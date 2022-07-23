Украина готовится к запуску экспорта зерна, несмотря на обстрелы порта в Одессе, - Кубраков
Техническая подготовка к запуску экспорта аграрной продукции продолжается, несмотря на обстрелы Одесского порта армией РФ.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук-страницу министра инфраструктуры Украины Александра Кубракова.
"Сегодня Россия нанесла ракетный удар по территории Одесского порта, тем самым в очередной раз показав миру свои истинные намерения. За последние месяцы ракетные удары по объектам инфраструктуры стали второй, а иногда даже первой целью врага. Ежедневно десятки ракет устремляются на железную дорогу, мосты, нефтехранилища, порты. Это не останавливает нашу работу и наше сопротивление. Мы не доверяем России, но доверяем своим партнерам и союзникам, именно поэтому Инициатива о безопасной транспортировке зерна и продуктов питания из украинских портов была подписана с ООН и Турцией, а не с Россией" , – отметил он.
Кубраков подчеркнул, что документ не был жестом "доброй воли", а результатом работы ВСУ, освободивших остров Змеиный, а также поддержки наших союзников. Поэтому он подписан на украинских условиях - никаких россиян в территориальных водах Украины, никаких уступок по санкциям.
Он добавил, что в настоящее время весь мир наблюдает за этой ситуацией. ООН, союзники и партнеры говорят о Стамбульской инициативе как о решении, которое сможет не только спасти экономику Украины, но и миллионы людей от голода, а миллиарды - от обнищания.
"Вчера никто не подписал соглашение о капитуляции РФ, война не закончилась. Но так же, как наша железная дорога продолжает движение, а автоперевозчики доставляют необходимые продукты, медикаменты и оружие к "0" позициям, мы не отступим от своей цели – разблокировать морские порты. Мы продолжаем техническую подготовку к запуску экспорта аграрной продукции из наших портов", – подчеркнул министр.
Напомним, 22 июля Украина, Турция и ООН подписали соглашение об экспорте зерна. Документом предусмотрено возобновление безопасного экспорта украинских сельскохозяйственных товаров по Черному морю из трех портов: Одессы, Черноморска и Южного.
По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, разблокирование морских портов – это вопрос на миллиарды долларов для экономики Украины.
23 июля российские оккупационные войска ударили ракетами "Калибр" по Одессе. Зафиксировано попадание в морской торговый порт. Ударной волной повредило дома вокруг, но хранилище зерна не пострадало.
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@bryhynets
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https://twitter.com/bryhynets/status/1550844003733602304 9 мин
Ну що, Україна досягла успіху в знятті санкцій з рашистів! Вітаю Банкову з успіхом! Росія отримає запчастини до літаків, ліки, добрива та право продавати зерно, втч і крадене у нас( А чи зможемо ми продавати зерно? Обстріл Одеси показав((( Дякую вождям за мудрість. А ні, то - ні(
@bryhynets
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https://twitter.com/bryhynets/status/1550850249719271425 4 мин
Забув додати, що ще й банки виведенні з-під санкцій… Україна кров'ю платить за власне зерно для країн, які нам навіть у захисті країни не допомогають(
Ми же по договору повинні забезпечувати їх безпеку.
Что сделает бандит Эрдоган с бандитом путлером?
Ответ...
Поставит в Украину 50 беспилотников Байрактар...поскольку его зять Сельчук Байрактар єто обещал сделать єто еще в апреле..
Мой друг фермер из Харьковской области по факту потерял весь урожай ещё в марте..две ракеты Мавзолейных Мудаков попали в зернохранилище...
Крысы мавзолейные ..горите в АДу...падаль Шариковская...
і страхові контори не будуть страхувати вантаж
А цей дурник усвідомлює на що він підписався?