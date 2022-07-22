Отражены штурмовые действия оккупантов на Краматорском и Бахмутском направлениях, - Генштаб ВСУ

Оперативная информация Генерального штаба Вооруженных сил Украины по поводу российского вторжения по состоянию на 18::00 22.07.2022.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Слава Украине! Идут 149-е сутки героического противостояния украинской нации российскому военному вторжению.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка осталась без изменений. На Северском направлении враг с целью сковывания действий подразделений Сил обороны и демонстрации присутствия обстрелял из ствольной артиллерии районы Каменской Слободы и Николаевки Черниговской области и Волфиного на Сумщине.

На Харьковском направлении противник задействовал ствольную и реактивную артиллерию для обстрелов в районах населенных пунктов Харьков, Прудянка, Золочев, Дементиевка, Уды, Ивановка, Старый Салтов, Борщева, Русские Тишки, Питомник, Кутузовка, Чугуев, Петровка, Русская Лозовая, Базалиевка, Дуванка, Мосьпаново, Лебяже, Перемога и Ртищевка. Авиаудары зафиксированы вблизи Верхнего Салтова.

На Славянском направлении враг обстреливал районы сразу 18 населенных пунктов, в частности Долины, Дибровного, Богородичного и Норцовки. Провел воздушную разведку беспилотным летательным аппаратом возле Большой Камышевахи.

На Краматорском направлении противник применил ствольную и реактивную артиллерию в районах населенных пунктов Донецк, Стародубовка, Закотное, Северск, Григоровка, Краматорск, Звановка, Ивано-Дарьевка, Выемка и Спорное. Вблизи последнего россияне нанесли еще и авиаудар. Все попытки врага продвинуться в направлениях Верхнекаменное и Ивано-Даревка наши воины свели на нет, оккупанты отошли.

Читайте также: Общие боевые потери РФ с начала войны - около 39 тыс. человек, 221 самолет, 188 вертолетов, 1704 танка и 3920 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

На Бахмутском направлении противник совершил обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Берестово, Белогоровка, Раздолевка, Веселое, Яковлевка, Соледар, Бахмут, Нью-Йорк и другие. Нанес авиационные удары возле Берестового, Белогоровки, Покровского и Веселой Долины. Штурмовыми действиями враг пытался продвинуться в направлении Покровского, но безуспешно, отошел. Совершил очередную неудачную попытку установления контроля над территорией Углегорской ТЭС.

На Авдеевском, Новопавловском и Запорожском направлениях обстановка существенных изменений не претерпела. Противник нанес авиаудары возле Каменского и Красного. Штурм по направлениям сел Веселое и Водяное украинские воины успешно отбили и отогнали врага на ранее занятые позиции.

На Южнобужском направлении противник нанес авиационный удар неподалеку от Потемкиного. Попробовал продвигаться по направлениям Андреевки и Белогоровки. Получил жесткий отпор и отошел.

В акватории Черного моря враг удерживает в готовности два носителя высокоточного оружия суммарным залпом до 16 крылатых ракет типа "Калибр". Сохраняется угроза нанесения ракетных ударов по военным объектам и объектам критической инфраструктуры на территории Украины.

Читайте также: Украинские защитники подавили попытки штурмов врага на Южнобужском направлении, - Генштаб ВСУ

Морально-психологическое состояние оккупантов остается низким, отмечается системное употребление алкогольных напитков и неповиновение офицерам. Личный состав неприятеля жалуется на неэффективность своих атак на позиции Сил обороны Украины. Увеличивается количество солдат, которые прибегают к саботажу и умышленно выводят из строя боевую технику.

Верим в Вооруженные силы Украины! Вместе победим!" - говорится в информации Генштаба ВСУ.