У РФ нет военных резервов, которые могли бы изменить ситуацию на юге Украины, - Буданов

Руководитель ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов не исключил возможных попыток наступления российских оккупантов на Одессу в будущем, однако заверил, что Украина будет реагировать на это военным путем. Пока речь о наступлении россиян на юге Украины не идет.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Дурень думкой богатеет. Планы у них такие есть. Планы и у нас какие-то есть. Что будет, покажет только время. Как я говорил раньше и повторюсь сейчас, все наши вопросы решим только мы сами исключительно военным путем. Путем силы", - сказал Буданов, отвечая на вопрос о возможности большого наступления россиян на юге Украины в сторону Одессы.

Разведчик также прокомментировал слухи о якобы концентрации российских резервов на юге Украины с возможностью дальнейшего наступления на Криворожском и Николаевском направлениях.

"Как руководитель военной разведки могу вам абсолютно прямо сказать, что ничего особенного там сейчас не происходит. Не верьте сообщениям, которые иногда появляются в СМИ. Многие сейчас ведут информационную войну и, используя манипулирование информацией, подталкивают наших граждан к панике. Ничего неординарного там сейчас не происходит", - подчеркнул глава ГУР МО.

Буданов добавил, что у РФ нет военных резервов, которые могли бы изменить ситуацию на юге Украины.

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