После ударов ВСУ в Херсонской области рашисты завозят боеприпасы под видом "гуманитарки", - ГУР МО

После ряда ударов ВСУ по складам боеприпасов рашистов, расположенных на временно оккупированных территориях Херсонской области, ВС РФ маркирует военные грузы как "гуманитарную помощь".

Об этом сообщили в ГУР МО, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что более 20 "гражданских" грузовиков КамАЗ заехали на оккупированную территорию Херсонщины. Все они выкрашены в белый цвет с нанесенными на дверь кабины флагами РФ и символикой политической партии "Единая Россия". Реальный доставленный груз – боеприпасы ствольной артиллерии и РСЗО.

Новые склады боеприпасов обустраиваются в гражданских зданиях – учреждениях культуры и образования.

Одновременно оккупанты вводят дополнительные ограничения для дислоцированных в Херсоне подразделений. Со строевого плаца Херсонского факультета Одесского государственного университета внутренних дел (школа полиции) убрали легковую и грузовую технику, которая несколько месяцев находилась там. Личный состав находится на 1 этаже и в подвальном помещении. Передвигается по территории в вечернее и ночное время", - отметили в ГУР МО.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": ВСУ с хирургической точностью попали в Дарьевский мост через Ингулец на Херсонщине, - Хлань. ИНФОГРАФИКА

В то же время, ВС РФ готовятся к обстрелам украинскими защитниками.

"Периметр усиленно охраняется, выставлены позиции снайпера, постоянно наблюдающие за частными и многоэтажными домами. В случае обнаружения в окнах местных жителей, в квартиру срочно направляется группа военных для проверки жильцов на предмет сотрудничества с украинской спецслужбой (обыск жилья, изъятие телефонов, опрос) ", – отметили в Главном управлении разведки.

Также российским оккупантам запрещено перемещение военной техники в светлое время суток при перевозке личного состава и военных грузов. В этой связи проводятся работы по переоборудованию имеющихся транспортных средств для передвижения в темное время суток, а также осуществляется маскировка транспорта.