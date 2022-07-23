Сообщено о подозрении в госизмене топ-чиновнику времен Януковича Сивковичу. Трое сотрудников ФСБ РФ подозреваются в шпионаже, - ГБР
Сотрудники ГБР сообщили о подозрении в государственной измене бывшему заместителю секретаря Совета нацбезопасности и обороны Владимиру Сивковичу и трем сотрудникам ФСБ РФ за шпионаж.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.
Следствие установило, что 5-я служба Федеральной службы безопасности России создала преступную организацию для проведения разведывательно-подрывной деятельности против Украины. Возглавил ее начальник 9 ("украинского") управления департамента оперативной информации 5-й службы ФСБ России Игорь Чумаков. В ее состав входили сотрудники ФСБ, в том числе Александр Чулиндин, Марина Терентьева и представители других государственных органов страны-агрессора. Привлекли фесбешники к своей противоправной деятельности и представителей бывшей власти в Украине, которые в 2014 году "перебрались" в Москву, в частности, Владимира Сивковича. Также в преступную группу входил экс-начальник ГУ СБУ в Крыму Олег Кулинич, в свою очередь привлекший в группу других граждан Украины.
"Владимир Сивкович координировал работу с украинской частью группировки, которая собирала и передавала представителям РФ сведения, составляющие государственную тайну, а также пыталась влиять на кадровые решения в органах безопасности Украины. Для прикрытия бывший заместитель секретаря СНБО создал в Москве "политический офис", работники которого вроде бы занимались общественно-политической деятельностью. А на самом деле проводили разведывательно-подрывную деятельность против Украины. Они привлекали к негласному сотрудничеству лиц, обладающих разведывательными возможностями на территории Украины и способных оказывать помощь работникам ФСБ", - говорится в сообщении.
Как отмечается, Сивковичу поставлено в известность о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 255 (создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией, а также участие в нем), ч. 1 ст. 111 (государственная измена), а сотрудникам 5-й службы ФСБ Игорю Чумакову, Александру Чулиндину и Марине Терентьевой по ч. 1 ст. 114. (шпионаж).
ГБР также напоминает, что 16 июля 2022 Государственное бюро расследований и Служба безопасности Украины провели совместную специальную операцию в результате которой разоблачили и задержали бывшего начальника СБУ в Крыму Олега Кулинича. Ему сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 255 (создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией, а также участие в нем), ч. 1 ст. 111 (государственная измена), ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 114 (пособничество в передаче или сборе с целью передачи иностранному государству, иностранной организации или их представителям сведений, составляющих государственную тайну).
Процессуальное руководство осуществляет Офис Генерального прокурора.
Пожалуйста, подождите...
- здесь посылают в космос?
- нет, здесь посылают на буй, а шпион Сивкович живет этажом выше.
ще 20 років будуть вскрывать шпиона Гетьманцева,
який працював помічником народного депутата від Партії регіонів https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%96%D0%B2%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Володимира Сівковича https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%82%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2_%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%BE_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-3 [3] . Але сам Гетманцев заявив, що з Сівковичем знайомий поверхнево
сивкович не похож на тучку, он похож на агента рашки... уже 20 лет
раз подозрение для Сивковича , то и гетьманцева треба СРОЧНО усунути геть
" ........Троє співробітників ФСБ РФ підозрюються у шпигунстві"
Всі співробітники ФСБ - Є ШПИГУНАМИ !!! ЦЕ АКСІОМА
Заголовок - ураган!
Головне - привернути увагу читача!
Зміст не важливий...
одной рукой дела заводит, другой уничтожает......
Ни о чем просто, чтобы даже обращать внимание.
єрмак пробує показати діяльність..
Шура вы поезжайте в Киев и спросите кем был Гетьманцев до революции, я Вам скажу он держал катран на Крещатике и торговал в Африке Наганами. А сейчас он у них секретарь комиссии по восстановлению Украины.
виникають питання:чому гетьманцев до цієї пори має мандат нардепа і взагалі чому він очолює один із ключових комітетів???
Замість імітації бурної діяльності краще б зайнялися тими агентами, які знаходяться зараз тут, зокрема, в ОП!
А що з тими ДБРівцями, які вилучали клістрони і здали рашистам канали поставки клістронів в Україну?