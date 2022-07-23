После ударов ВСУ в Херсонской области рашисты завозят боеприпасы под видом "гуманитарки", - ГУР МО
После ряда ударов ВСУ по складам боеприпасов рашистов, расположенных на временно оккупированных территориях Херсонской области, ВС РФ маркирует военные грузы как "гуманитарную помощь".
Об этом сообщили в ГУР МО, передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что более 20 "гражданских" грузовиков КамАЗ заехали на оккупированную территорию Херсонщины. Все они выкрашены в белый цвет с нанесенными на дверь кабины флагами РФ и символикой политической партии "Единая Россия". Реальный доставленный груз – боеприпасы ствольной артиллерии и РСЗО.
Новые склады боеприпасов обустраиваются в гражданских зданиях – учреждениях культуры и образования.
Одновременно оккупанты вводят дополнительные ограничения для дислоцированных в Херсоне подразделений. Со строевого плаца Херсонского факультета Одесского государственного университета внутренних дел (школа полиции) убрали легковую и грузовую технику, которая несколько месяцев находилась там. Личный состав находится на 1 этаже и в подвальном помещении. Передвигается по территории в вечернее и ночное время", - отметили в ГУР МО.
В то же время, ВС РФ готовятся к обстрелам украинскими защитниками.
"Периметр усиленно охраняется, выставлены позиции снайпера, постоянно наблюдающие за частными и многоэтажными домами. В случае обнаружения в окнах местных жителей, в квартиру срочно направляется группа военных для проверки жильцов на предмет сотрудничества с украинской спецслужбой (обыск жилья, изъятие телефонов, опрос) ", – отметили в Главном управлении разведки.
Также российским оккупантам запрещено перемещение военной техники в светлое время суток при перевозке личного состава и военных грузов. В этой связи проводятся работы по переоборудованию имеющихся транспортных средств для передвижения в темное время суток, а также осуществляется маскировка транспорта.
Пожалуйста, подождите...
Працює на 100%.
Поки що не бачу жодного реального оточення орків у Херсонській області. Є пару "карманів", з яких є як шосейні, так і грунтові дороги для виходу...
шо там на самом деле - только ГШ знает...
А якщо б 24 лютого москалі в'їхали на територію України на білих камазах з надписом "гуманітарна допомога", ми б теж довго розчехлялись і думали, що з ними робити?
Що ГУР МО каже з цього приводу?
чутки про котел вірніше полукотел підтвержується
вихід єсть тільки з одної сторони яка знаходиться під ударами нашої артилерії
там скупчилось більше 1000 орків з усим озброєнням
будем спостерігати за тим чи удасця полностю захлопнути котел
віримо в ЗСУ!!
слава Україні!
використовувати дрони з нічним баченням,
думаю у супутника теж щось має бути