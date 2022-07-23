Попадания в хранилище зерна в Одесском порту не было, - Силы обороны Юга
Вследствие ракетного удара по Одесскому морскому торговому порту возник пожар.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне, об этом заявила начальник координационного пресс-центра Сил охраны и обороны юга Наталья Гуменюк.
"Очевидно, что целью врага было попадание именно в Одесский морской торговый порт. Четыре ракеты типа "Калибр" были направлены именно в этом направлении. Две из них были сбиты силами ПВО, две попали в объекты инфраструктуры самого порта. Раненых пока нет. ...Существенных разрушений в портовой инфраструктуре не было, было попадание в насосную станцию", - пояснила она.
В то же время, отметила Гуменюк, во время попадания ракет возник незначительный пожар, который вскоре погасят спасатели. Ударной волной повредило дома вокруг порта. В хранилище зерна, по ее словам, попадания не было.
Ранее сообщалось, что в Одессе раздалась серия взрывов во время объявленной воздушной тревоги.
В ОК "Південь" заявили, что россияне попали в торговый порт ракетами "Калибр".
Пожалуйста, подождите...
▪️Соглашение предусматривает вывоз зерна из портов Одессы, Черноморска и Южного;
▪️Срок действия соглашения составляет 120 дней с возможностью продления;
▪️Разминирование в рамках соглашения…
попадьот - не попадьот....
но в данном случае - що маємо, то маємо.....
Це ж не ху@йло йому дарує мільярди, а Зєля із Шмигалем.
Укрнафта продала фірмам з орбіти Коломойського автогаз вдвічі дешевше ринку
https://www.epravda.com.ua/news/2022/04/30/686463/
Російські окупаційні війська вдарили ракетами "Калібр" по Одесі.
Зафіксовано влучання в морський торговий порт.
Як інформує , про це https://t.me/Bratchuk_Sergey/16040 повідомив речник глави ОВА Сергій Братчук із посиланням на дані ОК "Південь".
"Ворог атакував Одеський морський торговий порт крилатими ракетами типу "Калібр".
2 ракети збито силами протиповітряної оборони.
2 влучили в об'єкти інфраструктури порту", - йдеться в повідомленні.
Джерело:
ото ж!
ждіть кораблі в Одесу....
В моєму коменті немає жодного слова про склади.
Я спитала, якщо впало поруч, а не в самі склади, то можна вважати, що все Ок?
Я написала саме те, що хотіла написати, а не те, що ви мені приписуєте.
https://youtu.be/RrrBj0R509g?t=80
Яка все таки наша влада "успішна" в домовленостях, коли щось продати чи придбати, Добре, що громадяни нічого не коштують, можна сказати безкоштовні, бо наші зелені ділки і їх би продали.
https://www.youtube.com/watch?v=yzCZyBT7FJI