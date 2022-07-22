Кабмин принял постановление об изменениях по выплате 30 тысяч грн работникам Государственной уголовно-исполнительной службы во время войны (обновлено)

Кабинет министров изменил условия для выплаты работникам Государственной уголовно-исполнительной службы 30 тысяч гривен во время войны. Соответствующие изменения в постановление №168 Кабмин внес 1 июля. В то же время, в документе указано, что изменения начали работать уже 1 июня.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське, соответствующие изменения внесены в постановление №168.

В предыдущей версии ряд СМИ сообщал, что изменения касаются всех украинских военных, но это не соответствует действительности. Изменения касаются только работников Государственной уголовно-исполнительной службы. Извиняемся перед читателями за ошибку.

Так, дополнительное вознаграждение в 30 тысяч гривен во время военного положения смогут получить рядовые солдаты и начальники Государственной уголовно-исполнительной службы, которые находятся в зоне боевых действий или временной оккупации и окружения. До этого надбавку могли получить все работники службы, которые находились на территориях Украины, на которых оказывается помощь в рамках "поддержки".

Правительство приняло постановление, предусматривающее дополнительное вознаграждение военным 28 февраля. Дополнительные 30 тысяч гривен в месяц получают военные Вооруженных сил, Службы безопасности, Службы внешней разведки, разведки Министерства обороны, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы.

Также ее получают бойцы Управления государственной охраны, Государственной службы специальной связи и защиты информации, Государственной специальной службы транспорта, служащие рядового и начальствующего состава Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и полицейские. А 100 тысяч гривен получают военные, участвующие в боевых действиях на передовой.

Глава парламентского комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Александр Завитневич заявлял, что бюджетные расходы на выплаты военным выросли во время войны. В месяц необходимо около 40 миллиардов гривен.

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