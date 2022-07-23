РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4695 посетителей онлайн
Новости Помощь Украине Война
6 541 9
Великобритания (4717) Генштаб ВС (5768)

До 10 тысяч украинцев без военного опыта пройдут интенсивные курсы "солдатской службы" в Великобритании, - Генштаб ВСУ

зс

Личный состав полка Королевских Воздушных сил ВС Великобритании тренирует украинских солдат в Соединенном Королевстве.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Отмечается, что интенсивные курсы "солдатской службы" пройдут до 10 000 украинцев с незначительным военным опытом или без него.

"Программа является частью постоянного обязательства Соединенного Королевства поддерживать Украину в ее борьбе против неспровоцированного вторжения России, и составляет более 2,3 миллиарда фунтов стерлингов военной помощи и включает более 5000 единиц легкого противотанкового средства нового поколения NLAW (Next Generation Light Anti-tank) Weapon) и реактивных систем залпового огня M270", - говорится в сообщении.

Читайте также: Зеленский обсудил с Джонсоном подготовку украинских военных в Британии

Около 1050 британских военнослужащих будут задействованы во время выполнения программы, которая будет проходить на объектах Министерства обороны на северо-западе, юго-западе и юго-востоке Соединенного Королевства. Каждый курс продлится несколько недель и будет проводиться подразделениями 11-й бригады содействия силам безопасности.

Основываясь на базовой подготовке солдат в Великобритании, курс охватывает обращение с оружием, первую помощь на поле боя, полевую технику, тактику патрулирования и право вооруженных конфликтов.

Правительство Соединенного Королевства оперативно закупило автоматы АК для программы обучения, то есть украинские солдаты смогут тренироваться с оружием, которое они будут использовать на передовой.

Соединенное Королевство также предоставило одежду и снаряжение для поддержки украинских воинов в их обучении и возвращении в Украину.

Смотрите также: Украинские военные моряки в Великобритании осваивают тральщики типа Sandown. ФОТО
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
з нас шашлики
показать весь комментарий
23.07.2022 16:03 Ответить
Різновиди далекобійних ATACMS для M-142 та M-270
https://www.youtube.com/watch?v=Ev0PI3LcGxs
показать весь комментарий
23.07.2022 16:09 Ответить
Боже-бережи королеву...
показать весь комментарий
23.07.2022 16:06 Ответить
Відмазка "янєзнаю, как автомат дєржать" більше не актуальна )
показать весь комментарий
23.07.2022 16:07 Ответить
Респект Великобритании! Неоценимая помощь!👍👋
показать весь комментарий
23.07.2022 16:55 Ответить
Круто! Дякуємо! А чому в статті немає данних про те, хто і як на ті курси попасти зможе? Це лише військові чи як?
показать весь комментарий
23.07.2022 16:57 Ответить
Через військомат
показать весь комментарий
23.07.2022 20:00 Ответить
лысый теперь может смело пройти нвп неподалеку от банка где деньги хранит)
показать весь комментарий
23.07.2022 17:04 Ответить
Як туди ТрО-шнику потрапити, цікаво? Де можна знайти інформацію?
показать весь комментарий
23.07.2022 17:45 Ответить
 
 