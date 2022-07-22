У РФ нет военных резервов, которые могли бы изменить ситуацию на юге Украины, - Буданов
Руководитель ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов не исключил возможных попыток наступления российских оккупантов на Одессу в будущем, однако заверил, что Украина будет реагировать на это военным путем. Пока речь о наступлении россиян на юге Украины не идет.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Дурень думкой богатеет. Планы у них такие есть. Планы и у нас какие-то есть. Что будет, покажет только время. Как я говорил раньше и повторюсь сейчас, все наши вопросы решим только мы сами исключительно военным путем. Путем силы", - сказал Буданов, отвечая на вопрос о возможности большого наступления россиян на юге Украины в сторону Одессы.
Разведчик также прокомментировал слухи о якобы концентрации российских резервов на юге Украины с возможностью дальнейшего наступления на Криворожском и Николаевском направлениях.
"Как руководитель военной разведки могу вам абсолютно прямо сказать, что ничего особенного там сейчас не происходит. Не верьте сообщениям, которые иногда появляются в СМИ. Многие сейчас ведут информационную войну и, используя манипулирование информацией, подталкивают наших граждан к панике. Ничего неординарного там сейчас не происходит", - подчеркнул глава ГУР МО.
Буданов добавил, что у РФ нет военных резервов, которые могли бы изменить ситуацию на юге Украины.
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Около 2 тысяч российских военных оказались в оперативном окружении в районе Высокополья в Херсонской области.
Вооруженные силы Украины в ходе контрнаступательной операции в Херсонской области взяли в "котел" три батальонные тактические группы ВС РФ, в том числе ротную спецназа и танковую. В оперативном окружении в районе населенного пункта Высокополье оказались до 2 тысяч российских военных, которые запросили у украинской стороны "зеленый коридор".
Об этом пишет The Insider со ссылкой на источники в украинской армии.
Бо як шо було б - ни який коридор бы не дали
16 ДЕКАБРЯ, 2021
Дом в селе Хотив, в котором живут Кирилл Буданов, Александр Гогилашвили, Мария Левченко. Фото: скриншот расследования Слідство.Інфо
https://zaborona.com/ru/author/m-oliiarnyk/ МАРКИЯН ОЛИЯРНЫК
https://www.facebook.com/sharer.php?u=https://zaborona.com/ru/dom-kotoryj-postroil-dzhek-glava-gur-ukrainy-budanov-zhivet-vmeste-s-tem-samym-gogilashvili/
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Слідство.Інфо обнародовало расследование о тесных отношениях топовых лиц государства.Журналисты также выяснили, что заместитель главы МВД Украины Александр Гогилашвили имеет связи со страной агрессором.Но это не мешает главному разведчику Украины Кириллу Буданову жить вместе с Гогилашвили в одном доме.
Руководитель Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов живет вместе с Марией Левченко, которая является неофициальной помощницей президента Владимира Зеленского, и ее мужем https://zaborona.com/ru/*****-goda-zamestitel-ministra-vnutrennih-del-aleksandr-gogilashvili-popal-v-gromkij-skandal/ Александром Гогилашвили . Это тот самый заместитель министра внутренних дел Украины, что устроил позорный скандал на донецком блокпосте.
Заборона рассказывает главное из скандала вокруг связей из окружения президента Украины.
Расследование Слідство.Інфо
Журналисты Василий Бидун и Дмитрий Реплянчук выяснили, что в селе Хотив под Киевом есть дом на 350 кв. метров, принадлежащий бывшей супруге Вячеслава Стрелковского. Его называют королем обнала; аффилированные с ним компании фигурируют в делах о налоговых свертках.
В этом доме проживают несколько человек:
Кирилл Буданов - руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины. То есть он является одной из тех ключевых фигур, которые должны противостоять врагам Украины во все времена, не говоря уже о войне и оккупации частей территории.Мария Левченко - личная помощница президента Владимира Зеленского. Она официально не трудоустроена в Офисе президента, но из-за того, что работает с Зеленским еще с шоуменовских времен, вроде бы получает зарплату именно в «Квартал 95». Левченко, по данным журналистов, ездит на автомобиле одного из подразделений СБУ с номерами прикрытия.Александр Гогилашвили - уже бывший замминистра внутренних дел, вероятно, имеющий российское гражданство.
Расследование журналистов тайных связей между людьми, приближенными к президенту Украины. Видео: slidstvo info/YouTubeАлександр Гогилашвили и дом короля обнала
Гогилашвили появился в Украине в 2010 году, а до этого с 1995 года жил и работал в российском городе Ростов-на-Дону, некоторое время был помощником Николая Валуева, боксера и депутата Госдумы от партии президента страны-агрессора.
В 2020 году Гогилашвили получил от президента Украины орден «За заслуги ІІІ степени». Также выяснилось, что он когда-то был приговорен к лишению свободы за мошенничество, а диплом о высшем образовании получил в возрасте 45 лет.
Пост Гогилашвили получил без всякого опыта работы в правоохранительных органах Украины. Даже после увольнения он продолжил ездить на номерах прикрытия, утверждается в расследовании журналистов.
«Никто не побеспокоился о том, что семья главного разведчика Буданова ведет общий быт с Гогилашвили - человеком с красноречивым российским бекграундом, который, кажется, до сих пор имеет паспорт гражданина РФ. Есть предположение, что президент Зеленский еще со времен ведения бизнеса знаком с этим королем обнала, и именно он попросил его дать дом в пользование своей помощнице Марии Левченко (говорят, она пожаловалась Зеленскому, что ей негде жить)», - https://www.facebook.com/anna.babinets.1/posts/3767699160121330 рассказала руководительница агентства журналистских расследований Слідство.Інфо Анна Бабинец.
Ранее Заборона пересказала https://zaborona.com/ru/v-op-vse-otriczayut-ermak-roskoshno-otprazdnoval-svoj-*******-v-karpatah/ главное по расследованию УП о праздновании дня рождения руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака на государственной даче в Карпатах. К торжествам, проводимым в дни чествования Революции Достоинства, присоединился и Владимир Зеленский.
Буданов жена у Гогилашвили (росиянина по паспорту) а Зеленский иногда в гости в "пещеру" заходит.
Висновок 1. Навіщо всі ці охоронці, собаки та номери прикриття, якщо журналісти неділями це все фіксують? Чисті понти за наші гроші.
Висновок 2. Якщо країна у стані війни дозволяє постійно перебувати в кабінеті Президента дружині чоловіка з російським паспортом і навколофсбшною діяльністю - це величезна проблема держбезпеки. Якщо при цьому вони вдвох просувають на посаду голови ГУР свого друга і сусіда - це руйнація всіх правил і бар'єрів.
Висновок 3. Ми побачили систему цінностей 95 кварталу. Саме так ще з часів цепур, малинових піджаків в крутих тачках під охороною биків вони уявляли топ життя. Тепер нарешті дорвалися.
Вертольот МЧС для святкування дня народження? Легко!
Бронеавтомобіль з охороною ГУР для друга і сусіда? Нема проблем!
Возити сина в бронеавтомобілі «Альфи»? Аякже!
Вони так і не зрозуміли, що це в минулому. Ніхто (!) з їх попередників такого собі не дозволяв. Ні Президент Порошенко, ні Прем'єр Яценюк та Гройсман, ні спікери, ні керівники АПУ, ні генпрокурори не жили на держдачах, тим більше - в будинках «короля обналу». Ніхто з них не використовував працівників СБУ та ГУР, їх номери прикриття та технічні пристрої для власної охорони.
Все залежить від наказу х.йла та ситуації на фронті. Краще, щоб ми наступали, тим більше, сам буданов анонсував цей наступ у серпні. Побачимо.
1,За словами Мирослава Берези у нього в радниках росіянин Гогілашвілі, котрого незаконно призначали замісником міністра МВД а потім за довма відкритими справами ГБР зняли з тріском з покади- ЦЕ ПРАВДА?
2. За ловами Тараса Чорновола , до розгромлення острову Зміїний ракетами, Буданов безтолково абсолютно тупо положив там життя кращих бійців спецназу за свою особистою спецоперацює взяття острова . ЦЕ ПРАВДА?
Якщо він робить інформаційни вкидитипу планів ЗСУ , то нехай відповідає й наінші питання.