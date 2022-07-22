Вражеский беспилотник, который вел разведку побережья, сбит на Одесщине, - ОК "Південь"
Силы противовоздушной обороны в Одесской области сбили российский БПЛА, осуществлявший воздушную разведку.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Оперативное командование "Південь".
"В Одесской области враг продолжает проведение воздушной разведки, запуская беспилотные летательные аппараты в направлении моря. При попытке освещения побережья и портовой инфраструктуры вражеский БПЛА был сбит силами противовоздушной обороны", - говорится в сообщении.
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У паРаши теж є дрони-камікадзе
Але є нюанс