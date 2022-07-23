Зеленский должен объяснить, почему Ермак создает диктатуру во время войны и угрожает национальной безопасности Украины, - Спартц

Конгрессвумен Виктория Спартц заявила, что действия главы ОП Андрея Ермака угрожают национальной безопасности Украины.

Об этом она сообщила в обращении, передает Цензор.НЕТ.

"Президент Зеленский должен ответить украинскому народу, почему Андрей Ермак создает диктатуру во время продолжающейся войны. Это то, за что боролся украинский народ? Ермак фактически взял под контроль все институты и угрожает всем, кто выступает против власти, уголовными делами и тюрьмой, а также использует свои государственные полномочия для устранения политических оппонентов", - подчеркнула конгрессвумен.

По словам Спартц, действия Ермака являются угрозой национальной безопасности Украины.

"Президент Зеленский должен предоставить ответ Конгрессу, если он хочет, поддержки и доверия американского народа", - отметила она.

Напомним, ранее конгрессвумен Виктория Спартц написала открытое обращение президенту США Джо Байдену с призывом проверить "возможные связи" главы Офиса президента Андрея Ермака со страной-оккупантом Россией.Также Спартц заявила, что США столкнулись с проблемами при организации надзора за расходованием средств, которые передаются на помощь Украине. МИД Украины ответил, что эти заявления – манипуляция. После этого Спартц призывала МИД воздержаться от нападок, а Зеленского – решить вопрос Ермака.

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