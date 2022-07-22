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Новости Война
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Запорожье (2561) обстрел (25728) Запорожская область (2824) Старух (145)

Оккупанты стреляли из "Градов" в сторону Запорожья, большинство ракет утонули в Днепре, – председатель ОВА Старух

град

Российские оккупанты произвели обстрел северной части Запорожской области из реактивных систем залпового огня "Град", взрывы были слышны в Запорожье, однако большинство ракет упали в Днепр.

Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух, информирует Цензор.НЕТ.

"Громкие взрывы, которые были слышны в областном центре сегодня вечером - это результат вражеской атаки из системы "Град". По предварительной информации, захватчики выпустили около 20 ракет, большинство из которых утопилось в реке Днепр вблизи поселков Малокатериновка и Каневское", - написал Старух в телеграм-канале.

Читайте: В оккупированном Энергодаре 28 коллаборантов получили российские паспорта, - мэр Орлов
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Топ комментарии
+12
Рєдкая ******* долєтіт до середіни Дніпра. Каци уйобкі классіка нє чіталі.
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22.07.2022 22:10
+9
Бажаю щоб так було з рашистами
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22.07.2022 22:06
+6
більшість ракет втопилась у Дніпрі

Розумію.
То ж смертельна ганьба - хоч якимось боком належати до росії!
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22.07.2022 22:11
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Бажаю щоб так було з рашистами
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22.07.2022 22:06 Ответить
Рєдкая ******* долєтіт до середіни Дніпра. Каци уйобкі классіка нє чіталі.
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22.07.2022 22:10 Ответить
більшість ракет втопилась у Дніпрі

Розумію.
То ж смертельна ганьба - хоч якимось боком належати до росії!
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22.07.2022 22:11 Ответить
рыбу жалко...(но пусть лучше в реку!!! это однозначно)
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22.07.2022 22:13 Ответить
Знайомі ватники з Запоріжжя сидять в бункерах чи мітки малюють.
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22.07.2022 22:14 Ответить
з тої самої серії

https://t.me/Tsaplienko/12050 Переселенка з Донецькою пропискою записала відео, де у зневажливій формі висловилася про Львів та Захід України. «Бандери й***ні», - сказала дівчина на відео. Зокрема, вона вражена цінами на житло.
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22.07.2022 22:19 Ответить
Мантелепа...
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22.07.2022 22:28 Ответить
У орків теж не безкоштовно - у Марику індивідуальне поховання 20 тис.🤔
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22.07.2022 22:51 Ответить
Тупая данєцкая афца

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22.07.2022 23:05 Ответить
Чмо
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23.07.2022 00:21 Ответить
Ну - про "своєрідність менталітету" деякої частини жителів Західної України і моя дочка казала - а її у "кацапізмі" та "русскоязичії" важко запідозрить - вона говорить мовою близькою до літературної форми Але тут спрацьовує ефект "палиці з двома кінцями" - одна справа, коли ти - українець, і ти приїжджаєш до "українців з деякими особливостями місцевої культури", і зовсім інша - коли ти приїжджаєш до "бандер" - тобто від початку налаштована вороже сприймать оточуючих людей!
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23.07.2022 04:11 Ответить
рибки захотілось
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22.07.2022 22:17 Ответить
риба від ракетного палива дохне(((
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23.07.2022 05:42 Ответить
И рыбам нет покоя от рашистов
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22.07.2022 22:21 Ответить
Реготнув від заголовку. Кацапські ракети втопилися від сорому
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22.07.2022 22:49 Ответить
Казали мені деякі спеціалісти з балістики, до яких я звертався з приводу особливостей стрільби з мисливської рушниці низько над водою, що існує деякий ефект заниження траєкторії польоту снаряда при польоті над водною поверхнею Вода ніби "притягує" шріт і він лягає нижче точки прицілювання Щось "городили" про якийсь "особливий аеродинамічний ефект, зв"язаний з різницею поверхонь - повітряною і водною" Але судячи з їх багатослівних пояснень - вони й самі толком цього ефекту зрозуміть не можуть! Може, тут теж той "ефект різниці поверхонь" спрацював? А може, просто в бій масово пішли "резервісти", що служили на "Градах" лише строкову службу і років 15-20 - тому у них і проявилося "рукожопіє"
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23.07.2022 04:03 Ответить
браконьєри
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22.07.2022 23:08 Ответить
Я бачу молоде дарування з Цензора навіть на фронт не взяли…
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23.07.2022 00:46 Ответить
«Ракети втопились в Дніпрі…»-і ніхто в редакції особливо не паритьс
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23.07.2022 00:48 Ответить
It's going to be known as a "Russian Dniper Suicide".
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23.07.2022 01:35 Ответить
коли прочитав "обстріл північної частини" аж напружився оскільки на півночі обстрілів ніколи не було... тим більш з градів (це не смерч і не ураган). але насправді мова йде про південь! досить дивна помилка.
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23.07.2022 03:22 Ответить
 
 