ЕС предоставил Эстонии, Литве и Польше дополнительные €125 миллионов в поддержку украинцев

Фонд чрезвычайной помощи ЕС REACT-EU выделил дополнительно более 125 миллионов евро для Эстонии, Литвы и Польши с целью поддержки людей, спасающихся от последствий российской агрессии против Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом сообщается на сайте Европейской комиссии.

"Эстония, Литва и Польша получат дополнительные 125 миллионов евро через REACT-EU и в рамках Европейского социального фонда и Европейского фонда регионального развития для поддержки людей, спасающихся от российской агрессии против Украины. Эти фонды будут направлены на поддержку секторов трудоустройства и здравоохранения", - отмечается в сообщении.

В частности, в Эстонии 29,6 миллионов евро будут инвестированы в больницы и энергоэффективность в зданиях общей помощи, а также для закупки вакцин против COVID-19. В Литве 61 миллион евро будут предоставлены домохозяйствам, приютившим у себя людей, спасающихся от российской агрессии против Украины. Эти деньги будут направлены на восстановление сектора здравоохранения после пандемии, на развитие малых и средних предприятий, на инвестиции в возобновляемые источники энергии и на проекты трудоустройства.

Читайте также: Совет ЕС одобрил выделение нового транша в размере EUR500 млн на военную помощь Украине

В Польше 14 миллионов евро получат малые и средние предприятия в регионе Лодзь, а также на поддержку "чистого" транспорта и уменьшение вредных выбросов в Великопольском воеводстве. 1,8 миллиона евро помогут украинцам в поиске жилья и в получении медицинских услуг.

Еще один польский регион, Куявско-Поморское воеводство, получит 2,4 миллиона евро для инвестиций в развитие возобновляемых источников энергии в зданиях государственной собственности и 1,8 миллиона – на укрепление мер здравоохранения и социального обеспечения, а также для принятия беженцев из Украины.

Читайте также: В Литве на работу устроились более трети беженцев трудоспособного возраста из Украины