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Новости
81 100 93
армия (8253) выплаты (621) деньги (920) Кабмин (13505)

Кабмин принял постановление об изменениях по выплате 30 тысяч грн работникам Государственной уголовно-исполнительной службы во время войны (обновлено)

деньги,гривня,минимум,прожиточный,минималка

Кабинет министров изменил условия для выплаты работникам Государственной уголовно-исполнительной службы 30 тысяч гривен во время войны. Соответствующие изменения в постановление №168 Кабмин внес 1 июля. В то же время, в документе указано, что изменения начали работать уже 1 июня.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське, соответствующие изменения внесены в постановление №168.

В предыдущей версии ряд СМИ сообщал, что изменения касаются всех украинских военных, но это не соответствует действительности. Изменения касаются только работников Государственной уголовно-исполнительной службы. Извиняемся перед читателями за ошибку.

Так, дополнительное вознаграждение в 30 тысяч гривен во время военного положения смогут получить рядовые солдаты и начальники Государственной уголовно-исполнительной службы, которые находятся в зоне боевых действий или временной оккупации и окружения. До этого надбавку могли получить все работники службы, которые находились на территориях Украины, на которых оказывается помощь в рамках "поддержки".

Правительство приняло постановление, предусматривающее дополнительное вознаграждение военным 28 февраля. Дополнительные 30 тысяч гривен в месяц получают военные Вооруженных сил, Службы безопасности, Службы внешней разведки, разведки Министерства обороны, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы.

Также ее получают бойцы Управления государственной охраны, Государственной службы специальной связи и защиты информации, Государственной специальной службы транспорта, служащие рядового и начальствующего состава Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и полицейские. А 100 тысяч гривен получают военные, участвующие в боевых действиях на передовой.

Глава парламентского комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Александр Завитневич заявлял, что бюджетные расходы на выплаты военным выросли во время войны. В месяц необходимо около 40 миллиардов гривен.

Также читайте: Резников о денежном обеспечении украинских военных: Выплаты состоят из двух частей, дополнительное вознаграждение зависит от выполняемых задач
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Топ комментарии
+72
Грошей не вистачає? То може краще суддів на мінімалку перевести?
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22.07.2022 19:48
+41
Не погохульствуйте.Може Ви ще скажете щоб наглядовим радам зарплатню урізати?
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22.07.2022 19:56
+37
А військовий хто, батрак? І, на відміну від судді, ризикує своїм життям. Навіть той, що не прифронтовий.
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22.07.2022 20:07
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Правила форума Совет форумчан
Грошей не вистачає? То може краще суддів на мінімалку перевести?
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22.07.2022 19:48 Ответить
Не погохульствуйте.Може Ви ще скажете щоб наглядовим радам зарплатню урізати?
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22.07.2022 19:56 Ответить
А це вже як заклики до повалення влади і тягне на пожитєввий термін.
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22.07.2022 20:02 Ответить
Ты на кого рабатаете?
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22.07.2022 22:48 Ответить
Свят, свят, свят... Тільки, боронь, Боже, ще прокурорів не згадайте!
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23.07.2022 14:39 Ответить
Явно спеціально зроблена "помилка". Така собі маніпуляція під час війни. Вже не вперше звертаю увагу на такі публікації тут.
Я зробив для себе висновок що це свідома диверсійна робота.
Справа вагнерівців дуже гарний приклад такої диверсії і свідомої діяльності яка підриває довіру суспільства до державної влади.
Коли президент каже що після їх затримання подзвонив до лукашенка і просив видати їх нам бо вони вчиняли злочини в нас, а Юра і "шановне" видання почали кричати що президент злив спецоперацію.
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24.07.2022 01:50 Ответить
Ты специально сегодня зарегистрировался чтобы нам это сообщить, зелебобьик?

"презедент" подзвонив до Лукашенка не після, а ДО затримання Вагнерівців, і розповів де вони розташувалися - чим зірвав багатомісячну операцію спецслужб декількох країн світу!
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24.07.2022 13:28 Ответить
- это там где по 2-3 миллиона в месяц получают???
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22.07.2022 23:52 Ответить
Угу.Нищие и обездоленные типа Серлеща.
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23.07.2022 07:45 Ответить
Ви самі особисто на мінімалці сидите?
Суддя- це спеціаліст вищого рівня, який, як і інші спеціалісти такого рівня, повинен отримувати достойну зарплату. Думаю, вам ніхто не заважав зубрити законодавство, здавати безліч екзаменів і стати суддею і отримувати хорошу зарплату.
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22.07.2022 20:00 Ответить
А військовий хто, батрак? І, на відміну від судді, ризикує своїм життям. Навіть той, що не прифронтовий.
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22.07.2022 20:07 Ответить
Так судді ніхто не заважає взяти автомата и заробляті в окопі на "0" 110 тис грн.
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22.07.2022 20:19 Ответить
ріжуть усюди, в усіх державних підприємствах!
третину точно ріжуть (робітникам) собі менше
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22.07.2022 20:21 Ответить


Меня читают: 0

Я читаю: 0

Регистрация:22.07.2022 - прощай, вася
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22.07.2022 20:47 Ответить
А інженер зубрить сопромат, бо якщо ****** збудує, то будинок розвалиться, а лікар зубрить анатомію, бо якщо не вивчить пацієнт може померти, всі вчаться, але суддя с якого *** заробляє більше лікаря? Бо в нього татко, чи дядько, чи мамка - суддя. так шо свою демагогію засуньте собі ув дупу.
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22.07.2022 21:17 Ответить
суддя - *****
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22.07.2022 22:40 Ответить
спеціаліст вищого рівня? а чому тоді приймають такі недолугі зрадницькі рішення? особливо по колаборантах
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23.07.2022 12:55 Ответить
Чисельність ЗСУ збільшили майже втричі від моменту початку війни, контрнаступ у цьому році не планується виходячи з зернового перемир я, а утримувати треба.

Просто дибіли.
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22.07.2022 19:56 Ответить
Ну треба ж якось освоювати кошти,які поки що надають нам західні партнери.
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22.07.2022 19:58 Ответить
какая связь между контрнаступлением и вывозом зерна?
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22.07.2022 20:18 Ответить
домовленності? ні?

я не був на перемовинах, але підозри є
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22.07.2022 20:22 Ответить
прямая как бы, как только мы начнем наступать, они выйдут из соглашения об экспорте.
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22.07.2022 23:12 Ответить
Під час контрнаступу зерно на танки погрузять і по ходу контрнаступу повезуть в Одесу
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24.07.2022 11:33 Ответить
Може це й правильно. Особисто знаю таких, що п'ятий місяць труться в тилу та ще й уникають відправлення в зону бойових дій, підплативши не чистим на руку офіцерам.
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22.07.2022 19:59 Ответить
Как бэ не одно и то же - служить в Харьковской области и во Львовской и получать одинаково
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22.07.2022 20:02 Ответить
Коля-котлєта свої "бойові виплати" з митниці за захист Закарпаття заслужив)
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22.07.2022 20:04 Ответить
Да там и окроме каклеты полно таких, кто за нихрена получает дохрена
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22.07.2022 20:06 Ответить
Добре. А що робити тим, яких мобілізували і зараз тримають в тилу. На гражданці він може получав 30 тис грн, утримував сім'ю, дітей, може житло знімав. А тут його перевели на голу зарплату. Нахера тоді воно йому? Хай зелена нечисть тоді йде і воює. Я хер піду при таких розкладах
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22.07.2022 20:19 Ответить
А то, что работодатель должен продолжать ему платить - это другое?
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22.07.2022 21:04 Ответить
Не повинен. Для роботодавців відмінили цю норму
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22.07.2022 21:14 Ответить
ты идиот работодавець сможет платить если его фирма будет работать - а если сейчас все стоит то с каких он будет платить - даже если по закону
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22.07.2022 23:55 Ответить
а тебя кто то спрашивать будет? повестку в зубы и вперед
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22.07.2022 22:46 Ответить
Чому ти сам не трешся в тилу? А тільки такий розумний на дивані коментарі пишеш? Ми всі робимо одну справу і ці виплати не ми видумали і собі не призначали, а сидіти на дивані і кричати «простітутки, наркомани» це тобі в оркостан !!
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22.07.2022 20:28 Ответить
А мусорам в тылу по 60 тыс. оставили?
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22.07.2022 20:04 Ответить
Судя по предложенным изменениям - нит
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22.07.2022 20:05 Ответить
Вони в Західній Україні на "неврученні" повісток більше отримують., з одного кандидата по селам 100-150 у.о.
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22.07.2022 20:06 Ответить
Що ти тут рота відкриваєш про Західну Україну, сам куди здриснув коли в хаті запалало, не сюди? Чому в армію не пішов, певно заплатив, бо знаєш розцінки?
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23.07.2022 08:23 Ответить
сусідка слідак в поліціі в Павлограді...70 к грн
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22.07.2022 20:40 Ответить
по 40
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22.07.2022 21:19 Ответить
Не долго музыка играла..
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22.07.2022 20:05 Ответить
треба бійцям платити вдвіче більше. вони кожний день таке переживають-що важко уявити,а сидячі у вр в небезпеці дуже легко ділити не своє. війна,а совість де? ви не рашисти,а поведінка по відношенню до захисників-ганьба. мені соромно і образливо за все це.
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22.07.2022 20:13 Ответить
платили бы только в бюджете денег нет да еще власть из предателей
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22.07.2022 23:56 Ответить
Ні щоб всю валютну виручку, кредити, подачки направляти на імпорт зброї, Гривневу масу на розвиток ЗСУ та Опк - економити почали з військових. Феєрично.
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22.07.2022 20:14 Ответить
Я є ще сторожа лєщенко і йому подібні. Броніровані зелені підараси
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22.07.2022 20:21 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=lVoNKd7H5dI
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22.07.2022 20:16 Ответить
Там є поправка...
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22.07.2022 20:17 Ответить
Я так думаю, що автор цієї статті є не дуже компетентним та не має жодного відношення до юриспруденції. Якщо уважно прочитати зміни до ПКМУ 168, то дослівно там вказано: «а також особам рядового і начальницького складу Державної кримінально-виконавчої служби, які несуть службу в органах і установах зазначеної Служби в межах територіальних громад, які розташовані в районі проведення воєнних (бойових) дій або перебувають в тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні), виплачується додаткова винагорода в розмірі до 30000 гривень», вчитайтесь уважно «зазначеної служби в межах територіальних громад» без розділових знаків, а отже стосується виключно кримінально-виконавчої служби! Не потрібно зі статті делитанта робити зраду! Слава Україні
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22.07.2022 20:20 Ответить
Все вірно, це стосується лише кримінально-виконавчої служби, автор виправте безграмотну статтю не збурюйте військових!
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22.07.2022 20:37 Ответить
Установити, що на період дії воєнного стану військовослужбовцям Збройних Сил, Служби безпеки, Служби зовнішньої розвідки, Головного управління розвідки Міністерства оборони, Національної гвардії, Державної прикордонної служби, Управління державної охорони, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації, Державної спеціальної служби транспорту, військовим прокурорам Офісу Генерального прокурора, особам рядового і начальницького складу Державної служби з надзвичайних ситуацій, співробітникам Служби судової охорони, особам начальницького складу управління спеціальних операцій Національного антикорупційного бюро та поліцейським, а також особам рядового і начальницького складу Державної кримінально-виконавчої служби, які несуть службу в органах і установах зазначеної Служби в межах територіальних громад, які розташовані в районі проведення воєнних (бойових) дій або перебувають в тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні), виплачується додаткова винагорода в розмірі до 30000 гривень пропорційно в розрахунку на місяць (крім осіб рядового і начальницького складу Державної кримінально-виконавчої служби, яким така винагорода виплачується пропорційно часу проходження служби в розрахунку на місяць), а тим з них, які беруть безпосередню участь у бойових діях або забезпечують здійснення заходів з національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії, перебуваючи безпосередньо в районах у період здійснення зазначених заходів (у тому числі військовослужбовцям строкової служби), - розмір цієї додаткової винагороди збільшується до 100 000 гривень в розрахунку на місяць пропорційно часу участі у таких діях та заходах.
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22.07.2022 21:42 Ответить
Я думаю, що ви читати не вмієте!
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22.07.2022 22:19 Ответить
Це явно зроблено спеціально. Така собі маніпуляція під час війни. Вже не вперше звертаю увагу на такі публікації тут.
Я зробив для себе висновок що це свідома диверсійна робота.
Справа вагнерівців дуже гарний приклад такої диверсії і свідомої діяльності яка підриває довіру суспільства до державної влади.
Коли президент каже що після їх затримання подзвонив до лукашенка і просив видати їх нам бо вони вчиняли злочини в нас, а Юра і "шановне" видання почали кричати що президент злив спецоперацію.
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24.07.2022 01:52 Ответить
Так теперь даже в зоне боевых действий не все будут получать по 100к а только те кто выполняет боевое задание. Кто будет решать что есть боевое задание а что нет . А то получится что солдаты под обстрелами в окопах на передке оказывается не боевое задание выполняли
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22.07.2022 20:22 Ответить
Я 19 числа получил ранение перед сиверском,осколок в плечо,в госпиталь в Краматорске не положили,так как ранение не тяжолое,и два моих побратима получили контузии, сейчас сидим на позициях,и как понять мы выконуем боевое задание или балду пинаем.
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22.07.2022 20:36 Ответить
Мутна ця схема з виплатами, плюс затримки завжди...
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22.07.2022 23:17 Ответить
На даний час ви вже в UK (прапорець показує де ви)...
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24.07.2022 08:08 Ответить
і суддів і депутатів і держслужбовців, всіх
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22.07.2022 20:23 Ответить
А тепер оцєнітє красоту іґри - перед сьогоднішнім "покращенням" найтурборежимніша влада прийняла поправки до закону про працю, де між іншим було скасовано норму, що передбачала оплату середнього заробітку мобілізованому по місцю роботи.
А ціни - огого!
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22.07.2022 20:38 Ответить
Закон имеет ли обратную силу?
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22.07.2022 21:06 Ответить
А передова це в бункері преЗе!дента?
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22.07.2022 20:41 Ответить
На мій погляд, кожному КОЗАКУ, котрий араз на війні здобуває нашу перемоу, потрібно золотом платити. Де взять, самі розумієте.
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22.07.2022 20:48 Ответить
Вы чо там животные? Детей родственников вывезли за границу можно теперь об военных ноги вытереть??? Мало накрали?
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22.07.2022 21:27 Ответить
Мусорам не хватает и судьям видимо...или дерпутатам, они как раз себе добавили
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22.07.2022 21:28 Ответить
Громадське, на яке посилається Цензор, вже спростувала цю новину. Зміна стосується тільки кримінально-виконавчої служби.
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22.07.2022 22:02 Ответить
Чоловік моєї сестри вже 1,5 місяці гроші не отримував. Дали спочатку раз 32тис і через 2 тижні ще 27тис. Все! А обіцяли 100тис.
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22.07.2022 22:05 Ответить
Всього зарплата солдата становитеме 13500 грн = 337 доларів + плюшка - відміна виплати мінімальної збереженої зарплати з місця роботи у кого була робота. Це дуже сильно "підніме" бойовий дух та дисципліну серед 70 відсотків мобілізованих, для сімей яких це було фундаментом, піклуванням та опорою від держави. Не беремо до уваги хвилю знущань, яка почнеться з кацапської сторони, а візьмемо до уваги хвилю погіршення військової дисципліни серед 60 відсотків не зовсім патріотів, хвилю матеріальних та сімейних проблем, яка звалиться на командирів усіх ланок позбавлених суттєвих важелів впливу на своїх підлеглих. Це, м'яко кажучи не зовсім вчасне і розумне рішення. Але, якщо гряде зміна стратегії, зернова ера, то мабуть щось в цьому є.
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22.07.2022 22:07 Ответить
Ви маєте на увазі продажу України рашці? Дерьмак завжди готовий.
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22.07.2022 22:23 Ответить
Суки бішені, а зате собі зп підняли в двічі
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22.07.2022 22:19 Ответить
Кабінет міністрів https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-vnesennia-zmin-do-punktu-1-postanovy-kabinetu-ministriv-ukrainy-vid-28-liutoho-t010722 вніс зміни до постанови № 168 про «Питання деяких виплат військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу, поліцейським та їх сім'ям під час дії воєнного стану».

Відповідно до ухвалених змін надбавка в розмірі 30 тисяч гривень тепер виплачуватиметься не всім працівникам Державної кримінально-виконавчої служби, а тільки тим, які перебувають у зоні бойових дій або в оточенні, пише https://babel.ua/news/81871-kabmin-urizav-viplati-dlya-viyskovih-hto-teper-otrimaye-nadbavku-u-30-ta-100-tisyach-griven Бабель .

А 100 тисяч гривень отримуватимуть за виконання бойового розпорядження.

ВИПРАВЛЕННЯ: У початковій версії новини було вказано, що це стосується всіх військових. Насправді це не так, зміни стосуватимуться лише працівників Державної кримінально-виконавчої служби
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22.07.2022 23:40 Ответить
Коломою з Шмарклею грошей нехватає,а тут ще якісь вояки.
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22.07.2022 22:21 Ответить
Вірую, що найвеличніший політик ********** це Зеленський і Єрмак - пророк його.
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22.07.2022 22:42 Ответить
А мобілізацію яким чином далі збираються проводити?
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22.07.2022 22:58 Ответить
Ну, ну... Підут самі воювати, харі зажрані. Хто буде сідіти за 30 тис. під обстрілами? З себе би ****** почали...
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22.07.2022 23:00 Ответить
по 100к уже получали.кто завидует.ак ему в руки.
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22.07.2022 23:16 Ответить
Депутатам зп пiдняли, цiни до неба зараз пiдуть,зима на часi - саме час сiмi вiйскового виживати на 14к
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22.07.2022 23:17 Ответить
Кабінет міністрів https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-vnesennia-zmin-do-punktu-1-postanovy-kabinetu-ministriv-ukrainy-vid-28-liutoho-t010722 вніс зміни до постанови № 168 про «Питання деяких виплат військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу, поліцейським та їх сім'ям під час дії воєнного стану».

Відповідно до ухвалених змін надбавка в розмірі 30 тисяч гривень тепер виплачуватиметься не всім працівникам Державної кримінально-виконавчої служби, а тільки тим, які перебувають у зоні бойових дій або в оточенні, пише https://babel.ua/news/81871-kabmin-urizav-viplati-dlya-viyskovih-hto-teper-otrimaye-nadbavku-u-30-ta-100-tisyach-griven Бабель .

А 100 тисяч гривень отримуватимуть за виконання бойового розпорядження.

ВИПРАВЛЕННЯ: У початковій версії новини було вказано, що це стосується всіх військових. Насправді це не так, зміни стосуватимуться лише працівників Державної кримінально-виконавчої служби
показать весь комментарий
22.07.2022 23:39 Ответить
Це явно зроблено спеціально. Така собі маніпуляція під час війни. Вже не вперше звертаю увагу на такі публікації тут.

Я зробив для себе висновок що це свідома диверсійна робота.

Справа вагнерівців дуже гарний приклад такої диверсії і свідомої діяльності яка підриває довіру суспільства до державної влади.

Коли президент каже що після їх затримання подзвонив до лукашенка і просив видати їх нам бо вони вчиняли злочини в нас, а Юра і "шановне" видання почали кричати що президент злив спецоперацію.
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24.07.2022 01:47 Ответить
за 2.500 доларов. как так можно??? єто сред зп в европе. я лучше в германию за 2 500 на заводе.чем когда над головой не то что пули свистят, а РАКЕТЫ ЕЖЕДНЕВНО и всего 2 500 баксов....
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23.07.2022 00:35 Ответить
Новину перетворили, як узагальнення для всіх військових. А насправді обрізали 30 тис.грн тиловикам із державної служби викон.покарань і вже з 1 червня.
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23.07.2022 02:16 Ответить
https://sud.ua/uk/news/publication/244516-deputaty-19-iyulya-povysili-sebe-zarplaty-i-ustanovili-nadbavki
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23.07.2022 07:28 Ответить
питарасы, вместо того, чтобы сократить чиновников в 2 раза, урезать ЗП кровосисям в гос. компаниях (абсолютное большинство которых убыточны), которые получают миллионные бонусы, они режут ЗП военным- ахеренная мотивация родину защищать. еще и задним числом с 1.06. - зеленые ворюги вообще страх потеряли.
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23.07.2022 07:33 Ответить
Не очікува, що ЦН буде допускати такі грубі помилки. Потрібно лише було добавити, що це стосується тільки працівників Державної кримінально-виконавчої служби, а не ЗСУ. Перейдіть за посиланням на Громадське.
Юра Б. уважніше.
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23.07.2022 08:58 Ответить
Це явно зроблено спеціально. Така собі маніпуляція під час війни. Вже не вперше звертаю увагу на такі публікації тут.
Я зробив для себе висновок що це свідома диверсійна робота.
Справа вагнерівців дуже гарний приклад такої диверсії і свідомої діяльності яка підриває довіру суспільства до державної влади.
Коли президент каже що після їх затримання подзвонив до лукашенка і просив видати їх нам бо вони вчиняли злочини в нас, а Юра і "шановне" видання почали кричати що президент злив спецоперацію.
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24.07.2022 01:45 Ответить
Жодних виплат по 30.000 грн. з 28 лютого працівники ДКВС не отримували і вже, напевно, не отримають. Також повідомляю, що грошове забезпечення персоналу майже відповідає мінімальній зарплаті. Словом, огидно чути про припинення виплат, які розікрали на рівні міністерства ще не розпочавши. Нехай розкажуть про іншу міжнародну допомогу надану тюремникам через зубожіння, яку теж зпи***ли без жодних схем. До речі, на офіційні звернення ОП і ДБР традиційно обмежилися переадресацією.
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23.07.2022 12:00 Ответить
Я прошу прощения,но суть статьи в том,что тем кто охраняет зеков платили до сих пор по 30 тысяч премии,с начала войны??????Это просто сюр.........Как и премии полиции в глубоком тылу!!!Так никаких денег не хватит)))Это просто сюр.......Для примера,работники Военизированной охраны Укрзализныци....получают по 12-14 тысяч гривень!!!Охраняя с оружием в руках важные обьекты,куда часто прилетает........Ни о каких премия речи нет!!!А тут......сюр!!!!
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23.07.2022 13:48 Ответить
 
 