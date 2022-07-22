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зерно (1039) США (24807) Бринк (174)

США и партнеры будут контролировать выполнение Россией соглашения по экспорту украинского зерна, - посол Бринк

зерно

В США приветствуют подписание соглашения о разблокировании экспорта украинского зерна и вместе с другими странами будут следить за выполнением Россией этих договоренностей.

Об этом в интервью Радио Свобода сообщила посол США в Украине Бриджит Бринк, передает Цензор.НЕТ.

Она подчеркнула, что соглашение является "самым безопасным, самым лучшим и быстрым способом экспорта зерна".

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"Мы также ценим усилия, действительно большие и долговременные усилия ООН и Турции по подготовке этого соглашения. В конце концов именно Россия превратила в оружие вопрос питания в разгар глобального кризиса продовольственной безопасности. И мы считаем, что мы и другие страны должны заставить Россию выполнить эту договоренность", – заявила посол Бринк.
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Топ комментарии
+6
Щойно на телефонному брифінгу Кірбі оголосив, скоро буде офіційний прес-реліз на сайті Пентагону

США оголосили новий пакет військової допомоги Україні на суму 270 млн доларів. Він включає:

+4 HIMARS та ракети до них

36,000 снарядів до артилерії

Протитанкове озброєння

580 дронів ******* Ghost
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22.07.2022 22:15
+4
Ну США внимательно следили за соблюдением Россией Будапештского меморандума, да не уследили. Бывает. Внимательнейшим образом следили за оккупацией Крыма. Предупреждали нашу элитку про февраль 2022, правда ПВО не дали и собственно никак не препятствовали напасть. Тута тоже будут контролировать до того момента, как Рашка нападет на корабли и порты. И все, не войну же начинать. Проблемы индейцев шерифа не волнуют.
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22.07.2022 22:29
+4
"І ми вважаємо, що ми та інші країни маємо змусити Росію виконати цю домовленість" Джерело:

До Чорного моря зайде військовий флот під егідою ООН??? Ой, сумніваюся!
Може військові флоти Туреччини, Болгарії, Греції, Грузії забезпечать виконання домовленостей? Це тільки для мене смішно звучить?

Єдине джерело змусити рашистів виконувати свої зобов'язання та домовленності - це ЗСУ і ******* зброя. Все решта - бла-бла-бла "ніпрощо".
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22.07.2022 22:34
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Щойно на телефонному брифінгу Кірбі оголосив, скоро буде офіційний прес-реліз на сайті Пентагону

США оголосили новий пакет військової допомоги Україні на суму 270 млн доларів. Він включає:

+4 HIMARS та ракети до них

36,000 снарядів до артилерії

Протитанкове озброєння

580 дронів ******* Ghost
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22.07.2022 22:15 Ответить
заменим морское право на междусобойные договора с оккупантами. а могли бы прислать корабль и отправить пиратов-нарушителей к известному крейсеру.
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22.07.2022 22:18 Ответить
Щире Вам велике українське "а ось Вам" .Після Вашого контролю виконання Будапештського паперу ,Україна вмивається кров'ю,втрачає свої території, бо такий контроль можливий лише у світових аферистів ,за рахунок чужої крові і чужих територій.
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22.07.2022 22:27 Ответить
Ну США внимательно следили за соблюдением Россией Будапештского меморандума, да не уследили. Бывает. Внимательнейшим образом следили за оккупацией Крыма. Предупреждали нашу элитку про февраль 2022, правда ПВО не дали и собственно никак не препятствовали напасть. Тута тоже будут контролировать до того момента, как Рашка нападет на корабли и порты. И все, не войну же начинать. Проблемы индейцев шерифа не волнуют.
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22.07.2022 22:29 Ответить
Я прям дико извиняюсь.
А кто-то будет контролировать поставки российского зерна или этот вопрос порешали красиво ?!
Дебилы, ***** !!!
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22.07.2022 22:33 Ответить
"І ми вважаємо, що ми та інші країни маємо змусити Росію виконати цю домовленість" Джерело:

До Чорного моря зайде військовий флот під егідою ООН??? Ой, сумніваюся!
Може військові флоти Туреччини, Болгарії, Греції, Грузії забезпечать виконання домовленостей? Це тільки для мене смішно звучить?

Єдине джерело змусити рашистів виконувати свої зобов'язання та домовленності - це ЗСУ і ******* зброя. Все решта - бла-бла-бла "ніпрощо".
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22.07.2022 22:34 Ответить
не переймайся... https://vesti.ua/mir/nato-provodit-ucheniya-v-chernom-more-uchastvuyut-11-stran
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22.07.2022 23:07 Ответить
Флот Туреччини потужніший за московітський "чорноморський".
Зовсім не смішно.
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22.07.2022 23:16 Ответить
і хай московити рипнуться...і хай їм всиплять!
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22.07.2022 23:05 Ответить
І що - продовжуєте "контролювати"?
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23.07.2022 15:14 Ответить
 
 