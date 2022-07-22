Все неприемлемые условия, которые пыталась навязать Россия по разблокированию экспорта зерна, в Стамбульском соглашении отсутствуют, - Буданов
Стамбульское соглашение об экспорте зерна из украинских портов не несет военных угроз для Украины, а все неприемлемые условия, которые РФ пыталась навязать Киеву, в нем отсутствуют.
Об этом заявил руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"С военной точки зрения угроз (от заключения Стамбульского соглашения. – Ред.) мы не видим. Есть наработанный фарватер. Суда будут двигаться исключительно по этому фарватеру. Ни один участок побережья, помимо указанного фарватера, не будет разминирован", - сказал Буданов.
При этом он уточнил, что если кто-то считает, что РФ сможет под прикрытием функционирования указанного коридора высадить десант, то это "абсолютно нереально". "Кроме того, берег уже защищают береговые ракетные комплексы, которые делают подобные действия абсолютно невозможными", - подчеркнул глава ГУР.
Он также сообщил, что в соглашении отсутствуют все неприемлемые условия, которые Москва пыталась навязать Киеву в ходе переговоров.
"Позиция Украины на все 100% соблюдена. Все неприемлемые условия, которые нам пыталась навязать Россия в течение достаточно долгого времени, здесь отсутствуют. Ни одного из указанных условий не осталось", - подчеркнул Буданов.
По его словам, РФ в ходе переговоров "очень хотела сопровождать военными кораблями зерновые конвои, хотела что-то осматривать на украинской территории и прочее". "Но ни один из этих пунктов не будет реализован. И Россия с этим по итогу согласилась", - подытожил он.
Напомним, Украина, Турция и РФ при поддержке генсекретаря ООН Антониу Гутерриша договорились о содействии безопасному судоходству для экспорта зерна, сопутствующих продуктов питания и удобрений (в том числе аммиака) из морских портов "Одесса", "Черноморск" и "Южный" в течение 120 дней с возможностью продления этого срока.
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- ЗЄ в ОП тримає гніздо кацапської агентури;
- Баканов в СБУ розвів гніздо кацапської агентури;
- Буданов в ГУРМО видає посаідчення кацапській агентурі;
- Єрмак та Арахамія продають громадянство кацапській агентурі.
У ******** з кацапами більше спільного ніж з українцями.
Я вже не кажу про приблудну арахамію, яка взагалі не є українцем.
Не треба зарікатись.
Той же Блуданов запевняв, що загрози зі сторони роіські немає.
Ви і 24.02 те саме говорили нам, але при цьому Лєнка Скумбрієвич 23.02 вже збирала свої манатки для евакуації, поки громадяни слухали лапшу з екранів телевізорів.
Невеличкий тест для нього:
Хто злив операцію по Вагнерівцям?
Підказка:
Не Бурба. На «є» починається, «рмак» закінчується.
«Бійтесь данайців що дари приносять»Сьогоднішнє підписання угоди про розблокування портів це не просто торгівля на крові, це свідома зрада країни. Прикриваючись благими намірами «спасіння світу від голоду» та «валютною виручкою» для країни , нам впарили троянського коня. Дай Боже щоб я помилявся, але ніфіга я не помиляюсь. Ви запитаєте - чому? Перше: тільки половина пшениці що постачається на екпорт продовольча, друга половина фуражна (йде на відгодівлю худоби, і в мене є сумніви що мясо тієї худоби бачать голодні діти Африки ) Друге: загальне світове виробництво пшениці складає майже 780 млн тон, Україна вирощувала біля 30 -33млн тон. Тобто 4!!!! ЧОТИРИ відсотки світового виробництва. Не 50, не 20 не десять а всього 4%. Тому всі розказані про голодуючих дітей Африки , 2 лярда вимираючого населення планети - це повна туфта яку нам впарюють. А якщо нам впарюють цю туфту , значить нас мяко кажучи обманють переслідуючи зовсім інші цілі.
З класом пшениці там більш хитра ситуація.
І фуражної в Україні набагато меншій відсоток.
А ще є сонячних, гречка, ріж, ... з якими в Україні зовсім інша "вага" на світовому ринку.
Але зараз говорять, що угода "Україна - Туреччина ; Туреччина - Рашка".
І зараз я набагато спокійніший - Туреччина не дасть споплюжити свою репутації.
пафосные речи, фото на фоне великих полководцев....
Потом унитаз захочет золотой ... это все уже было
але справа не в перевірці, а в тому що У НИХ лежить 50 млн тонн зерна на єкспорт
заблокованого американськими санкціями
а угода нам дозволяє вивозити зерно В ОБМІН на відміну санкцій щодо кацапського зерна
ось це В ОБМІН всіми силами намагаються замовчувати