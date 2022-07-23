Зеленский об обстреле Одесского порта: Россия всегда будет находить пути для нарушения обещаний
Президент Владимир Зеленский прокомментировал ракетный удар российских оккупантов по морскому порту Одессы.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу главы государства.
В часности, Зеленский рассказал конгрессменам о большом количестве ракетных ударов, нанесенных сегодня войсками РФ по Украине, в том числе по территории Одесского порта.
Президент отметил, что это произошло менее чем через сутки после достигнутых в Стамбуле договоренностей по экспорту украинского зерна.
"Это свидетельствует лишь об одном: что бы ни говорила и ни обещала Россия, она будет находить пути, как это не выполнять. Геополитически, оружием, кроваво или нет, но у нее есть несколько векторов, как она всегда действует", - пояснил глава государства.
По словам Зеленского, именно поэтому Украина не может быть страной, где есть "замороженная" война. Ведь для нашего государства крайне необходимо делать соответствующие шаги по деоккупации украинских территорий.
Ранее сообщалось, что в Одессе раздалась серия взрывов во время объявленной воздушной тревоги.
В ОК "Південь" заявили, что россияне попали в торговый порт ракетами "Калибр".
Пожалуйста, подождите...
Завжди знайдуться довбойоби, що цим обіцянкам вірять і навіть угоду готові з ними підписати!
Чи не так, пане президент?
Некий американский сенатор делится воспоминаниями о своей встрече с Путиным, еще во времена его первого президентства(2000-2008).
- Мы обговаривали вопрос, о котором мне все было известно. А ему было известно, что мне все известно. И тем не менее он врал, врал прямо в глаза, врал безостановочно, врал, хотя ни малейшей пользы от его вранья ему не было. Врал просто потому, что не врать он уже не мог.
«Я мог бы стать президентом, но истина состоит в том, что человек из спецслужб не сможет руководить страной, не развалив ее и не устроив террор для своих сограждан, и я это понимаю»
У Вови краще виходило.
В частности, в выпуске «Чисто NEWS» от 22 мая 2014 года Зеленский говорит: «Если верить главным новостям России, то россияне наконец-то отодвигают свои войска от границы с Украиной, однако, если верить слухам, то российские войска стоят на границе, просто украинскую границу немножко отодвигают вперед».
З подальшим запитом у того ж ООН близько 1000 вантажівок, які перевезуть зерно до польських портів. Це вже давно можна було зробити. Але ж в цьому випадку росії б не було ніяких плюшок. Тому, Єрмак обрав Стамбульський варіант, що саме росії зробити вигоду.
В рамках цієї «угоди» кацапам дозволили продавати агропродукцію, та добрива.
І воно цілком свідомо пішло на зраду.
Єслі расія нарушіла договор мой друг
Єслі ат вайни ти устал
Можеш п@дла вспомнить за кого голосовал
З кацапів зняли частину санкцій: вони можуть продавати зерно, вкрадене в Україні, та мінеральні добрива.
А зелені гниди, тепер будуть скимлити, мовляв вони нічого не знали!
Туреччина - країна-ГАРАНТ безпеки України.
а Україні спаскудити все щоб не могли виконати підписану домовленіст
фельдмаршала, или, ещё Ермак не дал отмашку и стадо помощников не написало ответку?
Вспоминаются все буквы алфавита сразу и рот не может закрыться, одни, извините, матюки!
Над нами враг просто помеялся и показал самым тупым, что верить ему нельзя, что, собственно,
и было ясно. Благодаря главному переговорщику Ермаку теперь с орков снимут часть санкций,
они перегрупируются и пойдут с новой силой! ЗВИЗДЕЦ! Мерси боку Ермаку!
От цікаво, а як обіцянки виконує він сам?
А те, що рашисти не виконують обіцянок й без зеленського всім зрозуміло!