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Сивкович (124) ФСБ (1907) шпионаж (1348) государственная измена (1491) Кулинич Олег СБУ (22) ГБР (2814)

Сообщено о подозрении в госизмене топ-чиновнику времен Януковича Сивковичу. Трое сотрудников ФСБ РФ подозреваются в шпионаже, - ГБР

сівкович

Сотрудники ГБР сообщили о подозрении в государственной измене бывшему заместителю секретаря Совета нацбезопасности и обороны Владимиру Сивковичу и трем сотрудникам ФСБ РФ за шпионаж.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Следствие установило, что 5-я служба Федеральной службы безопасности России создала преступную организацию для проведения разведывательно-подрывной деятельности против Украины. Возглавил ее начальник 9 ("украинского") управления департамента оперативной информации 5-й службы ФСБ России Игорь Чумаков. В ее состав входили сотрудники ФСБ, в том числе Александр Чулиндин, Марина Терентьева и представители других государственных органов страны-агрессора. Привлекли фесбешники к своей противоправной деятельности и представителей бывшей власти в Украине, которые в 2014 году "перебрались" в Москву, в частности, Владимира Сивковича. Также в преступную группу входил экс-начальник ГУ СБУ в Крыму Олег Кулинич, в свою очередь привлекший в группу других граждан Украины.

"Владимир Сивкович координировал работу с украинской частью группировки, которая собирала и передавала представителям РФ сведения, составляющие государственную тайну, а также пыталась влиять на кадровые решения в органах безопасности Украины. Для прикрытия бывший заместитель секретаря СНБО создал в Москве "политический офис", работники которого вроде бы занимались общественно-политической деятельностью. А на самом деле проводили разведывательно-подрывную деятельность против Украины. Они привлекали к негласному сотрудничеству лиц, обладающих разведывательными возможностями на территории Украины и способных оказывать помощь работникам ФСБ", - говорится в сообщении.

Как отмечается, Сивковичу поставлено в известность о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 255 (создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией, а также участие в нем), ч. 1 ст. 111 (государственная измена), а сотрудникам 5-й службы ФСБ Игорю Чумакову, Александру Чулиндину и Марине Терентьевой по ч. 1 ст. 114. (шпионаж).

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ГБР также напоминает, что 16 июля 2022 Государственное бюро расследований и Служба безопасности Украины провели совместную специальную операцию в результате которой разоблачили и задержали бывшего начальника СБУ в Крыму Олега Кулинича. Ему сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 255 (создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией, а также участие в нем), ч. 1 ст. 111 (государственная измена), ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 114 (пособничество в передаче или сборе с целью передачи иностранному государству, иностранной организации или их представителям сведений, составляющих государственную тайну).

Процессуальное руководство осуществляет Офис Генерального прокурора.
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Топ комментарии
+24
Це було настільки очевидно що тільки сліпе глухе або геть дурне цього не розуміло...
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23.07.2022 13:47
+23
АБАЖДИТЕ ‼️‼️‼️

раз подозрение для Сивковича , то и гетьманцева треба СРОЧНО усунути геть
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23.07.2022 13:49
+20
Ой а чи це не пан Данило Гетьманцев свого часу працював помічником депутата Сивковіча?! Як невдобно получілось.
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23.07.2022 14:07
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Рожа гИркина напоминает...
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23.07.2022 13:44 Ответить
даже не удивлюсь, если окажется двоюродным братом.....
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23.07.2022 14:04 Ответить
Шось непонятно - дерьмак в ФСБ, чи як його папа в ГРУ?
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23.07.2022 14:22 Ответить
Знайома пика.
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23.07.2022 13:47 Ответить
да ну на !!!!

- здесь посылают в космос?
- нет, здесь посылают на буй, а шпион Сивкович живет этажом выше.

ще 20 років будуть вскрывать шпиона Гетьманцева,
який працював помічником народного депутата від Партії регіонів https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%96%D0%B2%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Володимира Сівковича https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%82%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2_%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%BE_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-3 [3] . Але сам Гетманцев заявив, що з Сівковичем знайомий поверхнево
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23.07.2022 16:04 Ответить
Це було настільки очевидно що тільки сліпе глухе або геть дурне цього не розуміло...
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23.07.2022 13:47 Ответить
Або свідомо проросійське , яке ненавидіть все українське - мову , культуру і самих українців
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23.07.2022 13:53 Ответить
"По моему пчёлы что то подозревают":

сивкович не похож на тучку, он похож на агента рашки... уже 20 лет
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23.07.2022 15:45 Ответить
Вот именно! Но возбудились по поводу него именно при Зеленском.
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23.07.2022 16:58 Ответить
АБАЖДИТЕ ‼️‼️‼️

раз подозрение для Сивковича , то и гетьманцева треба СРОЧНО усунути геть
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23.07.2022 13:49 Ответить
Вы не понимаете - это другое! У зесрани бывший помощник валуева был целым замминистра мвд, так чему здесь удивляться
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23.07.2022 14:01 Ответить
стопудово - гетьманцев засланний
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23.07.2022 14:57 Ответить
быстро однако
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23.07.2022 13:53 Ответить
Ця гнида закінчувало КВВІУЗ, зрадник
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23.07.2022 13:54 Ответить
Хто писав заголовок ?
" ........Троє співробітників ФСБ РФ підозрюються у шпигунстві"

Всі співробітники ФСБ - Є ШПИГУНАМИ !!! ЦЕ АКСІОМА
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23.07.2022 13:56 Ответить
Та да, я оце теж прочитав і задумався: може фсб створювалось для того, аби годувати пінгвінів в антарктиці чи ремонтувати холодильники.
Заголовок - ураган!
Головне - привернути увагу читача!
Зміст не важливий...
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23.07.2022 14:14 Ответить
интересно получается, гражданин Украины перебрался до рефии получил там паспорт, "насильно", но может когда захочет приехать как в Украину, так по безвизу с украинским паспортом в Европу, там гадить на Украину, это что то . Хорошо что через столько лет его выявили.
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23.07.2022 13:58 Ответить
А литвин ?
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23.07.2022 13:59 Ответить
Котрий з них? Хоча й без рiзницi-там вся сiмейка калiрованi запроданцi..Але вони десь придбали вiчну iндульгенцiю, мабуть когось дуже мiцно тримають за бейцали..
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23.07.2022 15:50 Ответить
ДБР изображает бурную деятельность......
одной рукой дела заводит, другой уничтожает......
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23.07.2022 14:00 Ответить
Звинувачувати ефесбешників у шпигунстві все одно, що звинувачувати бджіл у збиранні меду!
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23.07.2022 14:03 Ответить
Ой а чи це не пан Данило Гетьманцев свого часу працював помічником депутата Сивковіча?! Як невдобно получілось.
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23.07.2022 14:07 Ответить
Главное в любом расследовании не выйти на самого себя!
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23.07.2022 15:36 Ответить
Дальше продовжують відвертати увагу від агента ФСБ дерьмака!!!
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23.07.2022 14:14 Ответить
Контора єрмака-татарова ДБР відкриває справи проти ворогів України тільки тоді, коли їх вже давно немає в країні.
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23.07.2022 14:14 Ответить
Усі топпосадовці часів Януковича є зрадники. Це аксіома
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23.07.2022 14:18 Ответить
А як же Татаров та Єрмак? Це мабуть інше...
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23.07.2022 15:38 Ответить
обратите внимание, что после скандала со Спартц, плесень возбудилась масштабными поисками шпиёнов и зрадникiв...... не верьте! все это пыль в глаза, чтобы увести ваше внимание от главных подозреваемых!
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23.07.2022 14:20 Ответить
В гальюн кинули дрiжжi..
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23.07.2022 15:53 Ответить
В ее обвинениях есть хоть какая то конкретика?
Ни о чем просто, чтобы даже обращать внимание.
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23.07.2022 17:01 Ответить
опєратівнєнько..
єрмак пробує показати діяльність..
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23.07.2022 14:26 Ответить
про Портнова в цій шайці "забули"
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23.07.2022 14:34 Ответить
А за що ж бідолашного Сівковича? Він же навіть по- українськи розмовляти вміє! От Беня, той так і не навчився, хоча кажуть, що євреї - розумні люди...
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23.07.2022 14:39 Ответить
Тодi що виходить - ВА ЗЕЛiНський не маланець?
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23.07.2022 15:57 Ответить
Сивкович хвастался, що он служил вместе с Путиным в Дрездене. там был мощный аппарат КГБ. Впервые его услышал, когда он делал картинку после отравления Ющенко и свою блевоту возил на анализы. Так он и шагал по жизни вместе с Клюевым. Торговал краденым оружием,секретами а теперь и государством. В конце и прибился к 5 Службе ФСБ. Ей, кстати, управлял также уроженец Украины, родом их Винницкой области. Его адютантом есть гетьманчиков. Он стал известен, когда "продавал" элитную недвижимость Сюзанне Станик. В последний год перед "вторжением" он всячески продуцировал, естественно с согласия сиамцев, конфликты в сфере бизнеса, даже сам спорил с митингарями, которых и организовывал и стал теневым менеджером ТК "ДОМ".

Шура вы поезжайте в Киев и спросите кем был Гетьманцев до революции, я Вам скажу он держал катран на Крещатике и торговал в Африке Наганами. А сейчас он у них секретарь комиссии по восстановлению Украины.
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23.07.2022 14:41 Ответить
Повідомлено про підозру у держзраді топпосадовцю часів Януковича Сівковичу мабудь гетьманцев занервував?гетьманцев був у сівковича штатним помічником на протязі тривалого часу...
виникають питання:чому гетьманцев до цієї пори має мандат нардепа і взагалі чому він очолює один із ключових комітетів???
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23.07.2022 14:54 Ответить
чекають, коли втече в кацапляндію, щоб потім оголосити підозру
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23.07.2022 15:33 Ответить
От у нашої дбр пам'ять!!! Я вже й забув про цього пуцвірка,а вони пам'ятають.Начувайтесь ригоанали,скоро ви всі отримаєте по підозрі.І як вам потім після того в світі жити?
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23.07.2022 15:26 Ответить
А як з приводу слуги народу (чиєго?) гетьманцева, який працював помічником Сівковича? Чи не час, бо ще не втік?
Замість імітації бурної діяльності краще б зайнялися тими агентами, які знаходяться зараз тут, зокрема, в ОП!
А що з тими ДБРівцями, які вилучали клістрони і здали рашистам канали поставки клістронів в Україну?
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23.07.2022 15:32 Ответить
А гетьманцев типа при делах остаётся?....браво!
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23.07.2022 16:02 Ответить
Что-то про Ермака и Татарова замолчали Шумят про левых передвигают с одного места на другое Вроде что-то делаю а на деле пшик
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23.07.2022 16:06 Ответить
Гетманцеву, долгое время работавшему помощником этого животного следовало бы напрячься... Или, типа, он не знал , чем его босс занимается?
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23.07.2022 18:51 Ответить
"Троє співробітників ФСБ РФ підозрюються у шпигунстві" - цїкаво, а в чому ще їх мож підозрювати?
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23.07.2022 21:37 Ответить
 
 