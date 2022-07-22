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Новости Газовая война Санкции против России
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Газ (9402) санкции (11031) Евросоюз (16683) Кулеба Дмитрий (2880)

Мы приближаемся к моменту введения санкций на российский газ – это будет настоящий бой, - Кулеба

кулеба

Украина не слышала никаких сигналов об усталости от санкций и рассчитывает на введение Евросоюзом эмбарго на российский газ.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на брифинге для иностранных СМИ, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы не слышали никаких сигналов об усталости от санкций, но с каждым последующим пакетом, который принимает Европейский Союз, мы все приближаемся к историческому моменту введения санкций на газ – и это будет настоящее сражение", - сказал он.

Кулеба также отметил, что следует всегда оценивать риски должным образом, указав, что некоторые силы в Европе будут давить на Евросоюз и страны-члены ЕС, чтобы ослабить санкции.

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"Но… я думаю, все европейские правительства должны осознавать, что умиротворение Путина и ослабление санкций не является способом решения проблем. Это путь к приумножению проблем", - подчеркнул глава МИД.
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Топ комментарии
+6
а чого ж промовчав про відміну санкцій на їдло для народів африки? міндобрива?
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22.07.2022 21:15
+5
Мене завжди вчили говорити після діла,зробив, розповів що саме зроблено.
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22.07.2022 21:13
+2
бийте кацапську орду в пику
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22.07.2022 21:24
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Після якого, швидше за все, про Кулєбу заспівають пісню «только он нє вєрнулся із боя!»
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22.07.2022 21:09 Ответить
Мене завжди вчили говорити після діла,зробив, розповів що саме зроблено.
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22.07.2022 21:13 Ответить
а чого ж промовчав про відміну санкцій на їдло для народів африки? міндобрива?
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22.07.2022 21:15 Ответить
так справа на фіфті-фіфті
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22.07.2022 21:25 Ответить
бийте кацапську орду в пику
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22.07.2022 21:24 Ответить
С газом треба "біть сільно, но аккуратно", щоб не заморозити європейського обивателя і не замерзнути самим.
Це війна з холодним розрахунком.

Європа все одно відмовиться від ненадійного російського газу.
Результат відмови буде для рашки надзвичайно болючий - будуть продавати китайцям в 19 раз дешевше!
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22.07.2022 21:34 Ответить
Хотілось в 19 раз😂
але реально в 10 раз дешевше😭
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22.07.2022 21:35 Ответить
Проблема надёжности поставщика дело десятое.
Вопрос состоит в другом - где в принципе брать газ в нужном количестве и по приемлемой цене ?!
На сколько я знаю, такого поставщика нет. Потому Европа и не отказывается от русского газа.
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23.07.2022 07:08 Ответить
А где данилов? Выходной уже? У вас всё такое примаразменное
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22.07.2022 21:40 Ответить
дайте угадаю санкции будут. после как страны ЕС закупят на зиму)))

давайте честно

1 если вдруг санкции будут от завтра
-- это остановит войну?- нет
-- это ударит по экономике раши-- да..
а вот толку?--- они как жили в дерьме так и будут. для армии и прочего бабло найдут.
холопы потерпят...

куда важней, чтоб раша не могла покупать технологии/оружие/ и прочие сопутствующие товары которые пойдут прямо на войну. не могли ремонтировать и модернизировать технику----- чтобы ее заводы останавливались по причине отстутсвия запчастей и прочих деталей

у них как были запасы совко техники так и есть--- да каждая следующая будет гавняней и гавняней... но их куча ( надеюсь скоро на взлете будут взрыватся)

глобально---- завтрашние санкции на газ. не остановят войну.
да рашка будет использовать запасы/резервы бабла-----> но этих запасов резервов хватит на год-два- три -пять.

врятли им нужно покупать танки/бтр/арту и прочее прочее---> возьмут из резервов--- возьмут у бульбашфюрера---- начнут тянут из зарубежных баз ( Армении Сирии.. где у них еще есть более новые танки..)

топливо думаю тоже есть.

цепочка ---- пушечное мясо---- куча совково-гавняной резервной техники тоже есть.-- снаряды патроны тоже горы у них...+ технику из баз в других странах могут возвращать..

----------------
как по мне повторюсь. ключевое--- чтоб необходили санкции на технологии и прочие военные поставки.

главно, чтоб нашим поставлял побольше современного оружия.

---
глупо считать расходы --сколько млн баксов они выпустили из снарядов, если этих снарядов миллионы тонн.. и только тратили на их обслуживание из года в год

там только расход-----купить собачий корм холопам на войска....чтоб с голоду не сдохли...

миллионы бумажек зарплаты?-- так деньги напечатают.. делов то.. а холопы схавают.

толку от денег-- если они за них нечего купить не смогу.

п.с.

да я за санкции прямо сейчас---- но возможно продуманней запастись газа на полгода чуть больше чтоб зиму пройти..

и считаю что реальный эффект будет через 3-5 лет.. и дальше по накатанной . за эти 1-3 года -- те кто жил дерьмово так и будут жить дерьмов.. а остальные почуствуют но всеже переживут..

а вот в военном плане исход решиться куда раньше----и там уже будем смотреть за пауками в бункере.
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22.07.2022 21:47 Ответить
"Але… я думаю, всі європейські уряди мають бути свідомими того, що умиротворення Путіна і послаблення санкцій не є способом вирішення проблем. Це дорога до примноження проблем", - наголосив глава МЗС.- після такої за'яви Кулєбу варто гнати поганою мітлою.
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22.07.2022 22:14 Ответить
Невже повернуть турбіну в Канаду для повторного ремонту?
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22.07.2022 22:23 Ответить
Просто закрой транзит - что может быть проще ?!
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23.07.2022 07:01 Ответить
Все с болот мацковии должно быть под санкциями. Продавать столько,чтобы не умерли бы от голода! А если сдохнут кремлины,значит так должно быть
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23.07.2022 07:28 Ответить
а чого це орки не мають дохнути з голоду,людям в Бучі можна було помирати з голоду,а цим підарам ні? не порядок...
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23.07.2022 11:21 Ответить
кульбабка ти дебіл чи так? я сам можу назвати коли Європа введе це ембарго,як тільки закачає газосховища,щоб пережити зиму,а наступного року їй уже буде пох на кацапський газ)))
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23.07.2022 11:19 Ответить
Дай Боже тобі сил Кулеб
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23.07.2022 11:29 Ответить
 
 