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Одесса (7740) экспорт (872) Кубраков Александр (222)

Украина готовится к запуску экспорта зерна, несмотря на обстрелы порта в Одессе, - Кубраков

порт,одеса,кубраков

Техническая подготовка к запуску экспорта аграрной продукции продолжается, несмотря на обстрелы Одесского порта армией РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук-страницу министра инфраструктуры Украины Александра Кубракова.

"Сегодня Россия нанесла ракетный удар по территории Одесского порта, тем самым в очередной раз показав миру свои истинные намерения. За последние месяцы ракетные удары по объектам инфраструктуры стали второй, а иногда даже первой целью врага. Ежедневно десятки ракет устремляются на железную дорогу, мосты, нефтехранилища, порты. Это не останавливает нашу работу и наше сопротивление. Мы не доверяем России, но доверяем своим партнерам и союзникам, именно поэтому Инициатива о безопасной транспортировке зерна и продуктов питания из украинских портов была подписана с ООН и Турцией, а не с Россией" , – отметил он.

Кубраков подчеркнул, что документ не был жестом "доброй воли", а результатом работы ВСУ, освободивших остров Змеиный, а также поддержки наших союзников. Поэтому он подписан на украинских условиях - никаких россиян в территориальных водах Украины, никаких уступок по санкциям.

Читайте также: Зеленский об обстреле Одесского порта: Россия всегда будет находить пути для нарушения обещаний

Он добавил, что в настоящее время весь мир наблюдает за этой ситуацией. ООН, союзники и партнеры говорят о Стамбульской инициативе как о решении, которое сможет не только спасти экономику Украины, но и миллионы людей от голода, а миллиарды - от обнищания.

"Вчера никто не подписал соглашение о капитуляции РФ, война не закончилась. Но так же, как наша железная дорога продолжает движение, а автоперевозчики доставляют необходимые продукты, медикаменты и оружие к "0" позициям, мы не отступим от своей цели – разблокировать морские порты. Мы продолжаем техническую подготовку к запуску экспорта аграрной продукции из наших портов", – подчеркнул министр.

Украина готовится к запуску экспорта зерна, несмотря на обстрелы порта в Одессе, - Кубраков 01

Напомним, 22 июля Украина, Турция и ООН подписали соглашение об экспорте зерна. Документом предусмотрено возобновление безопасного экспорта украинских сельскохозяйственных товаров по Черному морю из трех портов: Одессы, Черноморска и Южного.

Читайте также: Зеленский об обстреле Одесского порта: Россия всегда будет находить пути для нарушения обещаний

По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, разблокирование морских портов – это вопрос на миллиарды долларов для экономики Украины.

23 июля российские оккупационные войска ударили ракетами "Калибр" по Одессе. Зафиксировано попадание в морской торговый порт. Ударной волной повредило дома вокруг, но хранилище зерна не пострадало.
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Топ комментарии
+49
Идиоты...боже. зачем?? Сразу разорвать договор и точка! Что за пздц?!
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23.07.2022 17:02
+39
Олександр Бригинець

@bryhynets

·

https://twitter.com/bryhynets/status/1550844003733602304 9 мин

Ну що, Україна досягла успіху в знятті санкцій з рашистів! Вітаю Банкову з успіхом! Росія отримає запчастини до літаків, ліки, добрива та право продавати зерно, втч і крадене у нас( А чи зможемо ми продавати зерно? Обстріл Одеси показав((( Дякую вождям за мудрість. А ні, то - ні(
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23.07.2022 17:13
+29
Мабуть такий чималий відкат заклали, що відмовитися не можуть навіть після обстрілу Одеського порту... Бо, виходячи з безпекової ситуації, мали б не просто відмовитися, а на повний голос послати за кораблем і вимагати натівського конвою.
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23.07.2022 17:03
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Defence intelligence of Ukraine @DI_Ukraine
https://twitter.com/hashtag/%D0%93%D0%A3%D0%A0%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F?src=hashtag_click #ГУРперехоплення
«Нажерлись і гранатометами в село всадили» - окупант розповідає мамі про «пригоди» колег по службі «Він над людьми тут знущався. У нього куля свистить в голові.»
https://youtu.be/kVSfSba0gF0
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23.07.2022 17:02 Ответить
Defence intelligence of Ukraine @DI_Ukraine

https://twitter.com/hashtag/%D0%93%D0%A3%D0%A0%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F?src=hashtag_click #ГУРперехоплення
«Якась РСЗО, типу «Граду», «Урагану» Тільки беззвучна»
Рашист розповідає, що кілька батальйонів виводиться із зони бойових дій через високі втрати.
https://youtu.be/g0OiDG_BoRc
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23.07.2022 17:14 Ответить
Идиоты...боже. зачем?? Сразу разорвать договор и точка! Что за пздц?!
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23.07.2022 17:02 Ответить
"Бабло побеждает зло"?
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23.07.2022 17:04 Ответить
МИНОБОРОНЫ ТУРЦИИ СООБЩИЛО ЧТО ПО СООБЩЕНИЮ МИНОБОРОНЫ *********** РОССИЯ НЕ ИМЕЕТ КАКОГО ЛИБО ОТНОШЕНИЯ К ОБСТРЕЛУ МОСРКОГО ПОРТА ОДЕССЫ КАКИМИ ТО РАКЕТАМИ??????????????????????? ***** ЕВБАНЫНЙ В РОТ МАРСИЯНЕ ИЛИ ВЕНЕРИАНЕ ОБСТРЕЛЯЛИ ИЛИ ПОСТАНЦЫ ДИМЬБАССУ ИЛИ ЭРЕТЕИИ ИЛИ МЫ САМИ СЕБЯ ОБСТРЕЛЯЛИ КАЛИБРАМИ КОТОРЫХ У НАС НЕТ??????? это все что нужно знать о ********** Мордоре и Орде... врут на одном дыхании и на моргании глаза..
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23.07.2022 17:14 Ответить
Єто стріляло ВСУ, єто стрілялі туркі, єто стрілял оон ... ви що кацапів не знаєте.
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23.07.2022 17:25 Ответить
Гра в якій янелох зображує лоха оманського
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23.07.2022 20:43 Ответить
А и правда, зачем експортировать зерно.. У нас же економика сейчас с графиков рветься, настолько все хорошо
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23.07.2022 17:11 Ответить
Ще не все зерно вкрадене кацапами й спалене. Й домовленість схожа на Меморандум( Будапештський) Стамбульський ?
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23.07.2022 20:41 Ответить
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23.07.2022 17:02 Ответить
Ну вот и ответ . Предателей ни что не остановит .
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23.07.2022 17:03 Ответить
Мабуть такий чималий відкат заклали, що відмовитися не можуть навіть після обстрілу Одеського порту... Бо, виходячи з безпекової ситуації, мали б не просто відмовитися, а на повний голос послати за кораблем і вимагати натівського конвою.
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23.07.2022 17:03 Ответить
согласен на экспорт, ТОЛЬКО В ПРИСУТСТВИИ 6-ГО АМЕРФЛОТА+НАТОВСКОГО
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23.07.2022 17:03 Ответить
Нехай экспорт проводять турки. Якщо їх потоплять, це вже буде питанням до турків. Якщо загинуть українці, всіх хто підписував та дозволив експорт треба запроторити на довічне ув'язнення.
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23.07.2022 22:08 Ответить
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23.07.2022 17:03 Ответить
Так треба щоб вже по зерну кацапи довбонули? Вони це зроблять, не сьогодні так завтра.
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23.07.2022 17:04 Ответить
Не доставайся же ты, никому...
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23.07.2022 17:38 Ответить
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23.07.2022 17:04 Ответить
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23.07.2022 17:07 Ответить
Тому його підписано на українських умовах - жодних росіян у територіальних водах України, жодних поступок щодо санкцій., але з обов'язковими ракетними обстрілами рашистами території України , та припиненням просування ЗСУ в Херсонській області і звільнені Півдня України
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23.07.2022 17:11 Ответить
зерно-то не государственное а тех кто больше всего кричит об открытии портов.... 5-6 крупных агрохолдингов+ 10 спекулянтов, приближенных к елдаку
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23.07.2022 17:11 Ответить
ермаковское окружение - все хапает и хапает
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23.07.2022 17:42 Ответить
чонгар уже разминировали, теперь разминируют одессу
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23.07.2022 17:12 Ответить
Олександр Бригинець

@bryhynets

·

https://twitter.com/bryhynets/status/1550844003733602304 9 мин

Ну що, Україна досягла успіху в знятті санкцій з рашистів! Вітаю Банкову з успіхом! Росія отримає запчастини до літаків, ліки, добрива та право продавати зерно, втч і крадене у нас( А чи зможемо ми продавати зерно? Обстріл Одеси показав((( Дякую вождям за мудрість. А ні, то - ні(
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23.07.2022 17:13 Ответить
Де взагалі там було сказано про зняття санкцій та про дозвіл Росії красти зерно? Задовбали уже висмоктувати аргументи з пальця
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23.07.2022 17:22 Ответить
Олександр Бригинець

@bryhynets

·

https://twitter.com/bryhynets/status/1550850249719271425 4 мин

Забув додати, що ще й банки виведенні з-під санкцій… Україна кров'ю платить за власне зерно для країн, які нам навіть у захисті країни не допомогають(
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23.07.2022 17:33 Ответить
даун зеленый - рашке разрешили торговать зерном и удобрениями
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23.07.2022 17:43 Ответить
А увесь прибуток від продажу зерна витратимо на ремонт тих кораблів, що пошкодить русня?
Ми же по договору повинні забезпечувати їх безпеку.
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23.07.2022 17:14 Ответить
Який прибуток ? Його давно пропили.
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23.07.2022 17:48 Ответить
Столько не пропьёшь , Офшеры пухнут ZеДерьмачья
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23.07.2022 17:56 Ответить
зелені мерзотники які тільки красти можуть
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23.07.2022 17:16 Ответить
тут все просто - власти нужны деньги. Поэтому даже если рашка будет топить баржи - Кубраков упорото будет говорить про "перемогу"
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23.07.2022 17:23 Ответить
Путлер не заплатить. Кине!
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23.07.2022 17:35 Ответить
Повісити курбакова
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23.07.2022 22:10 Ответить
ЗЕлень, чьё зерно? Агрохолдингов или государственное?
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23.07.2022 17:30 Ответить
Дурням закон не писаний.
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23.07.2022 17:34 Ответить
игра в поддавки в исполнении зеленых
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23.07.2022 17:34 Ответить
На недавней встрече Эрдогана и путлера Хмырь мавзолейный пообещал прекратить огонь в Черном море...поскольку идут учения стран НАТО...
Что сделает бандит Эрдоган с бандитом путлером?
Ответ...
Поставит в Украину 50 беспилотников Байрактар...поскольку его зять Сельчук Байрактар єто обещал сделать єто еще в апреле..
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23.07.2022 17:36 Ответить
Я бачу тепер, що з нашими зрадниками, операція з вивозу зерна триватиме роками. Ми зерно вивезти все одно не зможемо. А з Московії знімуть усі санкції. І всі благатимуть її щоб вона не стріляла по одеських портах та торгових судах.
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23.07.2022 17:40 Ответить
Ну давайте. Еще корабли рашисты наши не топили. Зато рашистам дали добро на торговлю краденным нашим же зерном.
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23.07.2022 17:42 Ответить
Зерно выращивали фермеры Украины..а не зелемойские болваны Кучмистов Кодломойских

Мой друг фермер из Харьковской области по факту потерял весь урожай ещё в марте..две ракеты Мавзолейных Мудаков попали в зернохранилище...
Крысы мавзолейные ..горите в АДу...падаль Шариковская...
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23.07.2022 17:46 Ответить
кубраков, схоже , ще один ссучєний слуга крємля.
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23.07.2022 17:48 Ответить
х@йло спеціально обстріляв щоб всі боялися йти в українські порти,

і страхові контори не будуть страхувати вантаж
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23.07.2022 17:52 Ответить
Тоесть вспомним Иловайский зеленый коридор и будем прорываться с боем?
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23.07.2022 17:53 Ответить
Боже, який позор!
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23.07.2022 18:01 Ответить
Це вже не має значення....головне що при сприянні зеленої зрадницької наволочі в ОП та дерьмака с рашки сняли купу санкцій...Для цього все й робилося....Зелені паскуди
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23.07.2022 18:01 Ответить
какая-то аналогия возникает с вывозом зерна с Украины перед голодомором 33 года
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23.07.2022 18:03 Ответить
Шо ви там "надагаварівалісь" .. Вже, ***** , шоста тривога за день ,.... а Одесу обстріляли "марсіани" млять...
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23.07.2022 18:03 Ответить
Зелені клоуни невиправні ідіоти, а їхні виборці ще дурніші.
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23.07.2022 18:08 Ответить
Кубракова уже повязали круговой порукой, у него нет другого выхода. Шойга был в Стамбуле, что он там в сортире творил с зелеными..... Что-то вроде того, что Патрушев творил с Зеленским, только жестче.
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23.07.2022 18:08 Ответить
Цю ницу антиукраїнську йо@ань тре зносити якомога швидше (хоча тре було це робити ще раніше), бо до кінця їхньої каденції вони Україну зжеруть зсередини, як той шашель дерево. Власне це й було їх головне завдання - жерти Україну зсередини, поки москалі будуть довбати Україну зовні... ЗЕлена наволоч напевно вже забула, що за Українською Конституцією у нас парламентсько-президентська країна, а не "офісно-преЗЕдентське шапіто"!!!
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23.07.2022 18:17 Ответить
І що чинна влада думає відмазатись ноунеймом?
А цей дурник усвідомлює на що він підписався?
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23.07.2022 18:31 Ответить
Либо клинические дебилы, либо предатели.
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23.07.2022 18:46 Ответить
Наверное два в одном и предатели и идиоты. Ибо только идиоты жаждут попасть в Тюрьму Народов - россию.
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23.07.2022 22:42 Ответить
Слуги кремлівського народу вирішили остаточно знищити портову інфраструктуру Одещини! Зрадники! Продовжують вони....значить завтра прилетить по порту южному або чорноморську! Кончені тварюки київські!
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23.07.2022 18:54 Ответить
Геть дебілів з влади. Антиукраїнська влада Україні не потрібна.
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23.07.2022 19:02 Ответить
Щоб ви, всі ЗЕлуплені, виздихали! Разом з Дєрмаком та Боневтіком!
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23.07.2022 19:41 Ответить
Пока Одессу не сдадут не успокоятся предатели!
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23.07.2022 20:31 Ответить
По сєрєдінє так по сєрєдінє.
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23.07.2022 22:18 Ответить
Они готовы на любые жертвы, да хоть пол Украины отдать, хоть любые потери. Лишь бы бабло намыть. Это не власть, а сборище позорных трусов, предателей и агентов Кремля. Патриотов и спецов там ноль.
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23.07.2022 22:40 Ответить
Зерно спокойно можно вывозить авто и ЖД транспортом. Но власть Украины хочет вот обязательно стать на колени перед путиным, использовать любой предлог лишь бы унизить Украину. Интересно Сталин умолял бы Гитлера не топить коробли с ленд-лизом, в том числе с продуктами. Нет они дрались, а эти лишь бы побыстрее капитулировать, постоянно туда клонят.
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23.07.2022 22:45 Ответить
Предупредили ударом же, что будут стрелять по Одессе! Нет, надо таки открыть порты, чтобы Одессу захватить! Это или зрада или «секретный»ход, о котором потом будут «обеспокоены» на Западе!
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24.07.2022 00:13 Ответить
 
 