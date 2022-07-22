Оккупант рассказывает жене, как воюет на Харьковщине: "Мы не можем одну деревню взять нах#й. Поехали – п#зды получили, 20 человек убило", - перехват СБУ. АУДИО

Российские оккупанты страдают от ВСУ на Харьковщине и не могут захватить даже одну деревню.

Об этом свидетельствует телефонный разговор захватчиков, который перехватила СБУ, информирует Цензор.НЕТ.

"В Изюме пацанов так гоняли, что они все "кончились". Их по пешеходному мосту гоняли без танков, без БМП… и просто так вот бегали туда. Сбегают, п#зды получат и обратно прибегут", – рассказывает оккупант своей жене.

Он жалуется, что рашисты не могут пойти в наступление, потому что у них мало людей. Поэтому им не по силам захватить даже одну деревню: "Мы не можем деревню взять одну. Поехали – п#зды получили, 20 человек убило, 100 раненых".

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