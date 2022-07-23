Российские оккупанты ударили именно туда, где было зерно, - Воздушные Силы ВСУ об обстреле порта Одессы

Российские оккупанты сознательно ударили по порту Одессы, где хранилось зерно.

Об этом заявил представитель командования Воздушных Сил Юрий Игнат, информирует Цензор.НЕТ.

"Фактически две (ракеты. – Ред.) сбиты, две – попали в инфраструктуру портовую. Понятно, для чего это все делается", – отметил он.

"В контексте того, что происходит сегодня с украинским зерном, был нанесен удар именно туда, где зерно. Видим, чего стоят эти договоренности со страной-террористом", - добавил Игнат.

Ранее сообщалось, что в Одессе раздалась серия взрывов во время объявленной воздушной тревоги.

В ОК "Південь" заявили, что россияне попали в торговый порт ракетами "Калибр".

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