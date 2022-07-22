Мы приближаемся к моменту введения санкций на российский газ – это будет настоящий бой, - Кулеба

Украина не слышала никаких сигналов об усталости от санкций и рассчитывает на введение Евросоюзом эмбарго на российский газ.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на брифинге для иностранных СМИ, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы не слышали никаких сигналов об усталости от санкций, но с каждым последующим пакетом, который принимает Европейский Союз, мы все приближаемся к историческому моменту введения санкций на газ – и это будет настоящее сражение", - сказал он.

Кулеба также отметил, что следует всегда оценивать риски должным образом, указав, что некоторые силы в Европе будут давить на Евросоюз и страны-члены ЕС, чтобы ослабить санкции.

Читайте также: Россия как поставщик газа не станет безопаснее, - Шольц

"Но… я думаю, все европейские правительства должны осознавать, что умиротворение Путина и ослабление санкций не является способом решения проблем. Это путь к приумножению проблем", - подчеркнул глава МИД.