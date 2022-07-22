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Новости Война
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У РФ нет военных резервов, которые могли бы изменить ситуацию на юге Украины, - Буданов

буданов

Руководитель ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов не исключил возможных попыток наступления российских оккупантов на Одессу в будущем, однако заверил, что Украина будет реагировать на это военным путем. Пока речь о наступлении россиян на юге Украины не идет.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Дурень думкой богатеет. Планы у них такие есть. Планы и у нас какие-то есть. Что будет, покажет только время. Как я говорил раньше и повторюсь сейчас, все наши вопросы решим только мы сами исключительно военным путем. Путем силы", - сказал Буданов, отвечая на вопрос о возможности большого наступления россиян на юге Украины в сторону Одессы.

Разведчик также прокомментировал слухи о якобы концентрации российских резервов на юге Украины с возможностью дальнейшего наступления на Криворожском и Николаевском направлениях.

"Как руководитель военной разведки могу вам абсолютно прямо сказать, что ничего особенного там сейчас не происходит. Не верьте сообщениям, которые иногда появляются в СМИ. Многие сейчас ведут информационную войну и, используя манипулирование информацией, подталкивают наших граждан к панике. Ничего неординарного там сейчас не происходит", - подчеркнул глава ГУР МО.

Буданов добавил, что у РФ нет военных резервов, которые могли бы изменить ситуацию на юге Украины.

Читайте также: В августе весь мир увидит первые победы Украины, - Буданов

Автор: 

Буданов Кирилл (456) Одесса (7880) россия (95515)


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Топ комментарии
+31
Щось Штірліц сьогодні розійшовся, мабуть, відчуває свій провал!
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22.07.2022 21:06
+27
Слушайте, заткните его фонтан уже! Достал ****, своими речами! В нормальной стране никто даже фамилии начальника разведки не знает...Этот уже захлебал балаболить попусту! Если такой крутой - освободи воинов Азовстали!
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22.07.2022 21:08
+23
Ну, так надо предоставить. Как уроды предоставили "коридор" под Иловайском
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22.07.2022 21:12
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Щось Штірліц сьогодні розійшовся, мабуть, відчуває свій провал!
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22.07.2022 21:06 Ответить
Затулити йому рота партянкай..
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22.07.2022 21:15 Ответить
все это настораживает ведь они точно также кукарекали перед 24февраля
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22.07.2022 21:47 Ответить
Буданов, иди на х#й👅, прихвати *********** и прикуси свой брехливый язык,ты говорил , что не было спецоперации "вагнеровцев", ты втирал ,что ***** не нападет , что путлер завтра сдохнет 😹‼️‼️‼️
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22.07.2022 22:25 Ответить
Три БТГр армии РФ попали в "котел" на Херсонщине и запросили у Украины "зеленый коридор" - The Insider

Около 2 тысяч российских военных оказались в оперативном окружении в районе Высокополья в Херсонской области.

Вооруженные силы Украины в ходе контрнаступательной операции в Херсонской области взяли в "котел" три батальонные тактические группы ВС РФ, в том числе ротную спецназа и танковую. В оперативном окружении в районе населенного пункта Высокополье оказались до 2 тысяч российских военных, которые запросили у украинской стороны "зеленый коридор".

Об этом пишет The Insider со ссылкой на источники в украинской армии.
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22.07.2022 21:07 Ответить
оперативное то х..ня, главное тактическое
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22.07.2022 21:08 Ответить
було б добре їх захопити і обміняти на азовців. якщо це правда.
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22.07.2022 21:10 Ответить
Було б добре, як шо так було б

Бо як шо було б - ни який коридор бы не дали
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22.07.2022 22:05 Ответить
а с какого хрена им должны давать коридор? только на обмен
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22.07.2022 23:59 Ответить
Ну, так надо предоставить. Как уроды предоставили "коридор" под Иловайском
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22.07.2022 21:12 Ответить
Якщо це правда то дайте їм такий зельоний карідор щоб зоден не виблукав пдр.
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22.07.2022 21:17 Ответить
Абдрестович об этом уже сообщил?
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22.07.2022 21:17 Ответить
ДЕЛО ЧЕСТИ ОМСТИТЬ ЗА ИЛОВАЙСК , пусть получат такой коридор , который устроили в Иловайске ‼️‼️Или поставить условие выпустить всех до единого Героев"Азовцев"‼️И всех остальных военных ‼️
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22.07.2022 22:30 Ответить
Слушайте, заткните его фонтан уже! Достал ****, своими речами! В нормальной стране никто даже фамилии начальника разведки не знает...Этот уже захлебал балаболить попусту! Если такой крутой - освободи воинов Азовстали!
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22.07.2022 21:08 Ответить
Дом, который построил Джек. Глава ГУР Украины Буданов живет вместе с тем самым Гогилашвили

16 ДЕКАБРЯ, 2021



Дом в селе Хотив, в котором живут Кирилл Буданов, Александр Гогилашвили, Мария Левченко. Фото: скриншот расследования Слідство.Інфо



https://zaborona.com/ru/author/m-oliiarnyk/ МАРКИЯН ОЛИЯРНЫК

https://www.facebook.com/sharer.php?u=https://zaborona.com/ru/dom-kotoryj-postroil-dzhek-glava-gur-ukrainy-budanov-zhivet-vmeste-s-tem-samym-gogilashvili/

https://twitter.com/intent/tweet?text=%D0%94%D0%BE%D0%BC,%20%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%BB%20%D0%94%D0%B6%D0%B5%D0%BA.%20%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0%20%D0%93%D0%A3%D0%A0%20%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B%20%D0%91%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%20%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%82%20%D0%B2%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%20%D1%81%20%D1%82%D0%B5%D0%BC%20%D1%81%D0%B0%D0%BC%D1%8B%D0%BC%20%D0%93%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B8&via=zaborona_media&url=https://zaborona.com/ru/dom-kotoryj-postroil-dzhek-glava-gur-ukrainy-budanov-zhivet-vmeste-s-tem-samym-gogilashvili/

Слідство.Інфо обнародовало расследование о тесных отношениях топовых лиц государства.Журналисты также выяснили, что заместитель главы МВД Украины Александр Гогилашвили имеет связи со страной агрессором.Но это не мешает главному разведчику Украины Кириллу Буданову жить вместе с Гогилашвили в одном доме.

Руководитель Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов живет вместе с Марией Левченко, которая является неофициальной помощницей президента Владимира Зеленского, и ее мужем https://zaborona.com/ru/*****-goda-zamestitel-ministra-vnutrennih-del-aleksandr-gogilashvili-popal-v-gromkij-skandal/ Александром Гогилашвили . Это тот самый заместитель министра внутренних дел Украины, что устроил позорный скандал на донецком блокпосте.

Заборона рассказывает главное из скандала вокруг связей из окружения президента Украины.

Расследование Слідство.Інфо

Журналисты Василий Бидун и Дмитрий Реплянчук выяснили, что в селе Хотив под Киевом есть дом на 350 кв. метров, принадлежащий бывшей супруге Вячеслава Стрелковского. Его называют королем обнала; аффилированные с ним компании фигурируют в делах о налоговых свертках.

В этом доме проживают несколько человек:
Кирилл Буданов - руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины. То есть он является одной из тех ключевых фигур, которые должны противостоять врагам Украины во все времена, не говоря уже о войне и оккупации частей территории.Мария Левченко - личная помощница президента Владимира Зеленского. Она официально не трудоустроена в Офисе президента, но из-за того, что работает с Зеленским еще с шоуменовских времен, вроде бы получает зарплату именно в «Квартал 95». Левченко, по данным журналистов, ездит на автомобиле одного из подразделений СБУ с номерами прикрытия.Александр Гогилашвили - уже бывший замминистра внутренних дел, вероятно, имеющий российское гражданство.

Расследование журналистов тайных связей между людьми, приближенными к президенту Украины. Видео: slidstvo info/YouTubeАлександр Гогилашвили и дом короля обнала

Гогилашвили появился в Украине в 2010 году, а до этого с 1995 года жил и работал в российском городе Ростов-на-Дону, некоторое время был помощником Николая Валуева, боксера и депутата Госдумы от партии президента страны-агрессора.

В 2020 году Гогилашвили получил от президента Украины орден «За заслуги ІІІ степени». Также выяснилось, что он когда-то был приговорен к лишению свободы за мошенничество, а диплом о высшем образовании получил в возрасте 45 лет.

Пост Гогилашвили получил без всякого опыта работы в правоохранительных органах Украины. Даже после увольнения он продолжил ездить на номерах прикрытия, утверждается в расследовании журналистов.

«Никто не побеспокоился о том, что семья главного разведчика Буданова ведет общий быт с Гогилашвили - человеком с красноречивым российским бекграундом, который, кажется, до сих пор имеет паспорт гражданина РФ. Есть предположение, что президент Зеленский еще со времен ведения бизнеса знаком с этим королем обнала, и именно он попросил его дать дом в пользование своей помощнице Марии Левченко (говорят, она пожаловалась Зеленскому, что ей негде жить)», - https://www.facebook.com/anna.babinets.1/posts/3767699160121330 рассказала руководительница агентства журналистских расследований Слідство.Інфо Анна Бабинец.

Ранее Заборона пересказала https://zaborona.com/ru/v-op-vse-otriczayut-ermak-roskoshno-otprazdnoval-svoj-*******-v-karpatah/ главное по расследованию УП о праздновании дня рождения руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака на государственной даче в Карпатах. К торжествам, проводимым в дни чествования Революции Достоинства, присоединился и Владимир Зеленский.
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22.07.2022 21:12 Ответить
"Буданов живет вместе с тем самым Гогилашвили."

Буданов жена у Гогилашвили (росиянина по паспорту) а Зеленский иногда в гости в "пещеру" заходит.


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22.07.2022 21:20 Ответить
В доме короля "обнала" гр. РФ Ну , чтобы все секреты не выходя из хаты вКремль передавать
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22.07.2022 22:49 Ответить
Это не начальник разведки а "метросексуал" с накаченными губами.
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22.07.2022 21:14 Ответить
И бородка у него куцая...многа женских гармонов..
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22.07.2022 21:19 Ответить
Еще один клоун "метросексуал" Сергій Никифоров, прес-секретар президента України Володимира Зеленського, який перебуває з робочим візитом у США.
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22.07.2022 21:26 Ответить
Кадыка, кажется, тоже нет
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22.07.2022 21:48 Ответить
ну так...
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22.07.2022 21:22 Ответить
а вот тебе и гом дурачок взял и четверть страны сдал
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22.07.2022 21:55 Ответить
Звідки у нього стільки нагород?
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22.07.2022 21:22 Ответить
ты на губы его посмотри, вот тебе и ответ.
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22.07.2022 21:27 Ответить
Коли ти ще дрочив під столом, Буданов вже поранення отримав від кацапів у Криму.
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22.07.2022 21:51 Ответить
Ты ещё расскажи как Зеленский с Ермаком в центре Киева целые сутки отбивались от вражеских дрг...
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23.07.2022 22:32 Ответить
тупе, гламурне опудало розпзділося.
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22.07.2022 21:10 Ответить
Краще розкажи звідки у нардепа Шевченко від "слуг", який цьомав бульбафюрера Лукашенка в десна, є посвідчення ГУР МО??
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22.07.2022 21:10 Ответить
Царь-Пушку снять с постамента, достать из запасников музеев пищали, бомбарды и кулеврины - и биндеравцам придет пизический дец!
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22.07.2022 21:10 Ответить
ненавиджу всі ці рожи. буданов, а де ти був у лютому і в березні?
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22.07.2022 21:11 Ответить
На відміну від тебе, взяв кулемет і готувався до оборони головного будинку ГУР особисто
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22.07.2022 21:45 Ответить
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22.07.2022 21:12 Ответить
Как там болезнь Путина? Американцы уже сказали, что ничего не знают. А весь мир растиражировал болтовню Буданова.
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22.07.2022 21:23 Ответить
Основний резерв у Московії-Єрмак.
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22.07.2022 21:42 Ответить
Вот это уже интересная оговорка - реагуватиме військовим шляхом . А зараз що , тільки дипломатичним дозволяється ?
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22.07.2022 21:53 Ответить
Подивився журналістське розслідування «Слідство Інфо», яке зафіксувало спільне проживання родин екс заст МВС Гогілашвілі, його дружини - помічника Президента Маші Левченко з керівником ГУР Будановим.

Висновок 1. Навіщо всі ці охоронці, собаки та номери прикриття, якщо журналісти неділями це все фіксують? Чисті понти за наші гроші.

Висновок 2. Якщо країна у стані війни дозволяє постійно перебувати в кабінеті Президента дружині чоловіка з російським паспортом і навколофсбшною діяльністю - це величезна проблема держбезпеки. Якщо при цьому вони вдвох просувають на посаду голови ГУР свого друга і сусіда - це руйнація всіх правил і бар'єрів.

Висновок 3. Ми побачили систему цінностей 95 кварталу. Саме так ще з часів цепур, малинових піджаків в крутих тачках під охороною биків вони уявляли топ життя. Тепер нарешті дорвалися.
Вертольот МЧС для святкування дня народження? Легко!
Бронеавтомобіль з охороною ГУР для друга і сусіда? Нема проблем!
Возити сина в бронеавтомобілі «Альфи»? Аякже!

Вони так і не зрозуміли, що це в минулому. Ніхто (!) з їх попередників такого собі не дозволяв. Ні Президент Порошенко, ні Прем'єр Яценюк та Гройсман, ні спікери, ні керівники АПУ, ні генпрокурори не жили на держдачах, тим більше - в будинках «короля обналу». Ніхто з них не використовував працівників СБУ та ГУР, їх номери прикриття та технічні пристрої для власної охорони.
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22.07.2022 21:55 Ответить
Не має сьогодні - не означає, що не буде мати завтра. Точніше, сам буданов, мабуть, не порахує, але має підлеглих, які знають, де які бази рф і скільки часу займе перекидання резервів з Криму чи Ростову на південь України.
Все залежить від наказу х.йла та ситуації на фронті. Краще, щоб ми наступали, тим більше, сам буданов анонсував цей наступ у серпні. Побачимо.
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22.07.2022 21:58 Ответить
Сам Буданов брешит не хуже Люси подполковником
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22.07.2022 22:50 Ответить
До младогенерала є два питання.
1,За словами Мирослава Берези у нього в радниках росіянин Гогілашвілі, котрого незаконно призначали замісником міністра МВД а потім за довма відкритими справами ГБР зняли з тріском з покади- ЦЕ ПРАВДА?
2. За ловами Тараса Чорновола , до розгромлення острову Зміїний ракетами, Буданов безтолково абсолютно тупо положив там життя кращих бійців спецназу за свою особистою спецоперацює взяття острова . ЦЕ ПРАВДА?

Якщо він робить інформаційни вкидитипу планів ЗСУ , то нехай відповідає й наінші питання.
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22.07.2022 21:59 Ответить
Думаю правда , толковые спецы тихо делают свою работу , а этот самопиарит себя любимого . Верный признак бездаря и приспособленца , по крайней мере так было при совке сплошь и рядом .
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22.07.2022 22:12 Ответить
Він, як і Зеля, спеціаліст легкого жанру. Ось навчиться лабати по клавішам як Зеля і поїде з гастролями до Африки.
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23.07.2022 10:55 Ответить
От специалист хренов , ну прямо Бонапарт и Кайзер с Черчиллем в одном лице . Видимо для Буданова пришло время набивать себе цену , присмотрел видимо себе хлебное местечко .
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22.07.2022 22:06 Ответить
Smotriu na kartu obstrelov,tak ocen goriaco gde to nedaleko kryma?intersno skolko tam kilometrov ot fronta liniji?
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22.07.2022 22:14 Ответить
Керівник ГУР Міноборони України Кирило Буданов дурень і демонструє свою дурість усім регулярно. Про його існування має знати лише обмежене коло осіб, а робити публічні заяви керівнику розвідки не пристало. Звідси це "кіндер сюрприз" - він не доріс до тієї посади яку займає.
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22.07.2022 22:15 Ответить
Троянский шакаленыш !
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22.07.2022 22:54 Ответить
У зв'язку з рашистським зерновим підписаним планом - наступу, та звільнення Півдня України в найблищім часі теж не буде.Але буде проведено рашистський референдум про приєднання окупованих територій до ********* .Саме для цього була підписана рашистська спецоперація із зерном.
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22.07.2022 22:18 Ответить
Окей, я запам'ятаю цей твіт.
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23.07.2022 02:55 Ответить
а що їм міняти на півдні? вони там вже окопуються! це тепер Україні треба резерви, щоб щось міняти на півдні, а якщо точніше, щоб погнати їх звідти!
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23.07.2022 00:17 Ответить
Краще б розказав звідки в євгена шевченка та червоненка ксиви співпрацівників гур?
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23.07.2022 09:08 Ответить
 
 