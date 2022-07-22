Кулеба о соглашениях по зерну: Украина не доверяет России, зато доверяет ООН

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в связи с подписанием соглашения о вывозе зерна и другого продовольствия из портов Украины подчеркнул, что Украина не доверяет России, но доверяет Организации Объединенных Наций.

Об этом он сказал на брифинге для иностранных СМИ, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Украина не доверяет России. Я не думаю, что у кого-то есть основания доверять России. Мы чувствуем доверие к ООН как движущей силе этого соглашения и как институции и лично к генеральному секретарю, который также применил ...свое влияние, чтобы это соглашение сработало и Россия его не нарушила, как она это сделала со многими другими соглашениями", - сказал глава украинской дипломатии.

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