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Новости Война
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Волынь (972) Нацполиция (16193) Ривненщина (1194) Клименко Игорь (385)

На Ривнещину и Волынь приехало значительное количество переселенцев, поэтому стоит увеличить количество полицейских нарядов в этих областях, - Клименко

поліція

Также будет увеличено количество мобильных групп реагирования.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил глава Нацполиции Игорь Клименко.

"В Ривном и Луцке провел координационные совещания. В эти области приехало значительное количество внутренне перемещенных лиц. Поэтому соответственно полицейское присутствие также должно быть усилено", - говорится в сообщении.

По словам Клименко, количество нарядов и мобильных групп реагирования увеличивают, чтобы быстрее и качественнее отрабатывать заявления граждан и полученную оперативную информацию.

"Это нужно для выявления вероятных диверсантов или других криминальных элементов, а также позволит предотвратить ввоз в области оружия или других запрещенных предметов и веществ.

Конечно, под пристальным вниманием районы, граничащие с Беларусью. Там мы тоже увеличили полицейский контроль и усердно реагируем на все полученные сигналы от населения. Поскольку должны быть готовы к любым вариантам развития событий", - отметил глава Нацполиции.

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Топ комментарии
+10
В мене одне питання до поліціі.Я людина в роках,львівянин,і частенько бачу отих молодих копів на вулицях...Особливо на Городоцькій,там їх школа міліціі,тепер університет,вони там зграями ходять...Питання таке - чому вони не на фронті,вони люди військові і в першу чергу мають йти воювати...А в тилу візьміть літніх людей,які здатні бачити порушення,припиняти його і тому подібне...
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23.07.2022 17:35
+9
ну як тобі відповісти, що б не образити нікого? Може так?👇

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23.07.2022 17:42
+6
Я б добавила щоб літні люди (чоловіки) хай тоже йдуть на фронт, їм вже втрачати нічого, вже своє віджили. А так користь буде державі.
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23.07.2022 17:42
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а они неблагонадежные или прокаженные? или с львовян пример берите - поднимите цены на аренду в 5 раз....да, гостеприимные дети садового вы наши?
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23.07.2022 17:09 Ответить
ну як тобі відповісти, що б не образити нікого? Може так?👇

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23.07.2022 17:42 Ответить
Никак. Взял одно фото и растянул на миллионы человек. Это не люди которые приехали вас объедать, они бежали от войны и оккупации, они пережили эту войну в реальном режиме, с падающими снарядами, стрелковыми стычками и авиабомбардировками. Ты сеешь раздор, устраивает провокации и делаешь жизнь беженцев войны ещё несчастней. Кацапы рады таким как ты, потому что это ослабляет нашу страну.
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23.07.2022 17:53 Ответить
я не зовсім зрозумів що тут написано, - можеш повторити, але не мовою оккупантів?
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23.07.2022 18:03 Ответить
Бидло уССко гаваряще, з лугандодонбасії, поводить себе як вдома, на заході так не звикли !
Ви інші , усвідомте ц
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23.07.2022 18:12 Ответить
До чого цей висер. Нормальні міри безпеки і не більше
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23.07.2022 17:13 Ответить
стара балалайка знову заграла
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23.07.2022 17:33 Ответить
В мене одне питання до поліціі.Я людина в роках,львівянин,і частенько бачу отих молодих копів на вулицях...Особливо на Городоцькій,там їх школа міліціі,тепер університет,вони там зграями ходять...Питання таке - чому вони не на фронті,вони люди військові і в першу чергу мають йти воювати...А в тилу візьміть літніх людей,які здатні бачити порушення,припиняти його і тому подібне...
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23.07.2022 17:35 Ответить
Я б добавила щоб літні люди (чоловіки) хай тоже йдуть на фронт, їм вже втрачати нічого, вже своє віджили. А так користь буде державі.
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23.07.2022 17:42 Ответить
А хто вам дав право вирішувати за літніх чоловіків, є їм що втрачати чи ні? А може ви вже своє віджили?
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23.07.2022 18:35 Ответить
Шановний Степан, не для того вони йшли у "мусора", щоб Україну захищати.
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23.07.2022 18:31 Ответить
В Луцьку повно цих мусорів, стоять тільки каву попивають і курять. Куди іще більше? Причому багато молодняка в яких ще молоко на губах не висохло, але вже ходять зі зброєю. Отримують таку грошву, поки всі інші не знають як вижити, бо кордони закрили, на заробітки вже поїдеш, а роботи немає і ціни тільки ростуть.
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23.07.2022 17:48 Ответить
начинают понимать, что нужно контролировать тех кто приезжает.
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23.07.2022 18:04 Ответить
В Луцке можна пройти 4км. через пол города , в промежутке 22-30 23-30 и не встретить ни патруля ни полицейскую машину.. Сам неоднократно убедился.. Куда они деваются? Хрен его знает.. Так что может и правильно.
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23.07.2022 18:48 Ответить
Чемні дітки в такий час спатки лягають )))
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23.07.2022 19:02 Ответить
В свои пятьдесят - ложусь позже.. А с комендантськой годиной пошла расслабуха.. Что есть то есть.
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23.07.2022 19:56 Ответить
В Луцьку не діє комендантська година?
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23.07.2022 19:12 Ответить
Тобто ви невдоволені що десь непомітнорозташований людяно-адекватний поліцейський патруль рівно опісля 23.00 вас не притягнув у відділок щодо адміністративної відповідальності?
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24.07.2022 04:57 Ответить
 
 