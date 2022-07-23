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Новости Война
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Мариуполь (5693) оккупация (9980)

Продукты питания в оккупированном Мариуполе продают с наценкой в 200-300%, - горсовет

Во временно оккупированном Мариуполе рашисты завышают цены на продукты, чтобы заставить людей работать на унизительных работах.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу горсовета.

"Питьевая вода на разлив по 4 грн за литр. 25 грн за буханку обычного хлеба. Кило мяса - 500 грн, а десяток куриных яиц - 45 грн. Такова ценовая политика оккупантов в Мариуполе. Базовые продукты питания продают мариупольцам с наценкой в ​​200 300%.И это при том, что в самом городе почти нет работы.Таким образом российские оккупанты и их пособия, с одной стороны, подталкивают людей идти на унизительные и опасные работы по разминированию территорий и уборке завалов, а с другой - просто обворовывают и без того измученное население" – отметили в мэрии.

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Продукты питания в оккупированном Мариуполе продают с наценкой в 200-300%, - горсовет 01
Продукты питания в оккупированном Мариуполе продают с наценкой в 200-300%, - горсовет 02
Продукты питания в оккупированном Мариуполе продают с наценкой в 200-300%, - горсовет 03
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Топ комментарии
+5
Просто нагадаю, що на крайніх виборах, 80% маріупольців голосували за рашистів або їхніх посіпак. Тому нічого нового не відбулося - як наголосували, так і живуть.
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23.07.2022 11:24
+4
Доляр вже 40, і де зупиниться - невідомо.
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23.07.2022 11:10
+4
Просто напоминаю что ты очередной, как заказанный напоминатель голосователь. При этом с недостоверной информацией, сеешь раздор в украинском обществе в разгар войны, врагу на радость. Нет ничего милее плешивому фюреру, Когда украинцы украинцев в оккупации во враги народа записывают. Я думал что враг народа это совковый бесчеловечный пережиток, а вот поди ж ты, голосователь. До войны ни СБУ, ни другие правоохранительные органы, ко всем политическим не запрещеным партиям претензий не имели. Кто ты такой чтобы поправ презумпцию невиновности кого то в чем то обвинять?
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23.07.2022 12:10
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А що у нас з цінами? Зелень наштампувала пустих фантиків і радіє. Доляр вже тридцять шість вам і шість.
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23.07.2022 11:02 Ответить
Доляр вже 40, і де зупиниться - невідомо.
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23.07.2022 11:10 Ответить
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DRUZGmEmiPCY&ved=2ahUKEwi6kZ7Y0o75AhWEvIsKHQhHD6wQFnoECAUQAQ&usg=AOvVaw2PrABidnWv7PJY8-V1yi1R
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23.07.2022 12:00 Ответить
ждуны так надеялись что их ожидания сбудутся, с Ростовом сравнивают.
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23.07.2022 11:07 Ответить
Просто нагадаю, що на крайніх виборах, 80% маріупольців голосували за рашистів або їхніх посіпак. Тому нічого нового не відбулося - як наголосували, так і живуть.
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23.07.2022 11:24 Ответить
Просто напоминаю что ты очередной, как заказанный напоминатель голосователь. При этом с недостоверной информацией, сеешь раздор в украинском обществе в разгар войны, врагу на радость. Нет ничего милее плешивому фюреру, Когда украинцы украинцев в оккупации во враги народа записывают. Я думал что враг народа это совковый бесчеловечный пережиток, а вот поди ж ты, голосователь. До войны ни СБУ, ни другие правоохранительные органы, ко всем политическим не запрещеным партиям претензий не имели. Кто ты такой чтобы поправ презумпцию невиновности кого то в чем то обвинять?
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23.07.2022 12:10 Ответить
А ещё хочу сказать, что вот этими речами о голосовании итак им и надо ты оправдываешь кацапские преступления против Украины и украинцев. Ведь по твоему это не кацапы убивали, грабили, захватывали нашу землю, просто какие то предатели до войны проголосовали за тех кто тебе не нравится, вся вина исключительно на них. Вроде обвинения жертвы изнасилования в том что она носила короткую юбку, шльондра она такая.
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23.07.2022 13:25 Ответить
багаті люди живут в Маріку
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23.07.2022 11:55 Ответить
А для кого ця новина?Хочете переконати громадян на контрольованій території,що буде зле коли прийдуть рашисти?Чи може "марєупальци "читають цензор?Чекали рускава міра,ось і вся правда.Хто не хотів так,то вже в Івано-Франківську,а хто хотів жити по Чєхаву,то ось вам.Роботи майже нема в місті?А як це працювати на окупантів?Дочекатися рускава паспарта?Убогі совки.Нешкода.
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23.07.2022 11:56 Ответить
Я мариуполец и читал цензор ещё до войны.
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23.07.2022 12:12 Ответить
*****.
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23.07.2022 11:57 Ответить
интересно то, что причинно-следственные связи полностью отсутствуют.....
теперь они думают, что во всем виноват какой-то Тернавский..... ))
болезнь ваты головного мозга неизлечима.......
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23.07.2022 13:15 Ответить
пох
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23.07.2022 21:17 Ответить
 
 