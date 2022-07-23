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Новости Война
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армия РФ (18012) Генштаб ВС (5763) ликвидация (3128) уничтожение (6229) техника (1709) потери (4268)

Общие боевые потери РФ с начала войны - около 39 240 человек, 221 самолет, 188 вертолетов, 1708 танков и 3929 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Российские захватчики, ворвавшиеся на территорию Украины, продолжают нести потери. По состоянию на утро 23 июля потери личного состава противника составляют около 39 240 человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Генштаба ВСУ.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02 по 23.07 ориентировочно составляют:

личного состава - около 39240 (+240) человек ликвидировано,

танков - 1708 (+4) ед,

боевых бронированных машин - 3929 (+9) ед,

артиллерийских систем - 864 (+1) ед,

РСЗО - 253 (+2) ед,

средства ПВО - 113 (+0) ед,

самолетов - 221 (+0) ед,

вертолетов - 188 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 714 (+1),

крылатые ракеты - 167 (+0),

корабли /катера - 15 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 2820 (+17) ед,

специальная техника - 72 (+0).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия начала терять в Украине больше офицеров, чему могло способствовать предоставление ВСУ HIMARS, - ВВС

Общие боевые потери РФ с начала войны - около 39 240 человек, 221 самолет, 188 вертолетов, 1708 танков и 3929 бронированных машин 01

"Наибольшие потери противник понес на Краматорском, Криворожском и Бахмутском направлениях. Данные уточняются", - говорится в сообщении.
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Топ комментарии
+10
ВСУ взяли Антоновский мост в Херсоне под огневой контроль, - экс-замначальника Генштаба Романенко.

«‎Они (русские) видят, что могут остаться в окружении. По переговорам, которые ведут военные с родственниками, понятно, что психологическое состояние у них подавленое».

Еще немного и наши бойцы окружат орков 💪
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23.07.2022 09:55
+8
Скоро у кацапів ювілей. А там і 50к трупів на підході. Цікавий рівень зомбування свиноруського стада, якщо Афганістан з його 13 тис. "груз200" сприяв демонтуванню "совка" а засрашкінцям зараз хоч би шо.🤦
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23.07.2022 09:44
+7
При совку за жмуриків не давали Жигулів. А тут така можливість розбагатіти.
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23.07.2022 09:50
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Правила форума Совет форумчан
Скоро у кацапів ювілей. А там і 50к трупів на підході. Цікавий рівень зомбування свиноруського стада, якщо Афганістан з його 13 тис. "груз200" сприяв демонтуванню "совка" а засрашкінцям зараз хоч би шо.🤦
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23.07.2022 09:44 Ответить
При совку за жмуриків не давали Жигулів. А тут така можливість розбагатіти.
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23.07.2022 09:50 Ответить
При СРСР країною керували більш-менш "політики" І вони розуміли що за межами Союзу їм "життя нема" Тому і переживали про те, щоб Союз зберігся і їх з Союзу не "виперли" А зараз Росією керують "гопники" Як тільки "припече" - вони похапають "чемодани" і розбіжаться по усьому світу, покинувши бидло розгрібать те лайно, в яке вони державу перетворили! Говорив з колишнім однокурсником А він підтримує стосунки з одним їх "бізнесменом" Так той прямо каже: "У меня основные "бабки" - за границей Семья тоже там живёт Буду тут "грести" - пока будет возможность "Грянет гром" - всё брошу и "*******"!" Товариш питає: "А родина? А родня, друзья? У відповідь: "Да ***** она конём - эта Родина! Родина там, где хорошо!"
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23.07.2022 09:55 Ответить
Льоні Голубкова бракує - з його "Куплю жонє сапогі"..зараз було б - куплю за сина жигулі
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23.07.2022 10:15 Ответить
А от що мене цікавить це ким треба бути щоб вірити в дані кремляді по військовим втратам? За оцінками експертів серсер втратив близько 140 тисяч убитими, але придурки й досі повторюють як папужки про 15 тисяч убитих за ДЕСЯТЬ років. За даними кремляді свиноруси втратили в Україні 1,5 тисячі, давай, папужка, повторюй за ними це ж правда. І звідкіля беруться такі придурки без найменшої здатності критично мислити.
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23.07.2022 11:59 Ответить
Мда,40000 жмуриків ,мільйони доларів техніки на вітер,щоб доказати одному всього дурню,що він з головою не товаришує. І це цього коштує?
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23.07.2022 09:45 Ответить
Ви про якого з дурнів? Бо щось про докази незрозуміло вийшло
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23.07.2022 10:19 Ответить
ВСУ взяли Антоновский мост в Херсоне под огневой контроль, - экс-замначальника Генштаба Романенко.

«‎Они (русские) видят, что могут остаться в окружении. По переговорам, которые ведут военные с родственниками, понятно, что психологическое состояние у них подавленое».

Еще немного и наши бойцы окружат орков 💪
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23.07.2022 09:55 Ответить
👍🙏🙏🙏🪃🪃🪃🪃🪃за Иловайск рассчитаться ‼️ПУТЛЕР-***** и его зомби уважают сильных 🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦
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23.07.2022 10:10 Ответить
Москов Ньюс, опубликовал данние на конец а апреля 41 тис безвести пропавших там, то есть 50 там уже есть если не больше
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23.07.2022 10:15 Ответить
може й ще більше наші по тихому по селах прижмурили й прикопали
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23.07.2022 10:21 Ответить
https://t.me/AvakovArsen/411 Арсен Аваков : Новая инсайдерская инфа - перехват внутрештабной рашистской сводки потерь:

"Безвозвратные военно-оперативные потери живой силы личного состава ВС РФ- 43018 человек. Данные на 6:00 по московскому времени сегодня.

ЧВК-11437 погибших.

Потери Росгвардии с начала военных действий 2117 убитыми и пропавшими безвести."

Разом: 56 572
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23.07.2022 14:11 Ответить
 
 