Кабмин принял постановление об изменениях по выплате 30 тысяч грн работникам Государственной уголовно-исполнительной службы во время войны (обновлено)
Кабинет министров изменил условия для выплаты работникам Государственной уголовно-исполнительной службы 30 тысяч гривен во время войны. Соответствующие изменения в постановление №168 Кабмин внес 1 июля. В то же время, в документе указано, что изменения начали работать уже 1 июня.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське, соответствующие изменения внесены в постановление №168.
В предыдущей версии ряд СМИ сообщал, что изменения касаются всех украинских военных, но это не соответствует действительности. Изменения касаются только работников Государственной уголовно-исполнительной службы. Извиняемся перед читателями за ошибку.
Так, дополнительное вознаграждение в 30 тысяч гривен во время военного положения смогут получить рядовые солдаты и начальники Государственной уголовно-исполнительной службы, которые находятся в зоне боевых действий или временной оккупации и окружения. До этого надбавку могли получить все работники службы, которые находились на территориях Украины, на которых оказывается помощь в рамках "поддержки".
Правительство приняло постановление, предусматривающее дополнительное вознаграждение военным 28 февраля. Дополнительные 30 тысяч гривен в месяц получают военные Вооруженных сил, Службы безопасности, Службы внешней разведки, разведки Министерства обороны, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы.
Также ее получают бойцы Управления государственной охраны, Государственной службы специальной связи и защиты информации, Государственной специальной службы транспорта, служащие рядового и начальствующего состава Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и полицейские. А 100 тысяч гривен получают военные, участвующие в боевых действиях на передовой.
Глава парламентского комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Александр Завитневич заявлял, что бюджетные расходы на выплаты военным выросли во время войны. В месяц необходимо около 40 миллиардов гривен.
Пожалуйста, подождите...
Я зробив для себе висновок що це свідома диверсійна робота.
Справа вагнерівців дуже гарний приклад такої диверсії і свідомої діяльності яка підриває довіру суспільства до державної влади.
Коли президент каже що після їх затримання подзвонив до лукашенка і просив видати їх нам бо вони вчиняли злочини в нас, а Юра і "шановне" видання почали кричати що президент злив спецоперацію.
"презедент" подзвонив до Лукашенка не після, а ДО затримання Вагнерівців, і розповів де вони розташувалися - чим зірвав багатомісячну операцію спецслужб декількох країн світу!
Суддя- це спеціаліст вищого рівня, який, як і інші спеціалісти такого рівня, повинен отримувати достойну зарплату. Думаю, вам ніхто не заважав зубрити законодавство, здавати безліч екзаменів і стати суддею і отримувати хорошу зарплату.
третину точно ріжуть (робітникам) собі менше
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Регистрация:22.07.2022 - прощай, вася
Просто дибіли.
я не був на перемовинах, але підозри є
Я зробив для себе висновок що це свідома диверсійна робота.
Справа вагнерівців дуже гарний приклад такої диверсії і свідомої діяльності яка підриває довіру суспільства до державної влади.
Коли президент каже що після їх затримання подзвонив до лукашенка і просив видати їх нам бо вони вчиняли злочини в нас, а Юра і "шановне" видання почали кричати що президент злив спецоперацію.
А ціни - огого!
Відповідно до ухвалених змін надбавка в розмірі 30 тисяч гривень тепер виплачуватиметься не всім працівникам Державної кримінально-виконавчої служби, а тільки тим, які перебувають у зоні бойових дій або в оточенні, пише https://babel.ua/news/81871-kabmin-urizav-viplati-dlya-viyskovih-hto-teper-otrimaye-nadbavku-u-30-ta-100-tisyach-griven Бабель .
А 100 тисяч гривень отримуватимуть за виконання бойового розпорядження.
ВИПРАВЛЕННЯ: У початковій версії новини було вказано, що це стосується всіх військових. Насправді це не так, зміни стосуватимуться лише працівників Державної кримінально-виконавчої служби
Відповідно до ухвалених змін надбавка в розмірі 30 тисяч гривень тепер виплачуватиметься не всім працівникам Державної кримінально-виконавчої служби, а тільки тим, які перебувають у зоні бойових дій або в оточенні, пише https://babel.ua/news/81871-kabmin-urizav-viplati-dlya-viyskovih-hto-teper-otrimaye-nadbavku-u-30-ta-100-tisyach-griven Бабель .
А 100 тисяч гривень отримуватимуть за виконання бойового розпорядження.
ВИПРАВЛЕННЯ: У початковій версії новини було вказано, що це стосується всіх військових. Насправді це не так, зміни стосуватимуться лише працівників Державної кримінально-виконавчої служби
Я зробив для себе висновок що це свідома диверсійна робота.
Справа вагнерівців дуже гарний приклад такої диверсії і свідомої діяльності яка підриває довіру суспільства до державної влади.
Коли президент каже що після їх затримання подзвонив до лукашенка і просив видати їх нам бо вони вчиняли злочини в нас, а Юра і "шановне" видання почали кричати що президент злив спецоперацію.
Юра Б. уважніше.
Я зробив для себе висновок що це свідома диверсійна робота.
Справа вагнерівців дуже гарний приклад такої диверсії і свідомої діяльності яка підриває довіру суспільства до державної влади.
Коли президент каже що після їх затримання подзвонив до лукашенка і просив видати їх нам бо вони вчиняли злочини в нас, а Юра і "шановне" видання почали кричати що президент злив спецоперацію.