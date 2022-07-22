4 HIMARS и 580 дронов Phoenix Ghost: Байден принял новый пакет военной помощи Украине на $270 млн

Издание Politico со ссылкой на представителя Белого дома Джона Кирби сообщило, что президент США Джо Байден подписал в пятницу документ о предоставлении Украине очередного пакета военной помощи на сумму 270 млн долларов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По данным Politico, США направят Украине 580 ударных и разведывательных беспилотников Phoenix Ghost.

Также пакет включает четыре реактивных системы залпового огня HIMARS, 36 тыс. снарядов, противотанковые средства.

Bloomberg отмечало, что в апреле США уже поставили Украине 121 единицу Phoenix Ghost.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Совет ЕС одобрил выделение нового транша в размере EUR500 млн на военную помощь Украине

Координатор Совета национальной безопасности США по стратегическим коммуникациям Джон Кирби в пятницу сообщил об утверждении нового пакета помощи в сфере безопасностиУкраине стоимостью 270 миллионов долларов. Об этом Кирби заявил в пятницу на закрытом брифинге для СМИ, пишет Украинская правда.

В состав нового пакета военной помощи входят четыре реактивных системы залпового огня HIMARS, 36 тысяч артиллерийских снарядов, бронебойные системы и 580 беспилотников Phoenix Ghost.

По словам представителя Белого дома, общий объем военной помощи Украине со стороны США составляет 8,2 миллиарда долларов.

Кирби также уточнил, что теперь у Украины будет 20 реактивных систем залпового огня HIMARS: 16 от Соединенных Штатов и еще четыре – от других стран-партнеров.