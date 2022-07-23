РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12034 посетителя онлайн
Новости Война
6 311 25
армия РФ (18012) оккупация (9980) разведка (4119) Херсонщина (4384)

После ударов ВСУ в Херсонской области рашисты завозят боеприпасы под видом "гуманитарки", - ГУР МО

херсонщина

После ряда ударов ВСУ по складам боеприпасов рашистов, расположенных на временно оккупированных территориях Херсонской области, ВС РФ маркирует военные грузы как "гуманитарную помощь".

Об этом сообщили в ГУР МО, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что более 20 "гражданских" грузовиков КамАЗ заехали на оккупированную территорию Херсонщины. Все они выкрашены в белый цвет с нанесенными на дверь кабины флагами РФ и символикой политической партии "Единая Россия". Реальный доставленный груз – боеприпасы ствольной артиллерии и РСЗО.

Новые склады боеприпасов обустраиваются в гражданских зданиях – учреждениях культуры и образования.

Одновременно оккупанты вводят дополнительные ограничения для дислоцированных в Херсоне подразделений. Со строевого плаца Херсонского факультета Одесского государственного университета внутренних дел (школа полиции) убрали легковую и грузовую технику, которая несколько месяцев находилась там. Личный состав находится на 1 этаже и в подвальном помещении. Передвигается по территории в вечернее и ночное время", - отметили в ГУР МО.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": ВСУ с хирургической точностью попали в Дарьевский мост через Ингулец на Херсонщине, - Хлань. ИНФОГРАФИКА

В то же время, ВС РФ готовятся к обстрелам украинскими защитниками.

"Периметр усиленно охраняется, выставлены позиции снайпера, постоянно наблюдающие за частными и многоэтажными домами. В случае обнаружения в окнах местных жителей, в квартиру срочно направляется группа военных для проверки жильцов на предмет сотрудничества с украинской спецслужбой (обыск жилья, изъятие телефонов, опрос) ", – отметили в Главном управлении разведки.

Также российским оккупантам запрещено перемещение военной техники в светлое время суток при перевозке личного состава и военных грузов. В этой связи проводятся работы по переоборудованию имеющихся транспортных средств для передвижения в темное время суток, а также осуществляется маскировка транспорта.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+13
Косить всех подряд!!!! Гуманитарка от кацапни - смеетесь???????????
показать весь комментарий
23.07.2022 13:09
+13
понад 20 "цивільних" вантажівок КамАз заїхали на окуповану територію Херсонщини - а по дорозі їх знищити ніяк не можна було?
показать весь комментарий
23.07.2022 13:09
+5
як 8 років в ордло вїзжали камази з "гуманітаркой"і ми постійно слали ноту протесту кацапам і ніяк не знищували
показать весь комментарий
23.07.2022 13:11
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Косить всех подряд!!!! Гуманитарка от кацапни - смеетесь???????????
показать весь комментарий
23.07.2022 13:09 Ответить
Не родилась ещё та кремлядь, которая ******* Украинца ! 😀
показать весь комментарий
23.07.2022 13:37 Ответить
Мы с 2014 знаем, что завозили кремлёвские нацисты под видом так званой ,,гумонитарки,, в лугандон !
показать весь комментарий
23.07.2022 13:40 Ответить
понад 20 "цивільних" вантажівок КамАз заїхали на окуповану територію Херсонщини - а по дорозі їх знищити ніяк не можна було?
показать весь комментарий
23.07.2022 13:09 Ответить
як 8 років в ордло вїзжали камази з "гуманітаркой"і ми постійно слали ноту протесту кацапам і ніяк не знищували
показать весь комментарий
23.07.2022 13:11 Ответить
Ну вот как вы себе это представляете? Парабеллум дать?
показать весь комментарий
23.07.2022 13:20 Ответить
В Україні не має залишитися ні одного живого кацапа.
показать весь комментарий
23.07.2022 13:11 Ответить
Ну разведка сообщила, что бурятам надо тщательнее маскироваться. Они исправятся, честное бурятское.
показать весь комментарий
23.07.2022 13:14 Ответить
эти суки скоро людей на капоты "живым щитом" начнут сажать ... андоны
показать весь комментарий
23.07.2022 13:21 Ответить
а что с Антоновским мостом?
показать весь комментарий
23.07.2022 13:21 Ответить
этот ********* про котел на херсонском направлении
показать весь комментарий
23.07.2022 13:23 Ответить
Я після кожного зведення ГШ відкриваю карту гугл і дивлюсь по назвах населених пунктів реальну ситуацію на лінії фронту.
Працює на 100%.
Поки що не бачу жодного реального оточення орків у Херсонській області. Є пару "карманів", з яких є як шосейні, так і грунтові дороги для виходу...
показать весь комментарий
23.07.2022 14:35 Ответить
Все цели легитимны, в том числе, гуманитарные грузы, ибо нет возможности провести досмотр. Долбить всех и вся, ошибки не будет.
показать весь комментарий
23.07.2022 13:28 Ответить
любая техника пересекшая незаконно госграницу должна бьіть уничтожена......
показать весь комментарий
23.07.2022 13:29 Ответить
Можна бить по таких автомобілях Женевською конвенцією чітко визначені знаки якими позначаються подібні вантажі - "Червоний хрест" і "Червоний півмісяць" Решта значків не підлягають захисту
показать весь комментарий
23.07.2022 13:30 Ответить
показать весь комментарий
23.07.2022 13:36 Ответить
показать весь комментарий
23.07.2022 13:42 Ответить
Угу. 50 тысяч тонн гуманитарки в зеленых деревянных ящиках. Разведка поверила.
показать весь комментарий
23.07.2022 13:37 Ответить
Типа карта херсонского направления
шо там на самом деле - только ГШ знает...

показать весь комментарий
23.07.2022 13:50 Ответить
Якась дивна ситауція.
А якщо б 24 лютого москалі в'їхали на територію України на білих камазах з надписом "гуманітарна допомога", ми б теж довго розчехлялись і думали, що з ними робити?
Що ГУР МО каже з цього приводу?
показать весь комментарий
23.07.2022 14:29 Ответить
Повторение Иловайска для российских войск": Арестович сообщил о котле для оккупантов в районе Высокополья

чутки про котел вірніше полукотел підтвержується
вихід єсть тільки з одної сторони яка знаходиться під ударами нашої артилерії
там скупчилось більше 1000 орків з усим озброєнням
будем спостерігати за тим чи удасця полностю захлопнути котел
віримо в ЗСУ!!
слава Україні!
показать весь комментарий
23.07.2022 15:54 Ответить
стріляти по цим колонам «гуманітарки»,

використовувати дрони з нічним баченням,
думаю у супутника теж щось має бути
показать весь комментарий
23.07.2022 17:11 Ответить
так андрофаги робили завжди й повсюди; на Донбас у розпіарених фурах "гумконвою" завозили оркам 6-ти метрові ракети до "градів", а до московії вивозили українські порізані заводи. усе раціонально; без холостого пробігу...
показать весь комментарий
23.07.2022 17:13 Ответить
Дуже схоже на спєцопєрації краснага крєста((
показать весь комментарий
23.07.2022 17:20 Ответить
 
 