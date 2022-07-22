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Новости Война
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Кулеба о соглашениях по зерну: Украина не доверяет России, зато доверяет ООН

кулеба

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в связи с подписанием соглашения о вывозе зерна и другого продовольствия из портов Украины подчеркнул, что Украина не доверяет России, но доверяет Организации Объединенных Наций.

Об этом он сказал на брифинге для иностранных СМИ, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Украина не доверяет России. Я не думаю, что у кого-то есть основания доверять России. Мы чувствуем доверие к ООН как движущей силе этого соглашения и как институции и лично к генеральному секретарю, который также применил ...свое влияние, чтобы это соглашение сработало и Россия его не нарушила, как она это сделала со многими другими соглашениями", - сказал глава украинской дипломатии.

Читайте также: Все неприемлемые условия, которые пыталась навязать Россия по разблокированию экспорта зерна, в Стамбульском соглашении отсутствуют, - Буданов

Автор: 

зерно (1070) ООН (4167) Кулеба Дмитрий (2880)


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Топ комментарии
+31
Доверять организации,которая не выполняет никаких функций это в стиле наших дипломатов
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22.07.2022 20:43
+18
Влада імпотенції та дегенератів
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22.07.2022 20:46
+15
ООН?! Этой конторе бездельников и проходимцев?!
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22.07.2022 20:45
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ну, ну!
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22.07.2022 20:42 Ответить
Поживемо побачимо що з цього вийде.
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22.07.2022 21:00 Ответить
Доверять организации,которая не выполняет никаких функций это в стиле наших дипломатов
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22.07.2022 20:43 Ответить
Дивно,4ма% від світового виробництва зерна,нагодують африканців,котрі стоять в чергах в москальські посольства,що записатися добровольцем на війну в Україну.Пахне зрадою,панове.
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22.07.2022 20:44 Ответить
Скільки Швейцарія вилікувала військових ЗСУ?
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22.07.2022 21:01 Ответить
ООН?! Этой конторе бездельников и проходимцев?!
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22.07.2022 20:45 Ответить
Чекайте, Пу так просто це не залишить. Чи він даремно війну з Україною затіяв?!
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22.07.2022 20:46 Ответить
Влада імпотенції та дегенератів
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22.07.2022 20:46 Ответить
а що -на півістці часу про довіру кацапам вбивцям фашистам....
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22.07.2022 20:47 Ответить
Помню, народ тутси в Руанде тоже доверял ООН. Потом хуту устроили тутси геноцид с миллионом убитых
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22.07.2022 20:48 Ответить
Ми відчуваємо довіру до ООН як рушійної сили цієї угоди і як інституції та особисто до Генерального секретаря, який також застосував ... свій вплив, щоб ця угода спрацювала і Росія її не порушила, як вона це зробила з багатьма іншими угодами", - сказав глава української дипломатії.

Просто ідіот...
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22.07.2022 20:50 Ответить
довіряйте довіряйте, Кулєба - якщо русня піде на Одесу, ти будеш в першому окопі, падло
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22.07.2022 20:50 Ответить
він буде в першому літаку до Європи
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22.07.2022 21:09 Ответить
Досить пустих погроз. Щось не бачив його і компанію в окопах під Київом, чи Херсоном, чи Маріуполем. А він повинен був там опинитись, бо теж, як і зараз, не бачив жодних загроз.
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22.07.2022 22:09 Ответить
Я довіряю тільки ЗСУ
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22.07.2022 20:52 Ответить
я так понимаю что коломойшам-суркисам-тимошенко-пинчукам-косюкам подгорает куда деть зерно и они решили нагнуть всех чтобы избавиться от него.ну и вишенка на торте - беня теперь на олигарх тк не гражданин украины
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22.07.2022 20:53 Ответить
Довіряти ООН,ОБСЄ та росії може тільки людина несповна розуму.
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22.07.2022 20:56 Ответить
Від цієї угоди аж смердить підставою. Чому кацапи мають НЕ порушувати цю угоду? І що буде у разі порушення кацапією своїх (хаха) зобов'язань?
Не подобається мені ця акція, дуже не подобається...
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22.07.2022 20:59 Ответить
Шось дуже тревожно на душі.
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22.07.2022 21:02 Ответить
і в мене якесь передчуття великого западла..
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22.07.2022 21:11 Ответить
Каким нужно быть кретином чтобы доверять ООН? Ета организация старых импотентов хоть что то сделала кроме как прикрывать диктаторов и давить на их жертв чтобы они сдались? ***** ООН вертел на своем х***ю как и всех остальных.
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22.07.2022 21:00 Ответить
А останній пункт: І "ініціатива не тягне за собою жодних зобов*язань для ООН" наш довірливий читав?
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22.07.2022 21:01 Ответить
Добрий день, перепишіть на нас свою квартиру. .... Ой, пробачте, не з того почав. Ви довіряєте ООН?
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22.07.2022 21:05 Ответить
Видть осман настояв, щоб оленевод поставив свій хрестик, хто дає накази стріляти, то хай і підписує. А то буде, моя твоя не понімайт або ми уедем на оленях в тундру вместе ....
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22.07.2022 21:06 Ответить
Це дебілія, ні це ДЕБІЛІЯ. Які важливі важилі впливу має ООН аби змусити кацапське кодло виконувати угоди? Що вони будуть робити якщо рашка порушить домовленість, стурбовано вимахиватимуть папірцями перед рилом лаврова?
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22.07.2022 21:14 Ответить
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22.07.2022 21:15 Ответить
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22.07.2022 21:17 Ответить
а що це за зерно, чиє це зерно, так і мовчать. чи то держ резерв, чи таке, що належить олігархам? чи майбутнього урожаю, який горить? а що там з санкціями щодо кацапстану, які з них зняли??
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22.07.2022 21:15 Ответить
підписали Мінськ 3 і виправдовуються один перед одним))))))). вже чекаю, як буде вечером вертітися на пательні вуж Афірістович "нєт нєт мьі всьо здєлалі правільна, нас клєвєтают аааа"
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22.07.2022 21:19 Ответить
ООН - бесхребетные слизняки и соплежуи. Кому там доверять?
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22.07.2022 21:19 Ответить
Доверяете ООН?
Это там где раша имеет право "вето"?
Неужели зелень и на этот раз отбрешется?
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22.07.2022 21:25 Ответить
Ми відчуваємо довіру до ООН як рушійної сили цієї угоди і як інституції та особисто до Генерального секретаря, який також застосував ... свій вплив, щоб ця угода спрацювала і Росія її не порушила, як вона це зробила з багатьма іншими угодами", - сказав глава української дипломатії. Джерело:

але якого біса у ваших ініціативах у п.I записано, що зазначена ініціатива не тягне жодних зобовязань для ООН
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22.07.2022 21:28 Ответить
Украина доверяет ООН. А какие страны от ООН будут нас инспектировать, сопровождать суда? Белорусь, Армения, Афганистан, Сирия? Они члены ООН. Еще среди африканских стран можно российских друзей прислать.
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22.07.2022 21:33 Ответить
Ах...єть, як можна довіряти ООН, коли вона не захистила ні одного нашого міжнародного права?
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22.07.2022 21:38 Ответить
Ну просто епічний довбойоб!!! Ти коли **** працювати почнеш??? ( Чи не для того назначений?) Там арахамія , там єрмак, там оон… ти ***** ***** Мельника відкликав??? Зараз від німців на новий рік 300 аптечок отримаєш! Замість вийти з оон він йому міньєтить, курка просто блідо-зелена
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22.07.2022 21:39 Ответить
Яка може бути довіра до оон, і за який "вплив" оон може бути мова, коли в тому, що вже , прямим текстом написано, що оон НЕ бере на себе жодних зобов'язань?!
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22.07.2022 21:40 Ответить
Україна: Ми нічого не підписували з расєєю. Ми підписували з Туреччиною та ООН

https://twitter.com/antonioguterres/status/1550488103344807936?cxt=HHwWgICxxeKtuIQrAAAA ООНівський Гутереш у своєму твітері : "The agreement signed today by Ukraine, the Russian Federation & Türkiye under UN auspice..."

Довіра так й пре
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22.07.2022 21:51 Ответить
Ну він написав що угода підписана Україно.,рашкою,та Туреччиною під егідою ООН.Там не написано що угода підписана між Україною,рашкою,Туреччиною.Такшо то таке.Але суть в тому що тероростів починають легалізувати у світі,через от такі угоди.
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22.07.2022 22:15 Ответить
Так, як він написав, протирічить тому, що кажуть наші, мовляв, підписала Україна з Туреччиною, а рашка - ще раз окремо. В нього - підписали всі без якихось нюансів. Тобто довіри аж стільки, що навіть версії не узгоджують
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23.07.2022 02:01 Ответить
Доверять ООН - себя не уважать.
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22.07.2022 21:54 Ответить
Стратегически, для путина захват Одессы будет победой в войне. Украина будет отрезана от моря. Все остальное для него будет не так важно. Ради этого он пойдет на любую провокацию. Наша власть настолько в себе уверена? Или верит в глупость сказанную Кулебой . Мы верим в ООН. Это прикол?
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22.07.2022 22:07 Ответить
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба у зв'язку з підписанням угоди про вивезення зерна та іншого продовольства з портів України наголосив, що Україна не довіряє Росії, натомість довіряє Організації Об'єднаних Націй. Кулєба не розписуйся за довіру України ООН .Після того,як рашист з 2014 року веде планомірну окупацію і вбивство українського народу,що зробила ООН ДЛЯ ТОГО,ЩОБ В УКРАЇНІ НЕ БУЛО ТОГО,ЩО СЬОГОДНІ Є?"зе" влада довіряє ООН.,але і рашисти довіряють ООН.Те, що обєднує "зе" владу і рашистів , довіра до прорашистської ООН ,а не до інтересів України і її народу.
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22.07.2022 22:08 Ответить
Турецькі джерела заявляють, що 23 липня планується зустріч Єрмака з росіянами на зустрічі по "зернових коридорах". (с) Осман Пашаєв
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22.07.2022 22:08 Ответить
ООН потужна сила)))несміши мене і я не хочу.Слізняк гутеруш в сраці мав вбитих Українців і понівечені долі міліонів людей,йому аби в африку трошки хліба завести і відкатик отримати,те саме з турками.Я розумію що і Україні потрібно зерно продати,але якого куя тут парашу сюди приплітати.Московія створює проблему а потім намагається показати як вона все гарно вирішує.І замість того щоб гутеруш з турками сказали рашці заберайтесь з території україни вони тягнуть її на переговори,легалізуючи терористів у світі!!!Уроди!!
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22.07.2022 22:10 Ответить
Офіс резидента РУЖАНСЬКОГО:
Згадуємо, друзі, мій допис тут за 17 липня, ще до підписання "зернових переговорів" і читаємо вже свіжу аналітику на цю тему вже з фактажем відносно підписаних домовленостей.
-----------------------------------------------

Джон Сміт

Замість опублікувати "зерновий договір" повністю, зелені викидають в ЗМІ якісь "деталі". Це пряма ознака, що єрмачок з клоуном повісили Україні чергове ярмо.

1. Право на свій експорт ми маємо на основі міжнародного морського права. Ні з ким нічого узгоджувати ми не мали і не маємо.
Тепер це право ми узгоджуємо з Туреччиною і Москвою.

2. Ми маємо повне право на експорт/імпорт зброї. Жодного міжнародного ембарго на нас не накладено. Ніякі кораблі, які йдуть в наші порти, перевіряти нікому на наявність зброї ми дозволяти не мали і не маємо теж.
Тепер завдяки зеленим маємо.

3. Шойга має висіти на мотузці, яку ми йому подаруємо.
Зелені допомогли Шойзі більше не бути невиїздним злочинцем, а стати шанованою стороною-підписантом якихось договорів.

4. "Договір також відкриє шлях для Росії експортувати як харчові продукти, зерно, так і добрива, які потрібні світові. Хоча ці продукти не входять до санкційного списку, існують санкції для суден, які перевозитимуть ці продукти. Це питання логістики, не всюди доступне обслуговування, страховка важлива.", - Чавушоглу.
За 7 днів до цього, коли стало відомо, що зелені погодились на підписання цього, США зняли санкції з російського зерна.
Без зняття санкцій з свого зерна путін не погоджувався на підписання договору.
Зелені допомогли Путіну вийти з-під санкцій.

5. В умовах коли наші ВМС втопили флагман флоту РФ і вигнали її з Зміїного, а її флот змусили шхеритися під берегами Криму і боятись Нептунів і Гарпунів, Рашка і так не мала змоги продовжувати блокаду наших портів. Фактично вона мала змогу лише обстрілювати цивільні судна. Але це тероризм і піратство по типу іранських нападів в Перській затоці. Йти на це рашка і так боялася, бо можна нарватися на міжнародну відповідь, коли прийде один Дефендер і розвалить весь її флот нафіг.
Блокаду, яку рашка не могла підтримувати військовими засобами, зелені допомогли їй встановити за допомогою дипломатії. І її агентури, звісно.

6. Дозвіл на експорт з морських портів "Одеса", "Чорноморськ" та "Південний" є, а згоди не обстрілювати їх Калібрами рашка не давала.
Фантік.

7. Судячи зі слів Подоляка, перевірка наших суден буде проводитися орками в "спільних групах". Спочатку зелені зливали в ЗМІ, що перевірятимуть лише турки. І тут збрехали.

8. Перевірки будуть в турецьких водах "в разі необхідності". Тобто єрмачок дав Рашці законний механізм будь-коли штучно затримувати нам час доставки.

9. Немає повідомлень про строк дії договору. Отже це навіть не на період бойових дій. Нова ситуація фіксується назавжди.

Ось таке "зробимо їх разом". Спершу нові ліца зупиняють програму ПКР Нептун, щоб Україні нічим було оборонятись з моря, потім зливають наші торгові комунікації ворогу, коли ПКР з'являється, а у ворога можливості зникають, дають йому відпетляти дипломатичними засобами.

Ось таке - "не підпишемо треті Мінські, наші прізвища не Порошенко".

Доповнення і уточнення.

Отже, виклали підписане в Туреччині.

1. В 1-у ж і 2-у пункті спростовується брехня зелених, що "з росією нічого не підписується".
"Сторонами Ініціативи є Туреччина, Росія та Україна", "Ініціатива є багатосторонньою угодою".
Тобто брехали, щоб приховати факт підписання з Рашкою чергових угод, яких обіцяли не підписувати, бо вони не Порошенко.

2. Орки входять в СКЦ і тепер контролюють наш експорт. Вітаю нас.

3. "Судна здійснюють транзит до портів згідно графіку затвердженого в СКЦ" - тобто не дають орки в СКЦ згоди на графік і ніякі судна більше нікуди не заходять.

4. "після перевірки інспекційними групами", "в які входять представники всіх сторін"... - Тобто підтвреджується, що не турки перевірятимуть наші судна, як брехали зелені 7 днів тому, а орки також.

5. Всупереч сказаному мною в попередньому пості, рашку змусили взяти на себе зобов'язання не обстрілювати портові споруди. 👍
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22.07.2022 22:11 Ответить
Караваны с зерном в одну сторону, подводные пловцы под их прикрытием в сторону наших портов. Я не вижу другой причины, зачем это нужно кацапам. Так было когда запустили их в ДАП забрать своих 200-х, так было в Мариуполе, когда гумконвои шли из города, и сразу же, той же дорогой, в обратном направлении заходили орки. Кулеба, потОм, всплеснет руками и скажет: "Кто бы мог подумать! Никогда такого не было и вот опять."
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22.07.2022 22:38 Ответить
Кулеба - дуже слабкий як дипломат. Його спеціально на посаду поставили, щоб Єрмаку не заважав. Відкриває рота по команді.
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22.07.2022 23:00 Ответить
Годинник на вежі ꑭ

@fainavezha

ООН благополучно проконтролювала здачу в полон наших азовців, а тепер вона контролюватиме вивіз зерна на умовах росії

Erika Arien

@erika_arien

ООН тільки про зерно і думає, чхати вони хотіли на таку жесть як звільнення полонених чи дотримання гарантій безпеки їх життів, а ось за зерно вони трясуться як не в себе. То може і зможуть вивезти його з України безпечно...
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22.07.2022 23:22 Ответить
Це функція ООН торгувати зерном? А де розгорнуті табори для біженців в Україні, як у Африйі? А де лікарська допомога цивільному населенню місії ООН? А «зелені коридори» ООН у Мариуполі? Гутераш, запахло грошима?
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23.07.2022 00:23 Ответить
Доверять импотентам, которые ещё не исключили рашку, хотя она и не вступала?
Лошары!
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23.07.2022 00:49 Ответить
 
 