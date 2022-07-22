В США впервые не исключили возможность поставки Украине истребителей: "Пентагон осуществляет оценку целесообразности"
Координатор Совета национальной безопасности США по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что Пентагон начал предварительную оценку возможности передачи Украине современных истребителей.
Об этом Кирби сообщил в пятницу на закрытом брифинге для СМИ, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.
По его словам, Министерство обороны США осуществляет "определенную предварительную оценку целесообразности потенциального предоставления Украине истребителей".
В то же время представитель Белого дома предостерег, что это не произойдет быстро с учетом того, насколько сложны эти самолеты в управлении и содержании.
"Интегрирование и управление любого самолета, особенно усовершенствованного истребителя, является сложной вещью", – добавил Кирби.
Комментируя вопрос сроков предоставления Украине современных истребителей, он подчеркнул, что речь идет только о предварительной оценке и "это не то, что произойдет в ближайшее время".
Пожалуйста, подождите...
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кацапи виродки
слава ЗСУ!
пам'ятаймо й про те, що такий собі Міллі теж продовжує "вивчати можливості"
неясно, чи вчилися вони будь-де взагалі
Винищувачі нам потрібні в першу чергу- ними можна створити ППО
До того ж вони по всіх параметрах гірші за F. А Україні через років десять треба буде переходити на f35. І що потім знову налагоджувати все під продукцію виробництва іншої країни???
Ми не можемо собі дозволити пилити гроші на створення спільного українсько-шведського нового велосипеда. Треба брати щось із американського.
если так, то лаптеногие будут рыдать ))
Но здесь речь о другом, а вернее - о другом уровне восприятия. Просто отметим, что ее слушали люди, у которых в подкорке забито, что государственные мужи, в том числе - парламентарии, президент и прочие, должны делать все для того, чтобы их армия имела все необходимое не только для того, чтобы защитить свой образ жизни, но и вмешаться в опасные события в любой точке мира. Поэтому они на армию выделяют сотни миллиардов долларов. Деньги же эти берутся из эффективно работающей экономики и они понимают, что все взаимосвязано между собой.
Мало того, они бы своими руками вышвырнули из первого кресла человека, который бы решил распустить армию, а ее деньги перекинуть на какие-то сомнительные мероприятия. Им в голову не приходит мысль о том, что вот так красиво просить оружие пришлось потому, что три года подряд закрывались военные программы, сокращалась армия, ухудшалось ее содержание при том, что страна имеет неоконченную войну, оккупированную территорию и противника, готовящегося продолжить агрессию. У них это не укладывается в голове и потому они утирают слезы умиления.
Ну а нам из всего этого надо сделать правильные выводы и хотя бы самим понимать то, что происходит, а также - учитывать разницу мышления у людей в разных странах. И да, сейчас - любые средства хороши для того, чтобы дать армии максимум возможного. В том числе, и указанные выше речи.
Причина нестыковки (Часть 2) | Лінія оборони
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