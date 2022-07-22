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Новости Война
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Вражеский беспилотник, который вел разведку побережья, сбит на Одесщине, - ОК "Південь"

орлан

Силы противовоздушной обороны в Одесской области сбили российский БПЛА, осуществлявший воздушную разведку.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Оперативное командование "Південь".

"В Одесской области враг продолжает проведение воздушной разведки, запуская беспилотные летательные аппараты в направлении моря. При попытке освещения побережья и портовой инфраструктуры вражеский БПЛА был сбит силами противовоздушной обороны", - говорится в сообщении.

Также читайте: В течение 21 июля на Южном направлении уничтожено 35 оккупантов, 1 САУ, 3 единицы бронетехники, 2 беспилотника, - ОК "Південь"

беспилотник (3589) Одесская область (3567) ПВО (2745)


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Мабуть, хотів впевнитися, що із зерном все гаразд
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22.07.2022 21:19 Ответить
Шукав де і що можна сфиздити.
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22.07.2022 21:22 Ответить
Чекають кацапи коли розмінують узбережжя
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22.07.2022 21:36 Ответить
В України є дрони-камікадзе
У паРаши теж є дрони-камікадзе
Але є нюанс
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22.07.2022 21:54 Ответить
То не розвідник, а контролер з боку рашистів. Вже розпочав контроль за розблокуванням наших портів відповідно до домовленностей. Правда, пане д'Єрмак?
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22.07.2022 22:38 Ответить
Бачив те збиття: все було чітко і швидко помірно гучний звук "бавовни"💥 - і тільки заокруглений інверсійний слід від ракети ненадовго залишився в небі..👌👍 😉
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22.07.2022 22:50 Ответить
Млинець, а я думаю учора ввечер, то-то що за е-бабах трапився , що аж шибки в дверях задзижчали...
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23.07.2022 08:19 Ответить
👍
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23.07.2022 08:20 Ответить
 
 