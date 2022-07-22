Мы приближаемся к моменту введения санкций на российский газ – это будет настоящий бой, - Кулеба
Украина не слышала никаких сигналов об усталости от санкций и рассчитывает на введение Евросоюзом эмбарго на российский газ.
Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на брифинге для иностранных СМИ, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Мы не слышали никаких сигналов об усталости от санкций, но с каждым последующим пакетом, который принимает Европейский Союз, мы все приближаемся к историческому моменту введения санкций на газ – и это будет настоящее сражение", - сказал он.
Кулеба также отметил, что следует всегда оценивать риски должным образом, указав, что некоторые силы в Европе будут давить на Евросоюз и страны-члены ЕС, чтобы ослабить санкции.
"Но… я думаю, все европейские правительства должны осознавать, что умиротворение Путина и ослабление санкций не является способом решения проблем. Это путь к приумножению проблем", - подчеркнул глава МИД.
Пожалуйста, подождите...
Це війна з холодним розрахунком.
Європа все одно відмовиться від ненадійного російського газу.
Результат відмови буде для рашки надзвичайно болючий - будуть продавати китайцям в 19 раз дешевше!
але реально в 10 раз дешевше😭
Вопрос состоит в другом - где в принципе брать газ в нужном количестве и по приемлемой цене ?!
На сколько я знаю, такого поставщика нет. Потому Европа и не отказывается от русского газа.
давайте честно
1 если вдруг санкции будут от завтра
-- это остановит войну?- нет
-- это ударит по экономике раши-- да..
а вот толку?--- они как жили в дерьме так и будут. для армии и прочего бабло найдут.
холопы потерпят...
куда важней, чтоб раша не могла покупать технологии/оружие/ и прочие сопутствующие товары которые пойдут прямо на войну. не могли ремонтировать и модернизировать технику----- чтобы ее заводы останавливались по причине отстутсвия запчастей и прочих деталей
у них как были запасы совко техники так и есть--- да каждая следующая будет гавняней и гавняней... но их куча ( надеюсь скоро на взлете будут взрыватся)
глобально---- завтрашние санкции на газ. не остановят войну.
да рашка будет использовать запасы/резервы бабла-----> но этих запасов резервов хватит на год-два- три -пять.
врятли им нужно покупать танки/бтр/арту и прочее прочее---> возьмут из резервов--- возьмут у бульбашфюрера---- начнут тянут из зарубежных баз ( Армении Сирии.. где у них еще есть более новые танки..)
топливо думаю тоже есть.
цепочка ---- пушечное мясо---- куча совково-гавняной резервной техники тоже есть.-- снаряды патроны тоже горы у них...+ технику из баз в других странах могут возвращать..
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как по мне повторюсь. ключевое--- чтоб необходили санкции на технологии и прочие военные поставки.
главно, чтоб нашим поставлял побольше современного оружия.
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глупо считать расходы --сколько млн баксов они выпустили из снарядов, если этих снарядов миллионы тонн.. и только тратили на их обслуживание из года в год
там только расход-----купить собачий корм холопам на войска....чтоб с голоду не сдохли...
миллионы бумажек зарплаты?-- так деньги напечатают.. делов то.. а холопы схавают.
толку от денег-- если они за них нечего купить не смогу.
п.с.
да я за санкции прямо сейчас---- но возможно продуманней запастись газа на полгода чуть больше чтоб зиму пройти..
и считаю что реальный эффект будет через 3-5 лет.. и дальше по накатанной . за эти 1-3 года -- те кто жил дерьмово так и будут жить дерьмов.. а остальные почуствуют но всеже переживут..
а вот в военном плане исход решиться куда раньше----и там уже будем смотреть за пауками в бункере.