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Новости Война
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Кировоградщина (595) ракеты (3470) смерть (9176) Райкович Андрей (21)

Ракетные удары по Кировоградщине: один военный и два охранника трансформаторной подстанции погибли. Ранены 9 воинов, - Райкович

ракета,обстріл

В результате попадания российских ракет возле Кропивницкого ранены 9 военнослужащих. Один воин из-за вражеских атак погиб. Погибли также двое охранников трансформаторной подстанции.

Об этом сообщил глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович в эфире телемарафона, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"В настоящее время ведутся спасательные работы и оказывается необходимая помощь пострадавшим. Среди них военнослужащие - 9 раненых и один погибший. Два охранника трансформаторной подстанции, предварительно, погибли", - рассказал Райкович.

Он также прокомментировал ситуацию с обесточиванием одного из районов в Кропивницком.

"Сработала тяговая подстанция и один из районов города обесточен. Будет проведена проверка и профилактика и возобновится электроснабжение. Коммунальные структуры города будут работать в обычном режиме", - рассказал Райкович.

Как сообщалось, 23 июля 13 вражеских ракет ударили по Кировоградщине. Зафиксировано попадание в военный аэродром "Канатово" и объект "Укрзализныци".

Читайте также: 13 вражеских ракет ударили по Кировоградщине. Попадание в военный аэродром "Канатово" и объект "Укрзализныци". Есть погибшие и раненые, - ОВА
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Топ комментарии
+17
ЗА. Но я начал бы все таки с местных предателей и коллаборантов. А именно персонально с пока еще первого лица Украинского государства и его писаря (секретаря).
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23.07.2022 10:59
+16
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23.07.2022 10:50
+11
Всемеро поверни в серце ворогам нашим наругу їх, що нею Тебе, Господи, вони зневажали.
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23.07.2022 10:57
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23.07.2022 10:49 Ответить
ЗА. Но я начал бы все таки с местных предателей и коллаборантов. А именно персонально с пока еще первого лица Украинского государства и его писаря (секретаря).
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23.07.2022 10:59 Ответить
ok
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23.07.2022 11:11 Ответить
Баканова ,сбежавшего в первый день ВОЙНЫ ‼️КАК МОЖНО ЖИТЬ КЛОУНАРИЮ🤡🤢👹🎪💩с таким ПОЗОРОМ ,Брехать в ГЛАЗА ВСЕМУ Миру⁉️
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23.07.2022 11:19 Ответить
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23.07.2022 10:50 Ответить
Кацапня битиме по електростанціях та електричних комунікаціях.
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23.07.2022 10:52 Ответить
Так, а ближче до зими по ТЕЦ
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23.07.2022 10:56 Ответить
а мы будем им помогать обойти санкции , под эгидой: черные макаки будут голодать
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23.07.2022 10:59 Ответить
Влада всіх держав думає, перш за все, про вигоду для своїх країн і своїх громадян. Тільки Україна і кроку не зробить сама, щоб з кимось не порадитись і подумає, як на це поставиться на заході чи на московії
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23.07.2022 11:47 Ответить
Всемеро поверни в серце ворогам нашим наругу їх, що нею Тебе, Господи, вони зневажали.
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23.07.2022 10:57 Ответить
ума то нєту --- смерть і розруху несе руськии мір -- треба бити у відповідь шоб мало не показалось
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23.07.2022 11:05 Ответить
Знову скупчення військових? Офіцерів нічого не навчили за всі ракетні удари?
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23.07.2022 11:10 Ответить
Пора переходить на дальнобойные для Хамеров, бо это не закончится.И не стоит уже бояться Медведевского бреда, все что раша может, она уже делает.Козломордые не сдерживают себя ни в чем.
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23.07.2022 11:12 Ответить
Кому пора, ви до кого звертаєтесь?
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23.07.2022 11:32 Ответить
На аеродромі скоріш за все дісталося пілотам і технікам. Нажаль
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23.07.2022 11:24 Ответить
а як бодро доповів райкович про втрати військових. По піонерському.Спадщина віті Ростовського.
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23.07.2022 11:50 Ответить
Не перший раз - кацапи нам Чорнобаївку устраюють?
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23.07.2022 12:31 Ответить
 
 