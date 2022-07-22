США и партнеры будут контролировать выполнение Россией соглашения по экспорту украинского зерна, - посол Бринк
В США приветствуют подписание соглашения о разблокировании экспорта украинского зерна и вместе с другими странами будут следить за выполнением Россией этих договоренностей.
Об этом в интервью Радио Свобода сообщила посол США в Украине Бриджит Бринк, передает Цензор.НЕТ.
Она подчеркнула, что соглашение является "самым безопасным, самым лучшим и быстрым способом экспорта зерна".
"Мы также ценим усилия, действительно большие и долговременные усилия ООН и Турции по подготовке этого соглашения. В конце концов именно Россия превратила в оружие вопрос питания в разгар глобального кризиса продовольственной безопасности. И мы считаем, что мы и другие страны должны заставить Россию выполнить эту договоренность", – заявила посол Бринк.
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США оголосили новий пакет військової допомоги Україні на суму 270 млн доларів. Він включає:
+4 HIMARS та ракети до них
36,000 снарядів до артилерії
Протитанкове озброєння
580 дронів ******* Ghost
А кто-то будет контролировать поставки российского зерна или этот вопрос порешали красиво ?!
Дебилы, ***** !!!
До Чорного моря зайде військовий флот під егідою ООН??? Ой, сумніваюся!
Може військові флоти Туреччини, Болгарії, Греції, Грузії забезпечать виконання домовленостей? Це тільки для мене смішно звучить?
Єдине джерело змусити рашистів виконувати свої зобов'язання та домовленності - це ЗСУ і ******* зброя. Все решта - бла-бла-бла "ніпрощо".
Зовсім не смішно.