок и техника врага.

Также читайте: Оккупанты загнали тяжелую технику и взрывчатку в машинный зал энергоблока ЗАЭС

Известно, что уничтожены авто с зенитными установками и БМ-21 "Град", а также ликвидированы трое россиян, 12 российских военных получили травмы. Как говорится в сообщении, палаточный городок уничтожил пожар, который россияне долго не могли потушить.

армия РФ (19210) потери (4382) ВСУ (6587) Запорожская АЭС (703)


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Топ комментарии
+23
Всім виконавцям-респект...
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22.07.2022 18:49
+22
..а також дрону-камікадзе...
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22.07.2022 18:50
+11
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22.07.2022 19:35
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Всім виконавцям-респект...
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22.07.2022 18:49 Ответить
..а також дрону-камікадзе...
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22.07.2022 18:50 Ответить
Дрону комикадзе посмертно.
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22.07.2022 19:08 Ответить
Та шо то не очень...Один камикадзе ради трех кацапов? Не стоит.
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22.07.2022 19:36 Ответить
уважно читаєм у тексті перелік знищеної техніки і майна
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22.07.2022 20:04 Ответить
А ось і відео. Енергодар - це Україна.
https://twitter.com/antiputler_news/status/1550507180285218817
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22.07.2022 18:49 Ответить
Як таргани повибігали
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22.07.2022 19:19 Ответить
З язика зірвав Всетаки добавлю, як таргани після пшика спреєм
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22.07.2022 19:21 Ответить
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22.07.2022 19:35 Ответить
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23.07.2022 01:57 Ответить
Косарукицюй дрон,или оператор специально попал мимо,что бы русские животные успели убежать.
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23.07.2022 15:50 Ответить
дивись як дрон гарно попрацював
а чого ж тоді міністерство оборони руками і ногами упирається
щоб закупить дронів-камікадзе?
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22.07.2022 18:53 Ответить
потому, что в условиях массированной рэб недорогие дроны-камикадзе пока себя показали плохо... А вот когда её нет, тогда и получается нормально. Они больше для противопартизанской войны, против чепушей в халатах и тапочках с калашами.
Ну, а дорогие модели таких дронов нам пока не спешат продавать...
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22.07.2022 19:02 Ответить
и сафьяновых сапожках.
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22.07.2022 19:19 Ответить
метушаться як таргани )))) (правда не всі)))
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22.07.2022 19:07 Ответить
Нікопольський район щодня обстрілюють. Голова районної адміністрації постійно каже, що бачать їх пересування. Але, судячи з постійних нічних обстрілів, нічого з цим не роблять. Треба якомога більше таких дронів. Побачили зрушення - превентивно знищити, і не буде ранкових зведень з новими розбитими будівлями та мертвими людьми.
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22.07.2022 19:07 Ответить
Відео, до речі, записано 4 дні тому.
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22.07.2022 19:36 Ответить
Багато втекло на жаль.
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22.07.2022 19:10 Ответить
Вони прямо за парканом АЕС облаштувались. Недаремно в Херсоні хочуть розтворитись серед мешканців, щоб не стріляли. Все ніяк не можуть вибрати місця для ночівлі, том там зупиняться то там. *Хаймерсів так налякали непобедімую і легендарную
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22.07.2022 19:33 Ответить
Джавелін на максимум. Оркам буде так собі.
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22.07.2022 19:43 Ответить
Мабуть після цього вони загнали техніку в машинний зал.
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22.07.2022 20:53 Ответить
треба було між палаток,
більше тараканів би полягло,

дрони вже є давно, чому раніше не додумались використати,
влітку хороша погода все видно
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22.07.2022 23:46 Ответить
 
 