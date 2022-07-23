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Новости Война
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обстрел (25761) Одесса (7739) порт (722) Бринк (174)

Посол США Бринк об обстреле порта Одессы: "Кремль продолжает использовать еду как оружие"

порт

Посол США Бриджит Бринк прокомментировала ракетный удар российских оккупантов по Одессе.

Об этом дипломат сообщила в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"Недопустимо. Россия нанесла удар по порту города Одессы менее чем через 24 часа после подписания соглашения о разрешении экспортных поставок сельскохозяйственной продукции. Кремль продолжает использовать еду как оружие. Россия должна быть привлечена к ответственности", - подчеркнула Бринк.

Ранее сообщалось, что в Одессе прозвучала серия взрывов во время объявленной воздушной тревоги.

В ОК "Південь" заявили, что россияне попали в торговый порт ракетами "Калибр".

Читайте также: Рашисты атаковали Одесский морской торговый порт крылатыми ракетами "Калибр"
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Топ комментарии
+23
Бешенную собаку пристреливают,не так ли Бринк?А Запад почему то кормит и лелеет обезумевшего московского пса.
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23.07.2022 13:36
+21
Он для себя легальный коридор для вывоза нашего краденого зерна сделал, если кто не понял, остальное осталось, как было
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23.07.2022 13:35
+16
Зерновое перемирие, как там!
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23.07.2022 13:35
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Он для себя легальный коридор для вывоза нашего краденого зерна сделал, если кто не понял, остальное осталось, как было
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23.07.2022 13:35 Ответить
Еще и минудобрения разрешили экспортировать.
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23.07.2022 13:36 Ответить
.Міндобрива . як і зерно під санкціями не були для рашки.
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23.07.2022 14:25 Ответить
не будет коридора для зерна,и кацапам быстро закроют обратно и вывоз зерна и удобрений,это один розчерк пера,кацапам немного санкции смягчили только изза нашего зерна,нема зерна санкции возвращаються обратно неужели это не понятно?
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23.07.2022 13:52 Ответить
Не понятно. І сто до одного що не повернуть
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23.07.2022 13:58 Ответить
получается что кацапы такие тупые разбомбили порт и лишают себя послабления санкций? Конечно нет, и никто им опять не закроет вывоз своего зерна и удобрений, ибо это надо европе в итоге.
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23.07.2022 14:01 Ответить
А що це ви так топите за стамбульські договорнякі з ******? Як вже цинічно порушені мордором сьогодні.Ось коли санкцїї знову запрацюють. тоді проце і можна поговорити. А так між нами: "Ви чьїх будєтє?"
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23.07.2022 14:50 Ответить
Зерновое перемирие, как там!
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23.07.2022 13:35 Ответить
Мутна х..ня від дерьмака, типова робота крота. О все ОП валить на Спарц.
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23.07.2022 14:25 Ответить
А слабо логово пыни - в вулканический пепел?
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23.07.2022 13:35 Ответить
Бешенную собаку пристреливают,не так ли Бринк?А Запад почему то кормит и лелеет обезумевшего московского пса.
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23.07.2022 13:36 Ответить
хремль продовжує війну, брехню, смерті...
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23.07.2022 13:36 Ответить
Щоб кацапи в чомусь не підісрали? Танунах.
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23.07.2022 13:36 Ответить
І зброю як зброю також.
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23.07.2022 13:36 Ответить
їжу як зброю, мда
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23.07.2022 13:37 Ответить
Краще б пані посол пролобіювала поставку для ЗСУ ударних стелс-безпілотників дальньої дії, от тоді б і само собою відпала загроза й небезпека від обстрілів українських міст рашистськими калібрами.
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23.07.2022 13:38 Ответить
З цим все ОК, зранку наші літака з бомбами утюжать орків так, що їм мало не покажеться. Спостерігав. Ввечері чекаємо гарних новин. А літаків США ще добавить і навіску до них, можна не сумніватися.
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23.07.2022 14:29 Ответить
Похоже , что в договоре было прописано. что мы должны прекратить наступление на Херсонском направлении, и разрешить кацапам лазить по нашим судам,хотя имбарго на Украину по зерну, да и по оружию никто не накладывал.А кацапам дано все, что пожелают.Это уже какой то садо-мазо.
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23.07.2022 13:38 Ответить
США та ЄС самі радісно зняли санкції з банків, добрив, продовольства та нафти в треті країни. І тут таке! хто б міг подумати! Кинули їх як лохів на понт взяли)) а вони повелись
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23.07.2022 13:39 Ответить
Давай ракети на 300км і русні *****
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23.07.2022 13:40 Ответить
ну тоді дайте Україні далекобійні ракети та авіацію і Україна покарає РФ.

В чому проблема ?
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23.07.2022 13:40 Ответить
Дайте, дайте... ***** - самим не стыдно? Страна как Франция, а какой то поц-арендатор ее раком ставит уже 30 лет.
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23.07.2022 13:48 Ответить
Нет, не стыдно. В 90х, в т. ч. по требованию США и Британии мы передали и ракеты и авиацию, и нюки рашке. По этому вправе требовать
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23.07.2022 13:51 Ответить
+мільйон
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23.07.2022 14:00 Ответить
А тебе не стідно за Ленлиз Второй Мировой?Всем дурням по типу "вам никто не обязан",ответ один-Обязаны!!!Как и во втроую мировую,этот МИРОВАЯ проблема.Мировой террорист!Оно уже оголосило наступні цілі.И это уже не Украина!!!
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23.07.2022 15:10 Ответить
Зелень,альо! Ну як вам ваше підписання? А бамага вже підписана і вам потрібно виконувати. Лошари.
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23.07.2022 13:41 Ответить
А Zeленим зрадникам дЄрмаку, гундосому, хламімідії пох, їм головне "перемир'я", під виглядом вивезення зерна зупинити контрнаступ ЗСУ на півдні, розмінувати порти, дати можливість рашистам перегрупуватись і продовжити знищувати Україну
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23.07.2022 13:41 Ответить
Тю, хтось сумнінівався що буде інакше? Черговий доказ продажності ЗЕлених мавп
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23.07.2022 13:43 Ответить
Росія має бути притягнута до відповідальності" -дякуемо ви "притягнули" вже росію якраз зняли санкції з мордору і допустили танкери з міндобривом а також прохід до Литви а вас кинули кацапи як вони кажуть як лохов амерікосов развелі цікаво розуму хватить поновити ті санкції знов
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23.07.2022 13:44 Ответить
Одна рука Кремля намагається домовитись з Заходом і вийти із війни, а інша топить за мобілізацію і лупає по першій з калібрів. Там розкол.
І бійня за престол буде дуже кровавою.
Сожрітє друг друга
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23.07.2022 13:45 Ответить
Мне неинтересно про ***** и Пороха. Шо будем белать с Пианистом - просирает все шо можно и не можно. Он же ***** Родину в дурака проиграет!
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23.07.2022 13:45 Ответить
а США І ЄС використовують рашистські обстріли для коментарів
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23.07.2022 13:45 Ответить
Шо там Запад, не представил ещё ********** свою книгу Майн кампф, скоро будет, вместе с горой трупов по всему Миру.
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23.07.2022 13:48 Ответить
Схожа книга вже є. Управління справами бункерного карлика навіть закупило і розповсюдило її для вивчення державними чиновниками.
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3455947-prokuratura-ogolosila-pidozru-avtoru-knigi-denacifikacia-ukrainy.html https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3455947-prokuratura-ogolosila-pidozru-avtoru-knigi-denacifikacia-ukrainy.html

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23.07.2022 14:03 Ответить
"Кремль продовжує використовувати їжу як зброю" - ну так нічого нового, рашка так робила усе 20 століття - у 1921-22, 1932-33 і 1946-47 роках.
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23.07.2022 13:52 Ответить
Значит пора накормить кремль из всех стволов.
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23.07.2022 13:53 Ответить
Штаты должны наконец понять, что вместо выражения бесконечной озабоченности они должны уничтожить Парашу целиком, вместе со всем её населением и так, чтобы на сотни лет на этих землях больше никем не воняло. Это их долг по праву сильного, а Украина и другие нормальные страны помогут в этом самом нужном в 21-м веке деле чем могут, в т.ч. на оккупированных Парашей территориях и в "санитарной зоне" вдоль границ самой Параши, включая Кенигсбергскую область, Беларусь и "ПМРу".
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23.07.2022 13:55 Ответить
глюпіє
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23.07.2022 13:57 Ответить
притягнута до відповідальності ? да ладно. шо ? насправді?
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23.07.2022 13:56 Ответить
Кто бы мог подумать что так будет ,вот никогда не было, а тут взяли и сделали. Ай-ай-ай.
Главный удар это нанести в Москве по Институт мировой экономики и международных отношений имени Е. М. Примакова. Который все это придумывает , прорабатывает и выносят к исполнению ФСБ, МИД , армии.
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23.07.2022 13:57 Ответить
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23.07.2022 13:59 Ответить
А що ж везти будуть тоді згідно угоди ?((
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23.07.2022 14:01 Ответить
Ну а що скаже Єлдак, котрий підписував з кацапами угоду?
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23.07.2022 14:12 Ответить
Путин хочет вынудить мир потреблять его нефть, газ и зерно.
А зерно есть и американское, и канадское, и австралийское, и европейское - так что с голода никто точно не умрёт.
Разве что в России.
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23.07.2022 14:20 Ответить
Удобрения это и есть газ! Шах и мат.
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23.07.2022 14:28 Ответить
☄️ Джон Сміт

Замість опублікувати "зерновий договір" повністю, зелені викидають в ЗМІ якісь "деталі". Це пряма ознака, що єрмачок з клоуном повісили Україні чергове ярмо.

1. Право на свій експорт ми маємо на основі міжнародного морського права. Ні з ким нічого узгоджувати ми не мали і не маємо.

Тепер це право ми узгоджуємо з Туреччиною і Москвою.

2. Ми маємо повне право на експорт/імпорт зброї. Жодного міжнародного ембарго на нас не накладено. Ніякі кораблі, які йдуть в наші порти, перевіряти нікому на наявність зброї ми дозволяти не мали і не маємо теж.

Тепер завдяки зеленим маємо.

3. Шойга має висіти на мотузці, яку ми йому подаруємо.

Зелені допомогли Шойзі більше не бути невиїздним злочинцем, а стати шанованою стороною-підписантом якихось договорів.

4. "Договір також відкриє шлях для Росії експортувати як харчові продукти, зерно, так і добрива, які потрібні світові. Хоча ці продукти не входять до санкційного списку, існують санкції для суден, які перевозитимуть ці продукти. Це питання логістики, не всюди доступне обслуговування, страховка важлива.", - Чавушоглу.

За 7 днів до цього, коли стало відомо, що зелені погодились на підписання цього, США зняли санкції з російського зерна.

Без зняття санкцій з свого зерна путін не погоджувався на підписання договору.

Зелені допомогли Путіну вийти з-під санкцій.

5. В умовах коли наші ВМС втопили флагман флоту РФ і вигнали її з Зміїного, а її флот змусили шхеритися під берегами Криму і боятись Нептунів і Гарпунів, Рашка і так не мала змоги продовжувати блокаду наших портів. Фактично вона мала змогу лише обстрілювати цивільні судна. Але це тероризм і піратство по типу іранських нападів в Перській затоці. Йти на це рашка і так боялася, бо можна нарватися на міжнародну відповідь, коли прийде один Дефендер і розвалить весь її флот нафіг.

Блокаду, яку рашка не могла підтримувати військовими засобами, зелені допомогли їй встановити за допомогою дипломатії. І її агентури, звісно.

6. Дозвіл на експорт з морських портів "Одеса", "Чорноморськ" та "Південний" є, а згоди не обстрілювати їх Калібрами рашка не давала.

Фантік.

7. Судячи зі слів Подоляка, перевірка наших суден буде проводитися орками в "спільних групах". Спочатку зелені зливали в ЗМІ, що перевірятимуть лише турки. І тут збрехали.

8. Перевірки будуть в турецьких водах "в разі необхідності". Тобто єрмачок дав Рашці законний механізм будь-коли штучно затримувати нам час доставки.

9. Немає повідомлень про строк дії договору. Отже це навіть не на період бойових дій. Нова ситуація фіксується назавжди.

Ось таке "зробимо їх разом". Спершу нові ліца зупиняють програму ПКР Нептун, щоб Україні нічим було оборонятись з моря, потім зливають наші торгові комунікації ворогу, коли ПКР з'являється, а у ворога можливості зникають, дають йому відпетляти дипломатичними засобами.

Ось таке - "не підпишемо треті Мінські, наші прізвища не Порошенко".

Доповнення і уточнення.

Отже, виклали підписане в Туреччині.

1. В 1-у ж і 2-у пункті спростовується брехня зелених, що "з росією нічого не підписується".

"Сторонами Ініціативи є Туреччина, Росія та Україна", "Ініціатива є багатосторонньою угодою".

Тобто брехали, щоб приховати факт підписання з Рашкою чергових угод, яких обіцяли не підписувати, бо вони не Порошенко.

2. Орки входять в СКЦ і тепер контролюють наш експорт. Вітаю нас.

3. "Судна здійснюють транзит до портів згідно графіку затвердженого в СКЦ" - тобто не дають орки в СКЦ згоди на графік і ніякі судна більше нікуди не заходять.

4. "після перевірки інспекційними групами", "в які входять представники всіх сторін"... - Тобто підтвреджується, що не турки перевірятимуть наші судна, як брехали зелені 7 днів тому, а орки також.

5. Всупереч сказаному мною в попередньому пості, рашку змусили взяти на себе зобов'язання не обстрілювати портові споруди.

6. Нашим кораблям, літакам, БПЛА заборонено наближатися до нашого ж коридору без дозволу орків в СКЦ (пункт Е)

7. Всупереч сказаному мною в попередньому пості строк Договору - 120 днів з автоматичним продовженням.

Ось таку красу підписали зелені з орками.
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23.07.2022 14:58 Ответить
І що, санкції проти зерна та авіазапчастин повернули москалям? Ні ? А чому ?
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23.07.2022 15:40 Ответить
ніхто на заході не хоче визнавати що параша це терорист,

і домовленості зі злочинцем нічого не варті,
злочинець розуміє тільки покарання
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23.07.2022 17:03 Ответить
 
 