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Зеленский (19024) Ермак Андрей (1240) Спартц Виктория (47)

Зеленский должен объяснить, почему Ермак создает диктатуру во время войны и угрожает национальной безопасности Украины, - Спартц

андрій,єрмак

Конгрессвумен Виктория Спартц заявила, что действия главы ОП Андрея Ермака угрожают национальной безопасности Украины.

Об этом она сообщила в обращении, передает Цензор.НЕТ.

"Президент Зеленский должен ответить украинскому народу, почему Андрей Ермак создает диктатуру во время продолжающейся войны. Это то, за что боролся украинский народ? Ермак фактически взял под контроль все институты и угрожает всем, кто выступает против власти, уголовными делами и тюрьмой, а также использует свои государственные полномочия для устранения политических оппонентов", - подчеркнула конгрессвумен.

По словам Спартц, действия Ермака являются угрозой национальной безопасности Украины.

"Президент Зеленский должен предоставить ответ Конгрессу, если он хочет, поддержки и доверия американского народа", - отметила она.

Напомним, ранее конгрессвумен Виктория Спартц написала открытое обращение президенту США Джо Байдену с призывом проверить "возможные связи" главы Офиса президента Андрея Ермака со страной-оккупантом Россией.Также Спартц заявила, что США столкнулись с проблемами при организации надзора за расходованием средств, которые передаются на помощь Украине. МИД Украины ответил, что эти заявления – манипуляция. После этого Спартц призывала МИД воздержаться от нападок, а Зеленского – решить вопрос Ермака.

Также читайте: Я чувствую себя менеджером президента, - Ермак
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Топ комментарии
+142
Орест Петренко

@wUwQotWJqZ1aVJD

·

https://twitter.com/wUwQotWJqZ1aVJD/status/1550508952651177987 17 ч

Прикордонники відповіли Схемам, що Льовочкін - нардеп і тому вони не мали права не випускати його за кордон.
Ясно-понятно: Льовочкін - нардеп, а в Порошенка QR-код не зчитувався.
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23.07.2022 12:39
+127
дєрьмак - це менеджер преZeдента. Як старший скаже, так і буде. клоун у цій країні нічого не рішає.
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23.07.2022 12:37
+115
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23.07.2022 12:45
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Страница 6 из 6
Ви своїми виборами у своїй країні переймайтесь,а не лізьте до нас!Те що невміняшка зібрав 0,5% неадекватів у клуб кидачів лайна у своє ,не значить,що порешенку світить перспектива!Вона така ж примарна,як і те,що бутусов буде депутатом.То ж заткніться і сидіть у Німеччіні,критикуйте слабака Олафа!
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24.07.2022 08:29 Ответить
то чого ж ви, зелені просєратєлі в того нікчемного олафа постійно клянчите?? чого ниєте, щоб слабкий шольц вам щось подав??? зробили з країни проститутку і ще комусь тикають!
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24.07.2022 09:33 Ответить
головне , щоб ваш клуб "пожирачів лайна" не зменшувався! зелене лайно, смачне! правда?
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24.07.2022 09:34 Ответить
Олена, вам прийдеться відповідати чому країна вступила у війну у роззброєнному стані.
Ви самі розумієте що накоїли ?
Чи вам нічим розуміти ?
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24.07.2022 09:48 Ответить
Чесних виборів ніколи і не було. З неконституційним майновим цензом на всіпівдні виборні посади це, неможливо
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24.07.2022 12:49 Ответить
Зеленський - не політик, не економіст, тому потрібна людина, яка буде підказувати, що треба робити. От і знайшовся Єрмак, який фактично готує рішення й впроваджує їх через Зеленського. Отаке кіно "Слуга народа". Подобається?
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24.07.2022 09:28 Ответить
73% дурням так!(((
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24.07.2022 09:35 Ответить
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24.07.2022 10:11 Ответить
Відповідь проста-Ермак це шпигун ФСБ РФ....резидент шпигунської сітки в Україні..
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24.07.2022 10:18 Ответить
Зеленский открыто сдаёт Украину московитам, а ВСУ молчат...
верим в ВСУ?
пора бы уже разобраться с этим кодлом на Печерске, иначе придётся тем же ВСУ мёрзнуть в окопах всю зиму
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24.07.2022 12:06 Ответить
Короче: після історії з Корбаном чи не половина Палати представників Конгресу з обох партій зацікавилась питанням "а чи не диктатор Zе, чи не друге *****?" І хоче почути відповідь (чи, вірніше, звіт) від самого Zе.
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24.07.2022 12:10 Ответить
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