Оккупант рассказывает жене, как воюет на Харьковщине: "Мы не можем одну деревню взять нах#й. Поехали – п#зды получили, 20 человек убило", - перехват СБУ. АУДИО
Российские оккупанты страдают от ВСУ на Харьковщине и не могут захватить даже одну деревню.
Об этом свидетельствует телефонный разговор захватчиков, который перехватила СБУ, информирует Цензор.НЕТ.
"В Изюме пацанов так гоняли, что они все "кончились". Их по пешеходному мосту гоняли без танков, без БМП… и просто так вот бегали туда. Сбегают, п#зды получат и обратно прибегут", – рассказывает оккупант своей жене.
Он жалуется, что рашисты не могут пойти в наступление, потому что у них мало людей. Поэтому им не по силам захватить даже одну деревню: "Мы не можем деревню взять одну. Поехали – п#зды получили, 20 человек убило, 100 раненых".
Топ комментарии
+39 Вася Шевченко #371210
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+20 Amber
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Не про шапку, а про голову.
Шехерезада, хрінів!
The Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) сообщает, что вследствие израильского авиаудара по целям около Дамаска, в районе Ас-Сайида-Зайнаб, уничтожено предприятие военного назначения, на котором по иранским технологиям собирались беспилотники. Объект разбит до основания вместе с уже выпущенными дронами, хранившимися на складе. Стоит отметить, что именно с этого завода страна-агрессор Российская Федерация планировала получать иранские беспилотники с использованием их в войне против Украины. Израиль лишил Россию такой возможности.
Бедные нах#й русские!
Со своим нах#й
вей из миромрускемиром нах#й , ну его в п#зду!
... Отримали те , по що прийшли
дерёвня, которую нельзя взять???