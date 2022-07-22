4 HIMARS и 580 дронов Phoenix Ghost: Байден принял новый пакет военной помощи Украине на $270 млн
Издание Politico со ссылкой на представителя Белого дома Джона Кирби сообщило, что президент США Джо Байден подписал в пятницу документ о предоставлении Украине очередного пакета военной помощи на сумму 270 млн долларов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
По данным Politico, США направят Украине 580 ударных и разведывательных беспилотников Phoenix Ghost.
Также пакет включает четыре реактивных системы залпового огня HIMARS, 36 тыс. снарядов, противотанковые средства.
Bloomberg отмечало, что в апреле США уже поставили Украине 121 единицу Phoenix Ghost.
Координатор Совета национальной безопасности США по стратегическим коммуникациям Джон Кирби в пятницу сообщил об утверждении нового пакета помощи в сфере безопасностиУкраине стоимостью 270 миллионов долларов. Об этом Кирби заявил в пятницу на закрытом брифинге для СМИ, пишет Украинская правда.
В состав нового пакета военной помощи входят четыре реактивных системы залпового огня HIMARS, 36 тысяч артиллерийских снарядов, бронебойные системы и 580 беспилотников Phoenix Ghost.
По словам представителя Белого дома, общий объем военной помощи Украине со стороны США составляет 8,2 миллиарда долларов.
Кирби также уточнил, что теперь у Украины будет 20 реактивных систем залпового огня HIMARS: 16 от Соединенных Штатов и еще четыре – от других стран-партнеров.
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А наш... клован
Чи ви хочете відмовитися від безкоштовної зброї? Ленд-ліз, - це просто назва зброї, яку надають у оренду, і яку потім доведеться повертати власнику, або заплатити за неї.
Дивні люди, - їм дають безплатно, а вони такі, - "нє, не хочу безплатно! хочу заплатити гроші!" )))
також завжди є "добра воля" списати борги для держави, що знищує руцьке зло.
Это замечательно, но нужны не Четыре, а минимум сорок Четыре ХИМАРС и не 36 тысяч снарядов, а 336 тысяч, которые обрушатся на тупые манкуртовские головы рашистов.
Вот только тогда, после получения на свою башку 336 тысяч ракет ХИМАРС, моцковские орки вспомнят о международном праве и о мирных переговорах.
особливо кількість поставок маршрути і часові проміжки
все буде Україна
Будем надеяться, чтобы и дальше такими темпами и объёмами шла помощь от Запада.
...
Ванька-танкіст, готуйся до страшного фаєр-шоу Смерті. Невідворотні вбивці з ворожого неба. Можеш висповідатися і причаститися - мо', легше буде помирати
(хоча в езотеричному плані не дуже допоможе...)
орки просят "зеленый коридор".....
Либо в плен для обмена, либо ликвидировать!
4 хаймерси і 580!! дронів -камікадзе це буде кошмаром для кацапів
6 годин у повітрі!!!!! ау оце да
це він може літати як шуліка вистежувати собі здобич
а потім раз і в дамках
як я люблю Америку
Боже храни Байдена і Народ Америки
Но здесь речь о другом, а вернее - о другом уровне восприятия. Просто отметим, что ее слушали люди, у которых в подкорке забито, что государственные мужи, в том числе - парламентарии, президент и прочие, должны делать все для того, чтобы их армия имела все необходимое не только для того, чтобы защитить свой образ жизни, но и вмешаться в опасные события в любой точке мира. Поэтому они на армию выделяют сотни миллиардов долларов. Деньги же эти берутся из эффективно работающей экономики и они понимают, что все взаимосвязано между собой.
Мало того, они бы своими руками вышвырнули из первого кресла человека, который бы решил распустить армию, а ее деньги перекинуть на какие-то сомнительные мероприятия. Им в голову не приходит мысль о том, что вот так красиво просить оружие пришлось потому, что три года подряд закрывались военные программы, сокращалась армия, ухудшалось ее содержание при том, что страна имеет неоконченную войну, оккупированную территорию и противника, готовящегося продолжить агрессию. У них это не укладывается в голове и потому они утирают слезы умиления.
Ну а нам из всего этого надо сделать правильные выводы и хотя бы самим понимать то, что происходит, а также - учитывать разницу мышления у людей в разных странах. И да, сейчас - любые средства хороши для того, чтобы дать армии максимум возможного. В том числе, и указанные выше речи.
ППО- максимум в/ч прикриває.
Кольчуги?
Якщо кольчуги не вміють передавати координати цілі на дивізіон С-300ПС чи БУК-М1 то то не кольчуга, то обісрана дідова фуфайка.
Неблагодарность - большой грех