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Новости Война
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Оккупант рассказывает жене, как воюет на Харьковщине: "Мы не можем одну деревню взять нах#й. Поехали – п#зды получили, 20 человек убило", - перехват СБУ. АУДИО

Российские оккупанты страдают от ВСУ на Харьковщине и не могут захватить даже одну деревню.

Об этом свидетельствует телефонный разговор захватчиков, который перехватила СБУ, информирует Цензор.НЕТ.

"В Изюме пацанов так гоняли, что они все "кончились". Их по пешеходному мосту гоняли без танков, без БМП… и просто так вот бегали туда. Сбегают, п#зды получат и обратно прибегут", – рассказывает оккупант своей жене.

Он жалуется, что рашисты не могут пойти в наступление, потому что у них мало людей. Поэтому им не по силам захватить даже одну деревню: "Мы не можем деревню взять одну. Поехали – п#зды получили, 20 человек убило, 100 раненых".

Также смотрите: За отказ воевать российским военным угрожают концлагерем в "ЛДНР", - перехват ГУР. АУДИО

армия РФ (19210) СБУ (19893) Харьковщина (5577) перехват (343)


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Топ комментарии
+39
село, падло, село вы не можете взять... дяревня - это не про наши прекрасные села !!!
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22.07.2022 20:31
+26
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22.07.2022 20:32
+20
Орки , тікайте з України , на своіх , так як відправимо вас на кацапію в мішках 😠
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22.07.2022 20:30
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Треба дбати не про чоботи, а про ноги,
Не про шапку, а про голову.
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22.07.2022 20:29 Ответить
Орки , тікайте з України , на своіх , так як відправимо вас на кацапію в мішках 😠
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22.07.2022 20:30 Ответить
село, падло, село вы не можете взять... дяревня - это не про наши прекрасные села !!!
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22.07.2022 20:31 Ответить
Скажи, Васька, не знають уйобки що немає у нас дєрєвєнь.
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22.07.2022 20:43 Ответить
Бачив у нашому історичному музеї дореволюційну особову картку працівниці металургійного заводу. Картка, як я розумію, "общєіипєрского" зразка. Графа "мєсто рождєнія: губернія..... Уезд..... Волость..... Город..... Деревня...." Слово "деревня" перекреслене, над ним вписане "село". Навіть службовець за царських часів розумів, що в Україні "дєрєвєнь" нема...
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22.07.2022 20:49 Ответить
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22.07.2022 20:32 Ответить
и это мы еще не начинали
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22.07.2022 20:33 Ответить
Еротичні розмови подружньої пари рашистів!
Шехерезада, хрінів!
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22.07.2022 20:34 Ответить
Пагодь чуток - самоє ******* вас ждьот впєрєді.
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22.07.2022 20:35 Ответить
Чи справджні це аудіо я сперечатись не буду.Припустимо так.А от для чого це?Підняти бойовий дух українців?Розслабити українців,мовляв тупа москальня по телефонах скаржиться,отже їм пілотка?Пригадались різні плівки ,котрі спливали в публічному просторі від наших політиків та діячів.І що?
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22.07.2022 20:37 Ответить
тот же актёр из брянского ТЮЗа озвучивает, который там Ивана-царевича играет, он же и позапрошлые два ролика озвучивал, А коза бессменная, с марта. Аудио подделать - это как два пальца.... Золкин вон вообще видео подделывает.
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22.07.2022 21:23 Ответить
І це тілько Тероборона, а уяви собі кацапчик, коли там ЗСУ прийдуть?
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22.07.2022 20:37 Ответить
вот потому и не можете взять что у нас села а не дяревни в туалетами в огороде с очком
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22.07.2022 20:39 Ответить
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22.07.2022 20:42 Ответить
​Израиль уничтожил в Сирии завод по сборке иранских беспилотников - SOHR

The Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) сообщает, что вследствие израильского авиаудара по целям около Дамаска, в районе Ас-Сайида-Зайнаб, уничтожено предприятие военного назначения, на котором по иранским технологиям собирались беспилотники. Объект разбит до основания вместе с уже выпущенными дронами, хранившимися на складе. Стоит отметить, что именно с этого завода страна-агрессор Российская Федерация планировала получать иранские беспилотники с использованием их в войне против Украины. Израиль лишил Россию такой возможности.
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22.07.2022 20:44 Ответить
А нехуана конкуренцію Ізраїлю у постачанні аналогічного товару до Московії створювати!
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22.07.2022 20:54 Ответить
давняя кацапская забава - получать пзды
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22.07.2022 20:44 Ответить
Помогаем убивать сайты орков, заходим на сайт ban-dera.com устанавливаем побольше потоеов и оставляем включенным в браузере, программа сделает все сама оркам явно не понравиться, подключаемся
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22.07.2022 20:54 Ответить
А не#уй шастать по мостам. Валіть вже по своїх дяревнях.
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22.07.2022 21:05 Ответить
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22.07.2022 21:16 Ответить
"Мы не можем деревню одну взять нах#й. Поехали - п#зды получили

Бедные нах#й русские!
Со своим нах#й вей из миром рускемиром нах#й , ну его в п#зду!
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22.07.2022 21:18 Ответить
Хе хе

... Отримали те , по що прийшли
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22.07.2022 21:59 Ответить

дерёвня, которую нельзя взять???
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22.07.2022 22:01 Ответить
Да, рузкіє дярєвні з перекосойобленими дерев'яними ізбушкамі та заваленими парканами, це вам не наші села, які ви не можете взять, ну, єдине що можете, це градами зрівняти село з землею. Але ж у вас градів та ракет на усі наші села не вистачить. Так шо хій вам, а не село.
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22.07.2022 22:34 Ответить
великий и могучий рюсский язык, блть
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22.07.2022 22:41 Ответить
І це вам ще тільки за "дяревню" ***** насипали.
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22.07.2022 22:57 Ответить
Да давай уже сдыхай, козёл. Сюпрюга там уже на рынке Ладу Калину присмотрела. А продавец-ненаглядный Ашот.
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23.07.2022 01:43 Ответить
 
 