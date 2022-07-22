Россия потеряла убитыми тысячи лейтенантов и капитанов, сотни полковников и много генералов, - CNN

По данным CNN, Россия задействовала в войне против Украины почти 85% своей армии и потеряла убитыми тысячи офицеров.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"По словам высокопоставленного представителя Минобороны США, среди российских погибших "тысячи" лейтенантов и капитанов, "сотни" полковников и "много" генералов", - говорится в сообщении.

"По словам чиновника, украинцы "атакуют российские командные пункты, склады боеприпасов, объекты ПВО, радиолокационные узлы и узлы связи, а также позиции дальнобойной артиллерии. Это способствует более широкой оценке того, что Украине удалось добиться прогресса в борьбе с российскими войсками", – сообщают журналисты.

Они отмечают, что США считают, что российские военные по-прежнему выпускают "десятки тысяч" артиллерийских снарядов каждый день, однако они не смогут продолжать в том же духе вечно, поскольку "израсходовали много высокоточных боеприпасов", в связи с чем их атаки становятся "все глупее".

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Кроме того, собеседник CNN рассказал, что пока Россия пока не вывела из строя ни одной системы HIMARS, но вполне вероятно, что рано или поздно им "повезет" и они "сделают это в какой-то момент".