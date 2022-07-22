Все неприемлемые условия, которые пыталась навязать Россия по разблокированию экспорта зерна, в Стамбульском соглашении отсутствуют, - Буданов

Стамбульское соглашение об экспорте зерна из украинских портов не несет военных угроз для Украины, а все неприемлемые условия, которые РФ пыталась навязать Киеву, в нем отсутствуют.

Об этом заявил руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"С военной точки зрения угроз (от заключения Стамбульского соглашения. – Ред.) мы не видим. Есть наработанный фарватер. Суда будут двигаться исключительно по этому фарватеру. Ни один участок побережья, помимо указанного фарватера, не будет разминирован", - сказал Буданов.

При этом он уточнил, что если кто-то считает, что РФ сможет под прикрытием функционирования указанного коридора высадить десант, то это "абсолютно нереально". "Кроме того, берег уже защищают береговые ракетные комплексы, которые делают подобные действия абсолютно невозможными", - подчеркнул глава ГУР.

Он также сообщил, что в соглашении отсутствуют все неприемлемые условия, которые Москва пыталась навязать Киеву в ходе переговоров.

"Позиция Украины на все 100% соблюдена. Все неприемлемые условия, которые нам пыталась навязать Россия в течение достаточно долгого времени, здесь отсутствуют. Ни одного из указанных условий не осталось", - подчеркнул Буданов.

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По его словам, РФ в ходе переговоров "очень хотела сопровождать военными кораблями зерновые конвои, хотела что-то осматривать на украинской территории и прочее". "Но ни один из этих пунктов не будет реализован. И Россия с этим по итогу согласилась", - подытожил он.

Напомним, Украина, Турция и РФ при поддержке генсекретаря ООН Антониу Гутерриша договорились о содействии безопасному судоходству для экспорта зерна, сопутствующих продуктов питания и удобрений (в том числе аммиака) из морских портов "Одесса", "Черноморск" и "Южный" в течение 120 дней с возможностью продления этого срока.

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