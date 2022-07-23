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Новости Война
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обстрел (25761) Одесса (7739) порт (722)

Попадания в хранилище зерна в Одесском порту не было, - Силы обороны Юга

одеса

Вследствие ракетного удара по Одесскому морскому торговому порту возник пожар.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне, об этом заявила начальник координационного пресс-центра Сил охраны и обороны юга Наталья Гуменюк.

"Очевидно, что целью врага было попадание именно в Одесский морской торговый порт. Четыре ракеты типа "Калибр" были направлены именно в этом направлении. Две из них были сбиты силами ПВО, две попали в объекты инфраструктуры самого порта. Раненых пока нет. ...Существенных разрушений в портовой инфраструктуре не было, было попадание в насосную станцию", - пояснила она.

В то же время, отметила Гуменюк, во время попадания ракет возник незначительный пожар, который вскоре погасят спасатели. Ударной волной повредило дома вокруг порта. В хранилище зерна, по ее словам, попадания не было.

Ранее сообщалось, что в Одессе раздалась серия взрывов во время объявленной воздушной тревоги.

В ОК "Південь" заявили, что россияне попали в торговый порт ракетами "Калибр".

Читайте также: Генсек ООН Гутерриш осуждает ракетные обстрелы одесского порта
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Топ комментарии
+26
ну еслі не було , значить можно смело размініровать порты и торговать зерном с неграми
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23.07.2022 16:01
+24
Во! А я все сижу и жду, когда же все об'яснят сверху. Значит все в порядке, зерно не пострадало, путен блюдет условия договора и соглашение действует. Но как то мало... Надо вообще было дать опровержение, что порт никто не трогал и это фейк)
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23.07.2022 16:02
+21
Опа як класно! Тож не по зерну, значить все заібісь, раіся друзі вивозимо зерно , да ЗЕлені ********
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23.07.2022 16:05
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Правила форума Совет форумчан
В ООН раскрыли подробности соглашения по экспорту зерна с Украины:

▪️Соглашение предусматривает вывоз зерна из портов Одессы, Черноморска и Южного;

▪️Срок действия соглашения составляет 120 дней с возможностью продления;

▪️Разминирование в рамках соглашения…
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23.07.2022 16:01 Ответить
до зимы вывозить будут и это при разминированых входах?зэ-****** решили таки до октября сдать неприступную Одессу
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23.07.2022 16:03 Ответить
та никто ничего не сдаст...... разминируют только узкую полосу, лоцманы будут украинские...., а Гарпуны никто не отменял......
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23.07.2022 16:15 Ответить
почнем із того, що під обстрілами в Одесу ніякі кораблі не попливуть
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23.07.2022 16:20 Ответить
чи ви думаєте що команди кораблів будуть на ромашках гадати:

попадьот - не попадьот....
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23.07.2022 16:22 Ответить
в торговом судне перевезут десант
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23.07.2022 16:47 Ответить
а я бы начал с того, что я вообще не сторонник каких либо переговоров с рашистами...., поэтому, подобные вопросы лучше задавать ауторам этой сраной бумажки......
но в данном случае - що маємо, то маємо.....
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23.07.2022 16:35 Ответить
на мене, простіше з сомалійськими піратами домовитись, чим з тією гебешною кодлою
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23.07.2022 17:33 Ответить
хтось дуже бреше !
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23.07.2022 16:01 Ответить
ну еслі не було , значить можно смело размініровать порты и торговать зерном с неграми
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23.07.2022 16:01 Ответить
Дєрьмак хоче всьо замять, це ж його хазяйва довбанули по Одесі.
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23.07.2022 16:33 Ответить
Всё хорошо. Всех убили, но зерно не пострадало. Всё хорошо.
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23.07.2022 18:57 Ответить
Во! А я все сижу и жду, когда же все об'яснят сверху. Значит все в порядке, зерно не пострадало, путен блюдет условия договора и соглашение действует. Но как то мало... Надо вообще было дать опровержение, что порт никто не трогал и это фейк)
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23.07.2022 16:02 Ответить
В РФ заявили, що не мають жодного відношення до обстрілу одеського порту, - Міноборони Туреччини Джерело:
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23.07.2022 18:49 Ответить
Так ідіоти ж ви…
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23.07.2022 16:03 Ответить
Та все брешить до і обстрілу не бул
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23.07.2022 16:03 Ответить
Ясно-понятно, дЄрмак сказав небуло, значить небуло
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23.07.2022 16:04 Ответить
Так тепер треба подякувати? Мені здається,що хтось лукавить....
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23.07.2022 16:04 Ответить
били не по зерну...ну какой ****** может решить что 4 калибра на пару десятков тон зерна выпустили?-били по военной цели
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23.07.2022 16:05 Ответить
ху@ловці так і кажуть.
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23.07.2022 16:09 Ответить
Эти как вы выразились ******* стреляют по торговому центру крылатыми ракетами, по жилым домам, по заправкам. Чем склад зерна для кацапни не цель?!
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23.07.2022 16:23 Ответить
Опа як класно! Тож не по зерну, значить все заібісь, раіся друзі вивозимо зерно , да ЗЕлені ********
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23.07.2022 16:05 Ответить
Тобто зерно вивозити не потрібно? Нехай гниє на складах, а наша економіка і далі валиться у прірву?
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23.07.2022 16:36 Ответить
каломоя менше потрібно задовільняти, економіка буде не так стрімко валитись у прірву.
Це ж не ху@йло йому дарує мільярди, а Зєля із Шмигалем.

Укрнафта продала фірмам з орбіти Коломойського автогаз вдвічі дешевше ринку

https://www.epravda.com.ua/news/2022/04/30/686463/
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23.07.2022 16:41 Ответить
Впало поруч? Вирішили робити вигляд що нічого не було?

Російські окупаційні війська вдарили ракетами "Калібр" по Одесі.
Зафіксовано влучання в морський торговий порт.

Як інформує , про це https://t.me/Bratchuk_Sergey/16040 повідомив речник глави ОВА Сергій Братчук із посиланням на дані ОК "Південь".

"Ворог атакував Одеський морський торговий порт крилатими ракетами типу "Калібр".

2 ракети збито силами протиповітряної оборони.
2 влучили в об'єкти інфраструктури порту", - йдеться в повідомленні.

Джерело:
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23.07.2022 16:06 Ответить
Алла! Вы вообще представляете размер территории одесского морского порта?
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23.07.2022 16:21 Ответить
а ви уявляєте БЧ протикорабельної ракети та, особливо, точність її наведення ?

ото ж!
ждіть кораблі в Одесу....
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23.07.2022 16:23 Ответить
То есть, Вы уверены, что склады с зерном уничтожены?
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23.07.2022 17:04 Ответить
Річ не тільки складах , а в інфраструктурі. Лопатами зерно в трюми не вантажать. По цій угоді не можна бити по інфраструктурі портів.
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23.07.2022 17:19 Ответить
Я не о соглашении, а немного о другом. Представитель власти говорит, что склады с зерном не пострадали, а тут начинают рассказывать о высокой точности ракет "Калибр", намекая этим, что ракеты всё таки попали в склады с зерном. Кстати, о точности. Сколько этих ракет попадало в море, в огороды и даже в сельский деревянный туалет на окраине хутора, считать-не пересчитать.
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23.07.2022 17:39 Ответить
Все норм? Нехай і далі обстрілюють?
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23.07.2022 16:36 Ответить
Вопрос не в этом, а в том, что Вы сомневаетесь в сохранности складов с зерном. Вернее, в правдивости сообщений представителей власти. Ну, не верится Вам, что склады эти уцелели. Типа, власти нам врут. Поэтому я и спросил Вас, знаете ли Вы размеры территории порта. Ведь площадь его огромная, и если ракеты попали в порт в каком-то месте, то это не значит, что пострадали склады с зерном. Что же касается Вашего вопроса, типа, что, пусть и дальше обстреливают, то понятно, что все мы осуждаем эти обстрелы. Да и не только эти, но и по другим объектам. Выход один - побеждать! Надеюсь и верю, что так и будет, и Украина победит!
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23.07.2022 17:03 Ответить
Все написане вами виключно ваша фантазія або свідома брехня.

В моєму коменті немає жодного слова про склади.
Я спитала, якщо впало поруч, а не в самі склади, то можна вважати, що все Ок?

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23.07.2022 18:03 Ответить
Наше командование сообщило, что склады с зерном от ракетной атаки не пострадали. Казалось бы, что тут не ясно? Но нет, Вы решили всем сообщить, что была ракетная атака. Так все и так знали, что атака была. Для чего же Вы решили продублировать эту новость? Типа, наше командование нам врёт, и склады пострадали? Или Вы считаете, что только Вы знали о ракетной атаке одесского морского порта? Просто, своим комментарием Вы решили поставить под сомнение правдивость сообщения командования сил обороны Юга. Других версий у меня нет.
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23.07.2022 18:39 Ответить
З першого разу не доходить?
Я написала саме те, що хотіла написати, а не те, що ви мені приписуєте.
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23.07.2022 18:59 Ответить
Здесь никто просто так комментарии не пишет. И Вам это хорошо известно. Это же Ваш комментарий: "Впало поруч? Вирішили робити вигляд що нічого не було?" Зачем спросили? Вам же сказали, что был ракетный обстрел порта, но зерно не пострадало. А позже сообщили, что и механизмы погрузки зерна не пострадали. А Вам всё неймётся. Да, обстрелы - это ужасно. И война - это ужасно. Но какие у Вас претензии к командованию южного направления? Оно врёт? Или Вы ещё не прочитали до конца методичку?
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23.07.2022 22:06 Ответить
Премию мира путлеру, влучання не було.
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23.07.2022 16:07 Ответить
правильно - хай особисто отримає . В Гаазі.
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25.07.2022 12:56 Ответить
***, влада закликає не оприлюднювати результатів обстрілів кацапами нашої інфраструктури, і відразу ж оприлюднює результати. Чи це хитрість така, щоб кацапи пульнули ще раз, раз першого разу не поцілили?!
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23.07.2022 16:08 Ответить
Це робиться для того, щоб в історії і інтернеті залишилися лише сліди рашистського 'погляду на події' . А ми, тупі українці, знову будемо покірно мовчати і нашу історію знову напишуть без нас наші ж вороги. Тому, знімайте і викладайте, з коментарями, датами, назвами, звісно не відразу, але через деякий короткий проміжок часу можна.
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23.07.2022 16:33 Ответить
Дермак договорился.Можно спать спокойно
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23.07.2022 16:09 Ответить
Ну понятно. Сейчас чтобы отмыть обосранцев подписавших с террористом договор, будут рассказывать что не попали по мешках с зерном или не совсем попали. Нужно было не сбивать те ракеты а посмотреть куда они прилетят.
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23.07.2022 16:10 Ответить
ця прорашистська консерва начальниця координаційного пресцентру сил охорони та оборони Півдня Наталя Гуменюк,має пояснювати ,як вивозити зерно з Одеського порту, котрий рашист обстрілює "калібрами", руйнуючи інфраструктуру порту,а не відбілювати куйла,що влучення не було в зерносховище.
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23.07.2022 16:11 Ответить
Як, як вивозити? А так, Зеленський про все вже домовився, як то кажуть "проблеми індіанців шерифа не хвилюють".
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23.07.2022 16:16 Ответить
попадьот - не попадьот....
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23.07.2022 16:25 Ответить
"не попал!"

https://youtu.be/RrrBj0R509g?t=80
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23.07.2022 16:11 Ответить
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23.07.2022 16:37 Ответить
Генсек ООН "беззастережно" засудив російські удари по порту в Одесі ... Кто мне поможет понять, это какой уровень озабоченности, высший или ещё нет ?
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23.07.2022 16:11 Ответить
До высшего ещё огого! Вот когда в здание ООН попадут...
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23.07.2022 16:13 Ответить
Гутерриш - социалист => кгбист
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23.07.2022 16:17 Ответить
Уже отмазывают рашу. Всё нормально, в зерно не попали, а порт то таке, пусть себе стреляют...
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23.07.2022 16:12 Ответить
Дерьмака в першу чергу відмазують.
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23.07.2022 16:16 Ответить
там и зерна может и не было?
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23.07.2022 16:12 Ответить
Да и не порт то совсем...
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23.07.2022 16:14 Ответить
Да и не Одесса вовсе
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23.07.2022 16:20 Ответить
и не обстрел вообще, а так, учения
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23.07.2022 16:24 Ответить
Зерна там тепер і не буде, бо судна під навантаження не прийдуть.
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23.07.2022 17:59 Ответить
Ветром ракету занесло...
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23.07.2022 23:10 Ответить
Саме головне, що зерно не постраждало, а все решта пох*й. Тепер можна зітхнути з полегшенням.
Яка все таки наша влада "успішна" в домовленостях, коли щось продати чи придбати, Добре, що громадяни нічого не коштують, можна сказати безкоштовні, бо наші зелені ділки і їх би продали.
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23.07.2022 16:13 Ответить
Ну так ще влучать. Що їм заважає? Дєрьмак з татаровим?
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23.07.2022 16:14 Ответить
то шо? всьо в порядкє?
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23.07.2022 16:15 Ответить
конечно! мы в полной безопасности!
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23.07.2022 16:18 Ответить
"Влучання у сховище зерна в Одеському порту не було"(с) - так еще не вечер. счас добавят, и спасибо скажут за корректировку.
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23.07.2022 16:15 Ответить
Израиль нанес удар по иранскому заводу по сборке беспилотников, находящемуся в Сирии.....
https://www.youtube.com/watch?v=yzCZyBT7FJI
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23.07.2022 16:17 Ответить
ромашка....любит нє любит
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23.07.2022 16:17 Ответить
Вона коригувальниця? Чи курка?
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23.07.2022 16:19 Ответить
З Росією може бути підписана лише одна угода, угода про її капітуляцію та виплату репарацій. Все інше пусте.
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23.07.2022 16:24 Ответить
А зеля вміє все навпаки: підписати капітуляцію України.
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23.07.2022 18:00 Ответить
Більше ніяких договорів з рашистами!!!! Знайшли суки привід, а тепер ще й відмазуєтесь! Не відмажитесь, ми все зрозуміли і запам'ятали! А одесити ще й зафотають і познімають результати договорняків київської влади з ворогами!
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23.07.2022 16:36 Ответить
Покажіть мені капітана судна, яке після цього зайде в торговий порт Одеси
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23.07.2022 16:48 Ответить
Якщо угоду підписував шойгу, з ним вже можна не рахуватися, він вже ніхто -рашкоармією керує хтось інший. І чхали вони на угоди і ООН. Цікава реакція лише Ердогана. Наші кретини заявили, що обстріл не заважає відправляти зерно, тільки хто за ним припливе, і чим вантажити будуть, якщо інфраструктурі капець. Мабуть, лопатами
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23.07.2022 17:28 Ответить
Який морський страховик візьме на себе страхування військових ризиків та ще й у війні з МОСКОВІЄЮ.
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23.07.2022 17:54 Ответить
Молодца речниця, підкорегувала рукожопих ракетчиків цапії, що не попали, а влучили прямо в насосну, яка за скільки-то метрів від бункера. Непогано. Тот виходить, що кацапи виконують домовленності, то їх оббрехали, вони зерно не чіпали, розбили насос на всяк випадок і знищили пару українців (не маланців) і знищили вибуховою хвилею десяток будинків українців. Вовин будинок в Ялті і в Італії точно хвилею не дістало.. Хто поїде вибачатися до пуйла за наклеп на самих мирних і договороспроможних терористів? Вова? Заодно і подивиться в очко і подивиться на чемоданчик в якому носять фікалії Пуйла, щоб замовити для себе і для всією команди. Для Юзіка вже замовили - новий сміттєзбиральник на базі МАНа.
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23.07.2022 18:58 Ответить
це такий вид коригувння вогню від сил оборони півня
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23.07.2022 19:52 Ответить
 
 