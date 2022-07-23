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Новости Война
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обстрел (25761) Одесса (7739) порт (722) Игнат (577)

Российские оккупанты ударили именно туда, где было зерно, - Воздушные Силы ВСУ об обстреле порта Одессы

одеса,братчук

Российские оккупанты сознательно ударили по порту Одессы, где хранилось зерно.

Об этом заявил представитель командования Воздушных Сил Юрий Игнат, информирует Цензор.НЕТ.

"Фактически две (ракеты. – Ред.) сбиты, две – попали в инфраструктуру портовую. Понятно, для чего это все делается", – отметил он.

"В контексте того, что происходит сегодня с украинским зерном, был нанесен удар именно туда, где зерно. Видим, чего стоят эти договоренности со страной-террористом", - добавил Игнат.

Ранее сообщалось, что в Одессе раздалась серия взрывов во время объявленной воздушной тревоги.

В ОК "Південь" заявили, что россияне попали в торговый порт ракетами "Калибр".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Посол США Бринк об обстреле порта Одессы: "Кремль продолжает использовать еду как оружие"
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Топ комментарии
+59
Найбільш цікавим буде почути коментарі Ердогана та Генсека ООН...
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23.07.2022 13:54
+55
Вот когда вернут , тогда и будем обсуждать. А сейчас обсуждаем то что есть на сегодня.
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23.07.2022 13:59
+45
засуньте в дупу цей договір один екземпляр Ердогану , другий Гутерешу щоб штанці не спадали !
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23.07.2022 13:57
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Ну що тепер ФСБешника дерьмака в Одесу і ткнути його бидлячою харею в те спалене зерно!!!
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23.07.2022 14:12 Ответить
ну вот и результат подписания договора, а в договоре не написано? "если будет атака, то ВСУ обязаны давать ответ"
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23.07.2022 14:13 Ответить
там, походу, написано - а тепер подякуйте
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23.07.2022 14:18 Ответить
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23.07.2022 14:19 Ответить
шкода що той хлопець помер , зараз він би мав право першим плюнути в пику нелоха . Вічна пам'ять Герою !
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23.07.2022 14:30 Ответить
треба бути повним дебілом про щось домовлятись з ***********..де ті гаранти безпеки???

Едроган і Гуттіеріш гарантували?? Нехай підіймають свої срані дупи і разом, зі всіма представниками країн членів ООН прямують до України.

І разом з нашими розумними підписантами хрєновими, ставлять свої дупи на кожен об'єкт, що відносяться до відвантаження зерна. Елеватори, склади морські, зерносховища, порти та т.і. І по дві такі розумні дупи на кожен зерновоз. І екіпажі змінити на міжнародні - країн розумників.

Бо расєське козломорде шобло буде топити, захоплювати ті зерновози, вбивати, брати в полон екіпажі суден.

На юха нам це потрібно?? Африці потрібно, ООН? Нехай підгребають..відсипемо...
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23.07.2022 14:16 Ответить
👍
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23.07.2022 14:18 Ответить
Это не плевок в лицо ООН и Турции, а откровенный х...й на рыло от раzzки 😡
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23.07.2022 14:29 Ответить
Дети в Африке один хрен не увидели это зерно Бунге переработали в муку и съели бы круасаны где-то по всей Европе, за деньги ООН. А зерно написали бы в отчётах разбомбили или украли пираты.
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23.07.2022 14:36 Ответить
"Це стало можливим завдяки зусиллям Володимира Зеленського та злагодженій роботі Офісу Президента, яку координував Андрій Єрмак." (с)
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23.07.2022 14:25 Ответить
Не стріляти по росії- це повільне самознищення.І провина в цьому-цілком на українській владі.
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23.07.2022 14:26 Ответить
Я там конял задача нашей власти и ООН с Ердоганом, было снять с Рашки санкции и уничтожить наше зерно?
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23.07.2022 14:26 Ответить
ні..ще на офшори бабла закинути
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23.07.2022 14:31 Ответить
Дивишся на це все і дивуєшся, як країнам подобається коли кремлівський фюрер крутить їх усіх на "одному органi". Ось що означає тваринний страх.
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23.07.2022 14:29 Ответить
Зелю з Єрмаком треба гнати ссаними ганчірками.
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23.07.2022 14:29 Ответить
краще вішати на каштані ...
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23.07.2022 14:32 Ответить
Чому саме на каштані? Вішали б вже де прийдеться.
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23.07.2022 14:51 Ответить
бо це так зворушливо ! каштани ,каштани ...
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23.07.2022 15:00 Ответить
на це дійство Зіброва запросимо? Свято ж буде..як не крути))
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23.07.2022 15:06 Ответить
А може сміттєвими баками та зєльонкою обійдемося, у нас це добре виходить, тільки ні до чого не призводить
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23.07.2022 15:46 Ответить
Вішати їх треба.
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23.07.2022 14:49 Ответить
Апять ПРО*БАЛИ? Ну что ты будешь делать. Ну любим мы это дело по граблях прыгать, Мазохисты мы.
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23.07.2022 14:30 Ответить
Осталось только разминировать порты и про*бать Одессу и коридор на приднестровье. Чтобы потом развести руками и сказать что нужно дагавариваться
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23.07.2022 14:32 Ответить
Ще не вечiр...
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23.07.2022 14:34 Ответить
Все буде Зеленський забезпечить
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23.07.2022 14:52 Ответить
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23.07.2022 14:34 Ответить
Кто бы сомневался . Договор с лаптеногами не стоит и бумаги ,на которой он написан.
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23.07.2022 14:37 Ответить
Еслі нєт зерна хай їдять овьос як мерін лаврушко або сосуть йух як каратіст вовочка. На войнє как на войнє. А мацква заждалась, ой заждалась помощі негуманітарной. Истосковалася. Люди, так дайте їй те про що вона так благає.
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23.07.2022 14:48 Ответить
Дякуємо Презе...у Зелєнському зп забезпечення знищення українського зерна!!! Операція проходить успішно
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23.07.2022 14:51 Ответить
☄️Джон Сміт

Замість опублікувати "зерновий договір" повністю, зелені викидають в ЗМІ якісь "деталі". Це пряма ознака, що єрмачок з клоуном повісили Україні чергове ярмо.

1. Право на свій експорт ми маємо на основі міжнародного морського права. Ні з ким нічого узгоджувати ми не мали і не маємо.

Тепер це право ми узгоджуємо з Туреччиною і Москвою.

2. Ми маємо повне право на експорт/імпорт зброї. Жодного міжнародного ембарго на нас не накладено. Ніякі кораблі, які йдуть в наші порти, перевіряти нікому на наявність зброї ми дозволяти не мали і не маємо теж.

Тепер завдяки зеленим маємо.

3. Шойга має висіти на мотузці, яку ми йому подаруємо.

Зелені допомогли Шойзі більше не бути невиїздним злочинцем, а стати шанованою стороною-підписантом якихось договорів.

4. "Договір також відкриє шлях для Росії експортувати як харчові продукти, зерно, так і добрива, які потрібні світові. Хоча ці продукти не входять до санкційного списку, існують санкції для суден, які перевозитимуть ці продукти. Це питання логістики, не всюди доступне обслуговування, страховка важлива.", - Чавушоглу.

За 7 днів до цього, коли стало відомо, що зелені погодились на підписання цього, США зняли санкції з російського зерна.

Без зняття санкцій з свого зерна путін не погоджувався на підписання договору.

Зелені допомогли Путіну вийти з-під санкцій.

5. В умовах коли наші ВМС втопили флагман флоту РФ і вигнали її з Зміїного, а її флот змусили шхеритися під берегами Криму і боятись Нептунів і Гарпунів, Рашка і так не мала змоги продовжувати блокаду наших портів. Фактично вона мала змогу лише обстрілювати цивільні судна. Але це тероризм і піратство по типу іранських нападів в Перській затоці. Йти на це рашка і так боялася, бо можна нарватися на міжнародну відповідь, коли прийде один Дефендер і розвалить весь її флот нафіг.

Блокаду, яку рашка не могла підтримувати військовими засобами, зелені допомогли їй встановити за допомогою дипломатії. І її агентури, звісно.

6. Дозвіл на експорт з морських портів "Одеса", "Чорноморськ" та "Південний" є, а згоди не обстрілювати їх Калібрами рашка не давала.

Фантік.

7. Судячи зі слів Подоляка, перевірка наших суден буде проводитися орками в "спільних групах". Спочатку зелені зливали в ЗМІ, що перевірятимуть лише турки. І тут збрехали.

8. Перевірки будуть в турецьких водах "в разі необхідності". Тобто єрмачок дав Рашці законний механізм будь-коли штучно затримувати нам час доставки.

9. Немає повідомлень про строк дії договору. Отже це навіть не на період бойових дій. Нова ситуація фіксується назавжди.

Ось таке "зробимо їх разом". Спершу нові ліца зупиняють програму ПКР Нептун, щоб Україні нічим було оборонятись з моря, потім зливають наші торгові комунікації ворогу, коли ПКР з'являється, а у ворога можливості зникають, дають йому відпетляти дипломатичними засобами.

Ось таке - "не підпишемо треті Мінські, наші прізвища не Порошенко".

Доповнення і уточнення.

Отже, виклали підписане в Туреччині.

1. В 1-у ж і 2-у пункті спростовується брехня зелених, що "з росією нічого не підписується".

"Сторонами Ініціативи є Туреччина, Росія та Україна", "Ініціатива є багатосторонньою угодою".

Тобто брехали, щоб приховати факт підписання з Рашкою чергових угод, яких обіцяли не підписувати, бо вони не Порошенко.

2. Орки входять в СКЦ і тепер контролюють наш експорт. Вітаю нас.

3. "Судна здійснюють транзит до портів згідно графіку затвердженого в СКЦ" - тобто не дають орки в СКЦ згоди на графік і ніякі судна більше нікуди не заходять.

4. "після перевірки інспекційними групами", "в які входять представники всіх сторін"... - Тобто підтвреджується, що не турки перевірятимуть наші судна, як брехали зелені 7 днів тому, а орки також.

5. Всупереч сказаному мною в попередньому пості, рашку змусили взяти на себе зобов'язання не обстрілювати портові споруди.

6. Нашим кораблям, літакам, БПЛА заборонено наближатися до нашого ж коридору без дозволу орків в СКЦ (пункт Е)

7. Всупереч сказаному мною в попередньому пості строк Договору - 120 днів з автоматичним продовженням.

Ось таку красу підписали зелені з орками.
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23.07.2022 14:56 Ответить
любому ясно,что переговоры с быдлонасекомышем болот мацковии, это всего лишь трата времени
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23.07.2022 14:58 Ответить
Эта многоходовочка с зерном очень мутная и рискованная.

Выйти из договора пока не поздно. Вывозить зерно наземным транспортом в Европу.
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23.07.2022 14:59 Ответить
зате для когось, не будемо тицяти пальями, навіть дуже прибуткова..
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23.07.2022 15:09 Ответить
Чесно? На місці нашої влади, я б сама розпиз..ла б те зерно. Частину заникать десь в горах, щоб взимку не гигнуть з голоду, а решту розбити і спалити. Не можуть вплинуть на того недоношеного фашиста, то хай лапу сосуть. Спалити до біса, щоб мародери не розікрали.
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23.07.2022 15:00 Ответить
я відразу так казала..спалити й все..кому треба - нехай купують і самовивіз..а чим вивозять - то вже їх трабли..
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23.07.2022 15:11 Ответить
Та краще вже екскаваторами, як у вас на кацапії, малохольні ***....
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23.07.2022 16:44 Ответить
Как говорили Битлы - ты не можешь быть свободнее птиц, так дайте мне денег, побольше денег, это все чего я хочу. Перефразируя Великих можно сказать так - ты не можешь больше терпеть, так дайте, вдуйте кацапам, ведь они так напрашиваются.
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23.07.2022 15:06 Ответить
Корєша- диктатори
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23.07.2022 15:15 Ответить
Это ***** ! У него нет чести , слова , чисто мразь , рожденный деревне *****..
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23.07.2022 15:27 Ответить
Тому нефіг укладати угоди з орками. Війна повинна тривати до повної поразки хла.
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23.07.2022 15:40 Ответить
путлєр розуміє лише силу. Припинити агресію путлєра змусить лише його військова поразка на фронті. Для нього не існує ніяких домовленостей, це ще з 2014 року потрібно було усвідомити...
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23.07.2022 15:58 Ответить
Ой бідняки ви наші, командування недолуге, а ви не знали що так буде? Чи просто не хотіли знати ?
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23.07.2022 16:17 Ответить
Что скажет наивный Кулеба и немощный Гутерриш ?
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23.07.2022 16:44 Ответить
Цікаво, а речник командування Повітряних Сил Юрій Ігнат теж такий самий довбодятел як і піськограй, що тільки зараз зрозумів чого вартують "домовленості" с країной терористом. Ну ZE зрадник і колаборант з ним все зрозуміло, а Гнат дурень чи прикидається?
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23.07.2022 16:48 Ответить
Да что вы всё путин да путин, какие разговоры-договоры с преступником и убийцей?
Виновны те, кто подстроили такие договоры с рашистами, нечего перекладывать даже не вину,
а откровенное циничное предательство, на врага. Предают свои, а враг пользуется их услугами,
и, посмеиваясь, использует. Нужно быть дебилами от рождения, чтобы поверить хоть одному слову путина. Поэтому, это чистой воды предательство и моржа с договоров договаривающимся!
Какое там зерно, что с него достанется стране? "Троянский конь"! Только пустить врага в Одессу !
Где наш там самый главный, самый обласканный властью переговорщик, можно сказать, решатель
за всю Украину, наш дорогой гражданин Ермак, почему молчит, может же сказать, что путин бяка.
Или там ещё Абрамович нарисовался, тоже ответственный, или за очередной справкой пришёл, а Арахамия, что, не принёс, или мало заплатили? Или весь народ спасли и больше некого?
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23.07.2022 18:52 Ответить
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