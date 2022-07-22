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Новости Война
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Россия потеряла убитыми тысячи лейтенантов и капитанов, сотни полковников и много генералов, - CNN

рф

По данным CNN, Россия задействовала в войне против Украины почти 85% своей армии и потеряла убитыми тысячи офицеров.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"По словам высокопоставленного представителя Минобороны США, среди российских погибших "тысячи" лейтенантов и капитанов, "сотни" полковников и "много" генералов", - говорится в сообщении.

"По словам чиновника, украинцы "атакуют российские командные пункты, склады боеприпасов, объекты ПВО, радиолокационные узлы и узлы связи, а также позиции дальнобойной артиллерии. Это способствует более широкой оценке того, что Украине удалось добиться прогресса в борьбе с российскими войсками", – сообщают журналисты.

Они отмечают, что США считают, что российские военные по-прежнему выпускают "десятки тысяч" артиллерийских снарядов каждый день, однако они не смогут продолжать в том же духе вечно, поскольку "израсходовали много высокоточных боеприпасов", в связи с чем их атаки становятся "все глупее".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия начала терять в Украине больше офицеров, чему могло способствовать предоставление ВСУ HIMARS, - ВВС

Кроме того, собеседник CNN рассказал, что пока Россия пока не вывела из строя ни одной системы HIMARS, но вполне вероятно, что рано или поздно им "повезет" и они "сделают это в какой-то момент".

армия РФ (19210)


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Топ комментарии
+35
Здоровья всем погибшим!
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22.07.2022 21:49
+27
Щас карьерный рост начнется нарасее. Прямо со школьной скамьи- в капитаны.
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22.07.2022 21:51
+22
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22.07.2022 21:49
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"Баби нарожають." Г.К. Жуков
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22.07.2022 21:46 Ответить
СПАСИБО СЫНУ ЗА ЖИГУЛИ ...
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22.07.2022 22:01 Ответить
1000 орків потрапили в оперативне оточення біля Високопілля.
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22.07.2022 22:53 Ответить
Треба їм нагадати Іловайськ.
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23.07.2022 08:19 Ответить
І Маріуполь...
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23.07.2022 09:11 Ответить
"бабы нарожают.... Лад" 😂
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22.07.2022 22:56 Ответить
А всього треба було пристрелити одного скаженого "полковника"
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23.07.2022 07:41 Ответить
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22.07.2022 21:49 Ответить
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22.07.2022 22:23 Ответить
Здоровья всем погибшим!
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22.07.2022 21:49 Ответить
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22.07.2022 21:52 Ответить
Треба конкретизувати, здоровья всем погибшим кацапам!
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22.07.2022 22:02 Ответить
Злий ти.
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22.07.2022 22:22 Ответить
Щас карьерный рост начнется нарасее. Прямо со школьной скамьи- в капитаны.
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22.07.2022 21:51 Ответить
Так всегда и было. Капитан - это никто - принял приказ - передал приказ.
А чтобы получить боевой опыт нужно везение.
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22.07.2022 21:56 Ответить
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22.07.2022 21:56 Ответить
Да хто б сомневался. Бабки получил, теперь можно в Израиль или какой страны ты ещё гражданин????
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22.07.2022 22:33 Ответить
автопром на роисси богатеет....
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22.07.2022 21:56 Ответить
Фігня. Зате їхні родичі по ладі калині купили.
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22.07.2022 21:58 Ответить
Я їх офіцерами не називав би
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22.07.2022 21:59 Ответить
Все одно мало...
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22.07.2022 22:01 Ответить
здохли за Кабаєву..
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22.07.2022 22:04 Ответить
за ********* самку
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22.07.2022 23:06 Ответить
То є гарно, але мало. Подгребайтє исчо. У нас не виходить по 2 раба кожному. Приходиться ділитися.
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22.07.2022 22:04 Ответить
Чому ж не виходить? Як тільки ********* почне виплачувати репарації то де факто на кожного українця буде працювати три кацапи. Ось так і виглядає ******* рабство для кацапських дебілів. Для них нічого не зміниться - віддавали податки олігархам а стануть віддавати українцям. Так що вони вже звикли...
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22.07.2022 22:10 Ответить
Самый главный человек в нормальной армии - сержант. На них держится практически все. У дикарей институт сержантства отсутствует как понятие.
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22.07.2022 22:05 Ответить
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22.07.2022 22:05 Ответить
кто там тех холопов считает, главное чтобы Хйло был жив
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22.07.2022 22:07 Ответить
Лави "хароших руських" невпинно поповнюються!
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22.07.2022 22:13 Ответить
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22.07.2022 22:22 Ответить
доброго кацапа не існує а якщо існує то тільки утилізований
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22.07.2022 22:23 Ответить
А які втрати Української Армії ?
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22.07.2022 22:41 Ответить
меньше чем в твоей ублюдочно-каапской
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23.07.2022 00:18 Ответить
для чого вестись на проплачених ботів?відправляйте ботів у спам)
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23.07.2022 06:46 Ответить
На кацапстане пора уже армию из одних генералов делать! А чиченские трусливые шакалы, дезертиров-генералов расстреливать! *****, за что ты им такие бабки отстёгиваешь? Они же, такие же "умные" как и ты, а может и ещё "умнее", особенно кизяк в ********** - оленевод шойга! =)
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22.07.2022 22:42 Ответить
Бєзумна, божевільна країна яка всю свою історію вірить в Авось і що хтось ії підбере як шлюху на Окружній, то хан Батий з Золотою Ордою, то німці з Катькою другою, зараз чекають китайців, але ж кому потрібна шлюха як дружина чи союзник.
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22.07.2022 22:58 Ответить
Учитывая качество кацапской армии, там любого бомжа с подворотни можно смело назначать генералом. Хуже не станет.
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23.07.2022 00:19 Ответить
ну не бомжа а от олєнєводів там мабудь предостатньо)
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23.07.2022 06:48 Ответить
Одне просте питання до росіян от для чого їм це потрібно?Заради чого гинуть їх сини чоловіки брати?гинуть на чужій землі не як герої і навіть не як доблесні воїни а як злочинці загарбники і покидьки.А зрештою про що і кого я питаю.Особи без ознак інтелекту не здатні думати вони здатні тільки виконувати чужі накази.
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23.07.2022 03:26 Ответить
Бабченко классную бизнес идею для орков подкинул: кацапы, усыновляете 17-летнего пацана из детдома, через полгода отправляете его в армию и получаете белый автомобиль!
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23.07.2022 05:01 Ответить
Это CNN. Наверно даже в Украине давно уже поняли что это значит.
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23.07.2022 05:55 Ответить
Традиция РККА,например в ВОВ погибло 250 тысяч только лейтенантов и 150 старших лейтенантов,и столько же младших.
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23.07.2022 07:05 Ответить
 
 