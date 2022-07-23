Попадания в хранилище зерна в Одесском порту не было, - Силы обороны Юга

Вследствие ракетного удара по Одесскому морскому торговому порту возник пожар.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне, об этом заявила начальник координационного пресс-центра Сил охраны и обороны юга Наталья Гуменюк.

"Очевидно, что целью врага было попадание именно в Одесский морской торговый порт. Четыре ракеты типа "Калибр" были направлены именно в этом направлении. Две из них были сбиты силами ПВО, две попали в объекты инфраструктуры самого порта. Раненых пока нет. ...Существенных разрушений в портовой инфраструктуре не было, было попадание в насосную станцию", - пояснила она.

В то же время, отметила Гуменюк, во время попадания ракет возник незначительный пожар, который вскоре погасят спасатели. Ударной волной повредило дома вокруг порта. В хранилище зерна, по ее словам, попадания не было.

Ранее сообщалось, что в Одессе раздалась серия взрывов во время объявленной воздушной тревоги.

В ОК "Південь" заявили, что россияне попали в торговый порт ракетами "Калибр".

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