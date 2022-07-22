Россия потеряла убитыми тысячи лейтенантов и капитанов, сотни полковников и много генералов, - CNN
По данным CNN, Россия задействовала в войне против Украины почти 85% своей армии и потеряла убитыми тысячи офицеров.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"По словам высокопоставленного представителя Минобороны США, среди российских погибших "тысячи" лейтенантов и капитанов, "сотни" полковников и "много" генералов", - говорится в сообщении.
"По словам чиновника, украинцы "атакуют российские командные пункты, склады боеприпасов, объекты ПВО, радиолокационные узлы и узлы связи, а также позиции дальнобойной артиллерии. Это способствует более широкой оценке того, что Украине удалось добиться прогресса в борьбе с российскими войсками", – сообщают журналисты.
Они отмечают, что США считают, что российские военные по-прежнему выпускают "десятки тысяч" артиллерийских снарядов каждый день, однако они не смогут продолжать в том же духе вечно, поскольку "израсходовали много высокоточных боеприпасов", в связи с чем их атаки становятся "все глупее".
Кроме того, собеседник CNN рассказал, что пока Россия пока не вывела из строя ни одной системы HIMARS, но вполне вероятно, что рано или поздно им "повезет" и они "сделают это в какой-то момент".
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