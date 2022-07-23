До 10 тысяч украинцев без военного опыта пройдут интенсивные курсы "солдатской службы" в Великобритании, - Генштаб ВСУ

Личный состав полка Королевских Воздушных сил ВС Великобритании тренирует украинских солдат в Соединенном Королевстве.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Отмечается, что интенсивные курсы "солдатской службы" пройдут до 10 000 украинцев с незначительным военным опытом или без него.

"Программа является частью постоянного обязательства Соединенного Королевства поддерживать Украину в ее борьбе против неспровоцированного вторжения России, и составляет более 2,3 миллиарда фунтов стерлингов военной помощи и включает более 5000 единиц легкого противотанкового средства нового поколения NLAW (Next Generation Light Anti-tank) Weapon) и реактивных систем залпового огня M270", - говорится в сообщении.

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Около 1050 британских военнослужащих будут задействованы во время выполнения программы, которая будет проходить на объектах Министерства обороны на северо-западе, юго-западе и юго-востоке Соединенного Королевства. Каждый курс продлится несколько недель и будет проводиться подразделениями 11-й бригады содействия силам безопасности.

Основываясь на базовой подготовке солдат в Великобритании, курс охватывает обращение с оружием, первую помощь на поле боя, полевую технику, тактику патрулирования и право вооруженных конфликтов.

Правительство Соединенного Королевства оперативно закупило автоматы АК для программы обучения, то есть украинские солдаты смогут тренироваться с оружием, которое они будут использовать на передовой.

Соединенное Королевство также предоставило одежду и снаряжение для поддержки украинских воинов в их обучении и возвращении в Украину.

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