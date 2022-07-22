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Байден (2759) оружие (10027) США (24807)

4 HIMARS и 580 дронов Phoenix Ghost: Байден принял новый пакет военной помощи Украине на $270 млн

байден

Издание Politico со ссылкой на представителя Белого дома Джона Кирби сообщило, что президент США Джо Байден подписал в пятницу документ о предоставлении Украине очередного пакета военной помощи на сумму 270 млн долларов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По данным Politico, США направят Украине 580 ударных и разведывательных беспилотников Phoenix Ghost.

Также пакет включает четыре реактивных системы залпового огня HIMARS, 36 тыс. снарядов, противотанковые средства.

Bloomberg отмечало, что в апреле США уже поставили Украине 121 единицу Phoenix Ghost.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Совет ЕС одобрил выделение нового транша в размере EUR500 млн на военную помощь Украине

Координатор Совета национальной безопасности США по стратегическим коммуникациям Джон Кирби в пятницу сообщил об утверждении нового пакета помощи в сфере безопасностиУкраине стоимостью 270 миллионов долларов. Об этом Кирби заявил в пятницу на закрытом брифинге для СМИ, пишет Украинская правда.

В состав нового пакета военной помощи входят четыре реактивных системы залпового огня HIMARS, 36 тысяч артиллерийских снарядов, бронебойные системы и 580 беспилотников Phoenix Ghost.

По словам представителя Белого дома, общий объем военной помощи Украине со стороны США составляет 8,2 миллиарда долларов.

Кирби также уточнил, что теперь у Украины будет 20 реактивных систем залпового огня HIMARS: 16 от Соединенных Штатов и еще четыре – от других стран-партнеров.
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Топ комментарии
+59
Господи благослови Америку
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22.07.2022 21:27
+34
Це так. Та Америка і всі інші країни, щира їм дяка, допомагають українцям та їх армії. Аж ніяк не владі.
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22.07.2022 21:31
+29
Ленд-ліз почнеться тоді, коли закінчиться зброя, виділена у рамках безкоштовного пакету допомоги Україні.
Чи ви хочете відмовитися від безкоштовної зброї? Ленд-ліз, - це просто назва зброї, яку надають у оренду, і яку потім доведеться повертати власнику, або заплатити за неї.
Дивні люди, - їм дають безплатно, а вони такі, - "нє, не хочу безплатно! хочу заплатити гроші!" )))
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22.07.2022 22:11
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Господи благослови Америку
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22.07.2022 21:27 Ответить
Це так. Та Америка і всі інші країни, щира їм дяка, допомагають українцям та їх армії. Аж ніяк не владі.
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22.07.2022 21:31 Ответить
А когда в Украине будет такая власть, за которую Вам не будет стыдно? Я не говорю что польская идеальна (и многие вопросы меня очень злят), но за Украину она впрягаетсяс по полной.
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23.07.2022 16:03 Ответить
Спасибо также Польше
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23.07.2022 19:55 Ответить
Мы к этому идём, медленно, но уверенно!
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24.07.2022 09:05 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=YRqpK6CfwD8 ******* Ghost: America's Suicide Drone Used to Destroy Russian Tank
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22.07.2022 21:33 Ответить
Suicide drone for suicide tank
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22.07.2022 23:03 Ответить
Я тоже нашёл это видео, но реальной инфы пока очень мало. Спецификации ещё неизвестны (читай секретны). На первых, впечатляющих кадрах видео, дрон с дельта крылом не ******* Ghost. Даже форма ******* Ghost неизвестна. Короче, видно, что это самая последняя секретная разработка. Дай то Бог!
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23.07.2022 01:38 Ответить
https://youtu.be/F9QmY0RKx8M
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23.07.2022 06:48 Ответить
Наразі ми маємо те, що маємо. X одиниць дронів-камікадзе будуть поставлені в Україну. І українські оператори БПЛА вже пройшли відповідні курси.
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23.07.2022 06:54 Ответить
Не вижу поводу для радости от поставок ******* Ghost. Кто то видел работу предыдущей партии Switchblade? США отгружают, а поставки исчезают. Так что все грустно.
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23.07.2022 09:34 Ответить
А може десь дiйсно по складу з дронами ракетами вдарили?
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23.07.2022 10:45 Ответить
Показували на цензорі: били по всьому, що бачили (будівлі, вантажівки, легковики невідомо чиї), тільки не по тому чому варто було.
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23.07.2022 15:51 Ответить
а притворялся больным...
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22.07.2022 21:35 Ответить
Коронавірус коронавірусом а смерть русне за розкладом
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22.07.2022 23:05 Ответить
коллективные двойники и тройники путлера - притворяются больными, когда им химарсамы попи жарят...
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23.07.2022 10:22 Ответить
Дай Бог ему здоровья. Человек в возрасте, но адекватен.
А наш... клован
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23.07.2022 19:58 Ответить
Ну да-ну да https://www.youtube.com/watch?v=uEjp882qXCQ
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24.07.2022 06:26 Ответить
З кожним разом все менше і менше....
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22.07.2022 21:35 Ответить
*****, за такі гроші можна ескадрілью літаків придбати.
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22.07.2022 21:36 Ответить
Дякуємо, сер.
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22.07.2022 21:37 Ответить
дедушка забыл за ленд-лиз?
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22.07.2022 21:46 Ответить
Ленд-ліз почнеться тоді, коли закінчиться зброя, виділена у рамках безкоштовного пакету допомоги Україні.
Чи ви хочете відмовитися від безкоштовної зброї? Ленд-ліз, - це просто назва зброї, яку надають у оренду, і яку потім доведеться повертати власнику, або заплатити за неї.
Дивні люди, - їм дають безплатно, а вони такі, - "нє, не хочу безплатно! хочу заплатити гроші!" )))
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22.07.2022 22:11 Ответить
так то кацап..
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23.07.2022 00:13 Ответить
Сегодня - решающий момент, когда можно доказать, что Будапештский меморандум не был простым обманом. Что сильный может быть честным и смелым... Так докажите свою подлинную силу"(c)
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23.07.2022 07:11 Ответить
за пошкоджену чи знищену зброю по ленд-лізу - не платять.
також завжди є "добра воля" списати борги для держави, що знищує руцьке зло.
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23.07.2022 10:25 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=uEjp882qXCQ
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24.07.2022 06:48 Ответить
Также пакет включает четыре реактивных системы залпового огня HIMARS, 36 тыс. снарядов, противотанковые средства.

Это замечательно, но нужны не Четыре, а минимум сорок Четыре ХИМАРС и не 36 тысяч снарядов, а 336 тысяч, которые обрушатся на тупые манкуртовские головы рашистов.

Вот только тогда, после получения на свою башку 336 тысяч ракет ХИМАРС, моцковские орки вспомнят о международном праве и о мирных переговорах.
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22.07.2022 23:01 Ответить
зброя як і гроші любить тишу
особливо кількість поставок маршрути і часові проміжки
все буде Україна
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22.07.2022 23:37 Ответить
4 хімерса, дрони від юса, 56 стволів артилерії, 6 зрк від юк, 90 тис. снарядів 500 млн євро від єс, не так вже й погано за тиждень. Не дивно що рашистську агентуру так рве вкидами про торгівлю, корупцію - кинуті найбільш шифровані консерви.
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22.07.2022 21:46 Ответить
Эта неделя очень урожайная для Украины и ВСУ: за 5 рабочих дней предоставлена военная помощь на сумму около миллиарда долларов.

Будем надеяться, чтобы и дальше такими темпами и объёмами шла помощь от Запада.
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22.07.2022 23:05 Ответить
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22.07.2022 21:51 Ответить
не понел!? дед, шо так мало?
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22.07.2022 21:51 Ответить
кацап - тебе хватит с головой
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23.07.2022 00:14 Ответить
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что заморозка полномасштабной войны с Россией побудит ее к эскалации конфликта.Как сообщает "Европейская правда", об этом Зеленский заявил в интервью https://www.wsj.com/articles/ukraines-zelensky-says-a-cease-fire-with-russia-without-reclaiming-lost-lands-will-only-prolong-war-11658510019 The Wall Street Journal ."Замораживание конфликта с Российской Федерацией означает паузу, которая дает России перерыв для отдыха. Они не используют эту паузу, чтобы изменить свою геополитику или отказаться от претензий на бывшие советские республики", - отметил он.Глава государства сравнил Россию с "кашалотом, который проглотил две области Украины и теперь говорит: заморозьте конфликт": "Потом (Россия) отдохнет и через два-три года захватит еще две области и снова скажет: заморозьте конфликт. И так будет продолжаться и дальше. Сто процентов".Глава государства подчеркнул, что снабжение Западом реактивных систем залпового огня позволило кардинально изменить ситуацию на фронте: если раньше Россия выпускала до 12 тысяч артиллерийских снарядов в сутки против 1-2 тысяч, то теперь Украина может выпустить до 6 тысяч.Зеленский добавил, что после событий последних пяти месяцев украинцы не хотят вести переговоры с Россией."Общество считает, что сначала нужно освободить все территории, а потом уже можно будет договариваться о том, что делать и как жить в последующие столетия. Наши люди убеждены, что мы можем это сделать. И чем быстрее мы это сделаем, тем меньше умрет" , - сказал он."Мы бы предпочли деоккупацию способом, который не является военным и чтобы спасти жизни. Но мы имеем дело с тем, с кем имеем. Пока им не разбьют морду, они ничего не поймут", - подчеркнул президент Украины.
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22.07.2022 21:56 Ответить
кто этот пэдик?и откуда у него столько наград?
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22.07.2022 21:58 Ответить
Це ліпший друг Гогілашвілі - громадянина РФ, колишнього помічника депутата госдуми від єдінай расіі Валуєва.
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22.07.2022 22:23 Ответить
друг... бери выше, - супруг!
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22.07.2022 23:14 Ответить
Дивийся нижче - дружина.
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23.07.2022 14:46 Ответить
с Аферистовичем за линию фронта ходили=)
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22.07.2022 23:12 Ответить
О, это человек на очень важной должности - целый муж целой секретутки самого Боневтика.
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22.07.2022 23:53 Ответить
То Гогілашвілі чоловік Левченко. Та питання в іншому. Якого біса вони жили в будинку Буданова?
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23.07.2022 00:02 Ответить
там у них шведская семья, - все друг дружке и мужья и жены )
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23.07.2022 20:07 Ответить
Ага, таке враження, що брав Берлін в 45-му. І не соромно обвішуватися тими цяцьками на пустому місці? Мені було б соромно
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23.07.2022 00:00 Ответить
Звідсіля - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%B2_%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC%D1%83_(2016)
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23.07.2022 09:13 Ответить
Кобдзвону приготовитись до прийому гостей в величезних розмірах
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22.07.2022 22:12 Ответить
Впораються. В них там "свята" трійка: кабздон, мудило задорнов та недомудило жирік.
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22.07.2022 22:17 Ответить
Моторило мухомор поли миє )
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22.07.2022 22:20 Ответить
Порожні пляшки виносить.
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22.07.2022 22:25 Ответить
Ниче не понял. Несколько дней назад же объявляли про пакет на 700 миллионов? Это он, только уменьшенный? Там 4 хаймарса было и 1000 высокоточных 155мм.
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22.07.2022 22:15 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=uEjp882qXCQ
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24.07.2022 06:27 Ответить
Спасибі союзникам за допомогу.
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22.07.2022 22:20 Ответить
Дідусю здоровя Вам міцного , ми молимося за Вас 🙏🏼
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22.07.2022 22:29 Ответить
Моліться за воінів, а не за це
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24.07.2022 06:29 Ответить
580 дронів ******* Ghost
...
Ванька-танкіст, готуйся до страшного фаєр-шоу Смерті. Невідворотні вбивці з ворожого неба. Можеш висповідатися і причаститися - мо', легше буде помирати
(хоча в езотеричному плані не дуже допоможе...)
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22.07.2022 22:31 Ответить
говорят, в районе Высокополья, на юге, наши взяли в окружение 2000 орков....
орки просят "зеленый коридор".....
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22.07.2022 22:40 Ответить
200-й коридор отримають
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22.07.2022 23:08 Ответить
"коридор" для полону та обмiну на наших полонених украiнцiв.
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23.07.2022 02:13 Ответить
Мы помним как они нашим коридор устроили.
Либо в плен для обмена, либо ликвидировать!
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23.07.2022 20:02 Ответить
Glory to USA!
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22.07.2022 22:42 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=otCpCn0l4Wo M.C. Hammer - U Can't Touch This


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22.07.2022 22:48 Ответить
спасибі тобі Джо і всьому Амереканському Народу
4 хаймерси і 580!! дронів -камікадзе це буде кошмаром для кацапів
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22.07.2022 22:55 Ответить
ну я обще в шоке від дронів-камікадзе
6 годин у повітрі!!!!! ау оце да
це він може літати як шуліка вистежувати собі здобич
а потім раз і в дамках
як я люблю Америку
Боже храни Байдена і Народ Америки
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22.07.2022 23:09 Ответить
А шо змінилося в сводках генштаба о потерях кацапів після якоби поставок цих дронов нічого
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23.07.2022 16:28 Ответить
Дідо , дай тобі Боже здоровЛя на многая і благая ЛІТА
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22.07.2022 23:11 Ответить
дронами гаубицы повыбивать надо...
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22.07.2022 23:12 Ответить
Мій ДІДО, який бив москальню в 1943 му пишавсся б Тобою Дідо. Героям Слава!
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22.07.2022 23:13 Ответить
Так. Мiй Дiду теж бив москальню. Героям Слава!
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22.07.2022 23:58 Ответить
Thanks USA see----- https://www.youtube.com/watch?v=YRqpK6CfwD8
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22.07.2022 23:19 Ответить
Схоже, що це такий самий дрон в дії https://youtu.be/5ohXR5QZyBg
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23.07.2022 00:12 Ответить
довелось почитать восторженные отклики о речи Зеленской в Конгрессе США. Тут надо заметить, что она действительно сказала то, что нужно, и скорее всего, именно в цивилизованном мире такая речь оказалась очень эффективной. Ведь когда женщина не распускает сопли и не просит гуманитарной помощи, а говорит о необходимости поставить оружие, это работает сильно и дай бог, чтобы это действительно дало новый импульс поставкам оружия.

Но здесь речь о другом, а вернее - о другом уровне восприятия. Просто отметим, что ее слушали люди, у которых в подкорке забито, что государственные мужи, в том числе - парламентарии, президент и прочие, должны делать все для того, чтобы их армия имела все необходимое не только для того, чтобы защитить свой образ жизни, но и вмешаться в опасные события в любой точке мира. Поэтому они на армию выделяют сотни миллиардов долларов. Деньги же эти берутся из эффективно работающей экономики и они понимают, что все взаимосвязано между собой.

Мало того, они бы своими руками вышвырнули из первого кресла человека, который бы решил распустить армию, а ее деньги перекинуть на какие-то сомнительные мероприятия. Им в голову не приходит мысль о том, что вот так красиво просить оружие пришлось потому, что три года подряд закрывались военные программы, сокращалась армия, ухудшалось ее содержание при том, что страна имеет неоконченную войну, оккупированную территорию и противника, готовящегося продолжить агрессию. У них это не укладывается в голове и потому они утирают слезы умиления.
Ну а нам из всего этого надо сделать правильные выводы и хотя бы самим понимать то, что происходит, а также - учитывать разницу мышления у людей в разных странах. И да, сейчас - любые средства хороши для того, чтобы дать армии максимум возможного. В том числе, и указанные выше речи.
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23.07.2022 02:00 Ответить
Что она даже не читала текст, а сказала от себя?
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23.07.2022 20:06 Ответить
От би ще трійку сотень Томагавків...
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23.07.2022 03:04 Ответить
Замість наших Х-55,що ми віддали...
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23.07.2022 04:38 Ответить
Зараз вже третій раз за ніч- тривога.
ППО- максимум в/ч прикриває.
Кольчуги?
Якщо кольчуги не вміють передавати координати цілі на дивізіон С-300ПС чи БУК-М1 то то не кольчуга, то обісрана дідова фуфайка.
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23.07.2022 04:46 Ответить
І з чого їх запускати? Томагавки зараз лише морського та повітряного базування, наземні були знищені відповідно до договору РСМД.
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23.07.2022 09:52 Ответить
Є й інші позитивні новини із США! Але чомусь більше публікуються відосіки боневтіка про те, що вся заслуга тільки так званої 1-лді та забуває розказати за інших, які дійсно роблять для постачання нам зброї дуже багато! Залишу тутут ссилку: https://www.youtube.com/watch?v=O5FArk91W9Q ДВА ЧАСА НАЗАД! ГОНЧАРЕНКО В ПЕНТАГОНЕ: УКРАИНА ПОЛУЧИТ ИСТРЕБИТЕЛИ 4 ПОКОЛЕНИЯ / СКАБЕЕВА ГРУСТИТ
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23.07.2022 13:50 Ответить
это вообще ничего! на поле сражения сотни тысяч человек и что с ними сделают такое маленькое количество подвоза техники малое. Украине нужно химарсов сотни и тысячи, и дронов нужно тысяч 200 штук и роями запускать! Рой летит камикадзе только отваливаются от роя падая по мишеням и уничтожая все и такие рои должны летать по всей линии фронта и нужно стони тысяч беспилотников!!!
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23.07.2022 16:03 Ответить
І в кожному населенному пункті треба розади охочим ручние ПЗРК та обучить людей їми користуватися і вже давно б всі крилати ракети яки низько летять над землею народ позбивав би
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23.07.2022 16:25 Ответить
если они будут давать и дальше по несколько единиц техники, то это будет катастрофа! Украине нужно одним залпом прислать техники столько, как армию свою США прислали, и причем склады забиты вооружениями, которые просто там годами валяются и гниют. Целые кладбища самолетов в США и т.п. Это не по человечески иметь столько силы и помогать на 0.1% или меньше даже. И страной террористом РФ долго признают. Украинам нужно митинги во всех странах начинать, чтобы дали нормально оружия, а не такими ничтожными партиями помогать, что Украина не идет в наступление и не освобождает все на своем пути. русские против США воюют, а США слабо помогает Украине сражающейся на стороне США.
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23.07.2022 16:14 Ответить
"Це так. Спочатку Америка і всі інші країни" розооружили Україну заставивши здати зброю кацапам і не тільку ядерну а і ракети що долітали до москви залишивши нам тільки Точку У, і авіацію сдати параше, взамен на гарантіі недоторконності і територіальної целосності. От так вони виконують свої забовязанності треть Україна захвачена , кацапи зухвало унічтожают наші города та мирних жителей вже тисчи загиблих і коли це скінчиться ніхто не знае бо гаранти обісрались і кажуть ми воювати не будему і свої гарантіі виконувати теж не будему, даже зброю дають через пень колоду дальнобойної зовсім нема хай кацапи більше вбивають українців та їх дітей. От таке це так нема в мирі порядку нема демократіі всі живуть за принципом своя сорочка ближче до тіла. І дивлячись на все це складается враження що гаранти увесь час боролися з Укаїною а парашу вооружали вооружали і вооружають всі ці пекельни санкціі фікція вони всі їх обходять завдяки гарантам.
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23.07.2022 16:19 Ответить
Лучше спроси чем Боневтик вооружил армию и скажи спасибо тем кто нам помогает
Неблагодарность - большой грех
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23.07.2022 20:10 Ответить
Нiхто не забороняв нам робити свою власну зброю й купляти ******* ПВО. Проте розпродали все за 30 рокiв
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24.07.2022 00:26 Ответить
God Bless the U.S.A.
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23.07.2022 17:58 Ответить
Для всіх , хто все ще молиться на сенільного ч\старця, подивіться та охолоньте https://www.youtube.com/watch?v=uEjp882qXCQ
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24.07.2022 06:30 Ответить
 
 