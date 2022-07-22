Кулеба призвал ЕС безотлагательно начать работу над восьмым пакетом санкций против РФ: "Следующей целью должна быть морская торговля России"

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал Европейский Союз безотлагательно начать работу над восьмым пакетом санкций против России.

Об этом он заявил на брифинге для иностранных СМИ, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы призываем ЕС начать работать над восьмым пакетом санкций безотлагательно. Международная группа Ермака-Макфола разработала детальный план последующих санкций против России и план действий, который эффективно остановит военную машину Путина. Нам нужна политическая воля, чтобы реализовать эти предложения", - сказал Кулеба.

Он отметил, что прекращение всей энергетической зависимости от России является вопросом выживания для Европы и призвал забрать из рук России энергетическое оружие.

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"Эмбарго на российский газ может быть сложным в краткосрочной перспективе, но это эффективно разоружит Путина и обеспечит долговременную стабильность в Европе. Следующей целью должна быть морская торговля России", - подчеркнул министр.

Глава украинской дипломатии также настаивает на запрещении российских телеканалов во всех кабельных и спутниковых сетях.

"Российские государственные СМИ не имеют ничего общего с журналистикой, альтернативным мнением или свободой слова. Это чистая государственная пропаганда, которая имеет целью лишь уничтожение демократии и свободы слова и других свобод", - отметил он.