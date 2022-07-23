Заявления России о якобы уничтожении четырех систем HIMARS в Украине – это неправда, - Пентагон
В Пентагоне заявили, что заявления России об уничтожении четырех украинских ракетных систем HIMARS – это неправда.
Об этом пишет CNN, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.
"По состоянию на утро сегодня, согласно нашим переговорам с украинцами, это неправда. Все HIMARS продолжают оставаться занозой со стороны России", - сказал на традиционном брифинге в пятницу чиновник Минобороны США.
Он добавил, что российские войска на Украине пытаются адаптироваться к появлению HIMARS на поле боя. Пока безуспешно.
"Украинцы мощно сосредоточились на российских командных пунктах, на логистических объектах, в том числе оружейных складах, поэтому россияне пытаются смягчить последствия с помощью маскировки, передвижения, смены локаций. Не могу сказать, насколько это эффективно, но, кажется, не очень", – сказал чиновник.
Неспособность России уничтожить системы HIMARS свидетельствует об исключительных способностях украинцев и об их тактической экспертизе, считает он.
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- Если вы хотите жить в мире и защитить своих детей, то должны убить украинскую нечисть. Оружие мы вам дали. Патронами и снарядами обеспечим в необходимом количестве. Теперь дело за вами. Возвращайтесь с Победой,- наказував генерал псам війни.
Жителі російського Курська зараз їдять вкрадені херсонські кавуни та мелітопольську черешню.
Вузькоокі сахаті (громадяни з республіки Саха-Якутія) ходять по двоє з автоматами Калашникова в українських селах по дворах місцевих громадян, заходять у курники, вбивають палицями птицю, складають здобич у мішки, та відносять у місцеву школу, перетворену на російську казарму.
Я верю Коношлюхому
P. S. Зато родичам машина сраЛда.
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сильная
"постачання чотирьох установок" - это не "уничтожение четырех установок".
Твій час!
Ніч в хату,Українці!
- По складах...
зразу робити заяву про відправлення в Україну такої ж кількості штук яка була заявлена ординцями.
Пичалька...