Продукты питания в оккупированном Мариуполе продают с наценкой в 200-300%, - горсовет

Во временно оккупированном Мариуполе рашисты завышают цены на продукты, чтобы заставить людей работать на унизительных работах.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу горсовета.

"Питьевая вода на разлив по 4 грн за литр. 25 грн за буханку обычного хлеба. Кило мяса - 500 грн, а десяток куриных яиц - 45 грн. Такова ценовая политика оккупантов в Мариуполе. Базовые продукты питания продают мариупольцам с наценкой в ​​200 300%.И это при том, что в самом городе почти нет работы.Таким образом российские оккупанты и их пособия, с одной стороны, подталкивают людей идти на унизительные и опасные работы по разминированию территорий и уборке завалов, а с другой - просто обворовывают и без того измученное население" – отметили в мэрии.

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